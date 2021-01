Så blev Hasse Ekman Sveriges mest folkkära dandy

Även om Hasse Ekman inte var en fullt lika känd spermie som sin son, så tvingades han ändå reflektera över sin roll i världen tidigare än alla andra. Som ett av Sveriges första riktiga ”kändisbarn” skrev Hasse Ekman sin första självbiografi redan vid 17 års ålder. Under den självironiska titeln ”Hur ska det gå för mej?” (1933) kåserade den unga Ekman om hur det var att växa upp som son till Gösta Ekman den äldre, en queer superstjärna i den svenska film- och teatervärlden i början av förra seklet.

I sin andra självbiografi, ”Den vackra ankungen” (1955), hade Hasse Ekman samlat på sig tillräckligt mycket livserfarenhet för att kunna ställa en diagnos på sig själv:

”Jag är en olycksalig produkt av borgerlighet och konstnärsglöd, skeppsbroadel och zigenarblod; av lathet och ambition, ytlighet och genialitet, klokhet och dårskap, måttfullhet och storhetsvansinne. Resultatet har blivit en framgångsrik medelmåtta – utan djup och originalitet. Låt gå för en ovanligt framgångsrik ­medelmåtta då.”

Oavsett om det var ett utslag av prestationsångest eller falsk blygsamhet så förekom Hasse Ekman den stämpel som kom att häfta fast vid honom. Under sin livstid fick han varken status som auteur eller konstnär. Den ikoniska bilden han lämnade efter sig var en världsvan dandy med cigarettmunstycke och ett klädsamt självironiskt leende i ett försök att vara folkhemmets svar på Humphrey Bogart och Cary Grant.

Numera är det många som vill uppgradera hans insatser för den svenska filmen. Få andra uppvisar samma produktivitet, konstnärlig spännvidd och förmåga att röra sig lika ledigt mellan genrerna. Mellan 1938 och 1965 spottade han ur sig drygt 40 filmer som han oftast skrev, regisserade, producerade och spelade i – från det dramatiska mästerverket ”Flicka och hyacinter” (1950), en olycklig lesbisk kärlekshistoria med självmord, till publiksuccén ”Fram för Lilla Märta” med crossdressing. Däremellan romantiska komedier, beredskapsfilmer, smarta melodramer, thrillrar och ”stora stöten”-action.

Intresset för Hasse Ekman vaknade i mitten av 80-talet, tjugo år efter att han gått i förtidspension på den spanska Solkusten. Även om hans filmer regelbundet visades på SVT var det först 1993 som han tillägnades en större retrospektiv på Göteborgs filmfestival.

I samband med 100-årsjubileet 2015 visades den första retrospektiven i New York, kurerad av Fredrik Gustafsson som i samma veva släppte en doktorsavhandling, ”The man from the third row”, där han lanserade Hasse Ekman som en framstående auteur som hamnat i skuggan av Ingmar Bergman. ”Äntligen har Hasse Ekman kommit in från kylan”, konstaterade tidskriften FLM förtjust, medan distributören Studio S gjorde Ekmans filmer tillgängliga i stiliga dvd-boxar och Ekman hyllades i Kalle Linds succépodd ”Snedtänkt”.

I den växande skaran av Hasse Ekman-fans finns det en som sticker ut ur mängden. Filmvetaren och kritikern Mikaela Kindblom har varit besatt av Hasse Ekman i decennier. I sin nya bok ”Dandyn i drömfabriken” beskriver hon sin långa ”kärleksrelation” med Hasse Ekman och hur hon sögs in i Ekmans ”underbara, fantasifulla och medmänskliga universum”.

– Det första jag fastnade för var lekfullheten, rörligheten och berättarstilen som Ekman hämtade från Hollywoods screwballkomedier. Han hade också ett enormt rikt och roligt sätt att använda svenska språket. Sedan upptäckte jag hans djupa empati för kvinnliga öden och det moderna sättet att skildra kvinnor. Inte minst filmerna med Eva Henning som den mystiska Stockholmsprinsessan, säger Mikaela Kindblom.

Ändå var det inte kärlek vid första ögonkastet, utan en passion som växte fram efter hand. Hon har bara diffusa minnen av de första mötena med Ekman via filmer som ”Fröken Chic” och ”Egen ingång” på SVT i början av 80-talet. När hon några år senare läste filmvetenskap var Hasse Ekman i det närmaste utraderad ur den svenska filmhistorien.

– I Sverige är vi fantastiskt duktiga på att städa bort vår egen filmhistoria. Oftast ser vi film som färskvara och brukar sällan göra referenser till äldre verk, förutom Bergman och ett par andra. När jag gick runt på olika bokförlag och försökte sälja in en bok om Hasse Ekman i början av 2000-talet var standardsvaret från de flesta förläggarna: ”Du menar väl Gösta, huh..?”

”Dandyn i drömfabriken” är ingen traditionell biografi, utan snarare ett försök att lägga pusslet Hasse Ekman genom att leta ledtrådar i sexton av hans långfilmer. Verk som oftast kretsar kring en urban, välbeställd svensk medelklass under åren då det svenska folkhemmet formades under och efter andra världskriget.

Även om Hasse Ekman framförde en diskret kritik mot folkhemmets stela konformism så försökte han aldrig att vara någon politisk influerare. I grund och botten var han en underhållare med existentiell och satirisk udd. Eller som hans rollfigur säger i självbiografiska ”Jazzgossen”: ”Som den lilla skötsamma jazzgosse jag är föredrar jag Karl Gerhard framför Karl Marx.”

Hasse Ekman förklarade sin kärlek till dixieland och Gershwin, Noël Coward, den unge Hemingway och Nils Dardel: ”Det är romantik i halvtrasighetens tecken, tjusande, lite ytlig kanske. Men den är min.”

– Han hade också en särskild blick för de som avvek och förtalades genom skvaller, konstnärssjälarna som inte riktigt passar in i samhället. Han var känslig för hyckleriet och tog upp hbtq-frågor och crossdressing redan på 40-talet, säger Kindblom.

Någon naturlyriker var han knappast. De allra flesta av hans filmer utspelar sig i Stockholms asfaltsdjungel bland Östermalms hyreshus, på krogar och nattklubbar.

– Mycket av svensk filmhistoria handlar ju om kärlekspar som badar nakna eller ligger i en rågåker, men Hasses filmer handlar mest om storstadslivet, säger Kindblom.

Ett av de mest centrala temana i Ekmans filmer var ”den pågående kampen mellan den mänskliga fåfängan och att bli en vanlig, riktig människa”, menar Kindblom. Denna kamp kan säkert härledas till hans speciella bakgrund som kändisbarn till en svensk superstjärna som älskade rampljuset. Gösta Ekmans (den äldres) scendebut 1908 blev den officiella starten på en av de mest lyskraftiga klanerna inom svensk film.

I biografin ”Djävulspakten, Gösta Ekmans liv och konstnärskap” (2011), skriver Carina Burman om hur Gösta Ekmans genombrott sammanföll med att filmen blev stor och att medierna utvecklades i snabb takt.

– För första gången gick det att bli nationell – eller internationell – idol. Gösta den äldre blev hela Sveriges Gösta, idolen vars bild flickor klippte ur och åt på knäckemackan, säger Carina Burman.

Som många andra fascineras hon av familjedynastier som för arvet vidare till medlemmar inom samma bransch.

– Sedan finns det förstås ett tankefel i det hela – man ser för sig en linje, där arv fortplantas genom den manliga sidan, och glömmer alla andra anlag och det yttre inflytandet. Här är det ju intressant med Gösta Ekman den yngre, som inte hade så mycket kontakt med sin far men däremot med sin farmor, som kände alla vid teatern utan att själv någonsin ha verkat där, säger Carina Burman.

Samtidigt fanns det starka band mellan Hasse Ekman och hans pappa, periodvis var de också arbetskolleger.

– Gösta gav Hasse teaterlektioner, och det var nog ingen slump att fadern såg till att sonen också debuterade i 17 års ålder som ”en dansherre” i ”Glada änkan” – samma roll där han själv inlett sin bana tjugofyra år tidigare, säger Burman.

Gösta Ekman den äldre fick betala det högsta priset för sina makalösa framgångar. Han var en arbetsnarkoman som under inspelningen av storfilmen ”Faust” (1926) i Tyskland började använda kokain för att orka hålla tempot. Detta blev början på ett tungt missbruk som kom att bli ett mörkt moln över Hasse Ekmans uppväxt. Året därpå, 1927, drabbades familjen Ekman av en tragedi när andra andra barnet, Jan Michael, dog vid nio månaders ålder. Bakom den prydliga fasaden i paradvåningen på Östermalm var det inte någon idyll.

– Med alla sina turnéer och sina långa dagar (och nätter) på teatern var Gösta en frånvarande pappa. Senare, när Göstas narkotikamissbruk ökade, fick Hasse försöka hålla sin pappa på fötter tillsammans med mamma Greta. Det är också uppenbart att Hasse älskade och delvis också idealiserade sin far, även om hans skildringar av kokainistens vardag ofta är mörkare än andra sagesmäns, säger Burman.

Cirka 100.000 personer kantade gatorna när Gösta Ekman den äldre begravdes 1938. Foto: Alamy

Gösta Ekman dog 1938, endast 47 år gammal, men Mikaela Kindblom menar att han gick som en gengångare i sonens filmer.

– Hasse älskade ju sin pappa trots att han också fick leva med skuggsidorna. Ingen vet riktigt vad som pågick bakom den prydliga fasaden i paradvåningen på Artillerigatan på Östermalm. Det kanske förklarar hans empati för rollfigurer som är fast i relationer med människor som man både älskar och hatar. Spännvidden i hans dandyfigur speglade nog dubbelheten hos pappan – charmerande geni och en utbränd knarkare på en och samma gång, menar hon.

– I den figuren lyckades han pressa in ytterligheterna i mansrollen genom att vara både charmig och otäck – kanske var det ett sätt att hantera spöket Gösta Ekman. Hans dandy kan gå från en lite töntig men välmenande storstadscharmör som tuktas och uppfostras av Sickan Carlsson i de romantiska kome­dierna till mer mörka figurer som till exempel våldtäktsmannen i ”Medan porten var stängd” och som otäcka konstkritikern i ”Banketten”, säger Mikaela Kindblom.

Även om han såg livet för vad det var så hade han en optimistisk grundsyn. När Kindblom ska välja en scen som illustrerar Hasse Ekmans syn på livet så blir det slutscenen i den lite mindre kända ”Lågor i dunklet” där Stig Järrel spelar en pyroman som ska vara ett slags metafor för Hitler eller den onda människan. När nyårsklockorna ringer i slutet av filmen höjer en rektor sitt glas med orden: ”Ni tycker kanske att jag är enfaldig som i dessa tider kan tro på en framtid som ljusnar. Men det gör jag. Och det ska ni också göra.”

– Denna slutscen hör till det vackraste han gjorde och speglade hans attityd till livet. Och det är ju en scen som också har bäring på det som händer i dag. Många av hans filmer ställer existentiella frågor om varför man ska leva, hur man ska älska och hur man ska stå ut när livet är svårt, säger Kindblom.

Om dubbelspel ochidentitetssökande var återkommande teman i filmer, så var också Hasse Ekman full av motsägelser. Å ena sidan led han av att betraktas som ett bortskämt kändisbarn, men gillade samtidigt att sola sig i strålkastarljuset. Under 30-talet köpte han sin pappas sportiga Dodge Cabriolet som fick smeknamnet ”den rullande omeletten” sedan Hasse Ekman hade lackat om den i en äggul nyans – ”så gul att van Goghs solrosor skulle vissna av koloristiska mindervärdeskomplex”.

Hasse Ekman och hustrun Tutta Rolf vid byn Benalmadena på den spanska solkusten i Spanien 1966. Foto: Jacob Forsell/TT

Samtidigt visade han sällan divalater på jobbet och skulle bevisa sin kompetens genom att bli den hårdast arbetande dandyn i svensk showbiz. Förmodligen var decennier av mördande arbetstempo en bidragande orsak till att han plötsligt gjorde en Garbo och försvann ur den svenska filmen i mitten av 60-talet. Han sålde hela sin imponerande konstsamling med svenska modernister – förutom Nils Dardels akvarell av hans pappa som ung – och flyttade till Solkusten i Spanien. Hans hus utanför turistmagneten Torremolinos fick smeknamnet ”Hassienda”. Bakom beslutet att förtidspensionera sig vid 50 års ålder fanns både privata och professionella skäl.

– Hans pappas utbrändhet och för tidiga död hade varit en varningsklocka, kanske insåg han att det också fanns ett liv som var värt att leva utanför film­ateljéerna, säger Kindblom.

Men det blåste även helt nya vindar i filmen i mitten av 60-talet. Den popkulturella revolutionen och sexuella frigörelsen var i full gång. Hans sista film, ”Äktenskapsbrottaren”, var en filmatisering av en gammal fransk teaterfars från 1800-talet. Samma år kom filmer som Mai Zetterlings ”Älskande par”, Vilgot Sjömans ”491”, Tage Danielssons ”Svenska bilder”, Lars-Magnus Lindgrens ”Käre John” och Jörn Donners ”Att älska”.

– Han var inte intresserad av popkulturen, sex, våld och naket. En annan bidragande orsak var snålheten i det svenska kulturlivet. Han var trött på att till exempel bli jämförd med Bergman när han sedan länge slutat att tävla med honom. Han spelade rollen som den exilerade filmskaparen med samma elegans som han tidigare spelat rollen som den gudomlige Göstas son, säger Kindblom.

Det har skrivits en hel del om rivaliteten mellan ­Ekman och Bergman som hade många beröringspunkter. Båda kom straight outta Östermalm, från den hög­borgerliga storstadsidyllen kring Hedvig Eleonoras kyrka. De rörde sig i samma kulturella sfär, debuterade ungefär samtidigt och tillhörde båda ”en filmsugen mellankrigsungdom som delade historia, referens­ramar och idéer”, som Kindblom skriver i boken.

Birger Malmsten, Hasse Ekman och Doris Svedlund i Ingmar Bergmans ”Fängelse” (1949). Foto: Everett Collection

Ändå rådde det en spänd stämning dem emellan, som utvecklades till ett slags professionell rivalitet där de häcklade varandra på mer eller mindre subtila sätt.

Efter att ha spelat en ytlig regissör i Bergmans ångestladdade ”Fängelse” (1949) gjorde Hasse Ekman filmen ”Flickan från tredje raden” (1949). I filmen spelade Ekman en Bergmanaktig teaterman som satte upp pjäsen ”Helvetet” och sedan uppvaktades av en gåtfull kvinna som lärde honom om livet.

Ekman erkände att hans komedi var ett slags ”anti-Bergman-film”, en reaktion på Bergmans mörka misantropi: ”Inte så att jag tvivlade på hans (Bergmans) engagemang och övertygelse. Men han framstod som fyrtiotalisternas språkrör i svensk film. Min film ville vara en reaktion mot moderiktningen att tala om alltings meningslöshet. Jag ville satsa på optimism”, förklarade Ekman.

Senare i livet ville Hasse Ekman tona ner rivaliteten dem emellan.

– Vår konkurrens var inspirerande till en början, men Ingmar blev helt enkelt för bra, förklarar en avspänd Hasse Ekman på en solig spansk terrass i intervjufilmen ”Möte med Hasse” (1993) av Jannike Åhlund och Gunnar Carlsson.

Så här i efterhand framstår konkurrensen mellan Bergman och Ekman som lite onödig. Det finns naturligtvis plats för båda. Och klart är att Hasse Ekman har fört sitt kulturella dna vidare till fler än sina egna familjemedlemmar.

– För mig så är han en svensk Billy Wilder som gjorde komedifilmer med klass, säger Henrik Dorsin som fick Hasse Ekman-stipendiet 2015.

Han minns när han kom hem från skolan och såg Hasse Ekmans färgglada romantiska komedier från andra halvan av 50-talet med Sickan Carlsson, som ”Sjunde himlen” och ”Himmel och pannkaka”.

Henrik Dorsin som Sickan i ”Se upp för Jönssonligan”. Foto: FLX

– I stället för att tävla med Bergman gjorde han Sverige lite gladare och banade väg för oss andra som arbetar med humor i det här landet. Hasse Ekman har påverkat mig så till vida att han visat att det är möjligt att verka i flera olika genrer både framför och bakom kameran, säger Dorsin.

Nyligen fick Dorsin ta över Gösta Ekmans paradroll som den knipsluga ligaledaren Charles-Ingvar ”Sickan” Jönsson. I början av Tomas Alfredsons ”Se upp för Jönssonligan” spelas ”Regntunga skyar” med text av Hasse Ekman som Alice Babs framförde i ”Swing it, magistern!”.

– Det var vår lilla hyllning till klanen Ekman.

