Så blev Julie Christie den brittiska filmens största darling

Julie Christie bär ett decennium på sina axlar. 1960-talet har en look och det är Julie Christie: lugg, och ett leende som kan tina permafrosten.

Hon var central i filmer som var barn av sin tid som ”Darling”, såväl som i maffiga kostymfilmer som ”Doktor Zjivago”. I år är det sextio år sedan hon debuterade, och i BBC:s science fiction-serie ”A for Andromeda” gjorde hon sin första större roll.

De senaste fyrtio åren har ingen artikel om Julie Christie saknat ordet ”ikon”. 1960-talet var ikon-eran. Alla tider skapar ikoner men för 1960-talet är ikoner en del av varumärket. Julie Christie är en av de största.

Hon fyller själv åttio i år. Kanske. Encyclopædia Britannica, Nationalencyclopedin och Ephraim Katz Film Encyclopedia säger alla att hon är född 14 april 1941. Tunga namn, så har den äran, ms Christie.

Men International movie database, Imdb, anger att hon är född den 14 april 1940. Det årtalet används även av flera andra källor. I intervjuer och artiklar anges än det ena, än det andra.

Det är mycket sällsynt med sådan förvirring kring födelseåret för en modern stjärna. Det går ihop med hennes image. Hon tröttnade tidigt på att ge intervjuer och berätta om sig själv, och ordning och reda har hon aldrig gått in för.

Det råder enighet om att hon föddes i Assam i Indien. Pappa arbetade för ett brittiskt te­bolag. När det var dags för skola skickades hon till England. Efter att hon vid arton års ålder börjat på teaterskola gick det snabbt. Redan under slutterminen agerade hon på scenen, så blev det tv-jobb, ett par lättviktiga filmer, följt av genombrott i den tredje långfilmen, John Schlesingers ”Lögnhalsen” (1963).

Där kom hon i en lång sekvens vandrande genom folklivet i en större stad i norra England, sorglös, snurrande sin handväska. Jazzmusik ackompanjerade.

– Det där är ju Liz, säger huvudrollsinnehavaren Tom Courtenay förtjust till sin kompis.

– She is crazy. She just enjoys herself – Hon är tokig. Hon bara roar sig.

Promenadsnutten var praktiskt taget en reklamfilm för Julie Christie, med Courtenays replik som en perfekt slogan. Hon var den obstinata livsglädjen som kom spankulerande in i engelsk film. Den knappt två minuter långa promenaden pekas ut som stunden då Julie Christie blev en stjärna.

Utan den hade det inte gått så snabbt. Hennes rollfigur Liz är ganska perifer, så det är överraskande att detta blev hennes genombrottsfilm.

”Lögnhalsen”, efter en bok av Keith Waterhouse, är överlag rätt apart. Tom Courtenay gör Billy, en ung man som arbetar på en begravningsbyrå men helst lever i sin fantasivärld där han är envåldshärskare i kungariket Ambrosia. Billy avskyr sin trista hemstad. Han är arbetsskygg, han stjäl från sin arbetsgivare och har två om varandra ovetande fästmör. Allt som går honom emot är andras fel.

Julie Christie och Tom Courtenay i Venedig för att promota ”Lögnhalsen” 1963. Foto: Alamy

Billy är inte påfallande sympatisk. Man undrar varför en vacker och initiativkraftig ung kvinna som Liz ska ömma för honom, och bry sig om att försöka få honom med till London.

Men boken blev en bästsäljare när den kom 1959 och det sägs att det var precis rätt tid för den. Det som slog an var attacken och ilskan mot chefer, föräldrar, överklass och alla liknöjda den rådande ordningens bevarare.

Attityden låg i tiden. Ett par månader efter premiären på ”Lögnhalsen” avhölls i London årets Royal Variety Performance. Showen är berömd för John Lennons introduktion till en av låtarna: ”Ni i de billigare sätena, klappa med. Och alla ni andra, ni kan bara skramla med era juveler.”

Det var dags att börja säga sådant det inte varit fint att säga, som att Storbritannien inte var en enda stor och glad familj där alla var tacksamma att bli omhändertagna av en förståndig överklass. Pjäser av ”arga unga män” gjorde succé.

Inom filmen flödade trotsigheten i två parallella fåror. I ena kom ”diskbänksrealismen”. I den andra tillrade spralligare filmer - som ”Lögnhalsen”. Julie Christie illustrerar i sig skillnaden: hon var påtänkt för den kvinnliga huvudrollen i John Schlesingers debutfilm ”Att älska så” (1962), en lysande diskbänksrealistisk film om ett ungt par och en oönskad graviditet. Men producenten Joseph Janni bedömde Christie som ”för intressant” för den rollen.

Ja. Julie Christie var en skönhet. På teaterskolan såg man ner på film. En lärare som retat sig på något Christie sa fräste ”Ja, du klarar dig ju alltid. Det kommer ändå att bli film för din del. Du har ett sådant ansikte.” Julie Christie brast i gråt.

Hon hade verkligen ett ansikte gjort för film. När människor i Christiebiografier minns tidiga första intryck av henne återkommer de ständigt till hur sensationellt vacker hon var. Poängen var att hon även kunde leva upp till sin skönhet. Den utstrålade naturlighet, enkelhet, livsglädje, och så tonade hon fram på film. Normer tycktes krasa sönder under hennes lätta fötter. Var det så framtiden skulle se ut? Britterna kunde se Julie Christie som ett löfte, omvärlden såg i henne ett tecken på att det var i England det hände nu.

Julie Christie och Dirk Bogarde i ”Darling”. Foto: Alamy

1965 sattes Julie Christie i centrum i Schlesingers ”Darling!”. Hon är med i nästan varenda bild. Christie gör fotomodellen och skådespelerskan - i små roller i små plagg - Diana Scott, som tar sig fram i Swinging London. Hon blir en trofé för olika män, men är också själv hänsynslös i sitt sätt att utnyttja dem, för karriär och till njutning. Schlesinger, som några år senare skulle vinna Oscar för ”Midnight cowboy” (1969), var medförfattare på originalmanuset. Han var gay, och alla tabuns fiende: en sympatisk homosexuell finns med, detta när homosex fortfarande var olagligt i England, och ett samlag inleds med cunnilingus, tidigare knappt sett på film.

Energin i ”Darling” känns fortfarande. På andra sätt är den daterad. Idag gör den sig bäst som ett snyggt tidsdokument, och några repliker om attraktiva svarta kräver triggervarning. Schlesinger själv tyckte senare att den inte stod sig alls.

Men på sin tid var den en succé, bättre mottagen i USA än i England. Julie Christie fick en Oscar. Det var som en officiell bekräftelse, 1960-talet var hennes.

Vill man få en snabbgenomgång av engelsk 1960-talsfilm är det bara att haka på Julie Christie. Snart har man sett flera av profilerna: Courtenay, Dirk Bogarde, Laurence Harvey, Alan Bates och Peter Finch.

Julie Christie och Terence Stamp i ”Far from the madding crowd”. Foto: Alamy

Hon blev tillsammans med Terence Stamp. Han var själv en av de coolaste filmstjärnorna. När The Kinks sjöng om ”Terry” och ”Julie” i ”Waterloo Sunset” antogs allmänt att det syftade på Stamp och Christie. Senare hade hon ett långt förhållande med Warren Beatty, notorisk för sina många affärer, med vilken hon även gjorde tre filmer.

Barn skaffade Christie aldrig. När tidningarna frågade i början av karriären sa hon att äktenskap nog inte passade henne. Längtan efter moderskap? Ja, ”tack och lov så brukar det lägga sig lika kvickt som det kommer”.

På 1960-talet skänkte hon även någon sorts modernitet och krut till roller i kostymfilmer. Julie Christie var den enda skådespelare som David Lean i efterskott såg som oersättlig i eposet ”Doktor Zjivago” (1965). ”Jag skulle nog kunna göra den bättre idag”, sa Lean på 1990-talet till sin biograf Kevin Brownlow, ”men jag skulle behöva Julie och hon är ju för gammal nu”. Christie gjorde Lara, en ung kvinna som blir läkaren Yurij Zjivagos stora kärlek och likt denne kastas fram och åter i stormvindarna i det tidiga 1900-talets Ryssland. Helaftonsfilmen ”Zjivago” blev en ”Borta med vinden”-artad succé. Fast hon slog igenom i hippa 1960-talsrullar är hennes mest kända roll denna i ett verk av en gammal mästare som spelade i publikdomptörernas veteranliga.

Rod Steiger och Julie Christie i ”Doktor Zjivago” (1965). Foto: Alamy

För Schlesinger, igen, gjorde hon Batsheba i ”Fjärran från vimlets yra” (1967), en självständig ung kvinna med egen mindre egendom på landet i 1800-talets England. Tre män vill ha henne. Naturligtvis väljer hon fel, Terence Stamps sergeant Troy är tjusig men rutten. ”Budbäraren” (1971) var förlagd till sommaren innan första världskrigsutbrottet. Christie var dotter i en överklassfamilj. En passande make är reserverad, men hon tar varje chans att smyga iväg till den heta unga bonden på gården nära godset - Alan Bates. En liten pojke får vara budbärare. Alla låtsas som ingenting.

Julie Christie som Mary Lady Trimingham i ”Budbäraren” från 1971. Foto: Alamy

”Budbäraren” regisserades av Joseph Losey, som svartlistats i McCarthyismens USA och blivit en av Europas mest intressanta regissörer. Harold Pinter skrev manus efter en roman av L. P. Hartley. Den filmen är ansedd.

Schlesingers Thomas Hardy-filmatisering brukar avfärdas som ytlig. Många tycker dock att den är förbisedd. Jag instämmer. Kostymfilmer med 1960-talsfeeling har sin egen charm, de är otidsenliga i sin egen tid. Även om det ska vara allvarligt följer en del av epokens uppsluppenhet med när de unga nya stjärnorna får dra på uniformer och långklänningar.

I en scen i ”Budbäraren” måste Christie snabbt stuva undan ett brev hon fått. Hon snor runt, fingrar efter någon ficka på den höghalsade klänningen, försöker pressa in papperet i ärmen, den sitter för tajt:

– Åh, de här klänningarna...

Under inspelningen av ”Budbäraren” såg hon och Warren Beatty, som kom på besök, grisslakt på en lantgård. Hon hade inte haft en aning om hur djurhållning såg ut, sa hon, det var som ”en sorts koncentrationsläger” för djur. Christie blev vegetarian.

Blev Julie Christie upprörd över något så gjorde hon något, fick den brittiska allmänheten lära sig. Hon har flitigt utnyttjat sin glans i arbete och kampanjande mot kärnvapen och apartheid, bland annat. Engagemanget för djurens rättigheter har bestått.

Ställningstagande har också synts i valet av roller, som när hon för en struntsumma gjorde huvudrollen i filmatiseringen av en Doris Lessing-dystopi, ”Memoirs of a survivor” (1981), eller agerade i då knappt kända Sally Potters svartvita feministiska, avantgardistiska, och suicidalt svårtillgängliga ”The gold diggers” (1983).

Till Christies mer uppmärksammade insatser på 1970-talet hörde ett par framgångsrika komedier mot Warren Beatty, ”Shampoo” (1975) och ”Himlen kan vänta” (1978), en nyinspelning av en 1940-talskomedi. De spelade också mot varandra i särlingen Robert Altmans anti-västern ”McCabe & Mrs. Miller” (1971), en poetisk 1970-talspärla med Leonard Cohen på ljudbandet.

Julie Christie och Goldie Hawn i ”Shampoo” (1975). Foto: Alamy

Fast tiden då filmerna med Julie Christie blev kulturella händelser var över.

Om man inte ska räkna in ”Rösten från andra sidan” (1973) och Den Där Scenen.

Rysaren ”Rösten från andra sidan” byggde på en novell av den ofta filmade - ”Rebecca” (1940), ”Fåglarna” (1963) - Daphne Du Maurier. Regissör var Nicolas Roeg, som i egenskap av filmfotograf arbetat med Christie flera gånger. Hon och Donald Sutherland gjorde ett par som förlorar sin lilla dotter.

I Venedig, där han har ett arkitektuppdrag, försöker de komma på benen igen. En eftermiddag på hotellrummet börjar de stillsamt att älska med varandra.

Julie Christie och Donald Sutherland i "Rösten från andra sidan" ("Don't look now") (1973) Foto: Alamy
Julie Christie och Donald Sutherland i "Rösten från andra sidan" ("Don't look now")(1973) Foto: Alamy

Det skildras anmärkningsvärt djärvt och oblygt. Men det mest speciella är ändå hur sekvensen utformats: glimtar från sängen varvas genomgående med bilder av hur de klär på sig efteråt.

Han ligger nedanför henne och lossar hennes kläder - plötsligt är det en snabb närbild på hans hand när han väljer kavaj från garderobsstången. Hon lyfter på sig för att komma ur klänningen - då växlas till en kvick bild av hur hon lirkar en svart kjol upp över trosorna.

Så fortsätter det. Njutningen fortplantar sig som en varm känsla in i bestyren med att efteråt klä på sig för att gå ut. Mixen av erotiskt och prosaiskt blir slående trovärdig. Scenen började omedelbart omsusas av rykten om att samlaget var autentiskt.

”Rösten från andra sidan” är i sig en originell och sevärd rysare. Den är otäck, samtidigt romantisk och sorgsen. Men stunden på hotellrummet har en särskild förtrollning. Mötet mellan Christie och Sutherland är aldrig långt från toppen på listor över de bästa sexscenerna.

Att en sexscen, frånsett Pino Donaggios bedagade musik, efter så många år har kvar sin lyskraft är en sorts kulturell händelse i slow motion. Den är några minuter av sällsynt omedelbarhet. Precis som Julie Christies promenad i ”Lögnhalsen”.