Så blev ”Jurassic park” en av filmhistoriens största succéer

”Vi orsakar vår egen förintelse.”

När Jeff Goldblum yttrar det cyniska budskapet i uppföljaren ”Jurassic world: Fallen kingdom” (2018) känns domedagsrepliken som hämtad från löpsedlarna. Även de största Greta Thunberg-skeptikerna lär kunna se kopplingen mellan dessa filmers pengahungriga våldförande på den naturliga världen och vår tids klimatdebatt.

Ända sedan tidigt 1990-tal har filmserien om nöjesparksämnade dinosauriekloner varit hård mot människan. Hon (fast i filmerna oftast en eller flera ”han”) är girig, envisas med att leka gud och lyckas inte ens med dinosaurier i blickfånget zooma ut och se världen ur större perspektiv.

Om den tematiska utvecklingen i serien stått tämligen still, har desto mer hänt teknikmässigt. Datoranimerade filmdinosaurier i sig själva får kanske inte dagens biopublik att tappa hakan, men de förhistoriska varelserna fortsätter att fascinera i verkliga världen.

Häromveckan rapporterades det om en ny studie som tyder på att de första dinosaurierna var varmblodiga (DN, 29/5). Paleontologen John Ostrom var inne på samma spår redan 1964, då hans upptäckt av den ivriga, fågelliknande släktet Deinonychus utmanade sekelskiftessynen på de utdöda kräldjuren som tröga ödlor. Ostroms fynd bidrog till den nyväckta fascinationen för dinosaurier som tidskriften Scientific American kallat ”dinosaurierenässansen”.

Runt den här tiden långfilmsdebuterade ett ungt framtidshopp med vägthrillern ”Duellen” (1971).

”Vet du, jag har varit besatt av dinosaurier hela mitt liv.”

Så löd Steven Spielbergs respons när första gången fick höra om sci-fi-författaren Michael Crichtons nya bokprojekt. Året var 1989 och de två höll på att diskutera det som senare blev tv-serien ”Cityakuten”, men filmskaparen var nu mer nyfiken på den andra idén. Om en megalomanisk entreprenör, en tropisk ö, en nöjespark – och dinosaurier. Massa dinosaurier.

Steven Spielberg och Kathleen Kennedy under inspelningen av ”Jurassic park” (1993). Foto: Alamy

På ungefär ett dygn gick filmskaparen från att vilja läsa till att vilja göra den.

”Jag ger den till dig om du lovar att regissera”, svarade Crichton som också låg bakom ”Westworld”.

I Hollywood hänger löften löst tills bläcket fastnat på kontraktet. Så de ivriga förhandlarna på Crichtons agentur CAA gjorde det som de anlitats för: provocerade fram ett budgivningskrig. Och det rådde ingen brist på intresserade. Warner Brothers ville göra den med Tim Burton, Columbia med Richard Donner och Fox med Joe Dante. På omvägar hamnade den ändå till slut hos Universal och Spielberg.

Jeff Goldblum, Sir Richard Attenborough, Laura Dern och Sam Neill i ”Jurassic park” (1993). Foto: Alamy

Därefter väntade flera bearbetningsvändor som passerade tre författare (David Koepp knäckte nöten). Två års förproduktion med banbrytande teknikexperiment ledde till en bokstavligt stormig inspelning på Kauai, Hawaiis fjärde största ö.

Väl färdig och skeppad till biograferna 1993 – samma år som amerikanska filmers utlandsintäkter översteg inhemska – klättrade ”Jurassic park” högst på världens biotopplistor, men stämningen var inte god för det. Frankrikes dåvarande kulturminister Jacques Toubon såg ett uttryck för USA:s kommersiella totalitarism och ansåg att filmen utgjorde ”ett hot mot fransk nationell identitet”.

Spielberg gick ut i offentlig försvarsställning. I branschtidningen Variety kom ett svar på tal från regissörskollegorna Pedro Almodóvar, Bernardo Bertolucci och Wim Wenders, som vänligt med bestämt försvarade Frankrikes markering och positiva särbehandling av den egna produktionen. Trion såg det som en nödvändighet för att skydda europeisk film från förintelse.

Bild 1 av 3 Foto: Alamy Bild 2 av 3 Foto: Plamen Stanev / Alamy Stock Photo Bild 3 av 3 En ”Jurassic Park”-dinosaurie vid Universal Studio i Orlando, USA. Foto: Plamen Stanev / Alamy Stock Photo Bildspel

Ett licensieringssamarbete med McDonald's innebar att stadsmiljöer världen – inklusive Paris – fortsatte tapetseras med reklam för ”Jurassic park”, vars revolutionerande återupplivande av förhistoriska varelser visade vägen för framtidens film.

Till en början var Spielbergs ambition mer anspråkslös än så: ”Jag skäms inte för att säga att jag med ’Jurassic’ bara försökte göra en bra uppföljare till ’Hajen’ – på land.”

Precis som Spielbergs klassiska hajskräckis, som ledde den moderna storfilmsvågen som sköljde över Hollywood på 1970-talet, skildrar ”Jurassic park” ett våldsamt möte mellan människa och natur. Och likt ”Hajen” kan ”Jurassic park” ses som ett slags A-filmstappning av B-filmhistoriens ”creature features”.

”Dinosauriefilmer har alltid varit den klassiska effektfilmen”, säger effektmakaren Mark A Z Dippé i faktafylliga boken ”The making of Jurassic park” (1993).

Med outtalad hänvisning till gamla verk – ”Gertie the dinosaur” (1914), ”Jurrasic park”-uppföljarens namne ”The lost world” (1925), ”Skräcködlan” (1953) med flera – radar Dippé upp effekttekniker som utvecklats via filmisk dinoaction. Stop-, clay- och go-motion, stuntmän i gummidräkter, kabel- och radiodrivna dockor.

Bild 1 av 3 ”The lost world” (1925) Foto: Alamy Bild 2 av 3 ”Skräcködlan” (”The Beast from 20,000 Fathoms”) från 1953. Foto: Alamy Bild 3 av 3 ”Gertie the dinosaur” (1914). Foto: Keith Corrigan / Alamy Stock Photo Bildspel

Nu var det datorernas tur. Efter otaliga timmars slit framför skärmarna lyckades det George Lucas-grundade specialeffektföretaget Industrial Light & Magic få ihop en rörlig demonstration av ”Jurassic parks” största stjärna: en Tyrannosaurus rex. Produktionens kreativa kärna bjöds in för att ta del av resultatet.

”Där satt vi och såg vår framtid uppenbara sig på tv-skärmen”, berättar Spielberg om visningen.

”Det var som ett av de där historiska ögonblicken. Som uppfinningen av glödlampan, eller det första telefonsamtalet”, säger George Lucas som ska ha blivit rörd till tårar.

”Jag tror att jag är utdöd”, utbrast stop-motion-animatören Phil Tippets mer oroligt.

Hans expertis om rörelse och snillrika användning av pantomimer visade sig avgörande för att få liv i dinosaurierna. Den bländande blandningen av praktiska och digitala effekter var resultatet av ett nära samarbete mellan bland andra Tippet, modellsnillet Stan Winston, riggmästaren Michael Lantieri och ILM-gängets frontfigur Dennis Muren. Kvartetten belönades senare med en Oscar för bästa specialeffekter.

Det fysiskt greppbara var av fortsatt vikt. Inte bara för Spielberg, som vid inspelningen ville veta vad han arbetade med, utan även för skådespelarna.

”Hon var så vacker och verklig. Den varelsen hjälpte mig faktiskt att spela in scenen och gjorde mig förälskad i henne”, berättar Laura Dern om scenen där hennes paleobotaniker tar hand om en Triceratops.

Såväl hennes regissör som skådespelarkollegor hade varnat henne om upplevelsen av att spela mot mekaniska varelser, så kallade animatronics.

Laura Dern i ”Jurassic park” 1993. Foto: Alamy

Spielberg var skeptisk mot ord som ”varelse” och ”monster”. Först och främst betraktade han dinosaurierna som riktiga djur, av kött och blod.

I boken ”Jurassic park” (2020) beskriver författaren Paul Bullock ”Spielbergsk verklighet”, vilket avser filmskaparens förmåga att få publik att förlora sig i även de mest fantastiska illusionerna.

Ett typiskt exempel skådas i ”Jurassic park” när huvudpersonerna första gången introduceras för dinosaurierna. Närbilderna på Sam Neills och Laura Derns starka reaktion på något utanför bild, den rena förundran i deras blickar – det kultur- och nöjesskribenten Matt Patches kallat ”the Spielberg face”, Spielbergansiktet – skapar enorm förväntan. Strax därpå kommer en digitalt animerad Brachiosaurus in i bild till John Williams sagolika musik – en scen som kan få även kan ge armarna att knottras på den mest hårdhudade.

Rollfigurernas förundran speglar publikens, helt enkelt. En förundran som senare övergår i ren och skär skräck. Särskilt i den berömda scenen där filmens unga syskonpar – barnbarnen till nöjesparksvisionären John Hammond – konfronteras av en Tyrannosaurus rex i piskande spöregn.

Trots att helvetet brutit lös vägrar Hammond ge upp sin dröm. Envist försöker han bortförklara kaoset som barnsjukdomar.

”Skapandet är en ren viljeakt”, säger han till Derns rollfigur medan han slevar i sig smältande glass i parkens nedsläckta restaurangdel. ”Nästa gång blir den fulländad.”

Några gånger senare kan man konstatera att människan, till publikens stora förtjusning, vägrar att lära sig läxan.

Inte många skulle kalla ”Jurassic park: The lost world” (1997) fulländad, trots Spielbergs sedvanligt energirika regi. Han såg projektet som en enkel retur till registolen efter en längre yrkespaus. Många års oförtjänt förknippning med de usla ”Hajen”-uppföljarna hade gjort honom mån om att skydda ”Jurassic park”-seriens integritet.

”Jurassic park: The lost world” (1997). Foto: Alamy

I en väl generös men intressant läsning menar Paul Bullock att den svåra tvåans intrig speglar Spielbergs position. Huvudrollsinnehavaren Jeff Goldblum, vars rockigt excentriska matematiker fungerade bättre i ettan som birollskrydda i lagom doser, är här – likt Spielberg, menar alltså Bullock – en motvillig resenär. Destinationen är dinoexperimentens hjärta: Isla Sorna, grannö till första filmens Isla Nublar.

”’The lost world’ är ett mörkt satiriskt skämt där Spielberg bryter fjärde väggen med ännu mer glädje än i ’Jurassic park’”, skriver Bullock om den varumärkesfyllda filmen där tron på illusionen blir något självdestruktivt. Redan i föregångarens nöjesparksfokus, med synliga varumärken en masse, fanns en självspeglande drift med den kapitalistiska kultur som filmen både ingår i och kritiserar.

”’Jurassic park’ blev den första filmen som varnade mot nöjesparkers ondska som själv förvandlades till en nöjespark”

”Aldrig förr har namnet och loggan i en film varit en plot point i den här utsträckningen”, ska en i Universals marknadsteam ha kläckt ur sig under planeringen av första filmens distributionsstrategi. Arbetshjälmar, uniformer, lunchlådor, frimärkesset – överallt syns loggan. New Yorkers gamla kritikeress David Denby har kallat det sortens grepp för ”corporate irony”, företagsironi. Genom att driver med det man säljer och själva försäljningen försöker man proaktivt skoja bort eventuell kritik.

”’Jurassic park’ blev den första filmen som varnade mot nöjesparkers ondska som själv förvandlades till en nöjespark”, påpekar Tom Shone i ”Blockbuster: How Hollywood learned to stop worrying and love the summer” (2004). Och vissa nöjesparkers åkattraktioner lockar mer än andra – så även i denna filmserie. Publik- och kritikerintresset hade svalnat när serien trädde in i 2000-talet med Joe Johnsons ”Jurassic park III” (2001).

För att vara en filmserie som arbetar så ihärdig med XXL-storlek är trean anmärkningsvärt liten speltidsmässigt. På strax över 90 minuter väljs det gamla företagsgrollet bort för ett enklare räddningsuppdrag, efter att Sam Neill lurats till Isla Sorna för att hjälpa ett skilt föräldrapar hitta sin 14-årige son.

”Jurassic park III” (2001) Foto: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo

Trean spelade in ungefär hälften så mycket som tvåan. Det var även den första i serien som blev utan Oscarnomineringar (däremot nominerades den, likt ”The lost world”, till kalkonpriset Razzie för sämsta remake eller uppföljare). Den uteblivna branschbekräftelsen speglade seriens förlorade wow-effekt.

Det som en gång var framtiden på en tv-skärm, var nu samtida storfilmsstandard.

Två år efter originalfilmens nypremiär i 3D kom ”Jurassic world” (2015), den första i Colin Trevorrows uppföljartrilogi. Långt efter att John Hammond dreglat över sin dröm med glass i mungipan har nöjesparken på Isla Nublar nu blivit verklighet – men besökarna är uttråkade.

”Ingen blir imponerad av en dinosaurie längre”, fastslår Bryce Dallas Howards verksamhetschef under en uppvisningsrunda för potentiella sponsorer. När hon säger att parkbesökarna önskar ”större, högljuddare, fler tänder” låter det som en stereotyp studiobeställning av en uppföljare. Företagsironin gör comeback.

Chris Pratt och Bryce Dallas Howard i ”Jurassic world” (2015). Foto: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo

För att möta skenande driftkostnader har parken investerat i en genetiskt modifierad hybrid som kallas Indominus rex. Även denna gång straffar sig experimentet när det bleka monstret överlistar skaparna, flyr fångenskapen och går till attack mot de drygt 20 000 besökarna.

Med sina drygt 1,6 miljarder inspelade dollar slog filmen serierekord. Två år senare kom uppföljaren ”Jurassic world: Fallen kingdom”, medförfattad av Trevorrow och med regi av ”Sagan om ringen”-aktuella J A Bayona. Kloningsproblematik spelar en större roll och likt Spielbergs första film finns ett starkare skräckfokus – här med matinégotiskt bildspråk.

Det återstår att se hur stoltserande självmedveten den Trevorrow-regisserade trilogiavslutningen ”Jurassic world: Dominion” blir, men förhoppningsvis omfamnas inte kloningstematiken för helhjärtat. Måtte den korporativa ironin inte bli cynisk internhumor.

I övrigt lär det finnas en önskan från studiohögdjuren om att upprepa gamla framgångar och återskapa den forna filmmagin.

”Jag är inte Steven Spielberg. Det kommer jag aldrig bli”, säger Colin Trevorrow i ett inspelningsreportage i senaste numret av filmtidningen Empire.

”Det är killen han mest påminner om”, protesterar serieveteranen Sam Neill.

Bild 1 av 2 Sam Neill i ”Jurassic world dominion” Foto: Alamy Bild 2 av 2 Laura Dern i ”Jurassic world dominion” Foto: Alamy Bildspel

Ja, Neill är tillbaka. Så även Laura Dern och Jeff Goldblum. Trion följer spåren av ett mystiskt bioteknikföretag medan Chris Pratt och Bryce Dallas Howard sonderar terrängen på Malta, där dinosaurier säljs på svarta marknaden.

I Empire-reportaget fästs vikt vid hur stjärnorna i Pinewood Studios spelar mot en Giganotosaurus, en sjumetersbjässe i elvatonklassen. Skapelsen framhävs som ett exempel på seriens återgång till gammeldags effekter, ”old-school effects-work”. Fast hur attraktiva är avrostade metallvarelser för dagens publik? Är verkligen ”fler tänder” det stora dragplåstret?

Chris Pratt och Isabella Sermon i ”Jurassic world dominion” (2022). Foto: Alamy

Om animerade dinosaurier fick George Lucas att lipa i början av 1990-talet, är det nu snarare popkulturella reliker som får vuxnas ögon att vattnas. Kolla bara på ”Star wars”-universumets nostalgidrivna expansion, eller de hysteriska reaktionsvideorna på när tre generationers fasadklättrare möts i ”Spider-Man: No way home” (2021).

Vägen har alltså krattats för föreningen av ”Jurassic”-seriens gamla och nya hjältar.

”Vi lever i den här nöjesparksattraktionen”, konstaterar Chris Pratt i reportaget.

Han syftar på studiobygget, men skulle lika gärna kunna tala om det rådande filmlandskapet. Där så många huvudattraktioner är någon form av remake, reboot, preque, requel eller multiversell korsbefruktning av varumärken.

Visst, i stunden känns det bekräftande när filmer flirtar med bakåtblickande referenser – men börjar inte den här uppvaktningen bli gammal? Här bara sitter vi och ser på när vårt förflutna uppenbarar sig på vita duken, för att parafrasera Spielberg.

Är det så konstigt att yngre generationer börjat betrakta biografen som ett forntida nöje?