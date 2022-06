Så blev Kalle Boman svensk films Guldpalmsmakare

Prisutdelningen på årets filmfestival i Cannes. Ruben Östlund springer upp på scenen och tar emot Guldpalmen för ”Triangle of sadness”. Han tar tillfället i akt och hyllar en nyckelperson som han arbetat med i tjugo år.

”Please, Kalle Boman!”, ropar Östlund rakt ut i salongen, ”Wave to everyone in here!”

En smokingklädd 79-åring med skägg och runda glasögon reser sig. Han höjer två knutna nävar.

Hela den galaklädda publiken applåderade. Och tänkte möjligen ”Who is this man?”, som bandet som uppvaktar Kane sjunger i ”Citizen Kane” (1941).

De såg en av de viktigaste personerna i de senaste sextio årens svenska filmhistoria.

Ok, vi ska inte ta i. Kalle Boman började inte på Europa Film förrän 1964, så han är bara en av de viktigaste personerna i de senaste femtioåtta årens svenska filmhistoria. Han har varit en filmbranschinsider för branschens outsiders. Insikter han började samla under samarbete med Bo Widerberg har varit avgörande för att göra Roy Andersson och Ruben Östlund till världsnamn.

Den som vill researcha svensk film från 1960-talet till våra dagar gör bäst i att hålla utkik efter Kalle Boman i lägg och luntor. Det går att missa honom. Han står som producent för några filmer men eftertexternas alfa-titlar har som regel inte varit hans. Tittar man på Cannes filmfestivals hemsidas presentation av ”Triangle of sadness” står Boman inte ens med i produktionsuppgifterna. Så vid mötet på ett café på Götgatan i Stockholm kan det vara lämpligt att ta reda på vilken titel han har på filmen?

– Jag vet faktiskt inte det. Ruben och dom får hitta på något, säger Kalle Boman.

Erik Hemmendorff, som arbetar tätt med Ruben Östlund och sedan länge producerar filmerna, säger att det nog blir ”Konstnärlig rådgivare”. Det har det brukat bli.

– Men han finns med bland de tio första namnen, säger Hemmendorf.

Kalle Boman har gjort en konst av att arbeta bakom kulisserna. Det var han som sammanförde succéparet Erik Hemmendorf och Ruben Östlund. Han hade mött dem i olika årskullar då han arbetade på Filmhögskolan i Göteborg. Efter examen drog Ruben Östlund in sin gamla lärare i arbetet med debutfilmen ”Gitarrmongot” (2004). Boman kopplade ihop Östlund med Hemmendorff.

– Ruben satt på ett ställe och höll på med det här ”Gitarrmongot”. Erik satt på ett annat ställe. ”Varför jobbar ni inte ihop, alltså?” tyckte jag då, ”Här finns det ju grejor att vinna, liksom”.

Det fanns visst det.

Fyrtio år tidigare hade Boman sett en öppning för Roy Andersson att ta sig in i filmen. 1968 var Roy Andersson elev vid dåvarande Filmskolan som hade startat fyra år tidigare. Skolan var inhyst i Europa Films lokaler i Sundbyberg. Boman arbetade som klippare och hanterade de många tämligen taffliga reklamfilmer bolaget producerade. Han tipsade en bedrövad reklamman, som satt med ett uselt manus, om att en viss begåvad filmskolelev skulle kunna göra något av det här. Över ett jullov regisserade Roy Andersson sin första reklamfilm, för MUM. Succé, den vann senare pris på en reklamfilmfestival.

Det var början på Roy Anderssons fantastiska karriär som reklamfilmare. Det var även ett sätt att få Europa Films ledning att få upp ögonen för Andersson. Några månader senare rapporterade tidningarna om filmskoleleven som skulle debutera med ”En kärlekshistoria” (1970).

Då hade Boman och Andersson sockrat erbjudandet med sångerskan och stjärnan Anita Lindblom. Boman hade varit hos filmbolagets chef Ejnar Gunnerholm och pratat om filmen. Det var så fint, sa Kalle Boman, att Roy ville jobba med nya ansikten.

Ajaj.

– Då kände jag att temperaturen sänktes i rummet: ”Inga kändisar? Hur ska vi då kunna sälja filmen?”, berättar Boman.

Han gick till Roy Andersson och frågade om det fanns något etablerat namn han var intresserad av. Ja, sa Roy, den här sångerskan Anita Lindblom, som var tillsammans med boxaren Bosse Högberg, verkar intressant.

– Det, sa Kalle Boman, ska du säga när du träffar Ejnar Gunnerholm.

Boman hade 1964 kommit till Europa Film från Stockholms stadsteater, där han varit scenarbetare. En tv-utbildning hade lett vidare till filmbolaget. Kalle Boman var 21 och hade sökt sig till bolaget för att det producerat Bo Widerbergs debutfilm ”Barnvagnen”. Här fanns franska nya vågen-fläktar. När ”Kvarteret Korpen” kom till julen 1963, mycket mer fullgången och då och för all framtid utnämnd till regissörens mästerverk, sa Kalle Boman att ”Barnvagnen” var bättre. Den var friare.

Inte för sista gången fick Boman underliga blickar på sig när han uttryckte en åsikt inför folk i branschen. Keve Hjelm, som fått den första Guldbaggen till bästa manliga skådespelare för sin roll i ”Korpen”, såg ut som om han inte visste vad han skulle tro när han mötte den unga filmarbetaren.

Det var under den kaotiska inspelningen av Widerbergs ”Kärlek 65” sommaren 1964 i Skåne. Regissörens ambition att arbeta spontant och improviserat hade lett till att inspelningen höll på att falla i bitar. Kalle Bomans titel var ”scenarbetare”- bära och slava - men han fick bli regiassistent när den ordinarie blev ledsen och åkte hem. I förvirringen var Kalle Boman den enda som tyckte att allt var i sin ordning.

Han fortsatte att arbeta med Bo Widerberg i ”Heja Roland!” (1966) och ”Elvira Madigan” (1967). Widerberg bröt mot regler för hur film skulle göras. I branschen muttrade man över ”amatören”, tittade närsynt på filmåtgången och såg inte att metoderna gjorde ”Elvira” till en världshit. Vilka var det som var amatörer, egentligen? Drygt fyrtio år senare såg Boman till att sistaårseleverna på Filmhögskolan i Göteborg träffade människor i filmbranschen:

– Studenterna hade en bild av att branschen var väldigt strukturerad och kunnig. Så träffade dom dom här (yrkesverksamma) och då visade det sig att dom kanske INTE var det.

Kalle Boman var vid Roy Anderssons sida under hela produktionen av ”En kärlekshistoria”, inklusive utformningen av affischen. Sedan...fortsatte de. De har snackat, funderat, planerat och prövat under mer än fem decennier, medan Roy Andersson utvecklat sitt filmande, lämnat naturalismen i ”En kärlekshistoria” för att övergå till surrealismen som blommade ut i comebackfilmen ”Sånger från andra våningen” (2000) och framåt. Det var ett arbete som konstant pågick i Anderssons studio på Östermalm. De legendariska reklamfilmerna för bland annat Trygg-Hansa gjordes aldrig bara för pengar, Roy Andersson använde dem till att utveckla en estetik.

De var ett sätt att gå vidare efter det tunga arbetet med Anderssons andra långfilm ”Giliap” (1975), ett drama kring ett hotell med undergångsstämning. ”Giliap” sågades först av kritikerna, fick sedan kraftfullt stöd av kulturpersonligheter som författaren och akademiledamoten Lars Forssell, men lockade inte publik och blev efter sin utdragna inspelning en stor förlust för filmbolaget Sandrews. Bomans och Anderssons eget bolag, tillkommet bland annat för att producera reklamfilm, gick i konkurs.

I filmbranschen sågs Kalle Boman och Roy Andersson som ansvarslösa. Ingen ville ha att göra med männen bakom det grandiosa fiaskot:

– När jag kom och gick på gatan, ja, då gick dom över till andra sidan, säger Kalle Boman.

Han låter förundrad.

Vilka då?

– Jag vill inte säga några namn.

Efterfrågan på Kalle Boman var låg 1975-2000. Han drev egna produktionsbolaget Hinden, startat ihop med Rolf Sohlman (”En kärlekshistoria”), och småningom egna ateljéer. Flera av Marie-Louise Ekmans filmer tillkom där. Men filmsveriges attityd till Kalle Boman var fortsatt avvaktande. Det blev inte bättre när det blev tvist om notan efter banbrytande kortfilmen ”Härlig är jorden” (1991) och Filminstitutet tvingades betala ytterligare ersättning till Boman och Roy Andersson.

Allt vände 2000, då ”Sånger från andra våningen” vann jurypriset vid filmfestivalen i Cannes. Det var kanske värt att försöka sätta sig in i hur de tänkte där i Roy Anderssons studio på Sibyllegatan 24?

Det kan kräva jobb. Kalle Bomans tänkande följer hans egna spår. Man kan hamna på efterkälken och behöva ropa ”Hallå, stopp, vänta, var är du på väg?” när han lägger ut texten om något han grubblat över, till exempel vår nedvärdering av bilden:

– Universitetet tycker i princip att bilden är en illustration. När nån skriver en avhandling om mordet på president Kennedy, så använder man själva det filmade mordet som en illustration till texten. Är inte det jävligt konstigt?

Men varför är det så konstigt?

– Jo, det är jättekonstigt att texten skulle vara värdefullare än bilden. Är inte det jävligt konstigt?

Visst har han en poäng, varför får bild så sällan huvudrollen? Det är något han återkommer till. Han har länge arbetat med konstnärer, i Moderna Museets uppmärksammade Björn Lövin-utställning ingår två filmer Boman gjorde på 1980-talet. I Gävleborg är han och producenten Anna Sohlman (Rolfs syster) drivande i en satsning där förskolebarn lär sig att hantera kameran som ett redskap för kunskap.

Samtidigt kan han låta som en utopist när han pratar om att försöka få akademiker att tänka i bilder, inte i text. Men han besitter också högst världslig smartness. När Roy Andersson bestämde sig för att göra ”Sånger från andra våningen” hade studion bara gjort reklamfilmer och två kortfilmer och knappt alls filmat utanför ateljén. En långfilm och scener med hundratals statister lät för medarbetarna verklighetsfrämmande.

– Då fungerade det helt enkelt så att vi tog ett fotografi på dom som jobbade på studion. För att vi skulle ha det sen: ”Det var så här det började med den film som kom till Cannes”.

Satsningen blev verkligare. Kalle Boman har fortsatt att sätta Rivieran som mål :

– Det blir en scen, det blir ett område, det blir en avgränsning. Filmen kan inte bli klar när som helst utan den ska vara klar DÅ. För att skapa energi fordras det också en avgränsning.

Han talar mycket om vikten av att alstra energi. ”Gitarrmongot” var en kryptisk debutfilm, en kvinna med tvångstankar och ett gäng cykelsabotörer, till exempel, varvades i enskilda scener. Mottagandet var tveksamt, publiken omkring 3 500. Men ”Gitarrmongot” kom till filmfestivalen i Moskva och vann internationella presspriset.

– Och då skapar det en energi för då går det inte att säga att det är dåligt utan då är vi i smak, alltså.

Arbetet mot Ruben Östlunds två guldpalmer har varit målmedvetet. Film efter film har lagts upp med tanke på festivalen:

– När vi har suttit i Cannes med ”De ofrivilliga” har vi bestämt att göra ”Play”, när vi har suttit med ”Play” har vi bestämt att göra ”Turist”…

Då Ruben Östlund 2017 vann Guldpalmen för ”The square” sa han att triumfen byggde på vad Bo Widerberg, Roy Andersson och Kalle Boman tidigare åstadkommit. Cannes-strategin är ”ett uppenbart arv från Widerberg” enligt Boman. Hans första besök där var 1965. Med filmfotografen Jörgen Persson (”Elvira Madigan”, ”En kärlekshistoria”) vid ratten hade Boman, Bo Widerberg och dennes höggravida hustru Vanja åkt bil till Rivieran. Det framstod då som en omöjlig tanke att Kalle Boman själv skulle få en roll på denna scen:

–...att ens namn skulle hamna i ett program. Man hade ju en sån enorm respekt för det här: Buñuel, Fellini, De Sica...

Kalle Boman gick på kasinot.

– Då satt det en äldre herre ensam vid ett baccarat-bord, där man får kort på en träspade. Han satt helt själv och så var det någon som gav honom korten och framför sig hade han såna här jetonger. Det var hela min årslön. Det var Vittorio De Sica. Det var en chock för mig. Det här var en person som gjort filmer som ”Cykeltjuven” och ”Miraklet i Milano”. Nu satt han ensam, var det så det slutade...?

Två år senare var Kalle Boman tillbaka med en film han själv följt från början till slut, ”Elvira Madigan”. Den inte bara tävlade, den var en av årets sensationer. Pia Degermark, amatör, 17 år, vann priset som bästa skådespelerska.

Cannes var inte ouppnåeligt. Det var gripbart, avmystifierat.

Bilden ska komma först för Kalle Boman, men han är bra på formuleringar. Apropå att digitaliseringen medfört att filmare kommer till efterarbetet med hundratals timmar inspelat material:

– Man filmar inte längre i mina ögon, utan man skapar ett arkiv ur vilket man sen ska få ihop en film.

Som veteran som behållit en sorts outsiderperspektiv kan han komma med iakttagelser man inte hittar i böcker om svensk filmhistoria. Europa Film hade en annan anda, en större öppenhet för sådant som franska nya vågen, än äldre, rikare och förnämare Svensk Filmindustri:

– Det var som två olika församlingar.

Roy Anderssons comeback med ”Sånger” ledde till att både han och Kalle Boman upptäcktes av nya generationer filmare, sådana som varit för unga för ”En kärlekshistoria” och ”Giliap”. Under 2000-talet har man vant sig vid att efter en viss typ av filmer titta efter Kalle Bomans namn, som ”Rådgivare” eller ”Konstnärlig rådgivare”, i eftertexterna; javisst, där sitter han igen, i filmer av Gabriela Pichler, Mia Engberg, Axel Danielson, Fannie Metelius, Katja Wik och andra. En del kunde vara barnbarn till honom. I Svensk filmdatabas är Kalle Bomans namn knutet till fler filmtitlar efter 2000 än för hela perioden 1964-2000.

Efter alla dessa år, hur är det att se tillbaka?

– Det är ett privilegium, tycker jag då, att jag inte direkt skäms för nåt.

En veteran med djup erfarenhet av filmbranschen har talat.

Kalle Boman Karl-Axel Boman är född 1943 i Stockholm. Filmproducent och professor i filmisk gestaltning. Filmdebuterade som femårig statist i Ingmar Bergmans ”Fängelse”. Började på Europa Film 1964. Första titeln registrerad i Svensk Filmdatabas är som regiassistent på Bo Widerbergs ”Kärlek 65” (1965), han medverkade även på ”Heja Roland” och ”Elvira Madigan”. Hjälpte en 25-årig Roy Andersson till första regiuppdraget, en reklamfilm för MUM. Förmedlade kontakten Benny Andersson-Roy Andersson som ledde till att Abba-stjärnan skrev musiken till ”Sånger från andra våningen”. Var i år med och startade Värnamo Filmhistoriska Festival. Bistår just nu Jan Troell i arbetet med att färdigställa ”Kryp”, i vilken bland annat ses insekter Troell filmat i trädgården i Smygehamn. Tilldelades Hedersguldbagge 2014. Förlorade en mössa 1976. Roy Andersson och Boman hjälpte Bo Widerberg att filma finalen vid Odenplan i ”Mannen på taket”, Andersson satte mössan på Carl-Gustaf Lindstedt i rollen som kommissarie Beck och sedan dess har Kalle Boman fått titta på ”Mannen på taket” om han vill återse sin mössa. Sammanförde Ruben Östlund med hans producent Erik Hemmendorff. Har samarbetat med radarparet sedan Östlunds debut ”Gitarrmongot” 2004 fram till ”The square” (2017) och ”Triangle of sadness” (2022) som båda vunnit Guldpalmen i Cannes. Kalle Boman tilldelades Hedersguldbaggen på den svenska filmgalan 2014. Visa mer

I november kommer Mårten Blomkvists ”Sånger från folkhemmet - Om Roy Andersson” med mer om Kalle Boman.

