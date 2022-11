Kulturdebatt. Så blev klassiska studier poppis i det röda Kina

En våg av intresse för den grekisk-romerska antiken sköljer över kinesiska universitet. Flera startar kurser i grekiska och latin. Oberoende av varandra spelas huvudrollerna i detta skeende av å ena sidan en österrikisk entusiast och å andra sidan den kinesiske presidentens närmaste rådgivare.

Intresset för att läsa de klassiska grekiska och latinska texterna svalnar i länder som USA, Kanada och Storbritannien. Samtidigt ökar nyfikenheten i Kina, enligt en översikt på den informativa USA-baserade fristående sajten The China Project.

Det uppblossande intresset i Kina kan verka motsägelsefullt på mer än ett sätt i president Xi Jinpings rike. Som ny ledare för snart tio år sedan bannlyste han all akademisk undervisning som på något sätt berör västerländsk demokrati. Listan av tabun omfattar universella mänskliga värden och medborgerliga rättigheter. ”Demokrati” är ett grekiskt ord och det var antikens greker som tog de första stegen på vägen till västerlandets politiska system.

Hur är det då möjligt med de populära offentliga nybörjarkurser i latin och grekiska som den österrikiske universitetsläraren Leopold Leeb hållit i Peking varenda sommar de senaste elva åren? Från när och fjärran i Kina kommer elever i olika åldrar.

Och hur är det möjligt att toppuniversiteten i storstäder som Peking, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Hangzhou och Wuhan har startat kurser i latin de senaste åren då övervakningen av universiteten ökat uppifrån?

Leopold Leeb anser att det är naturligt att latin och forngrekiska fortsätter att stadigt ta större plats i Kina med tanke på att all sådan undervisning var praktiskt taget bortblåst för 50 år sedan. Han säger att de klassiska studierna i Kina i dag inte är så mycket stöttade uppifrån av regeringen, utan snarare en genuin ansträngning nerifrån på universiteten.

Akademiker i Peking beskriver klimatet på de ledande universiteten som ett slags skyddad verkstad med relativ frihet. Lärare och elever kan prata ganska fritt sinsemellan och respektive högskola kan skydda sina anställda om de skulle angripas uppifrån. Så berättade Zhan Jiang, universitetslärare i journalistik för Sveriges Radios Hanna Sahlberg. Detta stämmer med mina intryck från de år då jag deltog i forskningsutbyte med kinesiska universitet.

I tjugo år har det funnits en nisch för Leopold Leeb att undervisa i latin och grekiska på ansedda Renminuniversitetet i Peking. Han har hunnit examinera över 2 000 lärjungar. ”Mästaren Lei”, som de kallar honom, är flytande på kinesiska och hans textböcker och ordlistor är basen för alla som vill studera de västerländska klassikerna. Snart kommer han ut med två digra lexikon.

Många av studenterna ser texterna som en källa till universell visdom oavsett världsdel. Även de mest nationalistiska kan kombinera stolthet över Kinas konfucianska arv med en beundran för den europeiska antiken.

Men det är mer intressant och komplicerat än så med den växande uppmärksamheten för antikens tänkare som Aristoteles, Platon, Sokrates och andra. Vi som följer Kina upplever i dag fortfarande följderna av hur kinesernas uppdämda kunskapstörst och läslust vällde fram för drygt 40 år sedan.

Mao Zedongs slutna kulturrevolution 1966-76 var en hård prövning. Så kom superpragmatikern Deng Xiaoping och öppnade landet gradvis för marknadsekonomiska inslag. Unga intellektuella kunde också stilla sin hunger efter utländska tänkare och kulturer.

Allt fanns på bordet. Intellektuella som den unga succéförfattaren Yu Jie, som jag intervjuade 1994, kom in på både Michel Foucaults maktanalys och Friedrich Hayeks ytterst liberala ekonomilära.

I den snabbt ökande utgivningen av utländska verk hittade många till andra tidiga kulturer som utvecklades parallellt med Kina. ”De tänkte att eftersom Kina också är en stor civilisation, varför ska vi inte studera de andra också”, säger filosofiläraren T H Jiang som föreläser på amerikanska elituniversitet. Själv läste han på Pekinguniversitetet i början av 2000-talet.

En annan ingång till varför kineserna blåser nytt liv i det grekisk-romerska arvet är den ”Straussfeber” som kulminerade kring 2010, det vill säga det brinnande intresset för den tysk-amerikanske filosofen Leo Strauss. Hans tänkande påverkar fortfarande de högsta ledarna i Kinas kommunistparti – men även det republikanska partiet i USA.

Genombrottet på hög nivå för teorier i Strauss’ anda beror till stor del på Wang Huning. Han har varit ideologisk rådgivare till de senaste tre kinesiska presidenterna, inklusive Xi Jinping. Vid Kommunistpartiets nyligen avslutade kongress fick han förnyat förtroende som en av bara sju medlemmar i högsta partitoppen.

Som ung forskare från Shanghai tillbringade Wang Huning ett halvår i USA från augusti 1988. Han tog bland annat intryck av neokonservativa elever till Leo Strauss. Mest uppmärksammad bland dessa var Allan Bloom som jämförde USA på 1980-talet med Weimarrepubliken i Tyskland, där han såg en tomhet som underlättade för nazismens genombrott. Den stora faran på amerikanska universitet var liberalismen som övergivit antikens klassiska texter, enligt Bloom.

Wang Hunings reseberättelse ”America against America” 1991 har blivit en modern klassiker på båda sidor av Stilla havet. Han uppfattar att de neokonservativa i USA försvarar västerlandets traditionella värdesystem mot en ny okunnig vänster inom demokratiska partiet.

Leo Strauss utgick ifrån den välkända amerikanska rättighetsförklaringen om att alla män är skapade lika och av Skaparen begåvade med rätten till liv, frihet och sökande efter lycka och dessa rättigheter kan inte tas ifrån dem. Strauss härledde dem ända tillbaka till Aristoteles. Han ansåg att alla senare versioner av rättighetsbegreppen har varit och är nedsmutsade av de för tillfället rådande ekonomiska och politiska omständigheterna.

Han nämner upplysningstiden och vårt eget tidevarv som exempel på avvikelser från ursprungstanken. För Leo Strauss var medborgarnas rättigheter en naturrätt av Gud given och därmed moraliskt bindande oavsett sammanhang. Och med hjälp av Platon och Aristoteles håller han fram familjen som själva grundstenen i de grekiska städernas styrelseskick.

I sin USA-bok är Wang Huning förfärad över de amerikanska familjernas splittring. Och mycket tyder på att han ser en liknande fara i dagens Kina efter 40 år av marknadsekonomiska reformer där en stor del av föräldragenerationen i typfallet lämnat byarna för jobb i städerna och överlåtit åt far- och morföräldrar att ta hand om barnen. Samtidigt står familjerna i städerna inför stora påfrestningar som leder till att födelsetalen sjunker kraftigt.

De senaste två årens politik från Xi Jinping och Wang Huning under devisen ”gemensam välfärd” visar att de självkritiskt granskat den närmast ohejdade liberaliseringen av ekonomin som lett till ökande inkomstklyftor.

Essäisten Chang Che konstaterade i The New Yorker att ”de kineser som skolats i Strauss’ inställning till klassikerna vill ha en kulturellt konservativ väg rensad från postmodernistiska demoner”.

Då faller det sig naturligt även för det kinesiska toppskiktet att inte motsätta sig att antikens texter från Grekland kan publiceras och läras ut. Redan 2010 startade kinesiska akademiker Kinesisk tidskrift för klassiska studier med sikte på den västerländska antiken och bollen är fortfarande i rullning.

Göran Leijonhufvud är författare och journalist, tidigare DN:s mångårige korrespondent i Peking och Hongkong