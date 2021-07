Så blev naturen konstnär och den konstnärliga verksamheten natur

Det är en klassisk litterär tolkningsfråga. Vad betyder det när Candide i Voltaires roman med samma namn säger att bara en sak återstår för honom och hans vänner: att odla deras trädgård? Vänder de sig därmed bort från världen och offentligheten eller till en materiell politisk verksamhet? Under alla omständigheter betyder det inte samma sak i dag som då. I Voltaires 1750-tal var trädgården i första hand en plats för produktionen av nyttigheter, såsom frukter och läkande örter. Att odla sin trädgård är i vår tid någonting helt annat än arbete: det utförs inte av nödvändighet, utan som en avkoppling från arbetet. Omgivningen har blivit någonting mer och annat än en yta för produktionen av livsmedel; naturen någonting mer och annat än ”allt som finns”. Landskap och skogar, parker och trädgårdar, de tillhandahåller inte bara livsmedel utan också scener att avnjuta för deras skönhets skull. Jacques Rancières nya bok, ”Le Temps du paysage: aux origines de la révolution esthétique” (La Fabrique) handlar om denna omfunktionering av omgivningen.

Dess första tecken går att urskilja under decennierna efter att Voltaire publicerade sin ”Candide” 1759. Rancière lyfter fram den brittiske politikern och trädgårdskännaren Thomas Whately, vars Observations on Modern Gardening (1770) populariserade den engelska landskapsparkens vindlande gestaltning i ett Europa präglat av André Le Nôtres räta vinklar och raka linjer. Whately verkade för att ge trädgården ”en plats bland de fria konsterna”. I jämförelse med måleriet står trädgårdsarbetet rentav högre: medan trädgården utgör ett verkligt skönt landskap, erbjuder målaren bara en bild av detsamma. Samtidigt var det just från landskapsmåleriet som Whately hämtade modellen för den engelska parken.

Den moderna konstens och litteraturens politik har inte att göra med i vilken mån den skapar medvetande om samhälleliga fenomen, utan i vilken mån den demonstrerar att saker och ting kan vara något annat än de är.

Paradoxen är uppenbar: landskapet överträffar måleriet, men det ska bearbetas så att det efterbildar detsamma – ett måleri som i sin tur är en idealiserad efterbildning av naturen. Likväl kunde den tyske filosofen Immanuel Kant, ett par decennier senare, utan närmare förklaring räkna trädgårdskonsten till måleriet i sin klassificering av de sköna konsterna: båda syftar till att framställa vackra reproduktioner av naturen.

Rancières bok är en undersökning av hur förhållandet mellan konst och natur kopplas om när trädgårdsarbete och måleri på detta vis kan underordnas en och samma princip, men den tar också sikte mot de politiska implikationer som följer med denna utvidgning av de sköna konsternas fält. Boken bygger nämligen vidare på de arbeten som Rancière sedan ett drygt halvsekel har ägnat åt konst, litteratur och politik, och vilkas viktigaste resultat presenterades i den stora boken Aisthesis (2011).

Bilden av en politiskt engagerad författare ser ut som Sven Lindqvist: en författare som med kritisk blick granskar samhällets avigsidor och med sina texter ställer ut dem till allmän beskådan. Rancière skjuter fram en annan idé om politisk konst i förgrunden, nämligen en konst och litteratur som förstör de strukturer som binder föremål och kroppar vid specifika positioner och identiteter. Den moderna konstens och litteraturens politik har inte att göra med i vilken mån den skapar medvetande om samhälleliga fenomen, utan i vilken mån den demonstrerar att saker och ting kan vara något annat än de är. Den politiskt oengagerade realistiska romanen Madame Bovary, som Gustave Flaubert skrev med den uttryckliga avsikten att skriva en roman om ingenting, kan därför tjäna som ett paradigmatiskt exempel på politisk konst: den gör inte bara saker och ting synliga, den bryter också mot de konventioner som villkorar det synliga. Ingenting är ett ämne som lika lite som olyckliga medelklasskvinnor på den franska landsbygden förtjänar att visas i konstens värld.

Eller det var inte ämnen som förtjänade att ses och erfaras i en sådan kontext. Under loppet av 1800- och 1900-talen har fler och fler ämnen – kroppar, ting och handlingar – blivit föremål för konstnärlig bearbetning och estetisk erfarenhet. Den hierarki som i den klassiska poetiken fördelar olika ämnen till olika former är bruten. I detta ser Rancière en radikal demokratisering, som inte direkt har att göra med politisk representation eller samhällelig förändring. Det är världens sinnlighet som demokratiseras och det är i den bemärkelsen en estetisk revolution. Den är samtida med 1700-talets sociala revolutioner i Europa och Nordamerika, men orsakade dem inte. Den estetiska revolutionens demokratisering av det sinnliga utgör däremot, menar Rancière, deras förutsättning. Utan romaner som Madame Bovary, ingen Pariskommun.

I ”Le Temps du paysage” återvänder Rancière till tiden för den estetiska revolutionens ursprung, men riktar blicken mot en för honom delvis ny problematik och mot ett nytt material. Medan kapitlen i Aisthesis som behandlar den här perioden diskuterar förhållandet mellan konst, historia och gemenskap hos estetikhistoriens klassiker, såsom Winckelmann, Schiller och Hegel, får en grupp mindre välkända gestalter spela huvudrollen i den här boken, nämligen de brittiska författare och trädgårds- och landskapsentusiaster som utvecklade begreppet om det pittoreska. Till denna grupp hör prästen och konstnären William Gilpin (1724–1804) och godsägarna Richard Payne Knight (1751–1824) och Uvedale Price (1747–1829). Gilpin var den som först introducerade det pittoreska som en estetisk kategori. Han använde det för att i sina reseguider beskriva det intryck som den brittiska landsbygden gjorde på honom medan Knight och Price utvecklade det till ett begrepp situerat mellan det sköna och det sublima och prövade principerna på sina egna domäner.

Rancière använder dessa gestalter för att visa att den estetiska revolutionen gör den paradox som genereras av Whatelys uppvärdering av trädgårdskonsten mer skenbar än verklig. Till bilden av det slutande 1700-talets romantiska natursyn hör att det omgivande landskapet är en stum projektionsyta för själens rörelser; poeternas natursvärmeri och teknologins herravälde är två sidor av samma sak. Idén om en gestaltning av landskapet som efterbildar landskapsmåleriets idealiserade naturscener kan med lätthet förstås utifrån sådana koordinater. Uppvärderingen av trädgårdskonsten kunde lika gärna läsas som en nedvärdering av naturen.

Naturens skönhet krävde geniets bearbetning och urval för att bli synlig. Det pittoreska är tvärtom redan förhanden, givet utan kostnad för alla och envar.

Bland förespråkarna för det pittoreska identifierar Rancière en natur som pekar i en annan riktning och som har en annan politisk innebörd. Hos Gilpin är det en av huvudpoängerna att man finner det pittoreska i såväl naturliga som i konstlade föremål. Mot bakgrund av den klassiska poetiken är ett sådant påstående obegripligt. För exempelvis Charles Batteux var de sköna konsternas efterbildning av naturen en förutsättning för att dess skönhet kunde framträda. Naturens skönhet krävde geniets bearbetning och urval för att bli synlig. Det pittoreska är tvärtom redan förhanden, givet utan kostnad för alla och envar. Medan den estetiska revolutionen demokratiserar världens sinnlighet, åskådliggör det pittoreska en demokratisering av konsten. Dess välbehag behöver inte göras tillgängligt för dem som inte har möjlighet att resa till Italien; det räcker att ta en promenad på landsbygden.

Man kan invända att även om naturen kan ge upphov till ett estetiskt välbehag, är det trots allt inte samma sak att betrakta Sixtinska kapellet eller ett konstverk vilketsomhelst som av en skicklig hand och ett stilsäkert sinne förfinats till perfektion som det är att betrakta en glänta i skogen eller en vy över en sjö inramad av branta sluttningar. Gilpin – och Rancière – har ingenting att sätta emot. Tvärtom är det själva poängen att det är en annan sak, det vill säga att Gilpins tal om det pittoreska ger uttryck för en ny idé om konst.

Enligt denna nya idé om konst är människan inte ensam om förmågan att producera sköna verk. Naturen är själv en konstnär i egen rätt, om än en konstnär av ett särskilt slag. I Prices och Knights utveckling av Gilpins resonemang är de pittoreska vyer som naturen ger upphov till inte resultatet av en aktiv och självmedveten konstnärlig bearbetning av ett passivt material, utan produkter av ett tillfälligheternas spel. I sina råd till trädgårdsodlare rekommenderar de att detta spel snarare än konstens eller naturens former står som modell. Det betyder inte att gestaltningen av en trädgård ska lämnas åt slumpen, men det betyder att den som odlar sin trädgård inte bearbetar den som en formativ kraft. Rancière läser deras tal om tillfälligheternas spel som ett förkastande av den poetik som gör geniets smakfulla urval till de sköna konsternas högsta princip. Naturen-som-konstnär kännetecknas av att den inte väljer och av att den låter alla möjliga former och föremål finnas tillsammans.

Att odla sin trädgård handlade således för dessa entusiaster mindre om att ge den en viss form och mera om att inte ge den en definitiv form så att tillfälligheten får tillräckligt spelrum. Men det handlade också om att själv odlas av den omgivande naturen. Det pittoreska är bara givet åt den som har ögon att se med. Den estetiska revolutionens konst är, menar Rancière, en konst att se och förnimma. Den är en betraktares konst. Mot det tillfällighetens spel som skänker naturens konst dess regler svarar ett seende som med hjälp av inbillningskraften orienterar sig mot ett ännu osett något.