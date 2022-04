Så blev Nicolas Cage Hollywoods mest oberäkneliga stjärna

Vad får man om man blandar James Dean, Nosferatu, Hacke Hackspett och Elvis Presley?

Svar: Nicolas Cage.

De är fyra av kultskådespelarens oftast nämnda inspirationskällor och på ett eller annat sätt har de alltid gjort honom sällskap genom den fyrtioåriga bergochdalbaneliknande karriären. Med hundratjugo filmer på nacken vid 58 års ålder är Cage ett stycke Hollywoodhistoria i sig. Han har gjort oförglömliga roller för filmvisionärer som Francis Ford Coppola, David Lynch, bröderna Coen och Werner Herzog. Han har varit en av Hollywoods bäst betalda actionhjältar men gjort ännu större avtryck som psykopatisk skurk. Dessutom har han spelat i en hisnande mängd b- och c-filmer av den typ som återfinns i realådor nära kassorna på Åhléns.

Som internetfenomen har han varit lika oförutsägbar: Det som började som nätmobbning av hans utagerande spelstil och utsvävande privatliv blev så småningom en personkult som han dessutom själv började delta i med liv och lust. Nästa vecka kulminerar kulten i en film som är skriven för Cage. I filmen spelar han huvudrollen som Nicolas Cage, en filmstjärna som blir kidnappad av en besatt miljardär. Titel: ”The unbearable burden of massive talent”.

Pedro Pascal och Nicolas Cage i ”The unbearable weight of massive talent” som har svensk biopremiär den 29 april. Foto: Alamy

Men är han en ”massive talent”? Är han ens en bra skådespelare? Ett geni eller bara genant? Är han snygg eller ser han bara konstig ut? Är han en avantgardistisk rebell eller en stel, stockkonservativ macho? Och varför blir det alltid så många frågetecken i texter om Cage?

Han är väl som alla konstnärer; bra ibland och dålig ibland, kan man tänka. Men så enkelt är det inte. Vid någon tidpunkt har ”man”, det vill säga det kollektiva ektoplasmaliknande medvetandet som finns överallt men framför allt frodas på internet, bestämt sig för att göra honom till ”gåtan utan svar”.

I nyutkomna boken ”Age of Cage. Four decades of Hollywood through one singular career” försöker filmskribenten Keith Phipps skingra dimmorna något och ta ned fenomenet på jorden. Det är en grundlig, ömsint och respektfull genomgång av Cages arbeten, från debuten som romantisk punk-emo i ”Valley Girl” (1983) till rollen som igengrodd eremit i matlagningsthrillern ”Pig” (2021). Båda karaktärerna för övrigt, som de så ofta är, outsiders.

Nicolas Cage i ”Pig” (2021). Foto: David Reamer

Att Nicolas Cage alltid identifierat sig med de som står utanför samhället trots att han själv föddes mitt i smeten har sina orsaker. Farbror Francis Ford Coppola var mer eller mindre en gud i Hollywood på sjuttiotalet, men Nicolas, som fick bo i hans palats när mamman låg inlagd på mentalsjukhus, kände sig alltid som den fattiga kusinen från det tragiska hemmet. Familjekopplingen blev både en tillgång och ett problem när han slog in på skådespelarbanan och mitt under inspelningen av ”Rumble fish” bytte han namn för att inte bli särbehandlad.

Det bar genast frukt. ”Valley girl” gjorde honom till otippad flickfavorit. Med Alan Parkers poetiska ”Birdy”, fick han visa framfötterna som dramatisk skådis och method actor. Till skillnad från många andra skådespelare som inspirerats av James Dean var Cage beredd att gå hela vägen när det gällde att visa sin sårbara sida, inte bara använda den som en klädsam skiftning i en annars solid maskulinitet. Filmen var en framgång, men Cage hade redan bestämt sig för ett annat, mer stiliserat och surrealistiskt skådespeleri.

”Age of Cage”, Keith Phipps Foto: Henry Holt & Co.

Sagt och gjort. Till nästa stora roll, i ”Peggy Sue gifte sig”, kom han utrustad med tandprotes, blond peruk och en röst som han hämtat från en tecknad film. Kathleen Turner, som spelade titelrollen, blev rasande. Han skulle spela snygg och bedagad Prom King. Hur skulle hon kunna bli kär i den där fåntratten. Men experimentet gick hem. I glappet mellan rollens löjliga yttre och Cages glödande inre föddes något tredje, något ”cage-iskt” bortom bra och dåligt.

”Han är före sin tid”, sade Bierman efter att ha låtit Cage experimentera vilt med expressionism och surrealism i ”Vampire's kiss”. ”Det kommer en dag när naturalismen är utdöd.”

En snabb blick på världens strömningsutbud, där tv-dramat har slagit ut filmen och dokusåpor och true crime slår ut fiktionen, räcker för att konstatera att han hade fel. Men där och då var Cage den postmoderna banbrytare som skulle leda skådespeleriet mot en ny era.

Han ville inte ha det exakta eller perfekta. Han ville ha vansinne.

”Snöflingor är perfekta. Stjärnor är perfekta. Inte vi. Vi är här för att förstöra oss själva, för att få våra hjärtan krossade, älska fel människor och dö! Så kan du va snäll och följa med upp nu och lägga dig i min säng!”

Nicolas Cage och Cher i ”Mångalen”. Foto: Alamy

Cages lågande förförelsetal till Cher i ”Mångalen” (1987), där destruktivitet framstår som en attraktiv del av kärleken, skulle i dag antagligen låta mer som upptakten på ett drama om hustrumisshandel. På åttiotalet ansågs det högromantiskt och blev ett publikt genombrott. Hans uppdykande i den fina men tillrättalagda filmen var över huvud taget förbryllande. Överspelet, de vilda gesterna, den entoniga, snuviga rösten var utmattande. Samtidigt var han speciell med sina sneda tänder, buskiga ögonbryn och enorma, sorgsna ögon. Och sårbarheten i spelet överväldigade. Så betedde sig inte män på film. Alla känslor syntes. Han kunde gråta ena sekunden och välta ett köksbord och dra till sig sin kvinna i nästa. Det var uppenbart att något nytt hade landat med buller och bång, men vad man skulle med det till var fortfarande oklart.

De enda som dittills lyckats tygla talangen utan att ta ifrån honom hans originalitet var bröderna Coen. Som barnlös och förälskad kriminell i ”Arizona Junior” (1986) kunde han skruva upp sin karaktär till Hacke Hackspett-nivå utan att sticka ut, eftersom hela filmen och inte minst hans motspelare Holly Hunter gick på samma högvarv. Plötsligt var han perfekt: komisk, plastisk och rörande, men också en bit i ett större pussel som regissörerna, inte han själv, kontrollerade. (han gör en lika ekvilibristisk, om än mindre komplex roll som pappa i ”Kick-ass”)

Nicolas Cage i ”Wild at heart”. Foto: Alamy

David Lynch, aldrig den som backar för lite överraskningar, gav honom större konstnärlig frihet och dessutom en surrealistisk värld av synd och mörker som matchade hans stil och sinnelag. Den passionerade halvgangstern Sailor i ”Wild at heart” (1989), som Cage omvandlade till en karatesparkande variant på Elvis Presley klädd i Marlon Brandos ormskinnsjacka är kanske fortfarande den roll som bränt sig in skarpast i det kollektiva medvetandet. Det var också slutet på en lekfull era i USA, där smala och breda filmer samexisterade på biograferna och både skådespelare och regissörer kunde ägna sig åt växelbruk.

På nittiotalet hårdnade klimatet (även om han lyckades göra flera lysande roller då också, som i ”Farväl Las Vegas”, ”Face/off” och ”Bringing out the dead”). Om Cage skulle få en given plats på de stora dukarna var han tvungen att lägga om stil. Efter några romantiska filmer där han spelade vanlig, hederlig kille med ett hjärta av guld, så övertygande att han blev linoleumtrist, slog han världen med häpnad genom att bli actionhjälte. ”The Rock”, ”Con air” och ”Face/off” gjorde honom rik. Men också fast, just när Tarantino hade fått indiefilmen att rulla i gång på allvar igen. Fast i studiokontrakt, fast i ett nytt, stelare ansikte med jämna vita tänder och, framför allt, fast i en livsstil som krävde att han var tvungen att jaga de bäst betalda jobben. Nu var det hans privatliv och shoppingvanor som var surrealistiska. Inte filmerna.

Bild 1 av 3 Nicolas Cage och Elisabeth Shue i ”Farväl Las Vegas”. Foto: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo Bild 2 av 3 Nicolas Cage och John Travolta i ”Face off”. Foto: MARKA/Alamy Bild 3 av 3 Nicolas Cage i ”Lord of war”. Foto: Alamy Bildspel

Phipps skriver underhållande och med genrens vanliga cliffhangers, men utan skadeglädje, om hur lyckan vänder. Boken innehåller inga förstahandsintervjuer och han går bara in på Cages privatliv när det är allmängods och speglar en utveckling i tiden. Som när de omskrivna köpexcesserna (slott, öar, rader av Rolls Royce-bilar och dinosaurieskallar) började sticka i ögonen under finanskrisen. När andra skådespelare slog om till en mer anspråkslös, politiskt medveten attityd, körde Cage gasen i botten under hela decenniet, varvade fantastiska roller som tvillingarna Kaufman i ”Adaptation” med plastiga historielektioner som ”National treasure”, byggde en obelisk till sin gravplats i New Orleans och slutade bankrutt och som en löjlig meme på nätet.

Nicolas Cage Oscarsnominerades för sin dubbelroll som tvillingbröderna Charlie och Donald Kaufman i ”Adaptation”. Foto: Alamy

Nu pekade barometern definitivt på ”dålig”. Det var absurt att se honom leverera samma typ av högtidliga tal om kärlek och frihet som förr, men nu i muggiga VOD-filmer utan den stil och humor eller inlevelse som en gång gjorde dem rimliga.

Samtidigt är det kanske den där ”amatörismen” som han har lyckats bevara genom stora delar av sin karriär som gör att folk blir fixerade vid honom. Det är lite som om en nära vän eller bror dyker upp i rutan, man flinar lite åt gester och miner man känner igen och åt hur seriös vännen ser ut men hjärtat bankar desto hårdare just därför.

Man kan till exempel försöka föreställa sig någon annan i skräckfilmen ”Mandy”, scenen när skogshuggaren Red kommer hem efter en fruktansvärd natt av splatter och gore i lila dimma. Han har just sett sin fru bli levande bränd av en sekt där alla går på ett slags satans-lsd, som levereras av mc-burna jättar med spikhjälmar (Ja, ”Mandy” är en tripp och den mest sevärda filmen från Cages ”betala-skattmasen”-era). Nu står han i bara kalsongerna på toaletten i sin lilla skogshuggarbostad och där ska han på något sätt, utan motspelare, uttrycka sin reaktion på nattens händelser. Vilket han gör perfekt.

Nicolas Cage i ”Mandy”. Foto: Moviestore Collection Ltd/Alamy

Om man tänker sig att någon annan framstående skådespelare som exempelvis Robert de Niro, Gary Oldman eller Michael Fassbender, hade spelat rollen (vilket inte hade hänt, eftersom man måste vara på deken karriärmässigt för att råka hamna där), så hade de alla kunnat göra fantastiska jobb – med eller utan kläder, återhållet eller utlevande, grisigt eller elegant – utan att det hade fungerat. De hade varit för proffsiga, inte kunnat tro på den trashiga, andliga intrigen. Inte kunnat lägga sig precis på den gräns mellan c-film och stor konst som hela filmen balanserar på. De hade inte kunnat offra sin talang.

Cage är aldrig rädd för att offra sig. Han låter oss till och med skratta åt honom – inte med honom – mitt i hans djupaste vånda. Om det sårar honom får vi aldrig veta, det känns inte som om han varken hör eller ser oss i alla fall, så uppslukad är han av sin roll.

Som alla som offrat sig länge kan det förstås slå över i en gimmick. ”Cage har blivit så skicklig på att spela plågad själ att många av oss har tröttnat på att se om honom göra det”, som Stephanie Zaharek skrev redan 2001. Vid sällsynta tillfällen blir offret en offerkofta i stället. ”Ingen förstår konst längre” kan ju lätt glida över till ”ingen förstår mig längre” eller ”ingen förstår mannen i mig längre.” Cage har varit där och bökat många gånger.

Nicolas Cage och Stephanie Honore i ”Bad lieutenant. Port of call New Orleans”. Foto: Photo 12/Alamy

Men inte ens som missbrukande, våldsam kriminalkommissarie med flickvän i sexbranschen i Werner Herzogs gravt undervärderade thriller ”Bad lieutenant. Port of call New Orleans” (2009) går det riktigt snett. I den filmen får man för övrigt hela spektrat av Cage: method-skådespelaren, stumfilmsvampyren, surrealisten, komikern, action-machon, den gravallvarliga romantikern och den här, i brist på andra ord, ockulta sidan som får honom att förefalla så hemmastadd i territorier som andra skulle betrakta som psykotiska. Som när han sneglar mot några levande iguanor som står på hans skrivbord och med en obeskrivligt bra gest daskar till den, vilket tycks bevisa att den finns i sinnevärlden trots att ingen annan kan se den.

Sen rycker han på axlarna. Han håller på att lösa ett mordfall och om djuren finns eller inte är mindre relevant. (Att rummet sedan filmas ur iguanornas perspektiv medan de förefaller att sjunga med i ”Release me” med Esther Philips gör förstås inte saken sämre). Lika lite behöver man bry sig om huruvida Nicolas Cage är bra eller dålig. Han kastar sig ut bara. Sedan är det upp till regissören att försöka fånga honom i fallet. De skickligaste har hittills gjort det.

”The unbearable weight of massive talent” har biopremiär den 29 april.

Nicolas Cages stjärna på Walk of fame i Los Angeles. Foto: Barry King/Alamy