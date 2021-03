Så blev ”Performance” Storbritanniens mest mytomspunna kultfilm

Mick Jagger hade just flörtat med djävulen när han dök upp på inspelningsplatsen för ”Performance” i september 1968. Den 25-åriga sångaren hade nyligen avslutat inspelningen av ”Beggar's banquet” och var en ”välbärgad man med god smak”, för att citera textraden på öppningsspåret ”Sympathy for the devil”.

London var i självsvängning under påverkan av den kulturella ungdomsrevolution som eldades på av sex, droger och rock'n'roll. Rolling Stones hade vid denna period hade gått över till den mörka sidan, stämplade som satanister av religiösa grupper och utmanade det politiska etablissemanget med hotfulla låtar. Jagger var också redo för sin close up på vita duken. Året tidigare hade han suttit på filmrättigheterna till Anthony Burgess kultroman ”A clockwork orange” med en förhoppning om att få spela den störda ungdomspsykopaten Alex uppbackad av Stones-kollegerna som droogisarna.

Projektet hade runnit ut i sanden, men Hollywood ville gärna dansa kring den brittiska guldkalven. Bossarna på Warner var övertygade om att den androgyna sexsymbolen med gummiläpparna och de yviga gester var rätt man som skulle ge dem kontakt med de svårtflörtade kidsen. Framför sig såg de Stones svar på Beatlessuccén ”A hard day's night” (1964).

Något gick snett. Fruktansvärt snett.

I stället fick de en brutal inblick i Londons våldsamma undre värld, överdoser av hallucinogena svampar och andra droger, kinky sex, trekanter, homoerotik, galenskap och total identitetsupplösning efter mönster från Bergmans ”Persona”. Och som bonusspår en massa pretentiöst idégods och referenser från Jorge Luis Borges, René Magritte och Francis Bacon.

Nicolas Roegs och Donald Cammells experimentella filmfantasi skulle visserligen komma att revolutionera filmen, men cheferna på Warner hatade den och hade allvarliga planer på att bränna negativen. Filmen fick ligga i malpåse i två år innan bolaget ens vågade smyga ut den i biosalongerna. I sin fängslande bok ”Performance – The making of a classic” (Coattail), berättar Jay Glennie om filmens färgstarka historia bland annat med hjälp av Mick Jagger, James Fox, Nic Roeg och producenten Sandy Lieberson.

Bild 1 av 3 Anita Pallenberg och Mick Jagger under inspelningen av ”Performance” 1968. Foto: Alamy Bild 2 av 3 Mick Jagger som Mr Turner i ”Performance”. Foto: Alamy Bild 3 av 3 ”Performance”. Foto: Alamy Bildspel

Allt började med Donald Cammell, en karismatisk skotte som hade återuppfunnit sig själv som manusförfattare i början av 60-talet. Via sin väninna Anita Pallenberg hade han lyckats ta sig in i Stones innersta kretsar. Den tysk-italienska modellen och skådespelaren Pallenberg var en ”it-girl”, som också har kallats för ”Stones musa”. Hon var först flickvän till Brian Jones innan hon blev tillsammans med Keith Richards som hon senare fick tre barn tillsammans med.

Cammell var fascinerad av det obskyra Stonesalbumet ”Their satanic majesties request” (1967) och inspirerad av franska teaterprofilen Antonin Artauds teorier om kopplingen mellan rollekar och galenskap. Filmens mystiska rockstjärna mr Turner var delvis baserad på Jaggers rival Brian Jones, som 1969 hittades död i sin pool efter en överdos. Cammells idé var att skildra en konstnär i slutet av sin karriär som konfronteras med sig själv och sina våldsamma impulser.

Egentligen var han inte särskilt nogräknad, det kunde vara vilken sorts konstnär som helst; målare, författare, konsertpianist – men Jagger avgjorde saken: ”Jag hade världens största rockstjärna”, konstaterade Cammell nöjt.

Lika mycket som Cammell drogs till den bohemiska rockvärlden fascinerades han av den kriminella världen, särskilt de lika brutalglamorösa gangstertvillingarna Ronnie och Reggie Kray som styrde Londons värld under 60-talet. Med andra ord skulle ”Performance” kunna ses som ett symboliskt psykodrama där Bröderna Kray möter Rolling Stones.

Bild 1 av 3 James Fox, Anthony Valentine och John Shannon i ”Performance” 1969. Foto: Alamy Bild 2 av 3 James Fox som Chas i ”Performance”. Foto: Alamy Bild 3 av 3 Anita Pallenberg och Mick Jagger. Foto: Alamy Bildspel

Filmen börjar som en hård skildring av Londons gangstervärld och slutar med en psykedelisk tripp rakt in i galenskapen. Första halvan kretsar kring den hotfulla torpeden ”Chas” (spelad av James Fox), som jobbar för cockney-gangstern Harry Flowers, en figur som var kalkerad på Ronnie Kray. När Chas strular till det genom att döda en medlem i en rivaliserande maffiagrupp äventyras den sköra maktbalansen i Londons undre värld.

Chas beordras att gå under jorden innan han får klartecken att fly utomlands. Hans gömställe blir i ett bohemiskt hus i Notting Hill som ägs av den mystiske mr Turner (Mick Jagger) som lever efter mottot ”Inget är sant, allt är tillåtet”. Han är en utbränd rockstjärna som dragit sig undan världen i en ménage à trois med tyska Pherber (Anita Pallenberg) och den unga fransyskan Lucy (Michèle Breton).

Med hjälp av hallucinogena svampar lyckas den frigjorda hippietrion förhäxa Chas och dra in honom i det sexuella spelet och lotsa honom vidare in i psykosen. Utan att avslöja filmens gåtfulla slut så är det lätt att konstatera att Chas och Turner byter identiteter med varandra - efter inspiration från Ingmar Bergmans ”Persona”.

På affischen stod det: ”Den här filmen handlar om galenskap. Och förstånd. Fantasi. Och verklighet. Död. Och liv. Vice. Och versa.”

Från början var idén att Stones skulle fylla filmen med låtar, men på grund av de trassliga relationerna under inspelningen slutade det med ett enda uppträdande. I slutet av filmen slängde regissörerna ett slags surrealistisk musikvideo där Jagger förvandlats till en gangsterboss som framför Stoneslåten ”Memo från Turner” inför Chas kompisar från undre världen.

Bild 1 av 3 James Fox och Anita Pallenberg. Foto: Alamy Bild 2 av 3 Anita Pallenberg och James Fox i ”Performance”. Foto: Alamy Bild 3 av 3 Filmaffischen för ”Performance”. Foto: Alamy Bildspel

Ur kulturkrockarna mellan dessa två parallella världar uppstod en absurd och hotfull komik som ekade av Harold Pinter. I en scen står Chas i en telefonkiosk och ringer en vän för att berätta att han gått under jorden bland bohemer i Notting Hill – långt innan Hugh Grant och Julia Roberts banade väg för den sista fasen av gentrifiering:

”Vilken freakshow!”

”Var är du då?”, undrar vännen.

”Du vet, till vänster. Det är ett pisställe. Långt hår, beatniks, knarkare, fri kärlek, utlänningar, allt. Men jag bryr mig inte. Bättre gömställe finns inte”, svarar Chas som färgat håret med vanlig rödfärg för att inte bli igenkänd.

I första mötet med Turner presenterar han sig ”jonglör”. Mr Turner är motvillig till att hysa den jagade gästen och svarar lojt: ”Ja, varför inte. Varför inte ’en jonglör’? Det är ju det tredje äldsta yrket”.

Man skulle också kunna se ”Performance” som ett slags senkommet brittiskt försök att surfa på den franska nya vågen som hade förändrat alla filmens gamla spelregler. Till sin hjälp hade Cammell den experimentella filmfotografen Nicolas Roeg som tidigare hade arbetat med regissörer som Truffaut (”Fahrenheit 451”), Schlesinger (”Fjärran från vimlets yra”) och Richard Lester (”Petulia”).

Eftersom Cammell var grön i inspelningssammanhang bestämdes det att de skulle dela på regissörsrollen. Till en början gick inspelningen som smort. James Fox kom till inspelningen rustad till tänderna. Under sitt minutiösa förberedelsearbete hade han hyrt en lägenhet i Brixton, tränade boxning och försökte plocka upp den säregna cockney-jargongen genom att hänga på Thomas A Becket pub på Old Kent Road, dåtidens mest ökända tillhåll för alla hårdingar i södra London. Han gjorde till och med en runda till fängelset i Brixton för att prata med Ronnie Kray.

”Det var så mycket hasch och syra att det svårt att komma ihåg decenniet, för att inte tala om filmen…”

Om första halvan av inspelningen var harmonisk, så skulle stämningen ändra sig när ensemblen flyttade till mr Turners värld. Många har beskrivit Cammell som en slug manipulatör som älskade att spela ut sina skådespelare mot varandra. Anita Pallenberg liknade ”Performance” vid ett slags psykosexuellt labb där regissören ”fick utlopp för sina tre böjelser – trekanter, rockstjärnor och kriminellt våld”. Hon menade att det inte var någon harmonisk inspelning, ”men det var precis vad Donald ville ha; kaos, paranoia och sorg. Det var fruktansvärt”.

Det sägs även att Cammell uppmanade alla att ta droger och ha sexuella förbindelser för att skapa den perfekta atmosfären för filmen. Bland dem som jobbade i filmteamet skämtades det om att det var lättare att få en joint än en kopp te. Eller som filmens scenograf uttryckte det: ”Det var så mycket hasch och syra så det var svårt att komma ihåg decenniet, för att inte tala om filmen…”, sade Christopher Gibbs, antikvitetshandlare och stilikon som anses ha uppfunnit ”Swinging London”.

Anita Pallenberg har berättat att hon var så hög under inspelningen att hon inte visste om hon sagt sina repliker rätt – trots att hon själv hade skrivit dem. Hennes yngre motspelare Michele Breton var konstant insvept i en haschdimma och kände sig mobbad av sin äldre, mer intellektuella kollega som läste Herman Hesse och hade arbetat med Arnauds ”Grymhetens teater”.

Bild 1 av 3 Mick Jagger och Anita Pallenberg under inspelningen av ”Performance” 1968. Foto: Alamy Bild 2 av 3 Mick Jagger när han framför låten ”Mr Turner” i ”Performance”. Foto: Alamy Bild 3 av 3 Mick Jagger och James Fox i ”Performance”. Foto: Alamy Bildspel

Ryktena om att relationen mellan Jagger och Pallenberg var på riktigt bidrog till att de omdiskuterade sexscenerna har uppnått en mytologisk status i filmhistorien. Jay Glennie berättar om att det var spänd stämning när Pallenberg kom hem till sin svartsjuka pojkvän efter en lång arbetsdag. Keith Richards var så förbannad att han vägrade vara med på inspelningen av ”Memo from Turner” och kallade Cammell för en manipulativ trixare: ”Han var den mest destruktiva lilla skithög jag någonsin träffat. ‘Performance’ var det bästa han gjorde, förutom att skjuta sig själv”, skrev Richards senare i sin självbiografi.

I sin bok tassar Jay Glennie kring ämnet som katten kring het gröt. Anita Pallenberg hade tidigare sagt att ”det pågick alla sorters sex, men jag betraktar det som metodskådespeleri. Alltid när man har en partner på film så pågår det en liten kärleksaffär eller något…” När författaren ställer en direkt fråga till Jagger väljer Stonessångaren att återanvända sitt standardsvar: ”Heh, heh! Jag håller mig till det ordet ’mytisk’, alla historier som cirkulerar kring dessa scener i ‘Performance’ är så bra att jag inte tänker förneka dem!”.

Något som i alla fall är helt sant är att de tio rullarna med sexscener skapade stora problem för filmen. Plötsligt meddelade labbet att de inte längre tänkte framkalla rullarna på grund av dess ”pornografiska” natur. Av rädsla för att åtalas under The Obscene Publications Act meddelade labbet att rullarna genast måste förstöras och gick loss på dem med hammare och skruvmejsel, även om det finns rykten som säger att delar av materialet dök upp i porrfilmer som distribuerades i Holland.

Denna skandal gjorde inte filmskaparnas relation till Warner lättare. Missnöjet hade pyrt på Warner ända sedan de första smakproven från filmens öppningshalva. Bossarna äcklades av våldet och klagade över att de inte ens hade fått sett skymten av sin stjärna som de hade satsat sina pengar på. Ironiskt nog ökade missnöjet när de väl fick se Jagger.

Nakenbadet med Pallenberg och Breton blev droppen: ”Till och med badvattnet är smutsigt!”, sa en av de upprörda Warner-bossarna, enligt Nicolas Roeg. Inspelningen pausades och Warner ville vaska hela filmen, men lät sig till slut övertalas att låta filmarna fullfölja inspelningen.

Bild 1 av 3 Mick Jagger, Michele Breton och Anita Pallenberg i ”Performance”. Foto: Alamy Bild 2 av 3 Anita Pallenberg och James Fox i ”Performance”. Foto: Alamy Bild 3 av 3 Anita Pallenberg, Keith Richards och Mick Jagger i augusti 1970 – samma månad som ”Performance” hade världspremiär i New York. Foto: Alamy Bildspel

Konflikterna fortsatte under hela efterproduktionen. Det skickades femtioelva brev kors och tvärs över Atlanten. Warner försökte styra upp filmen genom att hyra in en ny klippare som fick göra flera nya versioner. När filmen hade legat i malpåse i mer än ett år, tröttnade Mick Jagger och skrev ett brev till Warners högsta chef: ”Om ’Performance’ inte gör publiken upprörd så är den ingenting att ha. Och om detta faktum gör dig upprörd är alternativet att sälja filmen snabbt och ingen mer bullshit, tack!”

Warner vägrade och lät filmen ligga kvar i karantän. Dödläget bröts först när Freddie Weintraub kom in som ny exekutiv chef i början av 1970 med särskilt ansvar för ”ungdomskultur”. Han lyckades till slut få till en överraskningsvisning av filmen i Los Angeles den 20 mars 1970. Klockan var 22.00 på kvällen när ridån gick upp på en biograf i Santa Monica inför en medelålders publik som inte var filmens primära målgrupp.

Det dröjde inte länge innan tittare började skrika mot filmduken och sa att det var den värsta smörja de hade sett. Frun till en av filmbolagets högsta chefer mådde så illa av det hon såg att hon var tvungen att kräkas. Filmen stoppades i 30 minuter medan hälften av publiken gick ut och fick sina pengar återbetalade.

”En filmisk katastrof”, sammanfattade producenten Sanford Lieberson road i Glennies bok. Som om det inte räckte hade Warner råkat bjuda in psykiatrikern Aaron Stern, tillika chef för amerikanska filmklassificeringssystemet (Motion Picture Association film rating system) som gav filmen en X-rating – vilket betyder att den har pornografiska inslag eller innehöll extremt våld – något som gjorde att tidningar drog sig för att ta in reklam för denna typ av filmer.

På Warner fanns till och med seriösa planer på att bränna filmen och glömma hela historien. Efter att filmen fått ligga till sig ytterligare fem månader smögs den ut utan mycket pr i flodvågen av sommarfilmer på några art house-biografer i New York, augusti 1970.

I samband med premiären publicerade bolaget för säkerhets skull en annons i tidningarna: ”Warner Bros. presenterar den här filmen, bara därför att Mick Jagger kan ha rätt. Och vi kan ha fel....”

Anita Pallenberg och Mick Jagger. Foto: Alamy

New York Times dom lutade åt filmbolagets fördel: ”Man behöver inte vara drogmissbrukare, pederast, sadomasochist eller korkad för att gilla ‘Performance’ men en eller eller flera av dessa egenskaper hjälper”, skrev filmkritiken Peter Schjeldahl. Till bolagets stora förvåning blev det också en hel del positiva recensioner. Magasinet Rolling Stone menade att det var en ”fantastisk film” även om de avrådde publiken från att se filmen när de ”trippade”.

Brittiska It var inne på ett liknande spår när ”Performance” till slut fick premiär på hemmaplan den 17 januari 1971: ”Jaggers sadistfilm släppt till slut”, stod det skrivet i feta rubriker tillsammans med ett tvärsäkert omdöme – ”En tungt ondsint film” och ett handfast råd: ”se den inte på syra”. Men överlag var Londons filmkritiker betydligt mer er positiva än sina amerikanska kolleger. Det räckte inte. ”Performance” gick ut i ett begränsat antal kopior under ett par veckor innan den till slut förpassades till filmförrådet.

Som med andra banbrytande filmer har ”Performance” inflytande växt efter hand. I dag går det knappast att underskatta filmens inflytande. Hollywoodregissörer som Martin Scorsese, Quentin Tarantino och Steven Soderbergh hör till dem som lovprisat filmen.

Regissörerna skulle gå helt olika öden till mötes efter samarbetet på ”Performance”. Cammell blev en allt mer perifer figur i filmvärlden och gjorde bara ytterligare tre filmer som fallit i glömska. 1996 tog han sitt eget liv genom att skjuta sig själv hemma i Hollywood Hills, 62 år gammal.

Nicolas Roeg fick en betydligt mer framträdande roll och rankas till de mest visionära och inflytelserika brittiska regissörerna någonsin, vars stil har inspirerat yngre brittiska kolleger som Christopher Nolan, Duncan Jones, Danny Boyle, Edgar Wright och Jonathan Glazer. Hans impressionistiska psykologiska skräckthriller ”Rösten från andra sidan” (”Don't look now”) med Donald Sutherland och Julie Christie brukar alltid ligga i toppskiktet när tidernas bästa brittiska filmer rankas.

Bild 1 av 3 David Bowie som Thomas Jerome Newton i ”Mannen utan ansikte” (1976). Foto: Alamy Bild 2 av 3 David Bowie som Thomas Jerome Newton i ”Mannen utan ansikte” (1976). Foto: Alamy Bild 3 av 3 Art Garfunkel and Theresa Russell. Foto: Alamy Bildspel

Nicolas Roegs erfarenheter av att filma Mick Jagger gav honom mersmak för att jobba med popstjärnor: ”De har en större förmåga att lysa upp filmduken än skådespelare”, menade Roeg som kickstartade David Bowies skådespelarkarriär som utomjordisk klimatflykting på jakt efter vatten i ”The man who fell to earth” (”Mannen utan ansikte”) (1976) och lät Art Garfunkel spela en psykiatriker i den mystiska ”Bad timing” (1980).

Även Mick Jagger skulle komma att göra ytterligare några filmroller, men inga som låg i närheten av den mystiska mr Turner. ”Performance” hör till de där unika filmerna som medvetet eller omedvetet lyckades fånga stämningarna i sin tid. För Anita Pallenberg markerade ”Performance” slutet på ”det vackra 60-talet, en era av hippieoskuld, fri kärlek och sexuella experiment”.

Jagger vill inte dra lika stora växlar: ”Hela den här auran kring en toxisk inspelning låter så bra i efterhand. Det gjordes till och med hysteriska jämförelser mellan ’Performance’ och Altamont”, säger Jagger i Jay Glennies bok och syftar på Stones gratisfestival 1969 utanför San Franscisco som slutade i tumult med att en påtänd man som viftade med pistol knivhöggs till döds av Hells Angels-medlem som skötte säkerheten – en händelse som brukar anses som det definitiva slutet på hippie-eran.

”Sånt häftar fast även om det inte finns någon som helst koppling, det var bara mörka tider. Vietnamkriget pågick...och det genomsyrade vårt tänkande”, säger Mick Jagger.

”Performance” finns att strömma på Itunes och Google Play.

