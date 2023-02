Så blev Steven Spielberg tidernas mest inkomstbringande regissör

Hösten 1968 var Steven Spielberg fortfarande bara 21 år. Då gav filmbolaget Universals vice produktionschef Sid Sheinberg honom ett kontrakt på sju år.

Han var möjligen den yngsta regissör som Universal någonsin rekryterat. Snorvalpen kallades ”Sheinbergs folly”, ”Sheinbergs dårskap”. Stjärnorna ville inte regisseras av en som kom direkt från skolbänken – Spielberg hade avbrutit sina collegestudier för att gå till registolen på Universal.

Sex år senare – humma med här: dun-dun-dun-dun-dun... – ”HAJEN”!

Filmhistorien har många berättelser om halsbrytande chansningar med sensationella utfall. Sid Sheinbergs storslam har en hedersplats i samlingarna. ”Hajen” var bara början.

En poäng med Steven Spielbergs självbiografiska ”The Fabelmans” är att den påminner om hans början som underbarn. Nu, när han är 76 och praktiskt taget ett eget ekosysystem i underhållningsbranschen, är det lätt att glömma att nördfaktorn länge var en stor del av Spielbergimagen.

Spielbergs början framstår som lätt surrealistisk. Det gick så fort. Vid 11, 12 hade han börjat filma med pappa Arnolds 8 mm-kamera och blivit biten. Från 12, har han senare sagt, var filmandet inte längre en hobby. 1968 gjorde han ”Amblin'”, en dialoglös kortfilm där en ung kvinna och en ung man slår följe under liftande och ett kort tag blir ett par. Filmen fick Sheinberg att säga åt Spielberg att sluta på college. Dagen efter att Steven Spielberg meddelat skolan att han hoppade av studierna tog han itu med att regissera filmlegenden Joan Crawford (1905–1977).

De skulle göra ett inslag i rysar-tv-serien ”Night gallery”. Crawford hade fått rollen sedan hennes eviga konkurrent Bette Davis sparkats. Hon hade protesterat när Universal, tyckte väl Davis, försökt pracka på henne en praoelev till regissör.

En annan stjärna, Peter Falk, stretade också emot då Sheinbergs baby senare skulle regissera honom i vad som kom att bli det först visade avsnittet av deckarserien ”Columbo”. Manusförfattaren och producenten William Link har berättat att de var tvungna att visa skådespelaren en annan Spielbergregisserad tv-produktion. ”The kid is good”, medgav Falk.

Riktigt. Redan i Spielbergs tv-knäck, renodlade genreproduktioner som inte skulle konstras till, syns extra snits. ”Columbo”-episoden hette ”Murder by the book”, och finns att strömma på Amazon Prime. Avsnittet börjar med en bild på en gata sedd högt uppifrån genom ett stort fönster. Det enda som hörs är knattret från en elektrisk skrivmaskin. Kameran zoomar ut från gatan, backar in i rummet – knatter, knatter, knatter. En författare sitter vid sitt arbetsbord och smattrar fram en text. Knatter, knatter, knatter – förtexterna rullar, kameran undersöker författarens rum, försvinner ner till gatan för att filma en bil som anländer – knatter, knatter. I nästan två minuter får vi bilder ackompanjerade bara av skrivmaskinsknatter. Man känner närvaron av någon som tar chansen att leka lite, under vad som annars är en typisk inledningssekvens.

Saker var dessa år på väg att börja hända i amerikansk film. Filmbolagens påkostade, traditionella underhållningsfilmer, som musikalen ”Doktor Dolittle” (1967), floppade. I stället visade sig till synes marginella produktioner, som ”Bonnie och Clyde” (1967) och ”Easy rider” (1969) ligga rätt i tiden och bli publiksuccéer. Spielberg ingick i en generation av unga, smarta, filmkunniga filmare som skulle bli de nya stjärnorna. Martin Scorsese, George Lucas, Francis Coppola och Brian De Palma var några av de som klumpades ihop med Spielberg och ibland kallades ”the movie brats”, ”filmslynglarna”, sedan en bok med den titeln skrivits om fenomenet. Spielberg skiljde sig från de andra. Det fanns inga underground-vibbar kring honom. Det hade för all del rökts marijuana i ”Amblin'”, och när Spielberg och producenten Denis Hoffman förkrossade sökte förklaringar till att den inte Oscarnominerats som bästa kortfilm, förmedlades att detta väckt anstöt. Men Spielberg tycks inte ha menat att provocera.

Medan de andra unga filmarna med en gång ville göra ”sin film” älskade Steven Spielberg att få filma. Han ville nå ut, han ville få jättepublik. Hans stora förebild var britten David Lean (1908–1991), helaftonfilmernas mästare. ”Bron över floden Kwai” (1957), om brittiska krigsfångar som av japanerna utnyttjas till att bygga en bro i Burma, och ”Lawrence av Arabien” (1962), med Peter O'Toole som den brittiska officeren som fick araber att strida med britterna mot turkarna under första världskriget, var pyramidala succéer. De var mästerligt filmberättande. Spielberg har sagt att ”inget har haft så stort inflytande på mig” som Leans storslagna bilder.

”Hajen” (1975), efter Peter Benchleys bästsäljare om en stor vit haj som jagar badgäster, var Spielbergs andra långfilm för bio och blev – rimligen – allt han drömt om när han i tidiga tonåren regisserade amatörfilmer hemma i Phoenix, Arizona. Det var kommersiellt, kraftfullt filmskapande. Åskådarna skrek, ”Hajen” knäckte kassarekord som chips, på amerikanska badstränder döptes glassmaker om till ”sharklate” och ”jawberry”.

”Hajen” blev en brytpunkt i filmhistorien. Idén om den stora sommarfilmen föddes. Med sin kolossala framgång – efter 64 dagar hade den dragit in mer än decenniets tidigare nr 1, ”Gudfadern” (1972) – brukar ”Hajen” också anges som startskottet för jakten på kioskvältaren. Plötsligt såg filmbolagen vad de ville ha, en enkel, slagkraftig idé som backades med monsterbudget och dito marknadsföring och mejade ner allt motstånd på marknaden. Med ”Hajen” kom en ny tid av likriktning, en utveckling Spielberg inte gläds åt att sägas vara pappa till.

Bilden av den mästerliga publikdomptören Spielberg var född. Det dröjde bara två år till nästa sensation, ”Närkontakt av tredje graden”, där Richard Dreyfuss, hajexpert i ”Hajen”, fick föraningar om ett besök av utomjordingar. ”Närkontakt” visade att Spielberg även hade en speciell förmåga att ge filmerna ett skimmer av magi och under.

Men han var inte någon som kritiker och cineaster tog till sitt hjärta. Uppfattningen var nog: Spielberg har väl så stor talang som 1970-talsgenier som Scorsese och Coppola, men han leker bort den. Vart var Spielberg på väg? Hans första långfilm för bio, ”Sugarland express” (1974), handlade om en ung kvinna (Goldie Hawn) som med en mer eller mindre sjanghajad pojkvän blir föremål för en massiv polisjakt under en lång bilfärd för att återta hennes omhändertagna barn. Den var inspirerad av verkliga händelser och passade in i bilden av vad en New Hollywood-regissör skulle bjuda.

Det gjorde på sätt och vis även ”1941 – ursäkta var är Hollywood?” (1979). Scorsese kom med sin ”New York, New York” (1977), Coppola gjorde ”One from the heart” (1981) – stora, glittriga saker som skulle vara moderna konkurrenter till klassisk Hollywoodeskapism. Och som floppade så det sjöng om det.

Spielberg körde av banan med komedin ”1941”, en megasuperbrontohysterisk röra om paniken som utlöstes i Kalifornien efter japanernas angrepp på Pearl Harbor. Skrikande, springande, ett jättelikt pariserhjul som lossnar och rullar i väg med kulörta lyktor slängande – detta var innan datoranimation användes – filmen hade massor av allt, men ingen humor och egentlig story.

Jag är inte ensam kritiker att tänka på katastrofala ”1941” som vattendelaren i Spielbergs karriär. Efter den var det slut med chansningar. Han kom igen med ”Jakten på den försvunna skatten” (1981), den första filmen med Harrison Ford som arkeologen och äventyraren Indiana Jones. Ett matinéäventyr som knappast var en utmaning och blev en ny Spielbergsmash.

Sedan dess har nog Spielberg varit publikens man mer än kritikens. Hans förmåga att leverera succéer är fabulös. Universal borde bygga ett Sid Sheinberg-kapell. Tack vare Spielberg fick filmbolaget tre decenniers största kassasuccéer: ”Hajen”, ”ET. The extra-terrestrial” (1982) och ”Jurassic Park” (1993). När Spielberg nu inför ”Fabelmans”-premiären intervjuades i Times sades hans filmer ha dragit in 16 miljarder dollar.

Förmodligen kan kritik och publik enas om att Spielberg levererar kvalitet. Även när recensionerna är sura brukar man hitta något erkännande för hans teknik och bildfantasi. Han är en underhållare med ett lite gammaldags konstnärligt samvete. Han har utnyttjat sin framgång till svårsålda projekt. ”Schindler's list” (1993) byggde på Thomas Keneallys bok om företagaren Oscar Schindler (Liam Neeson) som under andra världskriget i Polen räddade judar undan döden i Auschwitz genom att hävda att han behövde dem som arbetskraft. Mer än tre timmar, huvudsakligen i svartvitt, om Förintelsen. Spielberg trodde inte att någon annan skulle ha fått pengar till det: ”Jag skryter aldrig om vad jag åstadkommit men tack gode Gud för att jag kunde bli denna bjässe så att jag fick grönt ljus för den här.”

I ”Rädda menige Ryan” (1998), byggd på en annan sann historia från andra världskriget, kan man också se exempel på kompromisslöshet från Spielberg. Den inledande skildringen av blodbadet under landstigningen i Normandie var inte vad man väntade från ”ET”-regissören. Den militärhistoriska författaren Anthony Beevor (”Stalingrad”, ”D-dagen: Slaget om Normandie”) som annars skär tänder över krigsfilmer, har kallat det för ”troligen filmhistoriens mest realistiska skildring av ett slag”. Men vad ni gör, fråga inte sir Anthony om resten av filmen, där Spielbergsentimentaliteten flödar.

Spielberg har sagt att han när han gjorde sin första långfilm för bio kände sig tvungen att visa att han inte var, som ryktet sa, den där killen ”som bara gillade objektiv och åkningar”. Men finns det någon annan regissör som gillar businessidan av showbusiness lika mycket?

Han har även som producent haft stort inflytande över filmen. Trots att Robert Zemeckis låg bakom idé och manus till smärtsamma ”1941”, gav Spielberg hans regikarriär ett lyft genom att producera bland annat ”Tillbaka till framtiden”-filmerna – som för övrigt också fick det att klirra i Universals kassa. ”Men in black”-filmerna är också Spielbergproducerade, liksom uppmärksammade tv-serier, gärna med historiskt tema, som ”Band of brothers”. Han var en av grundarna till filmbolaget Dreamworks SKG, som gav världen godmodiga datoranimerade träsktrollet Shrek. Han har tjänat gruvligt med pengar på sitt engagemang i Universals nöjesfält.

”Yeah, jag är en mogul nu”, sa Spielberg i en intervju 1985. Kanske är det rätta sättet att se på hans filmografi. Den är diversifierad, med något för varje tillfälle. Välj bland till exempel:

Skrämmande Spielberg: ”Hajen”, ”Poltergeist” (1982 – producerad och delvis regisserad av Spielberg, som körde över regissören Tobe Hooper), episodfilmen ”Twilight Zone – på gränsen till det okända” (1983).

Matiné-Spielberg: ”Indiana Jones”- och ”Tillbaka till framtiden”-filmerna.

Allvarliga Spielberg: ”Purpurfärgen” (1985), ”Spionernas bro” (2015).

God underhållning-Spielberg: ”Catch me if you can” (2002, med Leonardo DiCaprio som skojare, byggd på en verklig historia), ”The Post” (2017, verklighetsbaserad, med Meryl Streep som Washington Post-ägaren Kay Graham i fight med regeringen).

Själv är jag svag för de två sistnämnda. De är lättsamma, opretentiösa, med en fin ton.

Men, hallå, hallå – var tog du vägen, David Lean? Ska vi säga att ”Schindler's list” var det närmaste Steven Spielberg kom att göra sin egen Lean? Den har ändå en bit kvar, den har inte den där andlösa allt-på-ett-kort-känslan som uppstår när en egensinnig filmare drar på. Med alla engagemang, alla åkattraktioner, och uppföljare att regissera, och uppföljare att producera, blev det väl aldrig tid till att fördjupa sig i en treårig, ”Lawrence av Arabien”-artad produktionprocess, varav nära två års inspelning innefattande manövrerande av statisthärar i öknen och filmning i fyra olika länder.

Vi har fått mycket av Steven Spielberg, men vi fick aldrig veta om han kunde bli en ny David Lean.

”The Fabelmans” har svensk biopremiär den 3 februari.

