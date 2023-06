Så blev stjärnspäckade ”Kalabaliken i Bender” den svenska filmens Poltava

Logga in

Logga in

Ingen kan ha undgått hur Sveriges Natoansökan har skapat kalabalik i svensk politik. Antagligen får man spola tillbaka drygt 200 år för att hitta något som liknar dagens spända stämning mellan Sverige och Turkiet. Nämligen i början av 1700-talet då Karl XII slickade såren efter Poltava och utnyttjade gästfriheten så länge att den osmanska sultanen (som visade sig spela under täcket med ryska tsaren Peter den store) 1713 bestämde sig för att kasta ut de svenska karolinerna. En händelse som gått till historien som Kalabaliken i Bender.

Som av en händelse är det också titeln på en 40 år gammal kalkonfilm. Den räknas som ett av svensk filmhistorias största nederlag och skulle dessutom dra med sig anrika Europa film i fallet. Ett skolexempel på Hollywoodförfattaren William Goldmans gamla devis ”Ingen vet någonting” – det inte finns några bombsäkra koncept i filmbranschen. Allt kan floppa, särskilt storvulna kostymfilmer – från ”Cleopatra” (1963) med Elizabeth Taylor och Richard Burton till Guy Ritchies ”King Arthur. Legend of the sword” (2017), som hade förlustsiffror på långt över en miljard kronor.

I Sverige hade Per Oscarsson gjort tidernas magplask med sitt historiska kostymspektakel ”Sverige åt svenskarna” ett par år tidigare. Det var inget som tycktes avskräcka. På papperet såg ”Kalabaliken i Bender” ut som en kassaskåpssäker satsning. Allt pekade mot ännu en publiksuccé för producenten Bo Jonsson som legat bakom två av de största blågula biovältarna genom tiderna – ”Repmånad” och ”Sällskapsresan”. Filmerna hade förvandlat mångsysslaren Lasse Åberg till svensk films nya guldkalv. Nu var allt riggat för en Stig-Helmer-figur i karolinerkostym.

Tillsammans med Brasse Brännström skulle Åberg fronta en Hollywoodinspirerad äventyrskomedi som bygger på en fejkad premiss om att vara en skildring av fänrik Lagercronas upphittade dagbok.

Allt börjar med att solen går upp över minareter och moskéer vid Bosporen, medan en fest pågår i storvesirens palats. Det visar sig att osmanska sultanen vill bli kvitt den svenska krigarkonungen en gång för alla genom att ge honom en hustru i present – en infam gåva som skulle genera Karl XII som var en sträng protestant och därmed betraktade en muslimsk prinsessa som ”en otrogen”. Ambassadören Poniatowski (Donald Arthur) och fältkaplanen Agrell (Lars Amble) som är vana att tassa inför sin temperamentsfulle kung inser att de till varje pris måste se till att prinsessan absolut inte når Bender. Uppdraget att eskortera henne till Karl XII går därför till den karolinska arméns två sämsta och mest krigströtta soldater – den dagdrömmande velourfänriken Lagercrona (Lasse Åberg) som helst vill lukta på blommor och studera insekter, och hans inkompetente kalfaktor Kruus (Brasse Brännström).

Brasse Brännström som kalfaktor Kruus och Lasse Åberg som fänrik Lagercrona i ”Kalabaliken i Bender” (1983). Foto: Jacob Forsell/Expressen/TT

Duon skulle sekonderas av namnkunniga skådespelarkollegor som Carl-Gustaf Lindstedt, Sten Ljunggren, Lars Amble, Sven Melander, Nils Ahlrot och den unga påläggskalven Johannes Brost. Och, som kronan på verket, skulle Gösta Ekman spela Karl XII – en roll som hans farfar och namne hade spelat ett halvt sekel tidigare i John Brunius mastodontfilm ”Karl XII” (1925).

Mats Arehn var visserligen ingen ny Bergman, men betraktades ändå som en mångsidig regissör med några hyfsade framgångar i ryggen, däribland två filmer med Gösta Ekman – ”En kärlekssommar” och thrillerkomedin ”Mannen som blev miljonär”. Arehn liknade inför inspelningen ”Kalabaliken i Bender” vid en gulasch, ”en jättelik gryta som vi stoppat ner allt möjligt i. Här finns kraftfulla fullblod, mänskliga militärer, grisar, höns, Karl XII och så Lasse Åberg som den vimsige, världsfrånvända fänrik Lagercrona”.

Bild 1 av 2 Brasse Brännström och Lasse Åberg under inspelningen av ”Kalabaliken i Bender” i oktober 1982. Foto: Jacob Forsell Bild 2 av 2 Gösta Ekman som Karl XII i ”Kalabaliken i Bender”. Foto: Jacob Forsell

För att deras matinéliknande pikaresk skulle få lite politisk udd hade de också anlitat Rolf Börjlind. Han hade skrivit manus till publikfriare som ”Jönssonligan” och ”Papphammar”, och skulle senare arbeta med ”Beck”-filmerna med Peter Haber samt tv-succéer som ”Graven” och ”Springfloden”. I slutet av 1970-talet hade han gjort sig ett namn som en satirisk slugger som bland annat hade skapat skandal genom att skriva en fingerad intervju med dåvarande statsministern Torbjörn Fälldin i Aftonbladets söndagsbilaga Magasinet. Efter att ha blivit stämplad som ”schizofren” och ”inavlad” stämde Fälldin Aftonbladet för förtal. Även om tryckfrihetsjuryn friade, så skapade artikeln på sin tid liknande diskussioner som Vilks rondellhundar. Aftonbladet pudlade totalt och publicerade en direkt ursäkt till statsministern och menade att Börjlinds text ”byggde på ett antal smaklösheter, som vi betraktar som oförsvarliga”.

Inför inspelningen poserade Börjlind i DN med armarna i kors framför Karl XII-statyn i Kungsträdgården, iförd svarta solglasögon och en pipa i mungipan. Han gjorde klart att den krigstokiga svenska kungen inte skulle framstå som någon hjälte.

– Det är märkligt, detta äreminne restes över den som ledde hela sin armé i döden och man låter honom dessutom peka mot Poltava, platsen för detta förkrossande nederlag, sa Rolf Börjlind till DN.

Att göra en historisk svensk äventyrsfilm hade varit en gammal pojkdröm för producenten Bo Jonsson. Redan i början av 1960-talet hade han tillsammans med regissören Lars-Magnus Lindgren (”Änglar finns dom?, ”Käre John”) skrivit ett utkast om den svenska envåldshärskaren Karl XII och hans karoliner.

Men det var först i början av 1980-talet som han hade råd att komma till skott. Bo Jonssons Viking film använde vinstpengar från ”Repmånad” och ”Sällskapsresan” för att gå all-in på ”Kalabaliken i Bender”.

Bild 1 av 2 Sven Melander, Lasse Åberg och Weiron Holmberg under inspelningen av ”Sällskapsresan” i San Agustin 1980. Foto: Gunnar Lantz /TT Bild 2 av 2 Janne "Loffe" Carlsson och Lasse Åberg fikar i en scen under inspelningen av "Repmånad" 1978. Foto: Jan Collsöö/TT

Han plöjde ner sex miljoner av bolagets kapital medan storbolaget Europafilm sköt till lika mycket. Tolv miljoner skulle räcka för att göra en äventyrskomedi som skulle locka landets familjer till biosalongerna. Även om de inte hade råd att filma själva kalabaliken så skulle budgeten räcka till att bygga upp en kuliss av den osmanska byn Bender utanför Budapest i Ungern och hyra in hästar och ryttare i samarbete med halvstatliga Magyar film. Totalt flögs 25 svenska filmarbetare ner till Budapest (och även Dubrovnik) för att spela in exteriörscener på Pustan, det stora ungerska slättlandet. Samtidigt byggdes kulisser upp i Europafilms studios i Bromma, däribland storvesirens moriska palats i Konstantinopel (Istanbul) där en magdansös från Rågsved skulle underhålla de svenska gästerna i filmens öppningsscen.

Man räknade med minst en miljon biobesökare och därmed intäkter på cirka 36 miljoner kronor. Lasse Åberg och Brasse Brännström avstod från sitt gage för att i stället kunna tjäna en större hacka på en andel av de förväntade biointäkterna.

De två huvudrollsinnehavarna var också taggade till max inför inspelningen hösten 1982. De hade läst både Voltaires och Frans G Bengtssons klassiska böcker om Karl XII, tagit ridlektioner och drillats i fäktning av den gamla svenska landslagsledaren Bela Rerrich. Kvällspressen gjorde uppslag där de poserade i karolinerkostym ute på stan. Inte minst Brasse var sugen på lite äventyr efter att ha gjort barnprogram och spelat i Lasse Hallströms relationsfilmer ”En kille och en tjej” och ”Två killar och en tjej”.

Brasse Brännström och Lasse Åberg poserar framför Karl XII statyn i Kungsträdgården i Stockholm. Foto: Jacob Forsell

– Det har gjorts lite för många ”vardagisar” på sistone, sminkats lite för mycket svensk vardagshud och sytts upp för många manchesterkostymer, förklarade Brasse Brännström i Expressen.

Även om Brännström aldrig fick uppleva själva ”Kalabaliken i Bender” så blev det en salig röra av upptåg, ändlösa promenader över den stäppen, värdshusgyckel, sprängda broar, bakhåll med tartarer och lite lama skämt om hembränt och osmanska kräftor.

Bild 1 av 2 Brasse Brännström i en actionscen i ”Kalabaliken i Bender”. Foto: Jacob Forsell/Expressen/TT Bild 2 av 2 Ur ”Kalabaliken i Bender”. Foto: Jacob Forselll/Expressen/TT

Även om filmen ville skapa oblodig underhållning för hela familjen så fanns en mer modern undertext än den nationalromantiska storfilmen ”Karl XII” från 1925, som Hjalmar Bergman hade skrivit på Amerikabåten på väg till Hollywood. ”Kalabaliken i Bender” kunde snarare ses som ett motgift till tyranniska envåldshärskare, stormaktsdrömmar, blind nationalism och krigets vanvett.

I ett tidigt manusstadie lär det också ha funnits idéer att göra fler blinkningar till dagspolitiken, ja till och med en allegori över samtidens politiska ledare. Men dessa spår tycks ha övergivits efter hand, även om det finns en och annan rest kvar i manuset. Som till exempel när Kungen ger finansminister Grothusen (Sten Ljunggren) – en kopia av dåvarande socialdemokratiska finansministern Kjell-Olof Feldt – order om att ”gå ut på öppna marknaden” för att hitta nya tillskott till den tomma skattkistan.

Gösta Ekman hade i sin tur förklarat han inte alls tänkte göra samma vördnadsfulla hjälteporträtt som hans farfar hade gjort.

Bild 1 av 3 Gösta Ekman den yngre som Karl XII i ”Kalabaliken i Bender” Foto: Jacob Forsell Bild 2 av 3 Gösta Ekman, den äldre i ”Karl XII” (1925) Foto: Bonniers Bild 3 av 3 Regissören Mats Ahren och Gösta Ekman som Karl XII under inspelningen av ”Kalabaliken i Bender”. Foto: Jacob Forsell

Ekman den yngres kung var en fjompig och koppärrig despot med underbett, stormaktstidens högsta hårfäste, sur mage, sned näsa och en fatsuit – en tjockdräkt som skulle simulera en kulmage som kungen uttryckte allt mer irritation över i filmen. I Europafilms studio togs också scener där Gösta Ekmans Papphammarliknande Karl XII poserade som ett barn på en gunghäst medan han porträtterades av sin hovmålare, taffeltäckare Hultman (Carl-Gustaf Lindstedt).

– Vi har lekt med idén att Karl XII var en maktperson som redan från spermiestadiet uppfostrats att tro att han är utsedd av Gud. Det är klart att en sådan person blir litet löjlig och knepig. Det viktiga för mig i rolltolkningen var att han är en maktperson, jag gör en person som leker med denna makt och därför blir fånig och sinnessjuk, förklarade Gösta Ekman i DN.

I en scen demonstreras också Kungens likgiltighet för sitt folks lidande efter att ha läst genom ett budat exemplar av Västerbottens-Kuriren: ”Nöd och elände är det enda de talar om. De får väl blanda bark i brödet.” I en annan scen drabbas Kungen också av självtvivel, blir filosofisk och fäller en anakronistisk replik: ”Hur ska tiden döma oss? Ska jag stå axel vid axel med Alexander den Store eller ensam i en blåsig park?”

Trots den stora produktionen så tycks inte inspelningen ha drabbats av några bakslag. Lasse Åberg vittnade om en enormt rolig inspelning utan några större missöden.

Bild 1 av 2 Brasse Brännström och Lasse Åberg på Kungsgatan inför biopremiären av ”Kalabaliken i Bender”. Foto: Normal Hires Bild 2 av 2

Det var bäddat för ett segertåg över hela landet inför biopremiär den 26 augusti. Men innan dess skulle ”Kalabaliken i Bender” förhandsvisas för bransch och press någon vecka tidigare. Det blev inte den omedelbara succé som filmskaparna tänkt sig. Under presskonferensen i Malmö kunde man ana att Bo Jonsson hade fångat upp signalerna och kände ett behov av att förklara sig.

– Framför allt var det viktigt att göra en familjefilm som inte splittrade familjen som publik. Kanske vuxenpubliken därför kommer att finna den litet naiv på sina ställen. Men det var nödvändigt att bli en aning pedagogisk med historien. Ingen vet ju riktigt vem Karl XII är, förklarade producenten Bo Jonsson och vädjade om förståelse:

– Jag hoppas bara att folk, och även kritiker, försöker se till avsikten med filmen att underhålla.

Hans fromma förhoppning infriades inte. Tvärtom sablades ”Kalabaliken i Bender” jäms med fotknölarna av en mer eller mindre enig kritikerkår. DN:s Eva af Geijerstam kallade filmen för ett ”haveri” och liknade den vid en ”tröttkörd snigel”. Hennes kollegor använde ord som ”katastrof”, ”måndagsexemplar”, ”tristess”, ”obegripligt”, ”osammanhängande”. Kritiken var så hård att Lasse Åberg och Bo Jonsson kallade det för ”världsrekord i sågning”.

Den ekonomiska baksmällan blev ännu tyngre. ”Kalabaliken i Bender” sågs av 170 000 – en bra siffra med dagens mått mätt – men långt ifrån den miljon besökare som man räknat med. De ynka 4,5 miljoner i biointäkter mot prognosen på 36 miljoner innebar en katastrof. ”Kalabaliken i Bender” blev också början till slutet för storbolaget Europa film som hade grundats på 1930-talet. Under åren hade bolaget producerat alltifrån gamla klassiker som ”Kalle på Spången” med Edvard Persson, ”Söderkåkar”, ”Lasse-Maja” och ”Snapphanar”, Bo Widerbergs ”Kvarteret Korpen”, Roy Anderssons ”En kärlekshistoria”, ”Sven Klangs kvintett”, samt mer sentida publiksuccéer som ”Göta kanal”, ”Repmånad” och ”Sällskapsresan”.

De två sistnämnda succéerna hade till och med fått Europa film att satsa på framtiden genom att flytta sitt huvudkontor från Kungsgatan 24 (ovanpå paradbiografen Saga) till studioateljéer i Mariehäll, Bromma. Det blev en kortvarig sejour. Hösten 1983 var bolaget hårt pressat på alla fronter och tyngdes av andra felsatsningar. Spiken i kistan var att bolaget dessutom hade förköpt sig på distributionsrättigheter för en rad Hollywoodfilmer. Affärerna hade gjorts upp i dollar. När sedan kronkursen halverades i förhållande till dollarn så blev filmerna plötsligt dubbelt så dyra. Mot slutet av 1983 stod företaget vid ruinens brant. Eller som en boss på Europafilm lakoniskt konstaterade: ”Det fattas väl en del.”

Året därpå, 1984, sålde ägarfamiljen Scheutz sitt konkursfärdiga bolag till Bonnierägda Svensk Filmindustri för 22 miljoner kronor. SF sålde studiolokalerna i Bromma till grammofonbolaget Sonet, men behöll Europafilms biografer. Detta ledde så småningom till en omstöpning av den svenska biografmarknaden, med färre biografer men början på multiplexbiograferna med filmstäderna.

Till skillnad från Europa film, så reste sig producenten Bo Jonsson och Lasse Åberg genom att spotta ur sig uppföljare till ”Sällskapsresan” som nådde miljonpublik.

Men ”Kalabaliken i Bender” är fortfarande Lasse Åbergs största fiasko på filmduken med betyget 2,7 på Imdb (på en 10-gradig skala). Redan efter premiären insåg Åberg att ”Kalabaliken i Bender” kanske inte var hans stoltaste stund i karriären. I en intervju med Aftonbladet (27/8, 1983) berättade att han hade blivit ledsen av den hårda kritiken men var också självkritisk och beklagade att filmen ”tyvärr” inte blev så bra:

– Vi hade så roligt under inspelningen. Men inspelningen blev huvudsaken och innehållet försvann. Det blir så ibland. Tänk dig en lavin, massor av folk. Försök att stoppa den. Det går inte. Du följer med den, sa Lasse Åberg och la till:

– Man kanske skulle gjort en film om inspelningen i stället. Den hade blivit garanterat rolig...

”Kalabaliken i Bender” finns att strömma via biblioteket Cineasterna.com (gratis), samt på C More och SF Anytime.

”Kalabaliken i Bender” Svensk äventyrskomedi med undertiteln ”Karolinerna Renskölds och Kruus sällsamma äfventyr uti Turkiet” som hade biopremiär den 26 augusti 1983. I rollerna: Gösta Ekman, Lasse Åberg, Brasse Brännström, Sten Ljunggren, Lars Amble, Carl-Gustaf Lindstedt, Ayse Emel Mesci Kuray, Sture Hovstadius, Nils Ahlroth, Johannes Brost, Ann-Sofie Kylin, Sven Melander m fl. Dessutom användes 200 får, 80 hästar, 50 grisar, 50 gäss, 25 getter, 20 kaniner, 20 råttor, 12 grodor och 10 oxar under inspelningen. Regi: Mats Arehn Manus: Rolf Börjlind Producent: Bo Jonsson Foto: Jörgen Persson Visa mer Visa mindre

Charles Édouard Armand-Dumaresqs målning ”Karl XII och kalabaliken i Bender” från 1877. Foto: Normal hires

Fem kritikerröster om ”Kalabaliken i Bender” efter biopremiären 1983 ”Det blev varken storfilm eller kalabalik. Det blev katastrof/.../ Deras berättelse om Karl XII och den turkiske visirens prinsessgåva är osammanhängande och ologisk. Den är i många stycken obegriplig och därför också komplett ointressant.” Mats Olsson i Expressen ”Här existerar inte ett skojigt inpass, inte en humoristisk ingivelse som förtjänar namnet. Kvar av miljonerna har blivit en svullen nolla, ett havererat måndagsexemplar där utformningens enfald ligger i rak proportion till fotfolkets mångfald och där tristessen gör att tiden inte ens står still utan kryper baklänges”

Jürgen Schildt i Aftonbladet ”Broar rasar, tatarer anfaller, krutförråd sprängs: i Kalabaliken i Bender med samma handlag och tempo som en tröttkörd snigel. 40-åriga karoliner grinar med tandlösa käftar, höns kacklar, grisar bökar - och kanske är det just här, i kollisionen mellan naturalistisk fond och äventyrskomedins krävande form 'Kalabaliken i Benders' haveri blir som tydligast. Om den åtminstone hade haft det anarkistiska lyftet från Sverige åt svenskarna häromåret!” Eva af Geijerstam i Dagens Nyheter ”Det var svårt att sitta igenom 'Kalabaliken i Bender' i vaket tillstånd. Man frågar sig hur en film med Gösta Ekman, Brasse Brännström och Lasse Åberg kan gå så katastrofalt åt skogen”. Björn Fremer i Kvällsposten ”Med öronbedövande musik försöker man höja den dramatiska nivån som genom ett oinspirerat regiarbete ligger på ett mycket lågt plan filmen igenom. Ett ovanligt torftigt manus bidrar med en dialog som då och då gränsar till det pinsamma. Främst är det Lasse Åberg som råkar illa ut, och ställd bredvid den betydligt skickligare Brasse Brännström blir bristerna i hans skådespelarkonst uppenbara” Mikael Håfström i Chaplin Visa mer Visa mindre

Härifrån styrdes Sverige av Karl XII

Så blev ”Sverige åt svenskarna” den blågula filmens största fiasko