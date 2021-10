Så blev ”Succession” den perfekta succésatiren för Trumperan

10 saker som inspirerat "Succession”

Biografier. Om mediefamiljer som Murdoch, Maxwell, Redstones, Hearst och Fitz, men också familjer som Getty, Trump och Breitbartgrundarna Robert och Rebekah Mercer. Före ”Succession” skrev Jesse Armstrong en tv-pjäs i dokumentärstil om en middagsbjudning som skulle fira Rupert Murdochs 80-årsdag.

”Brott och straff”. Inför tredje säsongen specialstuderade ”Succession”-författarna Fjodor Dostojevskijs febriga, psykologiska romanklassiker från början av 1880-talet i syfte att fördjupa sin gestaltning av Kendall Roys (Jeremy Strong) inre känslokaos.

”DisneyWar”. James B. Stewarts dramatiska bakom-kulisserna-bok om inbördeskriget på ett av tidernas mäktigaste mediebolag och historien om Michael Eisners – tidigare vd och styrelseordförande – fall.

Financial Times. Klassisk brittisk affärstidning som grundades 1888 i London och ges ut dagligen med huvudfokus på internationellt näringsliv. Ägs av japanska mediekoncernen Nikkei Inc. och Financial Times Group.

”Kung Lear”. Den kanske mest uppenbara referensen kommer från William Shakespeares tragedi om en engelsk kung som vill dra sig tillbaka och beslutar sig för att dela upp riket mellan sina döttrar – sedan de har övertygat honom om sin kärlek till honom.

”Lake success”. (2018) Gary Shteyngarts bok om de superrika i New York. Shteyngart hyrdes också in under manusarbetet för att berätta om vanliga psykologiska vanföreställningar bland hedgefondmäklare om att deras förmögenhet kommer att kunna skydda dem från klimatförändringar.

”Six feet under”. (2001-2008) ”Detaljer utgör den bästa grunden för en bra tv-serie. Alla serier jag verkligen älskar känns precis så – ”Six feet under” fångade verkligen begravningsbyråernas värld in i minsta detalj”, sa Jesse Armstrong i en intervju.

”The thick of it”. Jesse Armstrong var en av manusförfattarna på de tre första säsongerna av humorgurun Armando Iannuccis banbrytande politiska satirserie ”The thick of it”, som skildrade det lika manipulativa som tafatta spelet kring den neurotiska och inkompetenta socialministern Hugh Abbot. Ledde bland annat till spin-off-filmen ”In the loop” och den amerikanska tv-serien ”Veep” där Armstrong också var medförfattare.

Tom Hollands böcker. Om medeltiden och romerska kejsare i antikens Rom, däribland ”Dynasty: the rise and fall of the house of Caesar” (2015) som täcker in fem kejsare – från Augustus till Nero, samt ”Rubicon: The last years of the Roman republic” (2003).

Wall Street Journal. Daglig amerikansk dagstidning med inriktning på ekonomi som ges ut i New York. Ägs av Dow Jones & Company och Murdochs News Corporation.