Så blev ”Sverige åt svenskarna” den blågula filmens största fiasko

Medeltidsfarsen ”Sverige åt svenskarna” börjar med ett parningsexperiment i 1400-talets Västergötland. Munkar och nunnor har tagit på sig uppgiften att avla fram en övermänniska som ska ta över den svenska tronen och styra upp det sargade riket. I en av öppningsscenerna ger sig två munkar (Martin Ljung och Björn Skifs) ut för att fiska i den lokala genpoolen. De hittar den perfekta avelshingsten på en åker – en reslig ”gosse” (spelad av Bo Svensson), i urringad säckväv och ”Tre solar”-frisyr, som rensar åkern från stenar.

”En sån bamse till sten, titta muskler!” utbrister Martin Ljung förtjust medan han synar det lyckade exemplaret.

Martin Ljung som munk i ”Sverige åt svenskarna”.

Inför biopremiären den 1 augusti 1980 lanserades ”Sverige åt svenskarna” som: ”Den största svenska film du sett. Och den galnaste.” Fyrtio år senare dyker denna märkliga kultklassiker fortfarande upp när man pratar om historiska svenska filmfloppar – höjd i ensamt majestät över konkurrenter som ”Kalabaliken i Bender” (1981) och ”Tre solar” (2004).

Skådespelaren Per Oscarsson, som tidigare bara hade regisserat en film (”Ebon Lundin”), hade en vision om att göra en underhållande film som bland annat drev med den svenska kungahistorien, religion och övermänniskoideal – med hjälp av det största skådespelaruppbådet som någonsin mobiliserats för en svensk filmproduktion. Det gick inget vidare.

Beskrivningen av filmen på filmdatabasen Imdb konstaterar krasst: ”'Sverige åt svenskarna' (med den internationella titeln 'The drinking man's war') är en komedi som inte är rolig. Den rymmer dåtidens största film- och komikerstjärnor. Ändå finns inte en enda rolig eller underhållande scen.”

Per Oscarsson i ”Sverige åt svenskarna”. Foto: Henrik Ahlen/Cinegraphica

Försöket att göra en svensk Monty Python-film slutade alltså med tidernas präktigaste västgötaklimax. Förutom några referenser till Bibeln och Shakespeare var det mest en orgie i bondbuskis, lyteskomik och billig slapstick.

Ironiskt nog började Per Oscarssons karriär i en helt annan ända. Han slog igenom som en existentiell romantiker i skarven mellan 40- och 50-tal efter att ha spelat Hamlet och den modersbundna ynglingen i Stig Dagermans ”I skuggan av Mart” på Dramaten. I en svensk teatervärld där många av hans kolleger fortfarande pratade som Gustav Vasa på scenen blev Oscarsson en galjonsfigur för en mer realistisk och modern spelstil.

I mitten av 60-talet knockade han juryn på Cannesfestivalen med sin hypernaturalistiska insats i ”Svält” efter Hamsuns roman. För att se tillräckligt utmärglad inför inspelningen hade Oscarsson enbart levt på buljonger och kex. Samma år fick han de svenska tittarna att sätta nyårsskumpan i halsen när han bjöd på gratis sexualupplysning medan han strippade i ”Hylands hörna”.

Året därpå visade han också prov på sin komiska ådra i paradrollen som den aristokratiska Andreas Blek af Nosen i SVT:s klassiska uppsättning av Shakespeares ”Trettondagsafton”. En roll som han senare skulle plagiera och produktutveckla i sina fyra kungaroller i ”Sverige åt svenskarna”.

Alla var överens om att Oscarsson var en genial skådespelare. Samtidigt sågs han också som en bångstyrig excentriker, en rastlös sökare som var full av motsägelser: ett Jehovas vittne som blev ateist, en vapenvägrare som blev elitsoldat, en global fredsduva som ofta hamnade i konflikt med sina regissörer.

Ibland gick det så långt att han utövade sin stjärnkraft till att porta regissörer från repetitioner. Vid ett tillfälle deserterade han från en föreställning strax före premiären för att fotvandra till Oslo. På 60-talet livnärde han sig under en period enbart på rötter för att senare föda upp biffkor och kycklingbroilers på heltid. När jag träffade den lika säregna som sympatiska skådespelaren i mitten av 00-talet berättade han om hur han drömde om att bli en modern Kristusgestalt.

I mitten av 70-talet ville Oscarsson också få utlopp för sin skaparkraft bakom kameran. En av de få som ville ta sig an den excentriska Oscarsson var hans största beundrare – regissören och producenten Mats Helge Olsson. En påhittig och driftig filmfantast från Lidköping som i mitten av 70-talet debuterade med ett par hemmarörda ”lingonvästern-filmer” som han spelade in på västernnöjesparken High Chaparral i Småland, däribland ”I död mans spår” med Carl-Gustaf Lindstedt.

”The Ninja mission” 1984. Foto: Allstar Picture Library Ltd. / Alamy Stock Photo

Olsson skulle senare bli Sveriges svar på Roger Corman, en B-filmskung vars filmfabrik spottade ur sig actionfilmer för exportmarknaden. Hans största internationella succé blev kultfilmen ”Ninja mission” (1984) som sägs ha dragit in cirka 250 miljoner kronor men Olsson såg knappt röken av de pengarna.

Redan i början av karriären kände sig Olsson motarbetad av kulturetablissemanget i Stockholm. Inte minst Filminstitutets dåvarande boss, Harry Schein. Att han slog sig ihop med Oscarsson stärkte inte hans anseende.

– Jag blev bojkottad av hela filmbranschen. På Filminstitutet sa de: ”Du kan inte styra en så sjuk människa - han kan sticka till Oslo när som helst!” Men jag har aldrig tyckt att Per Oscarsson har varit besvärlig – tvärtom, berättade Olsson när jag en gång intervjuade honom.

Per Oscarsson och Mats-Helge Olsson under presskonferens för "Sverige åt svenskarna" 1978. Foto: Kamerareportage/TT

De värmde upp genom att göra dolda kameran-filmen ”Heja Sverige!” (1979) och gisslanthrillern ”Attentatet” (1980). Men det var den tredje filmen som skulle bli deras stora genombrott – döpt med den förmodat satiriska titeln ”Sverige åt svenskarna”. Ett uttryck som dök upp i Sverige för första gången under tullstridernas 1880-tal där stridslinjerna gick mellan stad och landsbygd, enligt Elisabeth Åsbrinks bok ”Orden som formade Sverige” (Natur & Kultur, 2018). På 1920-talet plockades uttrycket upp av Per Albin Hansson sedan Socialdemokraterna hade kritiserats för att vara fosterlandslösa: ”Klasskillnaden måste bort. Sverige åt alla svenskar!” deklamerade den blivande landsfadern. Under kriget annekterades uttrycket bland annat av nazistledaren Sven Olov Lindholm och gjorde comeback i början av 1990-talet när det blev en slogan för bland annat Vam (Vitt ariskt motstånd) och det nybildade partiet Sverigedemokraterna.

Oscarsson tycktes inte ha någon uttalad politisk agenda mer än att underhålla. Tack vare sin dragningskraft lyckades Oscarsson locka horder av Dramatenstjärnor och kända artister till Västgötaslätten. Det var en allmän mobilisering som imponerar än i dag: Allan Edwall, Ernst Günther, Martin Ljung, Margaretha Krook, Lena Nyman, Björn Skifs, Janne ”Loffe” Carlsson, Monica Zetterlund, Tommy Körberg, Sonya Hedenbratt, Olof Thunberg, Jarl Borssén, Kent Andersson, Sune Mangs, Christina Lindberg och Bert-Åke Varg, för att bara nämna några. Varg minns en familjär om än lite rörig inspelning när han pratade om inspelningen i radioprogrammet ”Kino”.

Lissi Alandh och Bert-Åke Varg som i ”Sverige åt svenskarna”. Foto: Henrik Ahlen/Cinegraphica

– Alla ville ju vara med när Per Oscarsson var med. Det är ju en av våra största skådespelare. Det var ju lågbudget, så det var inte så bra betalt men det var roligt att få vara med när Per Oscarsson gör något bra... eller det blev väl kanske inte så över sig till slut… skrockade Bert-Åke Varg som spelade ”mannen med det hemliga vapnet”.

I mångt och mycket liknar filmen ett slags Bindefeldfest med medeltidstema där kändisar bussats från Stockholm för att mingla med Buttericksperuker, munkkåpor, lösnäsor och tandproteser som fejkar ruttna tänder.

Till sitt förfogande hade Oscarsson också ett tusental stridsberedda lokala statister som ofta fick vänta medan taxametern tickade. Själv tog han på sig att spela fyra kungaroller på lika många språk. Förutom den svenska monarken Gustav Leonard Vinkelhjern Klosterhjerta spelade han franska Jean Louis VIII, engelska Wilfred Himmelthrill XIII och tyska Karl Brecht der Stärkste und der Grösste.

Ernst Günthers väpnare festar loss med Per Oscarssons Gustav Leonard Vinkelhjern Klosterhjerta Foto: Henrik Ahlen/Cinegraphica

I filmen smider alla dessa tossiga kungar planer på att ta över den tomma svenska tronen. Den enda som står i vägen för deras komplotter är det framavlade ”övermänniskobarnet” – Gustav Leonard Vinkelhjern Klosterhjerta. Det blev inte riktigt den übermensch som det var tänkt. Snarare en fjompig suput med hippiefrisyr kvinnor liknar vid en ”sparris” – vek, velig och feg. För att finansiera rikets försvar bestämmer sig finansministern Moder Svea (Monica Zetterlund) och kungens handfaste väpnare Karl Ragnar (Ernst Günther) att gifta bort Klosterhjerta med adelsflickan Inga-Lill (Sonya Hedenbratt).

Som en ödets ironi råkar de tre invasionsarméerna massakrera varandra när de stöter ihop vid Hornborgasjön. När de handfallna och vilsna svenska trupperna väl når fram till slagfältet är Sverige redan räddat.

Inspelningen har beskrivit som en trevlig tillställning där regissören skapade bra stämning. Men bitvis var den också kaotisk när hundratals stridberedda statister fick stå och vänta medan regissören tog hand om sin dotter.

Kvällen före en av de största och viktigaste scenerna gav han till exempel order om att alla skor plötsligt skulle målas om. Ett annan avgörande detalj var att det aldrig existerade något traditionellt manus. Av gammal vana ville Oscarsson inte vara bunden av detaljerade anvisningar utan ville hellre pröva sig fram inför varje roll. Replikerna delades ut till skådespelarna på plats.

– Det fanns inget manus och man gjorde som man ville, minns popstjärnan Björn Skifs om sin statistroll som munk i Lidköpings tidning.

Allan Edwalls munk förkunnar Bibelns skapelseberättelse på tyska i ”Sverige åt svenskarna”. Foto: Henrik Ahlen/Cinegraphica

Den avslappnade attityden visade sig bli dyrköpt. När nära tre års inspelningar var till ända hade utgifterna skenat bortom all kontroll. Än i dag vet ingen exakt hur mycket inspelningen kostade. Den ursprungliga budgeten på 4 miljoner kronor spräcktes många gånger om. Redan före premiären hade tidningarna börjat skriva om den katastrofala ekonomin. För att klara de mest akuta kostnaderna krävdes mer än 300.000 biobesökare. Det var alltså mycket som stod på spel när Per Oscarsson poserade i medeltidskläder och en med en värja i handen utanför premiärbiografen.

Per Oscarsson i samband med premiären den 1 augusti 1980. Foto: Roger Tillberg/TT

Det hjälpte inte. Kritiken var skoningslös. En recensent kallade filmen för ”buskis i medeltidskostym” – ”en enda stor ploj svår att bedöma enligt filmkritiska måttstockar”. Andra tyckte att den var ”tjatig och långtråkig” och liknade den vid en enda lång misslyckad Monty Python-sketch.

Aftonbladets recensent konstaterade att filmen verkligen hörde till det galnaste han hade sett och att ”det inte fanns en svensk skådespelare som är för fet, inte en lösnäsa som är för bisarr, inte ett tandgarnityr som är för maskstunget för att platsa i den här filmen”.

När också publiken började svika valde distributören Europafilm att snabbt dra ner antalet kopior till förmån för Lasse Åbergs chartersuccé ”Sällskapsresan”, som skulle bli den mest sedda svenska biofilmen i mannaminne med totalt 2,8 miljoner besökare. ”Sverige åt svenskarna” landade på cirka 120.000 besökare. Det låter mycket i dag men betraktades då som en gigantisk flopp med tanke på de enorma kostnaderna.

Exakt hur mycket det kostade att göra ”Sverige åt svenskarna” är det kanske ingen som vet. I tidningarna förekom belopp på mellan 18 och 28 miljoner, många landar på uppskattningsvis 20 miljoner (cirka 84 miljoner i dagens penningvärde). Oavsett var den kostade lär det vara det ett av de största överdragen i svensk filmhistoria. Europafilm och Svenska Filminstitutet och Europafilm täckte en del av kostnaderna men för både Oscarsson och Olsson blev den ekonomiska baksmällan brutal. Oscarsson hade intecknat sin älskade herrgård Trestena utanför Skara för uppemot 600.000.

Ändå var detta kaffepengar jämfört med de skulder som producenten Olsson hade dragit på sig till ett hundratal fordringsägare – siffror på hisnande 16 miljoner har nämnts. Olsson försattes i personlig konkurs och dömdes dessutom till fyra månaders fängelse för bokföringsbrott i Lidköpings tingsrätt våren 1981.

I efterhand har Mats Helge Olsson berättat att det var ett alltför stort projekt att ro i land för en 24-åring. Han medger att han tappade kontrollen över ekonomin.

– Jag är rätt ointresserad av både papper och bokföring och sådant. Det är klart att det var slarvigt skött, konstaterar Mats Helge Olsson i SVT-dokumentären ”Regissören som försvann - Historien om The Ninja mission”.

Även om Oscarsson försvarade filmen vid premiären så insåg även han att det inte var hans finaste stund som yrkesman.

– Jag tog mig vatten över huvudet. Det var inte så jävla lätt att producera, regissera och samtidigt göra fyra huvudroller. Det blev mycket schabloner där, förklarade Oscarsson när jag intervjuade den sympatiska tusenkonstnären innan han gick bort 2010.

Säga vad man vill om Oscarsson, men visioner saknade han aldrig. I en tid med sluga algoritmer och stela Excelark är historien om ”Sverige åt svenskarna” som ett underbart vykort från oskuldens tid, en påminnelse om att vi trots allt ska vårda de anarkistiska vildhjärnor som trotsar konventionerna och siktar mot stjärnorna.

Eller vad är det man brukar säga?

Det enda misslyckandet är att inte ens försöka.

Affischen till ”Sverige åt svenskarna”.

"Sverige åt svenskarna" Regissör: Per Oscarsson. Manus: Per Oscarsson. Producent: Mats Helge Olsson och Per Oscarsson. Skådespelare: Per Oscarsson, Ernst Günther, Allan Edwall, Martin Ljung, Margaretha Krook, Lena Nyman, Björn Skifs, Janne ”Loffe” Carlsson, Monica Zetterlund, Ingvar Kjellson, Tommy Körberg, Sonya Hedenbratt, Olof Thunberg, Jarl Borssén, Kent Andersson, Sune Mangs, Christina Lindberg, Bert-Åke Varg, Georg Adelly, Bertil Norström, Willy Andréason, Lissi Alandh med flera. Premiär: den 1 augusti 1980. Budget: 4 miljoner kronor som växte till uppskattningsvis 20 miljoner (ca 84 miljoner i dagens penningvärde). Biopublik: 120.000 besökare. Filmstöd: 212.000 kronor i ”kvalitetsbidrag” från Svenska Filminstitutet 1981. Visa mer

