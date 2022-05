Så blev ”Top gun” den amerikanska militärens mest framgångsrika rekryteringsfilm

Fem klassiska "Top gun"-citat

”Your ego is writing checks your body can't cash.”

Stinger (en väldigt svettig James Tolkan) får uppgiften att tidigt i filmen sätta ned foten mot Mavericks vilda flygstil. En glasklar karaktärsteckning på 47 tecken.

”I feel the need … the need for speed!”

Maverick och Goose har ett mantra ihop som också är filmens adrenalinstinna och dödsföraktande credo.

”This is what I call a target-rich environment.”

Maverick besöker en bar – och drar igång en ”You've lost that loving feeling”-allsång när han ska flörta med Charlie (Kelly McGinnis).

”Remember boys, no points for second place.”

Filmen har tagit sitt namn från en verklig elitskola i San Diego – som däremot inte har en tävling där stridspiloterna kan vinna en ”Top gun-trofé”.

”You can be my wingman any time.”

Nej, Icemans replik lyder alltså inte ”You can ride my tail anytime”. Det är en faktoid med ursprung i Quentin Tarantinos utläggning om filmens homoerotiska undertext i ”Sleep with me” från 1994.