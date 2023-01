Så blev World Economic Forum konspirationsteoretikernas nya fiende

I veckan har World Economic Forums årliga möte Davos ägt rum. På gästlistan finns bland annat skådespelaren Idris Elba, Finlands, Spaniens och Polens premiärministrar, Tysklands förbundskansler Olaf Scholz, Natochefen Jens Stoltenberg och Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde, men även svenskar som utrikesministern Tobias Billström och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Syftet med konferensen är enklast beskrivet att diskutera de problem världen står inför, vilket görs genom en serie föreläsningar och panelsamtal där prominenta personer medverkar.

För många låter det som ett toppmöte bland andra, men för vissa grupper är mötet ett bevis för att en ondskefull elit är på väg att införa en världsregering.

World Economic Forum (WEF) grundades 1971 av professorn i företagsekonomi och ingenjören Klaus Schwab som fortfarande leder organisationen. Mötena präglades under många år av återkommande kritik och demonstrationer, framför allt från anti-globaliseringsrörelsen.

I samband med covid-19-pandemin har kritiken blivit mer högljudd. Ofta har den tagit formen av konspirationsteorier.

Om kritiken mot WEF tidigare framför allt kom från vänsterhåll är konspirationsteorierna nu tydligt högerinriktade. WEF målas upp som den grupp som på riktigt styr världen, och som med hjälp av pandemin vill införa allt från en global, totalitär regim till obligatoriska vaccin.

– I 30 år har de varit anklagade för att vara kapitalismens högborg. Nu har massa människor fått för sig att de vill undergräva den. Det är svårt att se att konspirationsteoretikerna har rätt på något sätt. Men visst, en global elit, där har de väl rätt, säger Adrienne Sörbom, professor i sociologi på Södertörns högskola som forskat om WEF.

Konspirationsteorierna är ofta spretiga. När WEF 2016 publicerade en serie förutsägelser om livet 2030 blev formuleringen ”Du kommer inte äga någonting, och du kommer vara lycklig” bevingad och används som belägg för att WEF vill upphäva äganderätten.

Ett annat initiativ, ”The great reset”, har blivit ökänt. Initiativet handlar enligt WEF om att bygga upp en ny mer hållbar världsordning efter covid-19-pandemin, men har av konspirationsteoretiker målats upp som en hemlig plan för eliten att ta över världen.

På sociala medier sprids påståenden om att denna ”great reset” bland annat innebär att människor ska tvingas livnära sig på insekter, att vaccinera sig och att äganderätten ska upphävas. Budskapet sprids ofta genom delbara bilder, memer, som målar upp Klaus Schwab och miljardärer som Bill Gates som ondskefulla filmskurkar.

Kent Werne är författare och släppte förra året boken ”Konspirationsfeber” om de konspirationsteorier som växte fram under pandemin. Han har följt de här miljöerna under decennier och före pandemin och lanseringen av The Great Reset spelade WEF en obetydlig roll.

– I de här miljöerna har man länge haft ögonen på någon form av elit eller näringslivssammanslutningar. Men då framför allt sådana som Bilderberggruppen och Trilateral Commission.

The Great Reset fungerade enligt konspirationsteoretikerna som ett bevis, svart på vitt, vad den globala eliten ämnade göra, enligt Werne.

– World Economic Forum fick rollen som en frontorganisation för den här ”globala eliten” och för den påstådda globala tyrannin.

Det blev inte bättre av att The Great Reset presenterades av personer med en svag folklig förankring enligt Kent Werne.

– Klaus Schwab utgjorde en perfekt symbol. Hans dialekt låter lite som en Bondskurk och han har ett förflutet i Bilderberggruppen. Det är saker som konspirationsteoretiker går i gång på.

Kent Werne släppte förra året boken ”Konspirationsfeber”. Foto: Mickan Palmqvist

World Economic Forums fokus på hållbar utveckling och klimathotet har även det gjort organisationen till en tacksam måltavla för extremhögern och konspirationsteoretiker.

– Då kliver organisationen på frågor som de här miljöerna reagerar på och som de länge har sett som ett hot. De tar det som en bekräftelse på att deras världsbild stämmer, säger Werne.

En världsbild där globala eliten till sin natur egentligen är en socialistisk, till och med fascistisk, totalitär organisation och bara kapitalistisk som en illusion.

– Och det är det som skiljer gängse kapitalism- och maktkritik – som allt från journalister till vanligt folk kan ägna sig åt – från konspirationstänkande personer.

I Sverige har konspirationsteorier som rör World Economic Forum under de senaste åren framför allt spridits från grupper som förespråkar alternativmedicin eller är motståndare till vacciner.

Den konspiratoriska videokanalen Swebbtv publicerade så sent som i januari ett klipp om organisationen. ”Kommer de lyckas att få ett globalt styre och massvaccinera världen?”, säger berättarrösten i videon bland annat. I en annan video uppges att World Economic Forum står ”i fronten” för en ”global statskupp”. Liknande teorier har även förts fram av grupper som anti-lockdowndemonstranterna i Läkaruppropet och konspirationssajten Vaken.se.

Adrienne Sörbom har följt WEF från insidan i flera år och släppte tillsammans med sin kollega Christina Garsten boken ”Diskret makt”. Hon beskriver organisationen som en ”global tankesmedja”.

– De väljer ut de 1 000 starkaste och mest centrala företagen från hela världen som får stödja dem ekonomiskt. Men precis som andra tankesmedjor kan de inte bestämma något över någon annan, utan de kan bara föreslå saker, säger Adrienne Sörbom.

Adrienne Sörbom har forskat om World Economic Forum. Foto: Juliana Wiklund

Dess främsta och viktigaste aktivitet är just det årliga mötet i Davos och de har, som titeln på deras bok antyder, en möjlighet att påverka, framför allt genom att sätta dagordningen och påverka vilka som räknas in i den globala eliten.

– Davos är en oerhört attraktiv plats att vara på för ledande företagsledare och politiker. Där får de hjälp av forumet att arrangera olika möten och möjligheter för de här personerna att träffas utan diplomatiska protokoll. De skapar platsen åt politikerna att samarbeta.

Men de måste granskas bättre, anser Sörbom som tillsammans med sin författarkollega lyfte frågan i en debattartikel i DN för ett antal år sedan.

– Ja, de förtjänar mer granskning. Det är en styrka att ledare kan träffas och diskutera svåra problem, men trots att de inte alls kan fatta några beslut är det ett demokratiskt problem att vi inte alltid vet vad som pågår där, vilka slutsatser som dragits och vem som drivit vilka frågor, säger hon.

Men det betyder däremot inte att man kan dra de slutsatser som konspirationsteoretiker drar, som gör dem till något de absolut inte är, anser Sörbom.

– The Great Reset är ett av flera utspel och uppmaningar som de kommer med varje år, det här vara bara präglat av covid-19 och pandemin. Sedan utspelet 2020 har jag inte sett att WEF drivit det något särskilt.