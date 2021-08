Så blir den svenska konserthösten: ”Har större evenemang bokade”

Konserthösten - ett urval

Augusti

Musikfestivalen Way out West har blivit Way Out Weekend. 12-14 augusti anordnas spelningar med Amason, Esther, Sarah Klang, Klara Keller, Deportees och Grant i Göteborg.

Popsyskonen Rufus och Martha Wainwright angör Malmö Live, med specialföreställningen ”Mother”, 13-14 augusti.

Storsjöyrans intiativ Parksommar avslutas med Markus Krunegård 13 augusti och Loreen 14 augusti i Badhusparken i Östersund.

Haga - konsertkvällar i det gröna, pågår till och med 21 augusti i Stockholm. Konsertserien knyts ihop av The Tallest Man On Earth 21 augusti.

Stjärnskottet Greentea Peng, vars album ”Man made” toppat DN:s albumlista tidigare i år, kan ses live på Fåfängan i Stockholm, 25 augusti.

Lisa Ekdahl, Villa Belparc, Göteborg, 26 augusti.

Peter Jöback framträder i en onlinekonsert från sin egen trädgård, 29 augusti.

September

Summerburst, tioårsjubileum, 3-4 september. ”Givet att Sverige når nivå 4 eller högre i regeringens öppningsplan ser festivalledningen möjlighet att genomföra festivalen på Ullevi i Göteborg den 3-4 september”, skriver festivalen, som tidigare flyttats fram, på sin hemsida.

Elton John kommer till Sverige med turnén ”Farewell yellow brick road”, 17 och 18 september, Tele2 Arena, Stockholm.

Ane Bruns Europaturné når Västerås konserthus, 22 september.

Oktober

Ellen Sundbergs ”Ett bloss för Bodil Malmsten”-föreställning har premiär på Kulturens hus i Luleå, 3 oktober.

Darin genomför en akustisk turné med start i Malmö, 6 oktober.

Festivalen Popaganda återuppstår och antar även den en mer intim skepnad, med akter som Linn Koch-Emmery, Junior Brielle, Alba August och Todd Terje, 8-9 oktober på Fållan, i Slakthusområdet, Stockholm.

Brittiska postpunkrockarna Squid kommer till Sverige för två spelningar, 15 oktober på Plan B i Malmö, och 16 oktober på Hus 7 i Stockholm.

November

John Holm spelar live, på Scalateatern i Karlstad, 4 november.

Zara Larssons ”The poster girl tour” angör Scandinavium i Göteborg 19 november, Stockholm den 21 november. Spelningar är även inplanerade i Oslo, Helsingfors och Köpenhamn.

Amerikanska Courtney Marie Andrews framträder på Lilla Cirkus i Stockholm, 16 november.

December

Takida ger sig ut på en omfattande arenaturné, med start i Scandinavium den 10 december.

Fler svenska artister som turnerar under hösten: El Perro del Mar, Slowgold, Jakob Hellman, Sara Parkman, Bo Kaspers Orkester, Arvingarna, Sibille Attar, Frida Hyvönen.

Artister och band som vi får vänta på till 2022: Alicia Keys, Little Simz, Molly Sandén, Hurula, The Weather Station, Mando Diao, Gojira, Deep Purple, Ozzy Osbourne, Danko Jones, Bryan Adams, Sparks, Iggy Pop, Pet Shop Boys, Ulf Lundell, Sting, The Ark, The Weeknd, Wolf Alice, Lloyd Cole, Basia Bulat, Kings of Convenience, Mdou Moctar, Lucy Dacus, Julien Baker, Belle & Sebastian, Teenage Fanclub, Tindersticks, Girl in red.