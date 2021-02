Så bra är låtarna i Melodifestivalens fjärde deltävling

Tess Merkel Foto: Janne Danielsson / SVT

1. Tess Merkel – ”Good life”

Låtskrivare: Tony Malm, Tess Merkel, Palle Hammarlund, Mats Tärnfors

Bakgrund: Hennes namn är obekant för de flesta, desto mer känd är Tess Merkel som en av sångerskorna i glittriga discogruppen Alcazar, med fans och publik över hela Europa. Med gruppen har hon tävlat i Melodifestivalen fem gånger tidigare, med låtar som ”Stay the night” och ”Not a sinner nor a saint”. Hon har också körat bakom andra artister tre gånger. Nu gör hon solodebut i tävlingen.

Artisten om låten: ”En brustablett fylld av energi, hopp, kärlek och färg!”

Så tycker Kajsa: Hej och välkomna tillbaka nummerskaparna Zain Odelstål och Dennis Brøchner – var har ni hållit hus ända till nu?! Det här är ett visuellt mästerverk! Bländande! De futuristiska dansavatarerna med extravaganta hattkreationer ser ut att vara handplockade från Daft Punks musikvideo ”Around the world” om den hade spelats in på Studio 54 när det begav sig och Tess Merkel själv är så snygg i rosa latex och discobyxor framför laserstrålarna att jag helt glömmer bort att det pågår en rätt medioker låt någonstans i bakgrunden.

Kajsa tippar: Andra chansen

Lovad Foto: Janne Danielsson/SVT

2. Lovad – ”Allting är precis likadant”

Låtskrivare: Mattias Andréasson, Alexander Nivek, Lova Drevstam, Albin Johnsén

Bakgrund: Artisten och låtskrivaren Lova Drevstam, känd under artistnamnet Lovad, föddes 1992 i Tyresö utanför Stockholm. Har släppt flera singlar, bland annat duetten ”Vi gjorde vårt bästa” med fjolårets Melodifestivalartist Albin Johnsén som blev en radiohit i höstas. Samma Albin har varit med och skrivit låten hon nu debuterar med i Melodifestivalen.

Artisten om låten: ”Det handlar om att vara kvar i någonting som redan har förlorats. Att behöva lämna fastän ingen egentligen vågar.”

Så tycker Kajsa: Ja, jag hör att det är en välformulerad breakupballad. Jag ser att det avskalade numret, med Lova Drevstams lidelsefulla plutmun i närbild, funkar och jag förstår att det säkert ligger ett djupt budskap bakom den dansande spökmannen i militärgrönt som tonar bort i rutan. Ändå är det svårt att uppbringa någon form av genuin entusiasm för det här. Ett pärlband av Mellodebutanter flimrar förbi framför mina ögon – påminn mig, vad var egentligen skillnaden mellan det här och Frida Green, Nathalie Brydolf, Elisa…?

Kajsa tippar: Sjua

Efraim Leo Foto: Janne Danielsson/SVT

3. Efraim Leo – ”Best of me”

Låtskrivare: Efraim Leo, Cornelia Jakobsdotter, Amanda Björkegren, Herman Gardarfve

Bakgrund: Artisten och låtskrivaren med det fantastiska namnet Efraim Faramir Sixten Fransesco Vindalf Cederqvist Leo kallar sig kort och gott Efraim Leo när han gör musik. 2019 släppte han sin debutsingel och uppträdde på festivaler som Summerburst och Lollapalooza. Har också öppnat för Icona pop. Nu gör han debut i Melodifestivalen.

Artisten om låten: ”En låt som handlar om hur svårt det är att lämna och glömma någon man älskar för att man vet att personen inte är bra för en.”

Så tycker Kajsa: Konceptet valpiga pojkdebutanter har en särskild plats i Melodifestivalen, och jag medger att åtminstone skalet av det här är snyggt. De två dansarna med synkroniserad mickstativdans ger en bra utfyllnadskänsla av ett boyband och de grafiska elementen är effektfulla. Efraim Leo sjunger helt okej, och det är inte en vild gissning att han är en övertygad Belieber sedan länge. Så varför slösar man bort en så ambitiös förpackning på en helt menlös låt? Ett pärlband av Mellodebutanter flimrar förbi framför mina ögon, Patrik Jean, William Stridh, Albin Johnsén…

Kajsa tippar: Sexa

The Mamas Foto: Janne Danielsson/SVT

4. The Mamas – ”In the middle”

Låtskrivare: Emily Falvey, Robin Stjernberg, Jimmy Jansson

Bakgrund: Ash Haynes, Loulou Lamotte och Dinah Yonas Manna inledde karriären med att köra bakom John Lundviks vinnarbidrag 2019, men det var året efter som trion fick sitt stora genombrott – när de vann Melodifestivalen med låten ”Move”. På grund av corona uteblev chansen att tävla i Eurovision. Nu är de tillbaka för tredje året i rad, som de första omedelbart återkommande vinnarna sedan Fame 2004.

Gruppen om låten: ”En låt med en catchy melodi och en personlig text som har en tidlös innebörd”

Så tycker Kajsa: Hitta någon som älskar dig lika mycket som The Mamas älskar gospelstämsång. Det här är läskigt mycket déjà vu till förra årets ”Move”, inte bara de 30 första sekunderna där trion dessutom bär samma kläder som sist. Jag förstår grejen med att vilja reprisera ett vinnande koncept; med såhär stora doser värme, systerskap, allmänt gospelmys och elegant synkroniserad koreografi lär finalplatsen vara säkrad, och i en sångtävling är det förstås inte brottsligt att fokusera på just sången. Bara… lite tråkigt. Det här hade hellre fått vara The Mamas comebacklåt 2024.

Kajsa tippar: Final

Sannex Foto: Janne Danielsson/SVT

5. Sannex – ”All inclusive”

Låtskrivare: Greta Svensson, Hans Thorstensson

Bakgrund: Sannex har existerat sedan 1977 med många bandmedlemmar som kommit och gått under åren. På senare år har kvartetten, med Andreas Olsson som frontfigur, belönats med en Grammis för bästa dansband såväl som flera Guldklavar. I fjol gav de ut ett livealbum som finansierades med en Kickstarterkampanj. Nu gör de debut på Melodifestivalscenen.

Gruppen om låten: ”Genremässigt har vi valt att kalla den här låten dansband 2.0, med den ena foten i vår älskade dansbandsmusik och den andra i nutida popmusik.”

Så tycker Kajsa: Hade Markoolio och Samir & Viktor lånats in som textförfattare på ”Baila baila” så hade resultatet låtit såhär. Jag vet inte vad som är mest fascinerande – Andreas Olssons vita flygkaptensjacka som han strippar av redan i den första refrängen? Muskelknutten som tatuerat in ”Danny” och Saade” på sina biceps? Den imbecilla koreografin? Uttalet av drinkarna? Den vulgära tonartshöjningen? Nej, mest fascinerande måste vara bristen på humor och självironi i själva framförandet. Sannex sjunger om solfaktor tretti med samma dignitet som om det vore nationalsången.

Kajsa tippar: Andra chansen

Foto: Janne Danielsson/SVT

6. Clara Klingenström – ”Behöver inte dig i dag”

Låtskrivare: Clara Klingenström, Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias

Bakgrund: Den 25-åriga artisten och låtskrivaren Clara Klingenström är uppvuxen i en musikfamilj på Gotland. 2019 släppte hon sin debutsingel ”Ensam i en stad” som hon följt upp med ”Sommarminnen”. Låten som hon tävlar med i Melodifestivalen har hon skrivit själv ihop med Melodifestivalveteranen Bobby Ljunggren. Hans fru, förra skivbolagsdirektören Maria Molin, är hennes manager.

Artisten om låten: ”Den betyder mycket för mig och det är min revanschlåt.”

Så tycker Kajsa: Clara Klingenström skulle kunna vara lillasyster till Marit Bergman, hon har en stark aura av popkollo över sig med den nonchalant slängda gitarren över axeln och ett uttryck som utstrålar: Jag skiter väl i om det blir hål i strumpbyxorna. Jag gillar det! Rösten är klar och övertygande. Alldeles för indie tänker kanske någon, men då vill jag påminna om hur Anna Bergendahl en gång vann hela skiten i ett par slitna Converse (med en låt skriven av samma Bobby Ljunggren). I veckans starka startfält lär den stora skrällen utebli, men jag hoppas lite ändå.

Kajsa tippar: Femma

Eric Saade Foto: Janne Danielsson/SVT

7. Eric Saade – ”Every minute”

Låtskrivare: Eric Saade, Linnea Deb, Joy Deb, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt

Bakgrund: Eric Saade, 30 år, växte upp i byn Kattarp utanför Helsingborg. Har tävlat i Melodifestivalen tre gånger tidigare, och slog igenom stort med ”Popular” 2011 när han vann hela tävlingen och knep bronsplats i Eurovision song contest i Düsseldorf. 2019 programledde han tävlingen. Nu gör han comeback med den första Melodifestivallåten han har varit med och skrivit själv.

Artisten om låten: ”En laid back poplåt, sexig och beroendeframkallande, med en del mörker i sig”

Så tycker Kajsa: Eric Saades grande finale är inte riktigt så ouff som jag hade hoppats på, men det beror säkert de höga förväntningarna och att det tekniska musikvideonumret, som utspelar sig i en vit ruta på scengolvet, inte var klart under torsdagens rep. Helt klart är åtminstone att det är hans starkaste låtbidrag till tävlingen. Jag är tokig i ”oh nanana”-hooken, de arabiska melodislingorna och låttextens snuskiga anspelningar. Den kabelstickade pappakoftan är desto mera oklar, men om det här är Saades sätt att flagga för att manboyeran officiellt är över, så inte mig emot.

Kajsa tippar: Final

