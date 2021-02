Så bra är låtarna i Melodifestivalens tredje deltävling

Foto: Jan Danielsson

1. Charlotte Perrelli – ”Still young”

Låtskrivare: Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm, Charlie Gustavsson

Bakgrund: Två gånger har schlagerdrottningen Charlotte Perrelli vunnit Melodifestivalen, 1999 tog hon även Europa med storm när hon vann Eurovision song contest i Jerusalem med ”Take me to your heaven”. Sist hon deltog var 2017 med ”Mitt liv”, som var ett avskalat nummer på svenska. Det året kom hon sist i sin deltävling. Nu återvänder hon till tävlingen en femte gång.

Artisten om låten: ”Uppe i huvudet blir vi aldrig gamla, det är lite det låten handlar om.”

Så tycker Kajsa: Jag var tvungen att påminna mig om Perrellis 2017-bidrag ”Mitt liv” och jag rekommenderar dig varmt att göra detsamma för att verkligen uppleva metamorfosen från den fula ankungen. I ”Still young” är Perrelli återigen en vacker schlagersvan som inte blottar några osmickrande sidor utan fokuserar på det hon kan bäst: se smashing ut i tight och dyrt galafodral, posera som en gudinna och utklassa alla andra i sång. Den driviga popschlagern känns helt rätt för henne och när Carolablinkningen i refrängen kommer känns finalplatsen given.

Betyg: 4

Kajsa tippar: Final

2. Emil Assergård – ”Om allting skiter sig”

Låtskrivare: Emil Assergård, Jimmy Jansson, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Anderz Wrethov, Johanna Wrethov

Bakgrund: Artisten och låtskrivaren Emil Assergård är uppvuxen i byn Undrom i Sollefteå kommun. Albumdebuterade 2013 med ”Rakt från hjärtat” och har uppträtt i tv-program som ”Bingolotto” och ”Lotta på Liseberg”. 2019 nominerades han till en Rockbjörnen för Årets manliga liveartist. Nu är det dags för debut i Melodifestivalen.

Artisten om låten: ”Den betyder otroligt mycket för mig eftersom den markerar en vändning på ett tungt år.”

Så tycker Kajsa: Paketeringen av Emil Assergård är så skickligt gjord att det nästan, men bara nästan, går att missta honom för en utmanare till Victor Leksell eller Junior Brielle. I själva verket är ”Om allting skiter sig” habil och drivig bonnapop, ett Drängarna i en lite mer rumsren förpackning (läs: kvinnlig trummis). Emil Assergård är säkert bra framför en livepublik men har mindre erfarenhet av att fånga en kamera, vilket i kombination med hans bräkiga röst ger ett lätt fåraktigt intryck. Det lär inte hindra den stora skocken Spotifyfans från att rösta ändå.

Betyg: 1

Kajsa tippar: Andra chansen

3. Klara Hammarström – ”Beat of broken hearts”

Låtskrivare: David Kreuger, Fredrik Kempe, Niklas Carson Mattson, Andreas Wijk

Bakgrund: Tävlingsryttaren Klara Hammarström slog igenom i SVT:s realityserie ”Familjen Hammarström” där man fick följa den hästintresserade familjen. Numera har hon fullt fokus på musiken och Melodifestivaldebuterade förra året med det girl power-poppiga bidraget ”Nobody” som inte tog sig vidare. Nu är hon tillbaka i hopp om att ta revansch.

Artisten om låten: ”En låt som handlar om att vi måste visa kärlek till varandra, speciellt i dessa tider.”

Så tycker Kajsa: I fjol ekade de girlbossiga slagorden ihåligt i Klara Hammarströms bidrag. I år är det mesta tack och lov helt bortstädat, så när som på den silvriga statement-rustningen som får henne att se ut som en futuristisk Wonder woman (alternativt Kenny Starfighters fru) framför ett mäktigt supernovaljus. Årets låt, en smäktande powerballad, är också mycket starkare än den förra. De tonårsljuva Taylor Swift-melodierna i verserna bryter av snyggt mot den maffiga refrängen. Att det trots allt blir lite ödsligt på scen utan dansare drar ner helhetsbetyget.

Betyg: 3

Kajsa tippar: Femma

4. Mustasch – ”Contagious”

Låtskrivare: Ralf Gyllenhammar, David Johannesson

Bakgrund: Svenska hårdrocksgruppen Mustasch har turnerat internationellt och vunnit flera Grammisar. Sångaren Ralf Gyllenhammar har tävlat i Melodifestivalen en gång tidigare, 2013 med låten ”Bed on fire” som tog sig direkt till final. De har också medverkat som mellanakt. Nu är det dags för hela bandet att göra debut i tävlingen – och ta upp kampen med startfältets andra Göteborgsbaserade hårdrocksgrupp, Lillasyster.

Bandet om låten: ”Melodiös heavy metal med smittsam refräng.”

Så tycker Kajsa: Det här är knivigt. Å ena sidan ett riktigt smart hårdrocksbidrag – melodiöst, smakfullt och lättillgängligt och samtidigt väldigt mycket Mustasch. Å andra sidan veckans skriverier och Ralf Gyllenhammars löjliga försvar om gruppens tröjmerch som troligen (rimligen?) kommer att påverka röstningen. Å ena sidan en publik som är utsvulten på rockkonserter. Å andra sidan hög konkurrens i form av Lillasyster som redan har gått vidare. Går det att skilja på verk och person? Varsågod att diskutera i smågrupper.

Betyg: 3

Kajsa tippar: Andra chansen

5. Elisa – ”Den du är”

Låtskrivare: Bobby Ljunggren, Ingela ”Pling” Forsman, Elisa Lindström

Bakgrund: Elisa Lindström slog igenom i dansbandet Elisa's som hon startade under gymnasietiden ihop med några vänner. Som soloartist debuterade hon i Melodifestivalen 2014 med ”Casanova”. Har vunnit ”Dansbandskampen” såväl som grammisar och guldklavar. Nu återvänder hon med en låt skriven av bland annat Ingela ”Pling” Forsman, som också hon gör comeback i tävlingen.

Artisten om låten: ”För mig handlar den om den stora, sanna kärleken som gör att vi vågar vara dem vi är innerst inne.”

Så tycker Kajsa: Om veckans startfält var en maskerad hade ”Den du är” vunnit priset för bästa utklädnad – som Melodifestivalen 1995. Det är en helt otrolig imitation faktiskt, där alla detaljer sitter – från klänningens fladdrande tygsjoksvingar till scenröken, rörelserna och svulstiga ”Pling” Forsmanska textrader som ”när vi älskar svindlar himlarna förbi”. Att Elsa Lindström kan sjunga är det ingen tvekan om, hon sjunger faktiskt skiten ur den här stockkonservativa balladen på charmig västgötsk-engelska. Ändå är den museala känslan monumental.

Betyg: 2

Kajsa tippar: Sjua

6. Alvaro Estrella – ”Baila baila”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Linnea Deb, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt

Bakgrund: Första gången Alvaro Estrella ställde upp i tävlingen var 2014 med ”Bedroom”, men tog sig inte vidare. Betydligt bättre gick det när han teamade upp med Mendez förra året och tog sig till final med låten ”Vamos amigos”. Tidigare har Estrella också dansat bakom artister som Danny Saucedo och Eric Saade. Utanför Melodifestivalen har han medverkat i flera musikaler, som ”West side story” på operan i Malmö.

Artisten om låten: ”En sexig feelgoodlåt med mycket glädje och värme.”

Så tycker Kajsa: Ta all latinopop som någonsin spelats in, lägg i en jättestor tombola, veva några varv så att allt blandas och dra sedan några slumpmässigt valda ord. Resultatet bör hamna rätt nära ”Baila baila”. Här hittar du ”oh na na”-ljuden, spanska gitarrslingor och helt sanslösa rim av typen ”mamasita” – ”sweet bonita”. Som tävlingsbidrag betraktat är det en harmlös bagatell, en svag bris vid poolen på all inclusive-hotellet i Las Palmas som möjligen kan bli snäppet farligare just i år med tanke på hur hemestertrötta vi är allihop.

Betyg: 2

Kajsa tippar: Sexa

7. Tusse – ”Voices”

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Anderz Wrethov

Bakgrund: Tousin ”Tusse” Chiza föddes 2002 i Kongo-Kinshasa. Som åttaåring kom han till Sverige och bor nu i Tällberg i Dalarna. Slog igenom 2019 när han vann ”Idol” och imponerade stort med sin sångröst och sitt artisteri. I ”Idol” fick han en inbjudan av schlagergeneralen Christer Björkman att tävla i Melodifestivalen. Nu gör han sin debut.

Artisten om låten: ”Ett hoppfullt rop till alla de som känner sig ensamma och ohörda, till de som känner att deras röst inte räknas.”

Så tycker Kajsa: Jag säger som ”Idol”-juryn sa i kör varenda fredag: Tusse, Tusse, Tusse, Tusseeee! 19 år och redan en fullfjädrad popstjärna! Låtmässigt hamnar väl det här i facket ”modern och släpig P3-hit som lånat det mesta från The Weeknd”, men på scen växer den till något långt mäktigare med effektfullt ljus, dansare och skitsnygga vattenvisuals. Tusses look är den ballaste i tävlingen – högklackat, nagellack och fler smycken än drottning Silvia – och sångrösten tar honom hela vägen in i mål. Sammantaget en riktigt stark vinnarkandidat.

Betyg: 5

Kajsa tippar: Final

