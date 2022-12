Så bra är nya storfilmen ”Avatar – the way of water”

Äventyr ”Avatar. The way of the water” Regi: James Cameron. Manus: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver. I rollerna: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver med flera. Längd: 3 tim 12 min (från 15 år). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

Väntan har varit lång. Sedan första ”Avatar” (2009) har jag sett 3D komma och 3D gå, överlevt en pandemi, oroat mig för biografens död och på mina bara knän bett om kioskvältarfrälsaren James Camerons återkomst. Och så till slut, efter tretton långa år, möts jag av… tekniskt strul.

Svenska galapremiären av ”Avatar. The way of water” börjar med ett magplask. När filmen väl kommer i gång, en trekvart för sent men i 3D som tänkt, är det svårt att skaka av sig svindeln. Ibland växlas bildhastigheten upp så högt mitt i scener att jag tycker mig höra ekon från informationsvideon där ”Mission: Impossible”-duon Tom Cruise och Christopher McQuarrie förklarar hur man stänger av tv-apparaters såpasliskiga rörelseutjämning.

Allt går snabbt. För snabbt? Många bilder hinner knappt fastna på näthinnan. De bara flimrar förbi, i det uppslukande flödets fart- och färgexplosioner. Estetiken är bisarr, men så handlar det om anpassning. Vilket också påtalas ett par gånger av hjälten Jake Sully (Sam Worthington).

Han är människosoldaten som i första filmen skickades till Pandora för att via avatarteknologi infiltrera Na’vi under rasöverskridande täckmantel. Kärleken segrade över plikten och till sist tog han farväl av sin gamla kropp. Några år senare är han klanledare och flerbarnsfar, men hämndlystna människor tvingar till gerillakrigföring. Snart finns ingen annan utväg för Sully än att ta sin familj, fly skogen och söka fristad annorstädes.

Ännu en kulturkrock. Förutom den gamla, mellan människor och Na’vi, uppstår en av inhemskare slag när Sullys blå familj försöker smälta in hos det turkosa havsfolket. Utanförskapet blir mest påtagligt för Sullys och hans älskade Neytiris (Zoe Saldana) barn, vars DNA-mix gett dem människoliknande händer.

Miljöombytet blåser nytt liv i filmen. Nu finns inte bara ett vackert hav att utforska, utan även dess varelser. Däribland den flockförvisade jättevalen Payakan vars läten översätts till undertextade repliker.

Så möts främmande språk i ett verk som utmanar filmisk vokabulär. I det avseendet är inte Cameron så olik Jean-Luc Godard, som i sin 3D-film ”Goodbye to language” (2014) lät dubbelexponerade panoreringar skapa spöklika dubbelgångare. Visst skiljer sig pionjärernas metoder och medel åt, men bådas verk bottnar i tekniska experiment, outtröttlig leklust – viljan att utveckla.

Fast om Godard var lika intresserad av begränsningarna som möjligheterna, är Cameron mer av en upptäcktsresande som vill se nytt. Vilket ibland innefattar återseenden av det gamla – i synnerhet i manusväg, där relationsutvecklingarna och vändningarna följer förutsägbara mönster. Fast spelar det så stor roll, då? ”Avatar: The way of water” är inte unik på papperet, men så är det inte heller en berättelse för papper, utan för duk – i 3D.

Lo’ak (Britain Dalton) och en val i ”Avatar. The way of the water” Foto: Courtesy of 20th Century Studios

Cameron guidar oss genom denna plats som han började skissa på redan i tonåren – och, om han nu får gå vidare med övriga tre planerade uppföljare – lär fortsätta fundera på till livets sista bildruta. Mer än bara en gimmick är tekniken en uppslukare. Det blir påtagligt i filmens synvinkeltagningar – en sedd ur ovan nämnda vals perspektiv, en annan ur skurkens.

Skurken, ja. Han är densamma: Stephen Langs stenhårde överste Miles Quaritch. Dödad i första filmens slutstrid, men som här fått sina minnen överförda till en avatar. Han och vapenbrödernas militärjargong lockar fram Camerons mest daterade machofåneri, men nytt djup hittas när Quaritch återförenas med den son som hans mänskliga föregångare lämnade efter sig: en människopojke som Tarzanlikt vuxit upp i skogen och blivit tonårsvilde med blonda dreads och höftskynke.

Till en början är sonen en skrattretande syn, men som mycket annat i Pandoras alternativa verklighet blir han ett kärt inslag. Ännu en del av filmens flora som ofta riktar sig direkt till sinnena. ”Jag ser dig”, som na’vi-folkets kärleksförklaring lyder. ”Jag hör dig”, som Sully säger i en öronsnäcka till sin ärkefiende. Cameron nöjer sig inte bara med att visa upp världen, utan vill på olika sätt få oss att känna den. Går det inte lika bra i 2D? Jo, visst kan man se filmen så, men kanske inte upptäcka världen. Inte Pandora. Inte på riktigt.

”Vi är inte i Kansas längre”, säger Quaritch. Det är en av många repliker i filmen som hörts tusen gånger förr, men som väl yttrad här känns ovanligt välförtjänt. Resan till Pandora är nästan lika hisnande som Dorothys ovan regnbågen i ”Trollkarlen från Oz” (1939)

Frågan är bara om inte Cameron är en trovärdigare trollkarl.

