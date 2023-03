Så existerar gangsterrappen och gängvåldet sida vid sida

Tre rappare i ropet

Yasin

Just nu den mest populära rapparen på Spotify i Sverige och den näst mest spelade artisten. Släppte nyligen albumet ”Pistoler, poesi och sex”.

Så du vet, rap är ingen konst, det är bara rap

Det är ett sätt att prata ut när samhället gör dig lack

Vet du vad? Vi kan slå vad

Du kommer läsa om en skjutning imorgon eller i dag

Ur låten ”Rap är ingen konst”.

23

Den fjärde mest strömmade artisten på Spotify i Sverige. Hans senaste album ”Tjugi23” kom den 17 mars.

Dom säger att det är rått och det är tragiskt

Vi försöker japp samma folk vi gick på dagis med

Men sorry not sorry, för en opp är en opp

Ayo sanning jag är hatisk

Ur låten ”Frågor”.

C.Gambino

Singeln ”G63” gör Göteborgaren till den tolfte mest populära artisten på Spotify i Sverige. Har gjort ep:n ”M.O.B” ihop med 23.

Det måste vara miljonerna som ändrar hela stilen

Långt ifrån pistolerna och skiten

Revisorna dom grejade den biten

Men jag ska inte ljuga, när vi kommer, har en tabbe där i bilen

Ur låten ”Dreams”.

Källa: Spotify 26 mars.