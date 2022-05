Så får fejkartister ökade chanser på Spotifys spellistor

Nyligen kunde DN berätta hur ett nätverk av fejkade artister har tagit över på många av Spotifys officiella spellistor. Artisterna, som kontrolleras av en mindre grupp svenska producenter och skivbolaget Firefly Entertainment i Karlstad, har i vissa fall fler lyssnare än artister som Laleh och Håkan Hellström.

Att musiker agerar under alias och artistnamn är inget ovanligt. Men här rör det sig om en närmast industriell skala – ett 20-tal svenskar står bakom över 500 artistnamn, vissa med helt uppdiktade levnadsbeskrivningar där de beskrivs som klassiskt skolade musiker från Island eller dj-stjärnor från Milano.

Ändå har Spotify hela tiden förnekat att artisterna har någon gräddfil in på spellistorna. Innehållet styrs, enligt företaget, bara av vad användarna efterfrågar.

Men nu kan DN avslöja nya uppgifter om uppgörelserna som styr fejkartisterna på Spotify.

Enligt flera källor bygger det på att musiker som släpper musik under falskt namn accepterar en betydligt lägre ersättning, i utbyte mot en god chans att hamna på spellistorna. Mindre betalt per spelad låt, men betydligt större publik. Totalt ger det ofta mer pengar än ett vanligt kontrakt, enligt källorna. Men samtidigt får riktiga artister svårare att konkurrera, när enskilda musiker kan agera under tiotals påhittade namn och ta de eftertraktade platserna på Spotifys populära spellistor.

En av DN:s källor har själv tidigare släppt musik under ett tiotal olika namn, var och en med någon eller några enstaka låtar. Framgången har blivit enorm – låtarna har spelats tiotals miljoner gånger.

– Den totala summan jag fick blev ändå större, för det var så mycket lättare att få många lyssningar, säger källan.

DN har tagit del av dokument som visar artistens royaltyutbetalningar. De visar både hens musik under falska namn och från utgivning under eget, då hen inte har samma draghjälp från spellistorna. Där framgår också att ersättningen för den musik som artisten har gjort under eget namn är runt 40 000 kronor per miljon strömningar, i nivå med etablerad branschstandard. Men den musik som har getts ut under falskt namn ger bara omkring en fjärdedel så mycket.

I dokumenten framgår också att det inte är fråga om att skivbolaget tar en större del som mellanhand, utan att det är utbetalningen från Spotify som är lägre.

– De köper helt enkelt in musik billigare, de efterfrågar jättemycket musik från samma bolag, därför får en person göra musik under många alias, säger artisten.

DN:s granskning har visat hur artister med påhittade identiteter tagit över många av Spotifys spellistor. Bakom dem står en grupp svenska låtskrivare vars fejkartister ibland har fler lyssnare än stora svenska artister som Laleh och Håkan Hellström.

Andra källor ger samma bild. En annan person, även hen etablerad musiker, har erbjudits att snabbproducera musik för Spotifys spellistor. Upplägget var snarlikt: betydligt lägre ersättning mot en god chans att hamna på de stora spellistorna. Det framgår av korrespondens kring erbjudandet som DN har tagit del av.

Inga av artisterna har själva insyn i uppgörelsen mellan skivbolaget och Spotify, men säger att det framgick tydligt att villkoren var specialskrivna för lågprismusik till spellistorna. Båda vittnar också om att alltihop skulle hållas hemligt.

– Så fort jag ville samarbeta med någon musiker så blev det nej. Ingen skulle få insyn i royaltyutbetalningarna. När jag började samarbeta med andra aktörer i musikbranschen så ringde de direkt och sade att de behövde avsluta samarbetet, säger musikern som har gett ut musik under påhittade namn.

Fanns det en förväntan att du skulle hålla det hemligt?

– Ja, till hundra procent. När jag fick de första utbetalningarna sade de: ”Du får inte visa upp de här för någon annan.”

Det är framför allt spellistor med instrumentalmusik som till stor del utgörs av verk släppta under falska namn. Avslappningsmusik, hiphopbeats, lågmäld pianomusik och anonym jazz. Sådana listor har ofta miljontals följare. Att få in en låt där beskrivs av DN:s källor som en ”game changer” och skillnaden mellan succé och att glömmas bort i musiktjänstens jättelika utbud.

Men alla kan inte hamna högt på de populära listorna. För varje låt som har köpts in billigt trängs en vanlig musiker bort. Här framgår också varför upplägget är positivt för Spotify – ju mer användarna lyssnar på lågprismusiken desto mer pengar sparar företaget.

Denna insikt bidrog till att DN:s ena källa aldrig accepterade erbjudandet, och att den andra hoppade av efter en tid.

– Det här handlar bara om att pressa ner priserna och ta bort all typ av konstnärlig ambition. För mig kändes det som att jobba svart, säger artisten som hoppade av.

Hur ser du på Spotify i dag?

– Delat. Dels är det en plattform som det är härligt att konsumera musik på, och de bidrog till att lösa nedladdningskrisen. Samtidigt har företaget gång på gång visat att det är ett råkapitalistiskt, vinstdrivande företag. Jag vill ha en musikplattform som sätter musiken i centrum.

Daniel Ek, Spotifys vd och grundare, vill inte kommentera enskilda affärsuppgörelser med skivbolag. Men i samband med den senaste kvartalsrapporten svarade han på en fråga från DN om musiker får lägre ersättning för musik specialskriven för spellistorna.

Enligt källor i musikbranschen har musik för vissa genrer en royalty som är runt en fjärdedel av den vanliga. Enligt vissa driver det här ner ersättningarna generellt. Ligger det något i det?

– Som jag har sagt förr så kommenterar vi inte specifika uppgörelser. Men varje rättighetsavtal är unikt, precis som varje podcastavtal är unikt. Jag tror inte man ska vänta sig att alla får samma villkor, säger Daniel Ek.

– Olika rättighetsinnehavare kan behöva olika hänsynstaganden. Det kan också gälla vissa genrer, för vissa skivbolag och för vissa typer av innehållsleverantörer.

Spotify svarar inte heller på frågor om hur ersättningsnivåer påverkar urvalet i spellistorna, men säger i ett skriftligt uttalande att det ”baseras på en rad olika faktorer”.

Efter DN:s artikel om nätverket av fejkartister så har flera personer i musikbranschen hört av sig. De säger att de känner till upplägget med lägre royalty för låtar specialskrivna för spellistorna, men de vill inte ställa upp på en intervju eller presentera dokumentation.

Artisten som DN har talat med säger att det är väntat att ingen vill ställa upp med namn.

– Alla vet att det går till så här, och bara i Stockholm finns så många som lever på det. Men ingen vill prata öppet om det. Det är något av en tystnadskultur.

