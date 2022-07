Så fick Gangnam style hela världen att galoppera

Den 15 juli 2012 släpper den sydkoreanska rapparen Psy musikvideon till låten ”Gangnam style” på Youtube. Under det följande året ska klippet komma att bli världens mest sedda, det första att nå både en och två miljarder visningar och bli föremål för otaliga parodier. I skrivande stund har klippet setts nära 4,5 miljarder gånger.

I musikvideon utför Psy den karaktäristiska skuttande dansen med korslagda armar, som om han red på en häst. Han dansar i bastun, i en solstol på stranden, i en karusell, i ett parkeringshus, i en snöstorm av konfetti och till och med på toaletten, iförd kavajer i regnbågens alla färger.

Musikvideon blev snabbt ett mem. Under hösten 2012 kunde man läsa rubriker som ”Nu har även Madonna dansat till Gangnam style”. FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon galoppdansade för världsfreden, likaså den kinesiske konstnären Ai Weiwei.

I Sverige samlades ett hundratal människor i en flashmob för att hästdansa på Sergels torg i Stockholm. Polisen i Ringsjöbygden, alltså Eslöv, Höör och Hörby kommuner, hamnade i onåd hos skivbolaget Universal efter att ha gjort covern ”Kör i säker style” som manade till trafikvett – och när Niklas Svensson, politisk reporter på Expressen, firade sin 40-årsdag syntes bland andra Lars Ohly, Per Schlingmann och Anna Maria Corazza Bildt delta i dansen, iklädda Niklas Svensson-masker.

Psy, eller Park Jae-sang som han egentligen heter, föddes år 1977. Pappan, Park Won-ho, blev förmögen genom att sälja halvledare. Under barndomen drömde Psy om att bli komiker, säger han i en intervju med CNN. Han ville inte riktigt rätta in sig i leden.

Redan 2001 kom Psys debutskiva ”Psy from the psycho world!”. Han bötfälldes av sydkoreanska myndigheter då innehållet ansågs olämpligt, och blev en kontroversiell rikskändis under smeknamnet ”bisarra sångaren”, skriver koreanska public service KBS.

Åren mellan debutskivan och det internationella genombrottet var aktiva – och turbulenta. Han släppte fem album, fick böter för att ha rökt cannabis (ett brott som inte ses på med blida ögon i Sydkorea), och tvingades att göra militärtjänst efter att ha negligerat sina arbetsuppgifter som mjukvaruutvecklare, enligt Korea Times.

När den färgglada videon med den skuttande dansen väl publicerades var han alltså välkänd i hemlandet, men plötsligt delades den nya låten av bland andra Britney Spears, Tom Cruise och Robbie Williams. Två månader senare fick den fem miljoner nya visningar om dagen.

Förutom frasen ”hey, sexy lady”, och ordet ”style”, är texten helt på koreanska. I refrängraden ”Oppan Gangnam style”, som betyder ungefär ”storebrorsan har Gangnamstil”, refererar Psy till sig själv. Gangnam är ett överklassområde i Seoul, och Gangnamstilen beskrivs som materialistisk och ytlig.

Resten av låttexten handlar om den perfekta flickvännen, som är som området Gangnam. Hon är ”varm som dagsljuset, vet hur man ledigt avnjuter en kopp kaffe, har en oväntad inre karaktär och ett hjärta som blir hetare när natten nalkas”, enligt LA Times översättare.

”Gangnam style” blev ett rejält lyft för den koreanska vågen i västvärlden, kallad hallyu, som i fjol också blev ett nyord i Oxfords ordlista. Netflixserien ”Squid game”, den Oscarsvinnande filmen ”Parasit”, band som Blackpink och BTS, men även sminktrender, kaffedrinkar och matvideofenomenet mukbang kan alla sägas tillhöra hallyu.

Johanna Stillman skrev tillsammans med Elin Mellerstedt reportageboken ”Loverholic robotronic”, som publicerades 2013 och tog avstamp i ”Gangnam style”.

– Vi var intresserade av pojkbandskulturen som hade dött här men levde kvar i Sydkorea, att få hänge sig åt en idol. Man gör det för att man vill känna sig levande. Det är både ett intellektuellt nördande i en annan kulturell kontext, samtidigt som man kan bli kroppsligt och själsligt förälskad, säger hon.

”Gangnam style” är dock inte helt representativ för genren, menar Stillman. Psy var äldre än de flesta andra k-popartister, och använde sig av humor snarare än utseende. Samtidigt hade han kontrakt med YG Entertainment, ett av k-popens tre största skivbolag.

– Det är klart att ”Gangnam style” har gjort att människor fick upp ögonen för k-pop, men många kommentarer innehöll i mina ögon ”gulinghumor”, lätt rasism som gjorde att videon fick spridning. Absolut var själva låten en hit, men det var också något exotifierande i att allt var så tokigt. Den spreds inte på ett sätt som är typiskt för genren.

Hur har k-popens status förändrats i Sverige sedan ni släppte boken?

– Det har blivit mycket mer mainstream. Då var det mer en nischad subkultur, men nu är det mer likt kulturen kring ”vanliga” pojkband. Folk förstår vad det är – jag har flera arbetskamrater som lyssnar på k-popbandet BTS.

Johanna Stillman publicerade 2013 boken ”Loverholic robotronic” tillsammans med Elin Mellerstedt, en reportagebok som handlar om fankulturen kring k-pop. Foto: Niklas Larsson/Bildbyrån

Johanna Stillman säger att den sydkoreanska kulturexportens framgångar är ett resultat av filmskaparnas och musikernas skicklighet, men också av regeringens kulturpolitik. En procent av Sydkoreas nationalbudget lades på subventioner eller förmånliga lån till kulturindustrin, rapporterade Financial post år 2014.

Stillman påpekar att hallyu pågått redan sedan 90-talet, men då främst i andra östasiatiska länder.

– Det är ett finare ord för att till exempel k-pop blir större och större. Ibland används det också för att beskriva hur den sydkoreanska regeringen har arbetat för kulturexporten och bilden av Sydkorea. Utländska medier tycker om att prata om k-pop som ”propaganda” från den sydkoreanska regeringen, men Sverige satsar ju också på kulturexport.

Stillman tycker dock att mediebilden av den koreanska popkulturen kan bli ensidig. Man tenderar att skriva om det mest spektakulära, som skönhetsoperationerna, idolindustrins tuffa arbetsvillkor och att branschen skakades av flera självmord på kort tid för några år sedan.

– Men det händer ju kändisar i väst också. Det är svårt att säkert säga att människor tar livet av sig för att de är koreanska stjärnor.

"Gangnam style" – vägen till toppen 15 juli 2012: Musikvideon till "Gangnam style" läggs upp på Youtube. 28 augusti 2012: Videon toppar musikvideolistan på Youtube och tar platsen från Carly Rae Jepsens låt "Call me maybe". 22 september 2012: Hundratals personer samlas på Sergels torg i en flashmob för att dansa "Gangnam style"-dansen. 5 november 2012: 20 000 fransmän dansar "Gangnam style"-dansen i Paris. 24 november 2012: Videon går om Justin Biebers "Baby" och blir det mest sedda klippet någonsin på Youtube med drygt 800 miljoner visningar. 9 december 2012: Psy uppträder för Barack Obama. 21 december 2012: Musikvideon blir det första klippet att nå över en miljard visningar. 13 april 2013: Uppföljaren till "Gangnam style", "Gentleman", slår rekord i antal visningar för en musikvideo på en dag. 16 april 2016: En fem meter hög, guldfärgad staty av Psys korslagda händer från musikvideon avtäcks utanför ett köpcentrum i stadsdelen Gangnam. 10 juli 2017: Wiz Khalifas "See you again" blir det mest sedda klippet på Youtube och snuvar "Gangnam style" på förstaplatsen efter 3,5 år.

Sydkoreanska fenomen som slagit i väst 1. Uttrycket "fighting!". Det innebär inte "slagsmål!", utan används istället uppmuntrande av k-popfans, ungefär som "lycka till, du klarar det här!". 2. BTS. K-popbandet är ett av världens största band, med över 4,5 miljarder spelningar på Spotify. 3. Hämndfilmsgenren. Ofta börjar handlingen med att kvinna blir mördad, varefter en man ska få fatt på hennes mördare, eller utkräva hämnd för någon annan orätt. "Old boy – hämnden" från 2003 är kanske det främsta exemplet. 4. Mukbang. Ordet betyder "ätsändning" och är en videogenre som går ut på att en person spelar in sig själv under en måltid och pratar med publiken. En subgenre är unga kvinnor som äter enorma portioner mat nära mikrofonen. 5. "Parasit". Den första icke engelskspråkiga filmen att vinna en Oscarstatyett för bästa film. Ett kritiskt porträtt av Sydkoreas klassamhälle, något den har gemensamt med succéserien "Squid game", och i viss mån även "Gangnam style". 6. K-dramat. Koreanska tv-serier som ofta slår internationellt, inte sällan med k-popartister i rollistan. 7. Dalgonakaffe. Den sötsliskiga kaffedrinken som slog på Tiktok under 2020. 8. Manhwa. Som den japanska mangan, men från Korea. Den deprimerade katten Catsby i "The great Catsby" är ett känt exempel. 9. Kimchi. Utöver den starka surkålen är korean barbecue, bibimbap, tteokbokki och gochujang koreansk mat som slagit igenom stort under de senaste åren. 10. K-beauty. Produktplaceringen i k-dramer är en av anledningarna till att koreanska smink- hudvårds- och skönhetsprodukter har fått ökad efterfrågan i Europa och i USA.

