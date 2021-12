Så förändrade ”Excalibur” fantasygenren med hjälp av Wagner och Jung

Fler kung Arthur-skildringar i film och på tv

”Excalibur” har följts av filmer som ”Legenden om den gröne riddaren” (1984), ”Den förste riddaren” med Sean Connery och Richard Gere (1995), animerade ”Den magiska kampen – kampen om Camelot” (1998), ”Merlin: the return” (2000), ”King Arthur” (2005), ”The last legion” (2007), ”Arthur & Merlin” (2015), Guy Ritchies flopp ”King Arthur: legend of the sword” (2017), franska ”Kaamelott: the first chapter” (2021) och David Lowerys ”The green knight” (2021).

Dessutom har det gjorts flera tv-serier om kung Arthur-mytologin, som amerikanska ”Merlin” (1998), franska ”Kaamelott” (2005–2009), brittiska ”Merlin” (2008–2012) och irländsk-kanadensiska ”Camelot” (2011).