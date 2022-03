Så ger filmens trädgårdar rum för lekfull läkedom och dödlig dramatik

När den föräldralösa lilla Mary Lennox – nyinflyttad på ett enormt dystert brittiskt gods – hittar en hemlig, igenvuxen trädgård tycks den torr och död. Lika stelfrusen in i hjärterötterna som hennes sorgdrabbade, motvilliga vårdnadshavare till morbror. Luften därinne mellan de höga murarna är stillastående och vinterkall. Men Mary blir ändå som förtrollad av något slags löfte om äventyr bland riset och de torra löven. Hon tittar ner och ser små gröna, vassa skott sticka upp ur den hårda marken utan att förstå vad det är (hon är kolonialbarn från Indien, van vid svidande hetta och sandig mark). Kanske finns det ändå... liv?

Frances Hodgson Burnetts klassiska barnbok ”Den hemliga trädgården” från 1911 har filmatiserats många gånger. Men det är framför allt Agnieszka Hollands filmatisering, kallad ”Den hemlighetsfulla trädgården” (1993) som har blivit något av den moderna trädgårdsskildringens heliga graal. Klorofyllig feelgoodterapi med fokus på naturens läkande krafter på såväl barn som vuxna. Lagom sentimental men också lite oinställsamt ruffig i stilen. Filmens hemliga trädgård tämjs och tuktas aldrig. Den får modernt nog förbli just det härke av blomster, knastriga löv och torra växtdelar som är så inne hos alla trädgårdsfantaster som värnar om en biologisk mångfald.

Vill man se en kylig engelsk vår i vitögat så har man kommit rätt. I takt med att Mary upptäcker att det finns fler hemligheter i morbroderns hus – det visar sig att hon är rumsgranne med sjuklig kusin i samma ålder och tar med honom ut – förändras trädgården inför hennes förvånade ögon medan sommaren närmar sig. De gröna piggarna visar sig vara ett hav av krokus, påskliljor och pärlhyacinter. Sedan spänns luftiga gardiner av skira rosor över mattor av campanula, blå svärdsliljor som doppar tårna i en gammal damm och rosa fingerborgsblommor. En drömmigt ombonad Edens lustgård som fogar samman brustna hjärtan och stärker bristande livsvilja.

Bild 1 av 3 Foto: Alamy Bild 2 av 3 Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo Bild 3 av 3 Foto: AF archive / Alamy Stock Photo Bildspel

Även Mike Newells ljuvliga, trefaldigt Oscarsnominerade ”En förtrollad april” (1991) hyllar vårträdgårdens läkande förmåga. Här blommar det lite längre söderut i Europa. Fyra brittiska damer, traumatiserade av det nyss avslutade första världskriget och uttrötta på sina liv och delvis tråkiga män, tar sin tillflykt till en villa i norra Italien. Husets enorma stenlagda terrass med krukade blommor och oleanderträd som toppar den yppiga, vilda trädgården, tycks kunna förbättra livet för vem som helst.

När april är över och sällskapet måste återvända hem igen vänder sig huvudpersonen Lottie (Josie Lawrence) om och säger: ”Den sista veckan i huset tycktes hela naturen klä sig själv i vitt. Vita liljor, vita lövkojor och vita banksiarosor. Vi kunde känna doften av blommande akacia hela vägen ut genom järngrinden och ner till byn. Till och med när vi nått London kunde vi fortfarande känna doften... ”

De stora skiljelinjerna i trädgårdshistorien sägs gå mellan den tuktade franska traditionen och den lite vildare, naturligare engelska stilen. Men gränserna är kanske inte så enkla att dra. Filmkonsten är full av mäktiga, minutiöst välskötta brittiska slotts- och godsträdgårdar som är tänkta att signalera makt, social status och rikedom. Att det trädgårdsgalna Storbritannien bjuder på otaliga bra inspelningsplatser lär inte ha skadat tillkomsten av många mäktiga kostymdramer.

Keira Knightley och Matthew MacFadyen i ”Stolthet och fördom”. Foto: Alamy

Tänk till exempel någon av ”Stolthet och fördom”-filmatiseringarna (helst filmen med Kiera Knightley från 2005), den senaste ”Downton Abbey”-filmen eller varför inte den mer okonventionella och bisarra kostymfilmen ”The favourite” med sina märkligt formklippta häckar och smaragdgröna gräsmattor. Ian McEwans ”Försoning” (”Atonement”), inspelad på filmvärldens älsklingsplats och turistparadiset Stokesay Court i Shropshire, är kanske den som kommer allra närmast den viktorianska drömmen om en romantisk trädgård för överklassen.

En film som ställer sig mitt emellan det brittiska och franska är lite mer okända ”A little chaos” (2014) regisserad av det för tidigt bortgångna skådespelargeniet Alan Rickman. Här axlar han också själv rollen som den franska Solkungen, Ludvig XIV, som inledningsvis bestämmer sig för att skapa sitt drömslott Versailles med vidhängande barock megajätteträdgård. Han vill förvandla skogspartiet utanför Paris till ”en bit av himlen”. Kungens privata landskapsarkitekt och överträdgårdsmästare André Le Nôtre (Matthias Schoenaerts) låter sig övertalas att plocka in en kvinnlig trädgårdsmästare (Kate Winslet) med ”moderna” idéer i teamet.

Hon anlitas för att skapa ett slags grönskande rotunda med inbyggda fontäner som ska bli hjärtat i trädgårdsskapandet. Filmen är huvudsakligen inspelad i England och ger kanske ingen direkt övergripande bild av den enorma parken runt Versailles. Men ”A little chaos” är en av de få filmer som fördjupar sig i själva det fysiska arbetet kring att skapa en trädgård. Winslets rollfigur Sabine de Barra står bokstavligen på näsan i leran och smutsar villigt ner sina händer i jorden. Gräver, kånkar, planterar... Ett ovanligt lyckat försök att gestalta det där svårfångade och magiska med gröna fingrar.

Alan Rickman, Kate Winslet och Mattias Schoenaerts i ”A little chaos” (2014). Foto: Alamy

En nyckelscen utspelar sig i en liten fantastisk plantskola/minifrukträdgård omgiven av väggar flätade av grenar. Solkungen har nyss blivit änkling och gömmer sig bland spaljerade päronträd när Sabine stiger in, ovetande om vilken känd person hon träffar. Mötet blir avgörande för dem båda, men också för utformningen av Versailles. Han får en känsla för charmen i det ombonade, småskaliga och trygga, hon får kunglig råg i ryggen för att fortsätta slitet med att genomföra majestätets storslagna visioner.

Men lika ofta som trädgård på film signalerar trygghet, läkedom och närhet till det levande, får de härbärgera det okontrollerade och primitiva i den mänskliga naturen. Den brittiska regissören och konstnären Peter Greenaway – supernova på 80-talet men lätt bortglömd i dag – använde ofta gröna rum som eleganta projektionsytor för dramer späckade av sex, våld, död och förruttnelse.

Juvelen i hans krona är förstås den bildligt och bokstavligt barocka ”Tecknarens kontrakt”, en psykologisk, lätt övernaturlig thriller (1982) som utspelar sig i slutet av 1600-talet. En ung och eftersökt tecknare, mr Neville, blir uppvaktad av godsägarfrun mrs Herbert för att skapa tolv olika landskapsmålningar utifrån familjens imposanta bostad. Hon säger att maken är bortrest. Mr Neville är arrogant till max i sin svepande plymförsedda hatt och kräver ett kontrakt som ger honom fri tillgång till sin uppdragsgivares kropp. Annars blir det inga bilder.

”Tecknarens kontrakt” Foto: Alamy

Michael Nymans Henry Purcell-inspirerade, taktfasta musik anger till en början tonen för mr Nevilles övertag. Men trots allt fritt sex och välbetalda lyxiga leverne börjar något mystiskt och oroande smyga sig in i tecknares bilder. Till synes omedvetna ledtrådar om att något hemskt har hänt husets herre. En staty får liv och smyger omkring långt bak i bilderna. Ett nytt kontrakt skrivs, denna gång med fru Herberts gifta dotter och med nya sexuella villkor som inte längre dikteras av Neville. Sakta men säkert skiftar maktbalansen på familjen Herberts herresäte. Det slutar inte bra för den stöddige Mr Neville kan man säga, trots hans konstnärliga och manipulativa talanger.

Bland samtida skildringar av trädgårdar som bildar fond för dödlig dramatik återfinns den sydkoreanska supersuccén ”Parasit” (2019). En mycket apart men mästerlig berättelse om herrskap och tjänstefolk som till stora delar utspelar sig i en modernistiskt, lyxig betongvilla omgärdad av murar och tuktad växtlighet i lysande gröna nyanser. I dramat där underklassen infiltrerar överklassen och försöker ta över kommandot, spelar såväl arkitekturen som trädgårdsdesignen en avgörande roll.

Hela husets undervåning, med ett enormt panoramafönster i fonden, är designad för att se ut som en stor tv-ruta, med trädgården i blickfånget i stället för rörliga bilder. Även placeringen var vald för att ha maximalt solläge. Den avslutande, chockerande våldsamma scenen som utspelar sig i trädgården – där ett barnkalas slutar i blodigt kaos – skulle inte ha blivit lika skrämmande och fasanfullt målerisk om inte scenen hade badat i strålande ljus från en sol som står i zenit.

”Parasit” Foto: Alamy

Inledningen av samtidsklassiska ”Blue velvet” (1986) begår i sin tur våld på en annan typ av soldränkt trädgårdsidyll. Bildmagikern David Lynch zoomar in på en klassisk amerikansk villaträdgårdsidyll där rosorna lyser blodröda mot vita trästaket och prydliga blommande rabatter linjerar välskötta gräsmattor. Men det paradisiska lugnet avbryts rejält när en intet ont anande villaägare som vattnar gräset blir stucken i nacken av något flygande minimonster och segnar ner i stroke eller liknande medan vattnet fortsätter forsa och en hund nafsar på kroppen. Så glider kameran ner i gräsmattan, under den gröna svålen och i ner i ett inferno av slingrande, blanka kryp som tycks fajtas med läskiga ljud. En helvetesvision, tätt under den fridfulla ytan, som blir startskottet för en veritabel mardröm som kommer att utspela sig mitt i förortsidyllen.

Plantor i sig kan också vara nog så hotfulla i fel sammanhang. I Jessica Hausners retrofuturistiska ”Little Joe” (2019) odlas till exempel en genmanipulerad lysande röd blomma fram. Idén är att den ska skänka lycka och harmoni, ett slags levande lyckopiller, men i själva verket utsöndrar den något som förvandlar folk till sociopater. Ingenting man vill ha i sin trädgård direkt.

Det danska geniet Lars von Trier går förstås längst när han gifter ihop en ståndsmässig trädgårdspark med jordens undergång i mästerverket ”Melancholia” (2011). Det börjar festligt och flott med en bröllopsfest på ett slott (verklighetens tjusiga Tjolöholm utanför Göteborg). Det unga paret (Kirsten Dunst och Alexander Skarsgård) anländer till middagen i limousin där gästerna väntar på en storslagen bankett hemma hos brudens syster (Charlotte Gainsbourg).

Bild 1 av 2 ”Little Joe”. Foto: Alamy Bild 2 av 2 ”Melancholia” Foto: Zentropa/Kobal/REX Bildspel

Men allting börjar krångla när den depressiva bruden irrar runt i stället för att komma till ro vid bordet. Hon gör allt i den där trädgården med strålande havsutsikt, som att ha sex med en annan man än sin make på bröllopsnatten, utom det hon borde. Men det visar sig inte spela särskilt stor roll eftersom en stor himlakropp vid namn Melancholia befinner sig på kollisionskurs med jorden.

Ont ska med ont fördrivas, tycks Trier säga. Brudens depp blir mindre ju närmare det existentiella hotet kommer. Systrarna distraherar sig med att plocka mogna svarta vinbär som växer vid ett fång av kraftig hortensia och nickande blå tistlar. Det vardagliga trädgårdsmyset får en särskild laddning i apokalypsens absoluta närhet. Den mäktiga slutscenen med de två systrarna och en liten pojke i en gles trädkoja mitt på gräsmattan när eldklotet närmar sig är oförglömlig.

Trädgården som alltings början och allting slut är ändå en tröstande tanke. Eller som Mary Lennox säger i slutet av ”Den hemlighetsfulla trädgården”: ”Om man ser det på rätt sätt, så inser man att hela världen är en trädgård.”

Tre trädgårdskufar i filmhistorien Mr Chance i ”Välkommen Mr Chance”: Peter Sellers Jesusliknande särling i Hal Ashbys drama från 1979 går från att vara en alienerad trädgårdsmästare som aldrig varit utanför huset förrän hans arbetsgivare dör, till att av misstag bli en eftertraktad rådgivare i maktens korridorer. Brontë i ”Gifta på låtsas”: Andie MacDowell spelar en urban, militant grönavågare i New York som gör vad som helst för att komma över en lägenhet med ett vidhängande magnifikt växthus – inklusive att ingå skenäktenskap med Gérard Depardieus invandrare som vill ha uppehållstillstånd. Originaltiteln till Peter Weirs oscarsnominerade romantiska komedi från 1990 var just ”Green card”. Edward Scissorhands: Johnny Depps saxförsedda, aparta varelse i Tim Burtons skräckromantiska ”Edward Scissorhands” (1990) är en dröm för alla busk-och trädbeskärare. De formklippta växterna i hans trädgård är en viktig visuell effekt. Visa mer

