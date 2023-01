Så gick det till när ”Förintelsen” kom till Sverige

1979 visades tv-serien ”Förintelsen” i svensk television och 1982 än en gång i repris. Den meningen skulle kunna räcka som information, men då skulle vi gå miste om mycket.

För det första var det inte självklart att serien skulle visas. Journalister på TV2 försökte förhindra det. För det andra fanns inte namnet Förintelsen i Sverige innan serien skulle komma att visas här. För det tredje var Hollywoodproduktionen ”Holocaust” förknippad med nya slags villkor. Och för det fjärde att det före tv-serien inte förekom att judar besökte svenska skolor för att berätta om nazisternas folkmord på Europas judar.

Men låt oss börja från början. På 1970-talet produceras den på många sätt annorlunda tv-serien ”Holocaust” i USA. Serien består av fyra avsnitt och handlar om den judiska läkarfamiljen Weiss som lever i Berlin under nazistregimen. Serien belönades med en rad priser, men fick även kritik att innehålla en rad historiska felaktigheter. En unik företeelse var visningsvillkoren; de fyra avsnitten skulle visas under fyra vardagar i rad, måndag–torsdag, med starttid klockan 19.30 och inga reklamavbrott fick förekomma.

De fyra avsnitten skulle visas under fyra vardagar i rad, måndag–torsdag, med starttid klockan 19.30 och inga reklamavbrott fick förekomma

Villkoren skapade debatt och uppmärksamhet, och man spekulerade i om detta handlade om ett smart pr-trick eller om uppriktiga ambitioner att hålla en extra viktig berättelse respektfullt fri från ytligheter. Med tanke på att flera då (och än i dag) kända varumärken hade utnyttjat nazisternas fångar som straffarbetskraft, fanns det kommersiella skäl för att försöka undvika associationer mellan nazismens Holocaust och framgångsrika, beundrade företag. Exempel på sådana företag var IBM med sitt dotterbolag i Tyskland Dehomag, Volkswagen, Ford, Mercedes, BMW, IG Farben, Bayern, Siemens, Morgan Chase, Hugo Boss och Kodak.

När serien visades i USA och England väckte den alltså stor uppmärksamhet, och flera andra länder köpte in den för visning. I Sverige blev det dock stopp. På den då tioåriga kanalen TV2 tog Faktaredaktionen beslutet att serien inte skulle visas. Det råder olika uppfattningar om vad som var de påstådda respektive verkliga skälen till det.

Göran Sellgren var på den tiden inköpare av tv-serier för underhållning och hade bland annat köpt in legendariska titlar som ”Dallas” och ”Dynastin”. Till stor förtret för många av Faktaredaktionens journalister köpte han nu även in ”Holocaust”, som tack vare detta kom att visas i Sverige.

Till stor förtret för många av Faktaredaktionens journalister köpte han nu även in ”Holocaust”

Oenigheten inom Sveriges Television blottades i artiklar i dagspressen. Tack vare judiska vänner i London ordnade jag, som redaktör för Judisk Krönika, så att reportrar från de stora morgon- och kvällstidningarna kunde se serien via fyra Philips VCR-kassetter (ett nu bortglömt klumpigt system för videokassetter, där två ¾-tums magnetband låg ovanpå varandra som i en våningssäng). Därmed skapades ett intresse och ett tryck för att den lilla motståndsgruppen på TV2 inte skulle få ”censurera” serien för den svenska tv-publiken. Lars Boberg var på den tiden chef för nöjesredaktionen på TV2, och Hannes Oljelund var kanalråd. Bägge ställde sig bakom Göran Sellgrens val att köpa och visa ”Holocaust”.

Samtidigt informerade jag Göran Nisell och Torsten Press, ledare för Judiska församlingen i Stockholm, om tv-serien, om de fyra videokassetterna och om visningarna för journalisterna. Snabbt beslutade man tillsammans med de judiska församlingarna i Göteborg och Malmö att passa på att satsa på en informationskampanj i svenska gymnasieskolor (högstadiet och de lägre skolklasserna ansågs inte mogna för temat än). Det rådde brist på kunskap hos eleverna (och skulle det visa sig även hos de flesta lärarna) om vad som hade förekommit med judarna och andra minoriteter under det andra världskriget. Undervisningen handlade i stället mest om Hitler som ledare och om andra världskrigets militära utveckling.

Vi vände oss till regeringen i hopp om stöd, för att mäkta med ambitionen att nå samtliga gymnasieskolor, bibliotek och militärförläggningar i landet. Våra målgrupper hade alltså utökats. Regeringen hörsammade blixtsnabbt vår vädjan i både ord och handling, så vår budget på 50 000 kronor (en ansenlig summa 1979) utökades med 200 000 kronor. 100 000 kronor kom in via frivilliga bidrag.

Roland Loefler besöker en skola, artikel ur Judisk Krönika.

Jag fick uppdraget att koordinera arbetet och blev av bara farten även ett slags informationscentral för skolor och redaktioner runt om i landet. Även TV2 hörde av sig. Sent en kväll ringde Hannes Oljelund och undrade om vi kunde formulera ”påorna”, alltså tv-värdarnas texter, när de skulle introducera programmen. Och sedan kom en oväntad fråga: Vad heter ”Holocaust” på svenska ? Jag svarade sanningsenligt att jag inte hade en aning men erbjöd mig att fråga Stockholms överrabbin Morton Narrowe.

Han blev lika ställd när jag några minuter senare ringde honom. Begreppet ”Förintelsen” fanns alltså inte i Sverige, utan tillkom på grund av en tv-serie som Sveriges Television ville veta vad den skulle heta.

Nästa morgon fick jag beskedet. Morton Narrowe hade konfererat med kunniga personer inom och utanför Sverige. Det tyska ordet Vernichtung låg närmast till hands. Det står för ”förstörelse” och ”förintelse” och det senare blev alltså vårt svar till SVT. Svensk televisions genomslagskraft var väldigt stor på den tiden, då endast två kanaler fanns, så det svenska namnet Förintelsen var nu myntat för all framtid.

Varje gymnasieskola i Sverige fick en klassrumsuppsättning av det A4-häfte om Förintelsen som vi hade tagit fram. De fick också en papptub med våra åtta fotoaffischer, som tillsammans blev en utställning.

Det tyska ordet Vernichtung låg närmast till hands. Det står för ”förstörelse” och ”förintelse” och det senare blev alltså vårt svar till SVT

Materialet skickades även till biblioteken och militärförläggningarna. Intresset var på topp efter all uppmärksamhet kring tv-serien (där många svenskar för första gången fick stifta bekantskap med Meryl Streep, som den icke-judiska hustrun till en judisk konstnär, spelad av James Woods).

En videokassett producerades, där ett specialarbete av en gymnasieelev i Skövde utformades till en 30 minuters film. Via skolornas AV-centraler gjordes den tillgänglig för alla skolor.

Allt material koordinerades av det judiska resurscentret i Lund, som även kunde tillhandahålla annan information och läromedel om judiska frågor. Efterfrågan var plötsligt stor.

Vi följde upp med ett erbjudande om skolbesök. Under ett år efter seriens visning reste jag runt i landet till alla de skolor som bad om besök. En sådan dag inleddes oftast med en timmes berättelse inför samtliga elever och lärare. Resten av dagen hade eleverna diskussioner för att resonera och formulera frågor, ägnade två timmar åt att se Charlie Chaplins film ”Diktatorn” samt att ställa sina frågor.

Det var ett jobbigt och givande år. Inte bara judarnas öden diskuterades de dagarna. Vi hade medverkande från romska och homosexuella föreningar på många av skolorna. I Jokkmokk kunde vi samverka med det samiska kulturmuseet Áttje. Förintelsens fasor kan och måste skapa erfarenheter till stöd för alla minoriteter.

Med erfarenheter från detta år organiserade vi träningsdagar för många överlevande, som nu kände sig motiverade och manade att själva besöka skolor

Med erfarenheter från detta år organiserade vi träningsdagar för många överlevande, som nu kände sig motiverade och manade att själva besöka skolor. Några av dem hade aldrig tidigare talat om sina upplevelser; en del av dem inte ens med sina anhöriga. Flera av dem kom att göra många oerhört värdefulla insatser runt om i de svenska skolorna i åratal. En del av dem orkar göra det än i dag, men krafterna sinar av naturliga skäl. Tack och lov har ett flertal gedigna initiativ tagits för att spela in och tillgängliggöra vittnesmålen, både internationellt och här i Sverige. Dessutom har de överlevandes barn och även barnbarn (som numera benämns andra respektive tredje generationen) skapat initiativ och föreningar, som för berättelserna och diskussionerna vidare. Om vi glömmer, riskerar vi att det onda upprepas.

En särskild omständighet vid skolbesöken, som vi därför ville förbereda de överlevande på under träningsdagarna, var att det ofta kom fram lärare i pauser eller under lunchmåltiden för att berätta (bekänna?) att de hade sympatiserat med – eller till och med varit medlemmar i – ungnazisterna under 1930- och 40-talet. ”Jag förstod inte bättre”, var förklaringen.

Det var ju starkt att tillstå något sådant. Däremot blev jag beklämd över att få höra samma sak i så gott som varje skola under nästan ett år

Första gången jag fick höra det blev jag imponerad över uppriktigheten. Det var ju starkt att tillstå något sådant. Däremot blev jag beklämd över att få höra samma sak i så gott som varje skola under nästan ett år. Det hade jag inte förutsett. I dag är jag kanske inte lika förvånad längre.

1982 visades tv-serien i repris i SVT. En ny grupp elever hade då börjat gymnasiet, så vi upprepade informationsarbetet från de judiska församlingarna. Det var då lättare på alla sätt. Begreppet Förintelsen var känt. Budget gick att uppbringa utan svårigheter. Regeringen var än en gång stödjande. Den dåvarande skolministern kallade upp mig för att tala om att även hon som barn hade låtit sig förledas av nazistpropagandan och vurmat för de svenska ungnazisterna; detta fick vi gärna berätta i skolorna. Och nu fanns det en kader av överlevande, som själva kunde berätta i skolor över hela landet. Många skolor kände sig denna gång beredda att föra in temat även på högstadienivån.

I dag är namnet och begreppet Förintelsen etablerat i Sverige, som om det har varit en del av det svenska språket i evigheter. Däremot är det inte lika självklart för alla vad Förintelsen exakt står för. Vi ser ofta medvetna eller omedvetna beskrivningar, där det unika med Förintelsen – den systematiska ondskan mot en utvald grupp människor – försvinner i jämförelser med annan ondska.

Men Förintelsen kan inte jämföras. Den kan varken relativiseras eller normaliseras. Den måste få fortsätta att vara unik.