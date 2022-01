Så har begreppet ”triggervarning” försetts med en triggervarning

Första gången triggervarningar förekommer i DN är våren 2014. Det är i en ledartext som förebådar trenden från USA, där diskussionen är stormig. Året därpå utses ordet ”triggervarning” till ett av Språkrådets och Språktidningens nyord 2015, tillsammans med ord som svajpa, självradikalisering och trollfabrik.

Den korta definitionen lyder: ”Förhandsvarning om att till exempel en bok eller en webbplats har ett innehåll som kan väcka obehag hos vissa personer”.

Det började med blogginlägg på amerikanska, företrädesvis feministiska sajter, där inlägget föregicks av varningar om en viss sorts innehåll. Det kunde röra sig om skildringar av övergrepp, incest, självskadebeteende och annat som eventuellt kunde leda till obehag för läsaren.

Så småningom började krav resas även i skolor och på universitet. Till de böcker som nämndes som exempel på litteratur som borde förses med triggervarningar hörde klassiker som F Scott Fitzgeralds ”Den store Gatsby” (skildringar av våld och skeva kvinnobilder), Shakespeares ”Köpmannen i Venedig” (antisemitism) och Mark Twains ”Huckleberry Finns äventyr” och snart sagt samtliga berättelser från den antika mytologin.

En enkät som publicerades hösten 2017 av den amerikanska public service-kanalen NPR, gav vid handen att hälften av de tillfrågade professorerna (800 svar) hade använt sig av triggervarningar i undervisningen – samt att de i allmänhet gjort det på eget bevåg och utan påtryckningar från studenterna.

Under tiden, i Sverige, kom triggervarningarna att bli något av ett spöke i den politiska debatten. Eller kanske en halmdocka – som även det var ett av 2015 års nyord. ”Halmdocka: Nidbild av motståndarens åsikter, som man argumenterar mot”. Några få svenska exempel kunde man nog hitta, där engagerade studenter tog tag i den amerikanska trenden och ville göra den till sin egen. Men det stora hot mot demokrati, historisk bildning och fri forskning som framför allt borgerliga debattörer ville frambesvärja verkade ha försvagats avsevärt under resan över Atlanten.

Senaste gången triggervarningarna dök upp i DN var i höstas, på tal om Karolinska institutet och dess gamla koppling till rasbiologiska forskare. Att dessa forskares namn användes för att bland annat beteckna föreläsningssalar ansågs vara en styggelse. En studentgrupp, inspirerad av amerikanska Black lives matter, ville radera sådana hänvisningar till ett problematiskt kapitel i institutets historia.

Det är i samband med detta som KI:s rektor Ole Petter Ottersen associerar till triggervarningar: ”I USA tycker jag det har gått alldeles för långt med trigger warnings inför känsliga diskussioner, säger han. Utvecklingen där är helt fel. Ett universitet ska förbereda eleverna på samhällets komplexitet och då kan man inte radera mörka kapitel”.

Det är representativt för hur triggervarningen används mer som fjärran hot än som ett faktiskt giltigt exempel på hur illa det står till. Åtta år efter det att de första svenska farhågorna började luftas, har den svenska allmänheten som mest att stå ut med banderollerna som inleder Netflix utbud och varnar för skildringar av självmord, rusdrycker och stroboskopliknande effekter. Än har jag inte sett några triggervarningar på bokomslag – förutom i reklamsyfte då.

Men hur står det till inne i universitetens salar och korridorer? Förhållandet mellan studenter och kontroversiella texter är en löpande fråga, säger Stefan Jonsson, kritiker i DN, författare och professor i etnicitet vid Linköpings universitet

– När frågan dyker upp sker det ofta på grund av av en svårförutsägbar och olycklig krock mellan en student med särskilda erfarenheter och en stelbent lärare. Men visst är detta något vi måste ta hänsyn till och ha en linje eller policy omkring.

Stefan Jonsson är professor i etnicitet vid Linköpings universitet. Foto: Roger Turesson

Man censurerar eller redigerar inte källmaterial som används i undervisningen. Däremot sätter man känsliga texter och författare i ett sammanhang och undviker att muntligt repetera potentiellt kränkande ord och uttryck.

– Vi har diskuterat på många lärarmöten, särskilt n-ordet, som är allmänt förekommande i äldre texter. Men i mina ögon är detta egentligen inga problem att hantera om man är en någotsånär hängiven och vidsynt lärare.

I triggerdebattens moderland USA har diskussionen fördjupats. En studentgrupp vid det progressiva Brandeis university i Massachusetts har upprättat en sajt som vill ersätta somliga ord och uttryck eftersom de anses kunna uppfattas som fördärvliga på olika sätt.

I listan över uttryck som bör utgå för att de har våldsamma associationer finns till exempel ”piska en död häst” och ”picnic”. Det senare eftersom det kan associeras med lynchningar, där åskådare åt under tiden. Här finns också ordet ”tumregel”, som enligt mycket osäkra källor kommer från en brittisk lag som stipulerade att en man inte får slå sin hustru med något tjockare än en tumme.

Intressant nog förekommer också begreppet ”trigger warning” som ett uttryck man bör undvika. Sajten föreslår ”innehållsbeskrivning” som alternativ. Anledningen är att ordet varning kan uppfattas som hotfullt och snarare förstärka de upplevelser som det vill varna för

Det kan tyckas vara ironiskt och kanske värt att le åt. Men uppfattningen har stöd i forskningen. Juridikprofessorn vid Harvard Jeannie Suk Gersen skrev i höstas en artikel i The New Yorker om forskningsläget just nu. Hon har tittat på ett dussintal psykologiska studier utförda mellan 2018 och 2021. De är häpnadsväckande samstämmiga, skriver hon.

Snarare än att triggervarningar minskar risken för negativa reaktioner hos personer som har olika former posttraumatiska stressyndrom, så kan de förvärra dem. Att bli varnad för en viss sorts innehåll så att man kan undvika det, är definitivt inte hur man behandlar ptsd, säger en av forskarna.

Dessutom har det visat sig att triggervarningar inte alls är så intellektuellt destruktiva som många kritiker har hävdat eller befarat. Många har ju menat att varningarna är ett led i en politisk korrekt kultur som vill hindra läsare från att ta del av perspektiv som de inte delar, och som behandlar studenter och andra som bräckliga småbarn som måste skyddas. I själva verket finns det inget som tyder på att triggervarningar hindrar någon från att läsa vidare i en text.

Jeannie Suk Gersen föreslår att triggervarningarna numera kanske har fått ett annat syfte. Snarare fungerar de som en signal till de studenter som är engagerade i frågorna, från deras lärare. De får helt enkelt den bekräftelse de söker helt oavsett eventuella psykologiska effekter – en slutsats besläktad med Stefan Jonssons resonemang.

