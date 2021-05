Så har den kvinnliga gotiken skildrat utsattheten i flera sekler

Hemsökta slott, olycksbådande ruiner, ondskefulla adelsmän och oskuldsfulla hjältinnor. Den tidiga engelskspråkiga gotiska litteraturen från sent 1700-tal må ha ett löjets skimmer över sig i dag. Ändå fortsätter den att vara stilbildande i både litteratur och film.

De flesta tycks numera vara ense om att gotisk litteratur varken behöver innehålla övernaturliga inslag eller explicit skräck. Litteraturvetaren Mattias Fyhr föreslår till exempel i sin avhandling ”De mörka labyrinterna” (2004) en definition som i stället tar fasta på texternas labyrintiska egenskaper och den stämning av förfall och undergång som han menar genomsyrar dem. Men trots detta tänker nog många fortfarande på hemsökta slott när de hör ordet gotik i samband med litteratur.

Och en av gotikens mest välkända pionjärer är utan tvivel den engelska författaren Ann Radcliffe (1764-1823) vars mest berömda roman är ”Udolphos mysterier” från 1794. Förlaget Vertigo ger dock i vår ut den tidigare och mindre kända ”En siciliansk romans” från 1790 i nyutgåva. Romanen är ett ljuvligt skolboksexempel på tidig gotik, komplett med hemsökta slott, kloster, grottor och labyrinter.

Det faktum att Radcliffe parodierades redan av Jane Austen säger något om hennes inflytande. Det fanns visserligen ännu tidigare författare som skrev gotik, som Horace Walpole, men Radcliffe anses ha förfinat och på allvar etablerat de drag som vi i dag ser som typiska för gotisk litteratur. Hon var inte bara mycket populär, utan fick också fin kritik av storheter som Samuel Coleridge och Walter Scott.

Men den gotiska litteraturen har också länge avfärdats. Det är som sagt inte svårt att förstå när man läser en del av de tidiga verken med alla dess stora, melodramatiska gester, grovhuggna personporträtt och hjältar och hjältinnor som ”väter” varandras händer med tårar. Litteraturvetenskaplig forskning i ämnet har dock bidragit till att delvis rehabilitera dem genom att visa hur de kan läsas i sitt eget, av romantiken starkt influerade, sammanhang – och inte på den realistiska eller modernistiska romanens premisser. Även om det är de senares estetik som i modern tid ofta uppfattas som synonym med ”god” litteratur.

Termen syftade först helt enkelt på gotisk litteratur skriven av kvinnor, men har alltmer kommit att syfta på hur kvinnlig utsatthet gestaltas i dessa romaner

Inte minst har forskning som anlagt ett genusperspektiv varit betydelsefull. Till saken hör nämligen att flera av de mest framstående tidiga gotiska författarna var kvinnor som skrev om kvinnor och till stor del lästes av kvinnor. Förutom Radcliffe kan nämnas Clara Reeve, Sophia Lee och självfallet Mary Shelley, som litterärt kan sägas ha överlevt dem alla. I forskningen om dem har litteraturvetare studerat dåtidens villkor för skrivande kvinnor och inte minst hur deras teman och motiv kan förstås.

Det är så termen female gothic har uppstått. Den anses ha introducerats av litteraturvetaren Ellen Moers och syftade först helt enkelt på gotisk litteratur skriven av kvinnor, men har alltmer kommit att syfta på hur kvinnlig utsatthet gestaltas i dessa romaner.

För även om det kan verka föga subversivt med undersköna hjältinnor som svimmar så fort någon andas på dem, går det också att läsa in en kritik av patriarkatet i berättelserna om kvinnor som jagas, låses in och hotas av tvångsgiften. Även detta är Ann Radcliffe, och inte minst ”En siciliansk romans”, ett lysande exempel på. Den börjar i en relativt idyllisk miljö, där de två moderlösa systrarna Emilia och Julia lever i en skyddad tillvaro i familjens slott med sin kvinnliga guvernant.

När så den omgifta fadern återvänder gör skräcken entré i systrarnas liv. Parallellt med att den faderliga auktoriteten alltmer kringskär systrarnas liv börjar nämligen mystiska ljud höras i slottets södra, förbjudna del. Men det är också nu ett sexuellt uppvaknande sker för Julias del, när hon introduceras för sin brors vän. Den tyranniska fadern motsätter sig denna förbindelse och försöker gifta bort Julia med en man hon finner både motbjudande och skräckinjagande. Under resten av romanen måste Julia fly både från sin far och från den fästman han tvingat på henne. Samtidigt som det skrämmande mysteriet med slottets södra del gradvis rullas upp.

Att låsas in, giftas bort och våldtas (något som alltid är ett implicit hot bakom alla mer fantasifulla skräckmotiv, men som aldrig kunde skrivas ut) var och är en realitet för många kvinnor

”En siciliansk romans” utspelar sig under ett romantiserat 1500-tal, men skildrar flera aspekter av kvinnors verklighet på Radcliffes egen tid, och betydligt senare också för den delen. Att låsas in, giftas bort och våldtas (något som alltid är ett implicit hot bakom alla mer fantasifulla skräckmotiv, men som aldrig kunde skrivas ut) var och är en realitet för många kvinnor i världen. Flera gotiska verk skrivna av kvinnor formulerar detta, men lokaliserar skräcken i gotikens rekvisita bestående av spöken och underjordiska grottor.

Mycket har skrivits om husens roll i både den tidigare och senare gotiken. När det gäller såväl Radcliffes sydeuropeiska slott som moderna skräckfilmers hus där intet ont anande amerikanska kärnfamiljer flyttar in, visar sig snart hemmet, det vill säga det som representerar det allra mest välbekanta och trygga, vara en hemsökt dödsfälla. Som det ju alltför ofta är för kvinnor i verkliga livet. I ”En siciliansk romans” visar sig dessutom hemsökelsen bokstavligt talat vara kopplad till det hemska öde som Emilias och Julias mor har mött i händerna på sin egen make.

Men till skillnad från i verkligheten går Radcliffes hjältinnor lyckliga slut till mötes. Som belöning för den dygd som utmärker dem får de sin ”prins” (berättelsens icke hotfulla, ”goda” man), och ett hem som inte (längre) är hemsökt. Den demoniska maskulinitet som förkroppsligades av skurkarna är med andra ord oskadliggjord och hjältinnan kan inträda i en harmonisk heterosexuell tvåsamhet.

Omslag till Ann Radcliffes ”The Italian” (1797). Foto: British Library

Detta skulle kunna tolkas som att även kritiken mot patriarkatet i stort är oskadliggjord, men precis som den amerikanska litteraturvetaren Anna Shajirat påpekar i sin artikel ”Bending her gentle head to swift decay” känns ofta den återställda ordningen både artificiell och skör, lika mycket en önskedröm som de tidigare händelserna kändes som en mardröm. Och som hennes kollega Eugenia C DeLamotte skriver i boken ”Perils of the night” skulle man kunna säga att det sena 1700-talets kvinnliga författare delvis själva var fångar, men i tidens litterära konventioner som begränsade hur subversivt en respektabel kvinna kunde uttrycka sig i skrift.

Å andra sidan kan det finnas anledning att fundera över om inte female gothic-begreppet, om det tillämpas slentrianmässigt, riskerar att låsa fast litteratur vid en tolkning som redan på förhand bestämt att all gotik skriven av kvinnor är förtäckt kritik av patriarkatet. På så vis finns en risk att missa andra aspekter av verken, något som bland andra E J Clery resonerar kring i boken ”Women’s gothic”.

Gotik och skräck är effektiva medel för att gestalta kvinnors utsatthet

Men med denna brasklapp i åtanke är det ändå tydligt att gotik och skräck är effektiva medel för att gestalta kvinnors utsatthet. Något som ju också är logiskt med tanke på att det mest skrämmande ofta är det som bottnar i något verkligt, även om detta uppträder utklätt i ett vitt lakan och rasslandes med kedjor.

I dagarna hade exempelvis skräckthrillern ”Things heard & seen” premiär på Netflix. Filmen handlar om ett ungt par bestående av en pompös akademiker och hans bulimiska fru som flyttar in ett hus, som snart visar sig vara hemsökt av kvinnor som mördats av sina män. Och i den hyllade romanen ”Orkansäsong” av Fernanda Melchor gestaltas kvinnors våldsutsatthet i en fattig delstat i Mexiko med tydliga gotiska drag, bland annat i form av ett ”hemsökt” hus och en utstött häxa.

Mycket har förändrats sedan det sena 1700-talets romantiska och melodramatiska gotik, men dess spår fortsätter att hemsöka vår tids film och litteratur.

