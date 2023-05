Så har filmbranschen exploaterat sina barnstjärnor

2021: ”Världens vackraste pojke”, dokumentären om bild­sköna barnstjärnan Björn Andrésen.

2023: ”Pretty baby. Brooke Shields”, dokumentär på Disney+ om bildsköna barnstjärnan Shields.

Två skildringar av hur det är att som barn hamna i rampljuset. Efter metooåren tycks det vara barnstjärnornas tur att komma till tals. Hur har de egentligen haft det?

Brooke Shields är född 1965. Dokumentären innehåller ett metooavslöjande, i tjugoårsåldern blev Shields våldtagen av en man högt upp i Hollywoodhierarkin. I ”Pretty baby. Brooke Shields” berättar hon om det för första gången, utan att namnge förövaren. När dokumentären fick premiär vid Sundance film festival i januari blev detta en stor nyhet.

I all sin hemskhet är den händelsen ändå inte central i regissören Lana Wilsons dokumentär i två delar. Hon ville visa ”hur hon (Shields) gick från att vara ett objekt och en person som inte uttryckte några åsikter till en människa med sina egna åsikter”.

Brooke Shields var ett fenomen på 1970-80-talet. Hennes mamma Teri såg till att dottern hamnade i en annons för tvål innan hon fyllt ett och därefter rullade det på. Andra höll med Teri om att hennes dotter var sällsynt vacker. Brooke Shields såg speciell ut, hon var ett barn med ovanligt vuxna ansiktsdrag. I tioårsåldern gästade hon pratshower där hon beskrevs och presenterades som en skönhet.

Brooke Shields-vurmen drevs kanske längst i den franska regissören Louis Malles ”Pretty baby” (1978). Shields spelade en flicka vars oskuld auktioneras ut på en bordell i 1910-talets New Orleans. Hon var tolv när filmen gjordes.

Brooke Shields i ”Pretty baby”. Foto: Paramount Pictures/TT

Det väckte uppståndelse, förstås. Särskilt i USA kritiserades filmen som på alla sätt oanständig, i Europa blev den mer accepterad som ett konstverk, med rätt att tänja på gränserna; filmen vann Guldpalmen i Cannes. Några år senare var det designern Calvin Klein som anklagades för att gå för långt. En nu tonårig Shields dök upp i tv-reklam för Kleins jeans, slängde med sitt långa vackra hår, och fick folk att sätta i halsen när hon i den mest provokativa filmen tittade in i kameran och sade: ”You wanna know what comes between me and my Calvins? Nothing” (Vill ni veta vad som kommer mellan mig och mina Calvinjeans? Ingenting).

Brooke Shields i samband med premiären för ”Pretty baby. Brooke Shields”. Foto: Kristina Bumphrey/Shutterstock

I dokumentären berättar en vuxen Brooke Shields att hon gillade att göra reklamen. Den skulle klaras i en tagning och det var en utmaning att sätta den. I efterhand kommenterar Shields skrattande: ”Det fanns inget i mig som tänkte att det var sexuellt. Lite naivt.”

Hon berättar sakligt om en flicka som fick bli vuxen för tidigt. Det är ett pris barnstjärnor får betala för framgången. Jag började intressera mig för barnstjärnor när jag gjorde research för min biografi över Roy Andersson, ”Sånger från folkhemmet”, och intervjuade Ann-Sofie Kylin. Hon var tretton då hon sommaren 1969 spelade Annika mot femtonåringen Rolf Sohlmans Pär i ”En kärlekshistoria”. Som hon själv kom att förstå verkade hon äldre än hon var, vilket kunde skapa ”en viss spänning” hos män i omgivningen. Alldeles för tidigt fick hon lära sig att ducka för oönskad uppmärksamhet, ”på ett snyggt sätt”.

Ann-Sofie Kylin beskrev sig själv vid den tiden som barnslig. När hon berättade att hon älskade fritidsgårdens ”Pyssel och knåp”-aktivitet, då man gjorde grytunderlägg av mosaikbitar, såg jag plötsligt svalget mellan barnet och rollprestationen. I en scen kelar det unga paret, Kylins klänning dras upp. I efterhand tycker hon - ”och det har jag nog sagt till Roy någon gång” - att där skulle ett par sekunder bort.

Rolf Sohlman och Ann-Sofie Kylin under inspelningen av ”En kärlekshistoria” (1970). Foto: Pressens Bild/TT

Kylin beklagade inte sin medverkan. Men den hade konsekvenser hon inte förutsåg. Det är ett tidlöst problem med att använda barn i film: de kan inte förutse konsekvenserna. I vuxen ålder kommer, så att säga, räkningen. Funderingar över vad den där insatsen många år tidigare kostade kan bli mer eller mindre påträngande.

Metoorörelsen medförde att man över huvud taget började tala om att det kunde vara utsatt att vara skådespelare. Intimitetskoordinatorn föddes, med uppgift att se till att alla kände sig trygga under inspelning av sexscener. Kanske vill nu även barnstjärnor lufta sina känslor, inte behålla funderingarna kring efterspelet för sig själva. Förra året kom kanadensiska ”Women talking”-regissörens och skådespelaren Sarah Polleys bok ”Run towards the danger” där hon berättade om erfarenheter av film- och tv-arbete i barndomen, attityder hon mötte, och hur hon på egen hand fick lära sig att hantera dem. Avundsjuka från jämnåriga var obehagligt, en i tv-teamet som stalkade henne då hon var mellan tolv och fjorton var skrämmande.

I januari i år kom nyheten att Olivia Hussey och Leonard Whiting stämt filmbolaget Paramount för nakenscener de gjort i Franco Zeffirellis ”Romeo och Julia” 1968. Hussey var femton, Whiting sexton. Filmen blev en succé – Hussey är i Sverige i dag mest känd som Rebecca i ”Ivanhoe” (1982) – som fick fyra Oscarsnomineringar. ”Helt plötsligt var de kända i en omfattning de inte förutsett, och samtidigt hade de utsatts för ett övergrepp de inte visste hur de skulle hantera”, sade Husseys och Whitings advokat Solomon Gresen till branschtidningen Variety.

Bild 1 av 2 Leonard Whiting och Olivia Hussey i ”Romeo och Julia” (1968). Foto: Ronald Grant Archive/TT Bild 2 av 2 Foto: Paramount/TT

I filmhistorien finns ruskiga berättelser om barnstjärnor som kraschlandat. Barnstjärnornas storhetstid var i Hollywood cirka 1925-1945. Hysteri kunde uppstå kring tvååringar som agerade. Barn med förhoppningsfulla föräldrar vällde in i Hollywood. Det var, speciellt efter börskraschen 1929, hårda tider och föräldrar kunde driva småttingarna hårt. Diana Serra Cary (1918-2020) var under ett par år på 1920-talet superstjärna som ”Baby Peggy”. Senare blev hon bland annat filmhistoriker, och skrev den fascinerande ”Hollywood's children” om sig själv och andra: ”I det guldgrävarläger som var Hollywood kunde en driftig förälder fira ner sitt barn i gruvan i gryningen, vid solnedgången dra upp honom med ännu en hink full med guld, och, utan samvetsbetänkligheter, skryta om vilken helt normal barndom som parveln njöt resten av dagen.”

Charles Chaplin och Jackie Coogan i ”The Kid”. Foto: TT

Barndom var just vad många av barnstjärnorna i efterskott tyckte att de hade berövats. Det var inte det enda som snoddes. Jackie Coogan (1914-84) spelade pojken i Charlie Chaplins ”Chaplins pojke” (1921) och blev stumfilmstidens förmodligen största barnstjärna (på 1960-talet blev han känd som Farbror Fester i tv:s ”Familjen Addams”). När han fyllt tjugoett skulle han få ut de uppskattningsvis fyra miljoner dollar han tjänat in och som föräldrarna förvaltat. Samma år dog hans far i en bilolycka. Mamma och Coogans nya styvpappa släppte inte ifrån sig pengarna godvilligt. Jackie Coogan fick stämma bolaget döpt efter honom själv, och det slutade med att åren av slit i Hollywood gav honom 126 000 dollar i handen.

Så gick det för flera barnstjärnor. Coogans kamp hamnade i rampljuset och i Kalifornien instiftades en ny lag, känd som ”the Coogan act”. En del av de minderårigas inkomst säkrades därefter i en fond.

I teorin. Cary ger hjärtslitande exempel på vad en del stjärnor upptäckte den dag de fick tillgång till sin fond.

Andra världskriget tog död på intresset för barnstjärnorna, menar Diana Serra Cary. Efter vad alla sett av barns umbäranden ville ingen längre ha Hollywoods gulliga ungar. Efterfrågan på verklighetsflykt sviktade.

Det Cary – hennes pengar stals av styvfarfar – och Jackie Coogan var med om var extremt. Men vissa av barnstjärnors problem är tidlösa. I ”Hollywood’s children” citeras ett utrop i en av 1920-talets filmtidningar: ”Kära barn, vi har bara en bön … väx inte upp!”

Det ropet har i alla tider mött barnstjärnor. Skådespelerskan Inger Nilsson var ännu inte tio när hon 1969 blev känd som Pippi Långstrump i SVT:s serie byggd på Astrid Lindgrens böcker. Filmer följde, genomslaget blev enormt och än i dag vill människor identifiera henne med Pippi.

– Om jag säger att ”Nej, men jag är inte Pippi längre”, det är ungefär som att jag slog folk på käften, säger Inger Nilsson intervjuad på telefon.

Bild 1 av 2 Inger Nilsson som Pippi Långstrump. Foto: Jacob Forsell/TT Bild 2 av 2 Inger Nilsson under inspelningen av ”Pippi Långstrump” 1968. Foto: Aage Storløkken/TT

Pippi-älskare blir arga, är Inger Nilssons tolkning, för att hon tar ifrån dem deras barndom:

– Om jag berättar hur det verkligen var bakom kameran och hur det gick till, du vet, de blir så arga folk, så... Jag har fått mycket fina kommentarer. Men gud vad skäll jag har fått för att jag har vuxit upp.

I ”Run towards the danger” funderar Sarah Polley över om hon borde ha tackat nej till vad föräldrarna sa var ett fantastiskt erbjudande. Eller skulle hon senare ha ångrat sitt nej? Frågan är omöjlig att besvara. Inger Nilsson har inga funderingar åt det hållet, ”jag ångrar inte att jag gjorde rollen”. Filmandet var roligt, men ingen hade förutsett hur sedan praktiskt taget allt skulle komma att mätas mot Pippi-insatsen:

– Om jag liksom är duktig i skolan och får något fint betyg på någon uppsats, eller jag gör någonting annat, då är det viktigt för mig. Men om folk då jämför det: ”Det är väl ingenting. Du som har spelat Pippi. DÄR kan man prata om bra prestation!”

Nilssons beskrivning är mycket lik berättelserna om hur 1920-talets barnstjärnor fann sig överskuggade av sina rollfigurer. Efter en stor roll blir ett barn inte betraktat helt och fullt som ett barn.

Dynamiken i en familj kan få en rejäl omskakning då ett barn blir stjärna. Diana Serra Cary kände från småbarnsåren ansvar för familjens ekonomi och så var det för flera minderåriga i barnstjärnboomen. Brooke Shields utvecklade ett osunt symbiotiskt förhållande med sin besvärliga, gravt alkoholiserade, men också älskade mor.

En ny Brooke Shields kommer knappast att dyka upp. Något har ändå hänt. Barn bemöts med mer respekt nu, inser man, inför anblicken av dokumentärens klipp från pratshower där Shields som tioåring ombeds att ställa sig upp och visa sig ordentligt från publiken, eller, när hon är lite äldre, får frågor om hur hon resonerar kring att förlora oskulden. Brooke Shields behandlades verkligen tämligen ogenerat som ett objekt.

Hon skulle inte kunna presenteras på samma sätt i dag. En film som hennes ”Den blå lagunen” (1980) är nog också omöjlig. Två barn blir strandsatta på en paradisisk Söderhavsö, växer isolerade upp, och finner sig plötsligt vara tonåringar - Shields och Christopher Atkins - och ... ja, måste ”Lära sig att överleva ... lära sig att älska”, som trailern säger.

Christopher Atkins och Brooke Shields i ”Den blå lagunen” (1980) Foto: Moviestore/TT

Det känns inte som någon förlust om tiden gjort ”Den blå lagunen” ohållbar. Andra filmer kan man kanske beklaga om tiden gått ifrån. Britten Alan Parkers ”Bugsy Malone” (1976), en musikal som utspelar sig i New Yorks gangstervärld 1929 och där barn gör alla rollerna, tänker jag på som en rolig familjefilm. Men - vågar jag i dag återse en trettonårig Jodie Fosters insats som förföriska vampen Tallulah?

Bild 1 av 2 Jodie Foster i ”Bugsy Malone”. Foto: Rights Managed Bild 2 av 2 Foto: Courtesy Everett Collection

Över huvud taget kan man, efter att ha sett dokumentärer som ”Världens vackraste pojke” och ”Pretty baby: Brooke Shields”, börja undra över hur många metooartade berättelser som kan döljas i barns prestationer. Det behöver inte vara bara sexuella övertramp/övergrepp som gått under radarn. Man har inte riktigt låtsats om att det kan vara en emotionell börda att ha gjort, i omvärldens ögon, sitt livs viktigaste prestation som tioåring.

I förordet till ”Hollywood's children” berättar den ansedda engelska filmhistorikern Kevin Brownlow om ett möte med en före detta barnstjärna, en av de största. Vad mindes han, undrade Brownlow? ”'Vad minns DU av fyraårsåldern?' frågade han ohjälpsamt. Han ville inte tänka på den tiden och det vill få barnstjärnor... Så bittert det måste vara att se tillbaka på sitt liv och inse att man gjorde sin bästa prestation när man var fem!”.

Att vara barnstjärna kan vara ett av branschens hårdaste jobb. Det är en absurd, omöjlig situation: man är först den som ger publiken något, sedan, genom att växa upp, den som berövar den något.

”Pretty baby”-regissören Louis Malle intresserade sig generellt för förlusten av barndomens oskuld. I hans originella ”Min middag med André” (1981), som följer två vänners böljande samtal under en lång middag på en restaurang, formuleras i den avslutande repliken det smärtsamma i att se barn växa upp:

– En baby håller dig i handen, och så plötsligt står där en stor man som lyfter dig från marken, och han är borta. Var tog den där sonen vägen?

”Pretty baby. Brooke Shields” går att strömma på Disney+

Judy Garland i ”Trollkarlen från Oz” (1939) Foto: Pressens Bild/TT