Så har författarna drabbats av pandemin

Patrik Lundberg, aktuell med romanen ”Fjärilsvägen”.

– Pandemin har påverkat mig på två sätt. Dels har jag gått miste om en uppsjö av författarbesök på bibliotek och skolor. Dels kommer jag sälja färre böcker. Det innebär en enorm ekonomisk förlust och så får jag inte möta mina läsare.

– För mig som klarar mig ekonomiskt går det att säga att det är positivt med mer ledig tid. Jag har fått möjlighet att fokusera på skrivandet.

Vilken situation ser du när du tittar på branschen och dina kollegor?

– Det är åt helvete. Människors liv har slagits i spillror. Jag var fram till för en månad sedan ordförande i Författarförbundet. Jag jobbade då intensivt med krishantering för medlemmarna under pandemins värsta månader och såg hur enormt mycket pengar folk förlorade. Många författare har enskild firma och gynnades inte av regeringens krisstöd.

– En del bästsäljande författare gick samman och upprättade en fond. Initiativet togs av Viveca Sten, som fick med sig bland andra Fredrik Backman och Camilla Läckberg. Totalt bidrog stora författare, ur egen ficka, med miljontals kronor till fonden. Där kunde författare som låg illa till ekonomiskt söka stöd. Det är bland det finaste jag sett i mitt författarliv. Det höll många över ytan när det var som värst. Initiativet har nog räddat mellan 50 och 100 personer.

Hur ser du på framtiden för bokbranschen?

– Det mesta tyder ju på att publika framträdanden kommer behöva omgärdas av restriktioner länge till. Då blir det färre arrangemang såsom författarsamtal. Det är via dem som många författare tjänar sina pengar. Det är ju även många författare som tillhör riskgruppen och inte kan åka ut och tjäna sitt levebröd. Om förlagen blir mer restriktiva med att köpa in böcker från andra länder påverkas översättarna. Det kan bli svårare att få sitt manus antaget som debutant. Konsekvenserna ser vi kanske först om ett eller ett par år.

Foto: Magnus Hallgren, Magnus Hallgren, Magnus Hallgren, Magnus Hallgren

Tove Folkesson, kom 2019 med romanen ”Hennes ord”.

– Dels har jag förstås fått festivaler och författarsamtal inställda. Även inför hösten börjar saker ställas in. Och publika uppdrag är ju en viktig inkomst för den som vill ha tid att skriva. Jag har haft tur som haft ett uppdrag som regionförfattare i Kalmar län, som gett en liten inkomst. Men det uppdraget tar slut i november och då blir det tuffare, säger hon.

– Samtidigt har det varit positivt just för att de sociala och publika aktiviteterna ställts in. Folk talar om att sitta i karantän, men det är ju så jag alltid arbetar. Jag har känt lite gemenskap i att många suttit hemma och jobbat, så som jag är van vid. Och det har varit fint att få befinna mig i min författarnatur där jag kunnat skriva två timmar per dag. Då är jag väldigt lycklig. Men visst har jag också insett att jag är en social varelse och jag börjar längta efter möten och fester.

Hur har pandemin påverkat ditt skrivande?

– Den här stillheten som många stressats av har jag längtat efter. Den påverkar vilken sorts röster jag kan höra inom mig. Författaryrket hänger ju mycket på att kunna gå djupt inom sig och få tag på tankarna och språket. Sedan tror jag att den här omskakningen av samhället fått mig att bli mer benägen att fokusera på det som är just här och nu och göra mitt bästa.

Tror du pandemin kommer att göra avtryck i litteraturen?

– Det måste den göra. Till exempel kan inte författare resa utomlands för att få inspiration och skriva. Kanske måste man ta vara mer på erfarenheter man redan har, och bearbeta och smälta dem genom ett nytt ljus.

Ingrid Carlberg. Foto: Kevin Chang

Ingrid Carlberg, kom 2019 med biografin ”Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris”.

– Jag hade för det första tur att komma ut med min senaste bok i september förra året. Jag hann med lanseringen av den innan pandemin kom. Men hela våren skulle jag ha varit ute och pratat om den och hållit föreläsningar. När mejlen började rulla in med besked om att arrangemangen skjuts upp, satt jag plötsligt med en tom kalender. Tanken var att föreläsningarna skulle ske nu i höst i stället. Nu skjuts de flesta till nästa vår, svarar hon.

– Det gjorde att jag började på ett nytt bokprojekt tidigare än planerat. Problemet med det är bara att projektet kräver arkivsök i andra länder, resor och intervjuer. När det nu drar ut på tiden börjar det bli problematiskt. Jag har antikroppar, så jag har kunnat börja göra intervjuer, men jag räknar dagarna till att världen ska öppna sig igen.

Pandemin väntas ju pågå ett tag till. Hur tänker du inför framtiden?

– Just nu är det dystert, jag får tänka om en del, hitta andra lösningar för att genomföra mitt nya projekt. Men jag är glad att min bok hann säljas till många länder innan pandemin bromsade inköpen. Min känsla är också att folk här hemma läser mer under pandemin, för boken har sålt bra och jag får fortfarande många läsarbrev.

Kjell Westö. Foto: Niklas Meltio

Kjell Westö, aktuell med romanen ”Tritonus”.

– Jag skrev på en ny roman i våras och i Finland hade vi ju väldigt stränga restriktioner då, men jag hade få framträdanden som inhiberades. Jag är ju van vid att sitta och skriva ensam och på det viset liknade min situation delvis den vanliga. Livet just nu är en blandning av framträdanden som inhiberas och blir virtuella och små försök att ha sammankomster med en liten publik, säger han.

– Teatrarna är öppna här, men med jättestränga begränsningar. På Finlands Nationalteater spelas nu en pjäs baserad på min bok ”Den svavelgula himlen” med 244 sittplatser för publiken av teaterns över 700 platser.

Vad har varit svårast under den här tiden?

– Det sociala. De begränsningar man måste göra med nära och kära. Jag spelar i två hobbyband också och vi har inte kunnat öva sedan 7 mars. Och att det uppstod en så konstig situation mellan Sverige och Finland i början där vi till synes hade så skilda strategier och lägen. Jag kunde känna med mina svenska vänner att de var nästan kränkta över hur vi agerade. Det var otäckt – vi ska kunna hålla oss solidariska över nationsgränserna.

Theodor Kallifatides. Foto: Beatrice Lundborg

Theodor Kallifatides, aktuell med romanen ”Kärlek och främlingskap”.

– Rent praktiskt så har de jobb man måste göra då och då – som att tala inför publik och intervjuas – nästan avsomnat. Jag har haft böcker som givits ut utomlands och litteraturfestivaler som jag inte kunnat åka till och översättare som jag inte har kunnat träffa.

– Sedan är det den inre sidan av saken. Jag trodde inte att jag skulle bli så påverkad av den här formen av isolering och restriktioner. Men efter ett tag så går de in i såväl hjärtat som hjärnan.

Vad har varit svårast?

– Påverkan på kontakten med familjen, de vuxna barnen och den bredare familjen med barnbarn och deras kompisar och grannar. Allt det som varit en glädjekälla råder det ju samma restriktioner för och det är klart att det påverkar.

Hur har ditt skrivande påverkats?

– Jag har inte skrivit något nytt, jo några korta artiklar och saker som varit beställningar, men man känner sig som... en kyrka utan orgel. I stället har jag arbetat med egna böcker som håller på att bli översatta till andra språk. Jag läste en intervju med Joyce Carol Oates om att hon inte förmår skriva under pandemin och då tänkte jag att om inte hon kan skriva så är allt annat ursäktat.

Valerie Kyeyune Backström. Foto: Jasmin Storch, Modernista

Valerie Kyeyune Backström, författare till debutromanen ”Ett nytt England”.

– Eftersom jag blev författare med min debutbok under pandemin så har jag inte haft jättemånga inställda saker. Men det hade kanske varit ett rikare utbud av författarsamtal och annat framöver som inte sker nu. Fast det är ju inte så att alla debutanter blir inbjudna till sådana. Jag kan inte ta för givet att det varit en buffé av ekonomiska möjligheter (skratt) som tagits ifrån mig. Och viktigast är ju att få skriva och det fortsätter jag med.

Du skriver kritik och journalistik sedan tidigare – hur har de uppdragen påverkats?

– Rent generellt är det absolut så för branschen att till exempel inställda mässor påverkar försäljningstillfällena, framträdandena och kontakterna med publiken jättemycket.

Pandemin tycks bli mer långvarig än vad många kanske trodde – hur kan det påverka författarnas arbetsvillkor?

– Författandet är inte min främsta inkomstkälla. Samtidigt är det ju så att bokförsäljningen inte har minskat så mycket som förlagen trott. Det som påverkat mig mest är att framträdandena har blivit färre.

Anders Roslund. Foto: Nicklas Thegerström

Anders Roslund, aktuell med thrillern ”Sovsågott”.

– Dels handlar det om det stora, vad som sker i världen. Dels handlar det om vad som sker i mig. Och till sist, det ekonomiska. Jag kan dock inte beklaga mig ekonomiskt, så den biten är minst viktig. Jag har tillbringat mycket tid på Arnö, en liten ö mellan Strängnäs och Enköping, under pandemin. Hjortar och vildsvin vet inte om vad som händer, så det har varit väldigt skönt.

– I det stora perspektivet slog det mig initialt, bara för ett ögonblick, hur onödigt författaryrket jämförelsevis är. Min son hamnade på sjukhus och fajtades mot covid-19. Alla läkare och sjuksköterskor kämpade på, och där satt jag och hittade på historier. Sedan gick det upp för mig att människor som sitter hemma behöver den där flykten. Man behöver försvinna i tanken, behöver resonera. Det krävs inte bara läkare, utan en balans mellan olika saker.

– Personligen fick jag verkligen en tankeställare. Jag har arbetat som författare i 17 år, och har tänkt att jag är bra på det. Jag är bra på att vara ensam och har stor självdisciplin. Men under pandemin har det slagit mig hur beroende jag är av omvärlden. Sedan 1992 har jag nästan varje dag gått till ett kafé på Högalidsgatan, men det har jag inte kunnat göra nu. Att jag fungerar i min ensamhet bygger på att jag kan kliva in och ut ur den.

Att du är sämre på ensamhet än vad du trodde, har det påverkat ditt skrivande?

– Jag skriver på samma sätt, precis lika mycket och med samma glädje som tidigare. Jag behöver det för att fungera. När jag debuterade som författare var jag över 30 år gammal, och hade verkligen hunnit längta efter det. Därför ser jag det som en lyx att göra det här, att jag får betalt för att småljuga. Men jag har börjat värdesätta sådant som mina kafébesök mer. Nu har jag precis kunnat återvända dit. Jag har fått tillbaka min kärlek.

Susanna Alakoski. Foto: Anette Nantell

Susanna Alakoski, kom förra året med första delen i romansviten ”Bomullsängeln”.

– En fullbokad kalender blev tom, alla bibliotekssamtal och föredrag ställdes in. Det var en chock förstås. Det är något som aldrig har hänt förut, den handfallenhet som vi författare och alla arrangörer ställdes inför. Arrangörer hanterade det olika, eftersom det saknades ett tydligt ramverk för avbokningar och ombokningar, säger hon.

– Sedan har jag ett fyrabokskontrakt, och fick välkommen skrivtid. Författarens liv är ett ensamliv så skrivandet har inte påverkats särskilt. Jag skulle ha arbetat på del två i boksviten oavsett. Däremot har jag fått mycket mer tid till att skriva, och har kommit långt i arbetet.

Flera av de tidigare inställda författarbesöken blir nu av. Under hösten har hon turnéer i Skåne, på Västkusten och i Bergslagen inplanerade.

– När det utåtriktade arbetet efter ”Bomullsängeln” ställdes in kändes det som att något inte fullföljdes. Att det inte blev färdigt. Det var sorgligt att inte få möta de läsare som ville samtala om boken. Men nu ställer arrangörer framför allt inte in, utan ställer om. Man har en mindre publik och livesänder samtalen. Det är många människor som går samman för att göra något bra av det här.

Karin Smirnoff. Foto: Josefine Stenersen

Karin Smirnoff kom i april med ”Sen for jag hem”, avslutande delen i trilogin om Jana Kippo.

– Min plan var att jobba med bokningar under våren och att skriva under hösten. I stället fick jag börja skriva i våras, fastän jag inte hade lust. Det var en halvjobbig omställning. Det blev annorlunda jämfört med om jag hade börjat skriva nu. I stället för att jobba med det projekt som jag skulle ha kommit igång med skrev jag annat. Dikter och sådant. Något slags avprogrammering från Jana Kippo.

Smirnoff berättar att hon nu skriver på en bok som ska vara klar våren 2021. Det arbetet varvar hon med turnerandet som åter har kommit igång.

– En konsekvens av pandemin är att jag inte har kunnat bestämma över min tid lika mycket som innan. Jag kan inte bestämma när eller om saker blir av, utan måste vara mer flexibel. Det jag saknar nu är det koncentrerade skrivandet.

Att du nu turnerar trots att du vill skriva, handlar det om att du måste det av ekonomiska skäl?

– Det är inte bara ekonomiskt. Det är viktigt att möta läsare, få feedback och samtala om böcker. Det ger mig mycket. Sedan är det en del av marknadsföringen. Jag tror att det är lika viktigt för författare att resa runt, synas, höras och berätta som för vilket företag som helst.

Läs mer:

Bokförlagen försiktigt positiva trots corona