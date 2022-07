Så har rockens okända faktor fått The Rolling Stones att svänga i sextio år

I samband med att Rolling Stones nu gett sig ut på ännu en världsturné, för att fira att de existerat som band i 60 år, har de släppt två liveinspelningar för att, om möjligt, ytterligare höja intresset för dem. Den ena skivan, ”Licked live in NYC”, är från 2003 i Madison Square Garden där de är i en galen form, som ”tigrar utsläppta ur sina burar”, vilket är Keith Richards uttryck för när bandet är som bäst. Som redan i konsertens början där Mick Jagger blir ett med groovet i ”Don’t stop”, för att direkt därpå bli djuriskt gränsöverskridande i ”Monkey Man”. Två nummer som förbinder gruppen med deras ursprung i 1950-talets vildaste rhythm & blues och rock ‘n’ roll.

Den andra skivan, ”Live at the El Mocambo”, är från en hemlig spelning inför endast 300 personer på en klubb i Toronto 1977. Också den är helt lysande, men laddningen är en annan. Med punkens och discons entré hade Rolling Stones inte bara blivit ifrågasatta utan uttalat dissade av såväl kritiker som musiker i den nya generationen. De hade funnits i 15 år, vilket var pinsamt länge(!) och betraktades som en form av rockens dinosaurier vars tid var ute. Men nu i Toronto skulle de ge svar på tal.

Snart såg de att punken inte hade gjort jobbet, att den mest var en attityd, vilket gjorde Keith Richards särskilt skoningslös i sin kritik

I biografierna om Keith Richards är det tydligt hur särskilt punken fick honom och bandet att komma till klarhet över vilka de var och var de kom ifrån. Igenkänningen i det ungdomligt revolterande fanns där till en början, liksom attraktionen till en renodlad rock ‘n’ roll. Men snart såg de att punken inte hade gjort jobbet, att den mest var en attityd, vilket gjorde Keith Richards särskilt skoningslös i sin kritik, han som sedan tonåren hade arbetat varje dag med frågan om rockens ursprung och sanna väsen. Hur man får till det, och vad som krävs för detta.

När Rolling Stones steg ut på El Mocambos scen i början av mars 1977 var det med ett återvunnet självförtroende om att åter kunna förmedla ”något våldsamt mellan raderna”, vilket kritikern Nik Cohn har menat var kännetecknande för det tidiga Rolling Stones. Nu var det som att den ursprungliga besattheten i rock ‘n’ roll bröt fram med ny kraft. På skivan låter de återigen lika farliga och fräcka som lynniga grekiska gudar i växlingarna mellan sina egna låtar och covers av klassiker som ”Mannish boy”, ”Crackin’ up”, ”Little red rooster”, ”Worried life blues” och ”Around and around”. Det sanslösa svänget i den sistnämnda låten, som är skriven av Chuck Berry, får också en betydande roll tio år senare då Rolling Stones för första och enda gången var nära att upplösas som band.

Rolling Stones i september, 1977. Foto: TT

1986 hade Mick Jagger, som från början hade uppenbarat sammanhangen och koderna för all den musik som de älskade, distanserat sig. Och menade nu att rock ‘n’ roll bara är ”återanvänd dåtid”. Jagger ville bli en popstjärna, likt Michael Jackson, spela in egna album och turnera själv. Och hade gått bakom ryggen på det övriga bandet med de här planerna, vilket gjorde Keith Richards särskilt ursinnig. För honom var Rolling Stones en oersättlig gemenskap som utgjorde en kontinuerlig länk till det förflutna. Och som var en fortsättning på något mer och något större än de själva.

Den lucka som nu öppnade sig fick Keith Richards att 1987 tacka ja till att sätta ihop ett band som skulle ge Chuck Berry full rättvisa i en filmad hyllningskonsert i St. Louis med titeln ”Hail! Hail! Rock ‘N’ Roll”. Tillsammans med ett ett gäng företrädesvis svarta musiker, bland andra trummisen Steve Jordan som nu blivit Charlie Watts efterträdare, förlustade han sig i de låtar som en gång fått honom att bli musiker och fick dem att låta mer häpnadsväckande än någonsin tidigare. Inte minst ”Around and around” som fanns med på den ep som Rolling Stones släppte 1964, bara några månader efter debutalbumet.

Och rätt var det var hade Keith Richards ett helt band omkring som på ett amerikanskt vis suveränt behärskade de olikartade grooven i funk, blues, rock och reggae

Vistelsen i USA, som också innebar ett samarbete med Aretha Franklin i Detroit, ledde till att Richards började jamma och göra låtar med Steve Jordan. För att med bara gitarr och trummor återvinna den känsla för groove som hade varit Rolling Stones signum. Inte tänka vers och refräng, utan låta sig utmanas av något mer flödande och konturlöst, låta erfarenheten komma till nytt liv av det oplanerade och instinktiva. Låta misstagen föda tanken: ”Vänta lite, det här är kanske början till en ny låt”.

Och rätt var det var hade Keith Richards ett helt band omkring som på ett amerikanskt vis suveränt behärskade de olikartade grooven i funk, blues, rock och reggae. Hans styrka som gitarrist hade också alltid varit att – helst tillsammans med en annan gitarrist – vara den rytmiska motorn. Att vara den som de andra följer, även trummisen Charlie Watts. Vilket bidrog till att skapa den minimala men ändå väsentliga fördröjningseffekt som är så kännetecknande för svänget hos Rolling Stones. Plattan med de nya musikerna som kom 1988 hette talande nog ”Talk is cheap” och mottogs mycket positivt, liksom den påföljande turnén. Keith Richards hade återanknutit sig till där han musikaliskt kom ifrån, låtit minnena väckas till liv och strömma fram i de nya låtarna. Och inte bara vitaliserat sitt gitarrspel och komponerande utan också sig själv som sångare.

Att skriva egna låtar var till en början otänkbart för Jagger och Richards, ända tills de tvingades till det av managern Andrew Loog Oldham

Men konflikten med Mick Jagger, vars solokarriär blev ett misslyckande, ebbade snart ut och resulterade i den remarkabla nytändningen för Rolling Stones på albumet ”Steel wheels” som gavs ut 1989. En gnista som är märkbar på alla deras följande album – från ”Voodoo lounge” från 1994, som var det första där basisten Bill Wyman hade ersatts av Darryl Jones, till deras senaste – ”Blue and lonesome” som kom 2016. En magnifik hyllning till bluesen som spelades in i London under bara tre dagar. Och där de visar hur ojämförliga de är på att översätta bluesens former och uttryck till något eget. Inte minst tack vare Mick Jagger som plockat fram sitt munspel, vilket alltid gjort honom till en ännu bättre sångare. Det är en skiva som också ger kropp åt Keith Richards ord för känslan av att vara ett led i ”en lång kedja av trubadurer”, ända från tidernas begynnelse, vars uppgift är ”att föra det vidare”.

Att skriva egna låtar var till en början otänkbart för Jagger och Richards, ända tills de tvingades till det av managern Andrew Loog Oldham, som låste in dem i ett litet rum för att få dem att våga försöka. I fortsättningen satt de knä mot knä, var de än var, och komponerade. Ofta utifrån ett riff eller en textfras som Richards kastade ur sig och som Jagger utvecklade vidare. När Richards presenterade idén till ”Angie” var det först genom att bara sjunga namnet. Är det allt, frågade Jagger, två stavelser? På samma sätt förbluffade Richards sina amerikanska supermusiker 1987 med att han vid deras första möte inte hade någonting färdigt att börja arbeta med, utan uppmanade dem att sjunga något kort rakt ut, vad som helst, för att få arbetet att börja i den ändan. En kreativ avsiktslöshet i tillkomsten av musik som Richards har liknat vid Mozarts eller Vivaldis. Men vars djupaste syfte kanske varit att framkalla det ”okända ackord” som han vet finns där ute någonstans, fast ingen ännu har hört det.

Den mest sällsamma historien bakom en Stones-låt måste ända vara tillkomsten av ”(I can’t get no) Satisfaction” som 1965 gav Rolling Stones deras definitiva genombrott över hela världen, inte minst tack vare Keith Richards gitarriff. Historien säger att när han vaknade ensam en morgon upptäckte han till sin förvåning att kassettbandspelaren på sängbordet hade blivit påslagen under natten. Och när han då spolar tillbaka bandet hör han sig själv spela ett makalöst riff på sin akustiska gitarr, troligen halvt om halvt i sömnen.

Men historien slutar inte där, för riffet påminner om blåsriffet i Martha Reeves & The Vandellas hit ”Nowhere to run” från samma år. Kopplingen är intressant eftersom den låten, som handlar om en kvinna som vill fly sin man, är inspirerad av en sann historia om en ung kille som är livrädd för att bli inkallad till Vietnamkriget. En alienerad känsla som Mick Jagger, utan att veta om den bakgrundshistorien, planterar i sin text. Vilket i sin tur får Francis Ford Coppola att använda sig av ”Satisfaction” i den otäckt speedade vattenskidåkningsscenen i Vietnam-filmen ”Apocalypse now” från 1979.

Trots den omedelbara framgången med ”Satisfaction” kände sig gruppen obekväma med att framföra den live i ett par år

Dessutom kan även den elakt rasslande tamburinen i ”Satisfaction” vara omedvetet påverkad av det sound på Martha Reeves & The Vandellas låt vilket orsakats av blytunga snökedjor som släpptes på Tamla Motowns studiogolv i bilstaden Detroit – ett kraschande ljud som beskrivits som om det vore från ”tusen tamburiner”.

Trots den omedelbara framgången med ”Satisfaction” kände sig gruppen obekväma med att framföra den live i ett par år – ända tills Otis Redding och Aretha Franklin gjort sina versioner på skiva. Och fyllt dess uttryck med soulens eufori, förvandlat det dubbla ”nejet” i refrängen till ett ”ja”. Öppnat den för den förvandlande kraft, den ”okända faktor” i rockmusiken som Keith Richards ofta hänvisat till. Och som nu hållit Rolling Stones i gång i 60 år.

Pressbild från 1962. Foto: TT

Läs mer:

Stones ställer in konsert – Jagger har covid

Jagger: Charlie Watts var klippan i bandet