Så kan herr Sai och herr De ta makten i Kina

För hundra år sedan, efter att den kejserliga dynastin Qing hade välts över ända, hoppades många i Kina att herr Sai (science, vetenskap) och herr De (demokrati) skulle frälsa landet. Men det visade sig vara lättare sagt än gjort. Diskussionen polariserades mellan de som ville verklig förnyelse och de som hade sina rötter i den gamla ekonomiska och politiska ordningen. Från det att Japan 1931 inledde sin invasion av Kina fick man dessutom annat att tänka på.

Ändå lever drömmen om herrarna Sai och De vidare i det kinesiska samhället, vilket har visat sig gång på gång, bland annat i den väldiga demokratirörelsen 1989 och i Hongkong på senare tid, liksom i framväxten av en vital demokrati på Taiwan.

Detta är bakgrunden till en ny bok av Roger Garside, ”China Coup – The great leap to freedom”. Han har längre erfarenhet än de flesta av att följa och analysera utvecklingen i Kina med början som ung brittisk officer i Hongkong i slutet av 50-talet, sedan som diplomat och speciellt som bankman med fokus på kapitalmarknader. Tidigare har han publicerat ”Coming Alive – China after Mao (1981) som av många har hyllats som den bästa skildringen av den dramatiska övergången till ekonomiska reformer efter Mao Zedongs bortgång 1976.

Även Garsides nya bok har ett dramatiskt perspektiv. Redan i första meningen deklarerar han att Kinas president Xi Jinping kommer att avsättas genom en statskupp före det kinesiska kommunistpartiets nästa kongress i november 2022 vilket kommer att ”avsluta enpartidiktaturens tyranni och inleda en övergång till demokrati och rättsstat”.

Det är skildringen av den kuppen som inleder och avslutar boken och däremellan får läsaren i åtta kapitel ingående förklaringar av varför den är både nödvändig och oundviklig.

I berättelsen om statskuppen väver Garside ihop fakta och fiktion till en väv där man som läsare snart har svårt att skilja på verklighet och fantasi; man kan kalla det faktafiktion.

Samtliga personer i handlingen är verkliga och agerar inom ramarna för sina nuvarande befogenheter och med de erfarenheter och förhållningssätt de är kända för. Det är också omständigheterna som leder fram till kuppen.

Det börjar med att Kinas premiärminister Li Keqiang läser ett nyhetsmeddelande om att handeln med värdepapper för fem kinesiska företag stoppas på alla amerikanska börser på grund av att de inte har givit USA:s värdepappers- och börskommission (SEC) tillgång till sin finansiella information. Han inser att detta kommer att följas av samma åtgärder mot andra kinesiska företag. Orsaken är Xi Jinpings vägran att tillåta sådan finansiell transparens.

Li kallar på sin kollega Wang Yang, den fjärde högste i partihierarkin. De bägge hade snart förstått att Xi Jinpings repressiva och offensiva politik skulle leda till problem både i Kina och internationellt. De är överens om att han har begått ett stort misstag genom att inte komplettera de ekonomiska reformerna med politiska, med demokratisering. I hemlighet har de en plan för att avsätta honom, om och när situationen blir kritisk.

De inser att den stunden nu är nära, att konsekvenserna kommer att bli katastrofala om Xi inte böjer sig, och söker stöd hos ytterligare några kollegor inom Partiets högsta organ, politbyrån. Samtliga ansluter sig under kodnamnet ”Vännerna”.

Därefter försämras situationen snabbt i en spiral av eskalerande kriser. Xi beordrar till slut kinesiska flottenheter att konfrontera amerikanska och allierade fartyg i Sydkinesiska havet. Ett kinesiskt fartyg rammar ett amerikanskt, fem sjömän dör, flera skadas. USA kräver att Kina tar ansvar och hotar med militära åtgärder. Xi sammankallar politbyrån till ett krismöte – stunden att handla har kommit.

Foto: Ng Han Guan

På mötet går Vännerna under premiärminister Li Keqiangs ledning till attack mot Xi, får med sig resten av politbyrån som avsätter honom från alla poster inom och utom partiet. Den militära konfrontationen med USA avvärjs och en process mot demokratiska reformer inleds.

Det är en spännande berättelse trots att man från början vet hur det kommer att gå. Den är dessutom skickligt komponerad och förmedlar mycket kunskap om det kinesiska samhället och politiska systemet. I de åtta kapitlen efter skildringen av statskuppens initiala förlopp fördjupas de perspektiven.

I det första av dem, om dagens Kina som en totalitär stat, åberopar han Robert Conquests definition att en sådan stat inte accepterar några ”gränser för sin auktoritet i någon sfär av publikt eller privat liv och utsträcker denna auktoritet så långt som möjligt”. Conquest beskrev Sovjetunionen men Garside noterar att hans definition också är giltig för den kinesiska kommunistiska staten. Den blir därmed grunden för hans analys av dagens Kina, liksom även för hans iakttagelse att denna stat är ”utåt stark men inåt svag”. Skälet till det är att den totalitära statens enda metod för att lösa problem är att öka kontrollen och förtrycket vilket dock inte löser problemen utan förvärrar dem. Dessutom alienerar det medborgarna och sår frön av motstånd. Det är därför som en demokratisk revolution är både möjlig och nödvändig.

Därefter diskuterar Garside insiktsfullt en rad akuta problem den kinesiska staten står inför: en hotande ekonomisk kris, folkets brist på förtroende för regimen, förtrycket av religiösa grupper, miljökatastrofer, coronakrisen, den växande konflikten med USA och liberala demokratier samt den sedan mer än hundra år oförlösta strävan efter demokrati och rättsstat.

Det fokus Garside lägger vid psykologiska eller andliga perspektiv på situationen i dagens Kina är ovanligt i en bok som denna men det är centralt i hans analys. Det är det också i den tidigare, ”Coming alive”. Garside utgår från människorna, iakttar dem, samtalar med dem och försöker förstå dem. Därför är de två kapitlen om förtroendekrisen och förtrycket av religiösa grupper av avgörande betydelse för hans argumentation.

Sedan den kommunistiska regimen etablerades har folkets förtroende för den smulats sönder av en lång räcka politiska kampanjer med kulturrevolutionen som klimax och i dag talar man allmänt om en trefaldig troskris: brist på tillit (xinxin), förtroende (xinren) och tro (xinyang). Det har i sin tur lett till att olika religiösa rörelser har fått ett uppseendeväckande uppsving. I synnerhet har mängder av små, protestantiska ”huskyrkor” växt fram med huvudsakligen unga, intellektuella och socialt uppåtsträvande församlingsmedlemmar. Det är människor som vill uppnå något nytt och bättre, en verklig förnyelse, och orden ”tillkomme ditt rike” bär för dem, som Garside påpekar, en vision med både andliga och sekulära perspektiv.

Foto: Liau Chung-ren

Det är alltså lätt att förstå varför den kommunistiska regimen, speciellt på senare år, har förklarat krig mot religiösa grupper, både kristna och andra, exempelvis muslimerna i Xinjiang. Men Garside konstaterar att det är ett asymmetriskt krig som regimen knappast kan vinna: den använder våld, fängelser och läger, de troendes vapen är den tro de bär inom sig och den kan inte spärras in eller utplånas.

Sedan Garside skrev sin bok har det hänt en hel del som pekar i samma riktning som hans analys: Handeln med värdepapper för Kinas tre största telekomföretag har suspenderats på Wall Street och flera kinesiska företag lär drabbas av samma beslut; den kinesiska regimens offensiva politik i Xinjiang, Hongkong och Sydkinesiska havet samt gentemot Taiwan har lett till växande kritik och motstånd bland demokratiska länder; vid G7-mötet i Cornwall nyligen lades grunden för något som kan bli en gemensam demokratisk front mot regimen i Peking; misstankarna om sars-cov-2-virusets ursprung har stärkt kraven på en oberoende och grundlig utredning.

Vart och ett av dessa skeenden kan bli existentiella hot mot regimen i Peking. Verkligheten ser mer och mer ut som det scenario som Roger Garside presenterar i ”China coup”.

Kanske innebär det att herr Sai och herr De ändå till slut kan hjälpa det kinesiska folket att bygga en bättre framtid.