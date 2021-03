Så kan klassiska dystopier som ”Soylent green” bli ett vapen i klimatkampen

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Ett gult kex gjort på kemikalier och vegetabiliskt material, någon? Eller, förresten, varför inte prova ett grönt som är gjort på...eh...”havsplankton”?

Inte?

I ”Soylent green” har de svältande massorna inget val. I filmen som utspelar sig i ett hett och överbefolkat New York 2022 har den globala uppvärmningen slagit ut större delen av världens naturliga livsmedelsproduktion. Majoriteten av stadens 40 miljoner invånare utfodras av det mystiska multinationella industrikonglomeratet ”Soylent” som kontrollerar världens matförsörjning genom att förse de utsvultna invånarna med billiga kex som är ett slags måltidsersättning.

Filmen börjar med ett pedagogiskt montage, en intensivkurs i människans förstörelse av planeten – från industrialismens gryning till oljeboomen innan den landar i ett smoggigt New York 2022. ”Soylent green” skildrar ett samhälle i kollaps långt bortom ”peak oil” där det svarta guldet blivit en raritet som är för dyr att använda. I spåren av transportledernas sammanbrott har städerna förvandlats till ett slags överbefolkade, isolerade öar där det råder brist på allt; vatten, mat, husrum, natur och moral. Folk slåss om vatten och hungerkravaller är vardagsmat. Myndigheterna sätter rutinmässigt in grävskopor som bokstavligen skyfflar bort människor från gatorna och dumpar dem i containrar.

Bild 1 av 2 ”Soylent green” Foto: Allstar Picture Library Ltd./Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Hungerkravaller i ”Soylent green”. Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo Bildspel

New York är hett som i helvetet. Inte ens under vintern sjunker temperaturen under 32 grader. I stället för det evigt strilande regnet i ”Blade runner” är staden inbäddad i en dammig, smogliknande hinna i olika nyanser av brun-orange. Segregationen är total och mordfrekvensen ligger på 100 offer om dagen. De allra rikaste bor bakom inhägnade områden med vakter i flotta skyskrapor med danska designmöbler, tv-spel, luftkonditionering och färska råvaror som de köper till ockerpriser. Till varje lägenhet hör eskortflickor som kallas för ”möbler” och erbjuder sexuella tjänster i utbyte mot mat och husrum.

Leigh Taylor-Young som konkubinen ”Shirl” och Charlton Heston som polisdetektiven Thorn i ”Soylent green”.

”Soylent green” kretsar kring Charlton Hestons blanksvettiga polisdetektiv Thorn, en korrumperad och cynisk antihjälte som ljuger, stjäl och fuskar för att överleva i en storstadsdjungel där alla träd för länge sedan är döda. En förtappad antihjälte som är en slaggprodukt av en döende samhällskultur.

Charlton Heston som Thorn och Edward G. Robinson som Sol Roth i ”Soylent green”. Foto: Photo 12/Alamy Stock Photo

Filmens bultande hjärta är i stället Thorns rumskamrat Sol Roth, eminent spelad av Hollywoodlegendaren Edward G Robinson. En rumänskättad skådespelare som slog igenom som gangster i ”Little Caesar” och spelade i noirklassiker som ”Stormvarning utfärdad” (”Key Largo”) mot Humphrey Bogart och Lauren Bacall.

Bild 1 av 2 Edward G. Robinson, Humphrey Bogart, Lionel Barrymore och Lauren Bacall i ”Key Largo” (”Stormvarning utfärdad”) från 1948. Foto: Masheter Movie Archive/Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Edward G. Robinson i titelrollen i gangsterfilmen ”Little Caesar” (1931) som blev hans genombrott. Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo Bildspel

Hans 103:e och sista roll i ”Soylent green” var kanske ändå hans finaste stund som skådespelare. Sol Roth är en skarpsinnig och analytisk humanist som minns den gamla världen och brukar kallas för ”The book” eftersom han är en av få som har tillgång till böcker. Han är både filmens moraliska centrum och samvete som minns världen av i går, innan ”allting brann upp” på grund av växthuseffekten.

”Det fanns en värld en gång i tiden, pojkspoling.”

”Ja, du brukar säga det.”

”Jag var där, jag kan bevisa det.”

”Jag vet, jag vet. När du var ung så var folk bättre ...”

”Äh, skitsnack. Folk har alltid varit ruttna. Men världen ’var’ vacker ...”

Filmens thrillerintrig triggas i gång när Thorn kallas till en av stadens flottaste skyskrapor för att utreda mordet på en rik industrimagnat (spelad av Joseph Cotten) som också sitter i styrelsen för Soylent.

Charlton Heston kallas till en flott våning för att utreda mordet på en industrimagnat (spelad av Joseph Cotten). Foto: Photo 12/Alamy Stock Photo

Till en början är den cyniska Thorn mer intresserad av mordoffrets kylskåp med rariteter som kött, ägg, grönsaker och frukt, samt märkesspriten än av att hitta mördaren. Han plockar med sig livsmedlen hem för att överraska Sol som hela tiden hallucinerar om riktig mat från den gamla tiden – precis som Evelyn Waugh drömde om svart kaviar och vaktelägg när han skrev ”En förlorad värld” på en nödtorftig diet av sojabönor.

I jakten på industrimagnatens lönnmördare inser Thorn att det finns människor på Soylent som är beredda att gå över lik för att skydda företagets mörka hemlighet. Med hjälp av Sol gör han den chockerande upptäckten att bolaget har börjat framställa sina nya kex av människolik – sedan även havsplankton håller på att dö ut.

När Sol inser sanningen bakom ”soylent green” blir han så äcklad av den mänskliga existensen att han bestämmer sig för att ”gå hem till Gud” och checkar in på en statssponsrad dödshjälpsklinik. Inför sitt sista ögonblick i livet får han en dos ”trolldryck” och får sedan ligga i ett luftkonditionerat rum och lyssna på Rachmaninov medan han får njuta av storslagna naturbilder från förr – något som påminner om hur de strandsatta passagerarna i ”Aniara” kan återuppleva jordens under med hjälp av Mimaroben.

Sol Roth (Edward G Robinson) i dödshjälpskammaren i ”Soylent green”. Foto: Entertainment Pictures/Alamy Stock Photo

Thorn kommer försent för att kunna rädda Sol. Hjälplös tvingas han ta farväl av sin vän via en högtalartelefon på andra sidan glasrutan till dödshjälpskammaren där bilderna flödar på solnedgångar, havsvågor, skogar med vilda djur och prunkande blomsterängar.

”Kan du se det?” frågar Sol.

”Ja...” svarar Thorn hänfört.

”Är det inte vackert?”

”Oh, ja...”

”Jag sa ju det.”

”Hur kunde jag veta? Hur kunde jag ... hur kunde jag någonsin föreställa mig?” säger Thorn ödmjukt medan han faller i gråt.

Scenen där Sol ligger orörlig och gråter tyst över skönheten i den förlorade världen är filmens finaste. Till och med alfahanen Heston blev så rörd över sin kollegas spel att han började gråta på riktigt i scenen, vilket han har berättat i intervjuer.

Vad han inte visste var att hans kollega var dödssjuk på riktigt. Edward G Robinson hade skrivit på kontraktet för ”Soylent green” med insikten om att det också skulle bli hans allra sista film. Utan att berätta för någon om sin cancer genomförde Robinson inspelningen. En kort tid efter att dessa scener spelades in somnade den 80-åriga Edward G Robinson in den 26 januari 1973.

Knappt tre månader senare hade ”Soylent green” världspremiär. Filmen var en del av en våg av eko-fiktion som växte fram i 60-talets USA. Filmen baserades på Harry Harrisons science fiction-roman ”Ge plats! Ge plats!” (”Make room! Make room!”) som är en sedelärande skildring av följderna av befolkningsexplosionen med allt vad det innebär av utarmning av jordens resurser, utsläpp och global uppvärmning. I romanen går det knappt en sida utan att någon klagar på extremvärmen mitt under vintern i New York. När Harrison skrev boken hade jorden en befolkning på cirka 3,4 miljarder. I hans dystopi rymmer jorden cirka 7 miljarder invånare - en siffra som jorden passerade i början av 2010-talet.

Den Oscarsbelönade producenten Walter Seltzer ville göra filmen tillsammans med vännen och parhästen Charlton Heston. Före ”Soylent green” hade de bland annat gjort filmer som västernfilmen ”Wild Penny”, sportdramat ”Number one” och den postapokalyptiska actionfilmen ”The Omega man” som bygger på Richard Mathesons ”Varulvarnas natt”, en roman som också gett upphov till filmerna ”The last man on Earth” (1964) och ”I am legend” (2007) med Will Smith.

Bild 1 av 2 Charlton Heston och Rosalind Cash i ”The Omega man”. Foto: United Archives GmbH/Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Charlton Heston i ”The Omega man”. Foto: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo Bildspel

I ”The Omega man” spelar Charlton Heston en forskare som överlever en global pandemi i spåren av ett världskrig med biologiska vapen. Tack vare att han experimenterat fram ett vaccin och injicerat sig själv lyckas han bli immun men både jagar och jagas av medlemmar av kultliknande sekten ”The Family” som består av pestsmittade offer som förvandlats till ett slags nattliga albinomutanter, antingen deformerade eller psykotiska.

Denna dystra actionfilm blev som ett genrep inför ”Soylent green” som skulle hantera deras gemensamma hjärtefråga. Trots att Seltzer hade andra politiska åsikter än republikanen Heston – senare en välkänd frontfigur för vapenlobbyorganisationen NRA – så var de rörande överens om en sak: överbefolkningen var det största hotet mot planeten och mänskligheten.

Hollywoodjätten MGM hade anlitat Stanley R Greenburg för att skriva filmmanuset på Harrisons bok. Greenburg behöll en stor del av kärnan i romanen men tog sig också enorma friheter som att lägga till spektakulära inslag som de statssponsrade självmordsklinikerna, eskortflickorna som kallades för ”möbler” och framför allt det stora avslöjandet i slutet om att titeln ”Soylent green” var ett utslag av kannibalism. Regissören Richard Fleischer valde att öka på New Yorks folkmängd från 34 till 40 miljoner och flytta handlingen från 1999 till 2022 när han skapade sin dystopiska vision av Manhattan på MGM:s gamla studioområde i Culver City i Kalifornien.

Författaren Harry Harrison. Foto: ZUMA Press, Inc./Alamy Stock Photo

Harry Harrison hatade filmmanuset och svor att aldrig mer låta någon filmatisera hans romaner. Senare lär Harrison ha skämtat om att filmen ”vid enstaka tillfällen har vaga likheter med boken”. Enligt John Brosnans bok ”Future tense: The cinema of science fiction” dök författaren upp på inspelningen för att dela ut exemplar av sin bok och ge handfasta råd till Robinson om hur han skulle spela sin rollfigur.

Men även om Harrison var missnöjd och filmen har sina brister så blev ”Soylent green” ett slags milstolpe för klimatkrisfilmen. Inte så mycket för att den inspirerade namnet på måltidsersättningsdrycken ”Soylent” som blev poppis i Silicon Valley för några år sedan. Snarare hur regissören Fleischer med relativt enkla medel lyckades gestalta hur en klimatkatastrof skulle kunna te sig. Även om ”Soylent green” kom i sällskap med några andra ekokatastrof-filmer i början av 70-talet så var ingen lika miserabel, vardagsgrå och klaustrofobisk än den. Som åskådare blir man nästan klibbig av svett bara av att se ”Soylent green” och börjar hallucinera om friskt vatten, riktig mat, svala duschar och mest av allt riktig natur – allt det vi ofta tar för givet.

Frånvaron av natur blir till slut outhärdlig. Med 2022 runt hörnet vet vi förstås att filmens dystra profetia inte kommer att hinna slå in, men det är knappast det som är poängen. Sci-fi-författare brukar vara mer intresserade av att diskutera tänkbara framtida scenarier än att försöka leka spågummor som är kalenderbitare. Det vi vet är att den globala uppvärmningen inte längre kan avfärdas som science fiction.

Mot denna bakgrund är det överraskande att så få Hollywoodfilmer handlar om följderna av växthuseffekten. Drömfabriken dras till katastrofer och fan och hans moster som flugor till en sockerbit men tycks ha beröringsskräck med kriser som är orsakade av vår egen livsstil. Hollywoodbossarna skyggar inför den globala uppvärmningen på ett lika neurotiskt sätt som Basil Fawlty gjorde för ”kriget” när tyskarna kom på besök i ”Pang i bygget”.

I en BBC-artikel väckte Nicholas Barber frågan: ”Varför blundar Hollywood för klimatförändringarna?” Efter en genomgång av några av 2000-talets mest kända apokalypsfilmer konstaterade han att Hollywood inte ville associeras med den pågående globala uppvärmningen. Filmerna som bekymrade sig för planetens tillstånd utgick i stället från andra scenarier som smittsamma pandemier (”Contagion”, ”World war Z”, ”Zombieland”, ”Inferno”), krig (”Mad Max. Fury road”, ”The book of Eli”, ”Alita. Battle angel”), invasioner av utomjordingar (”Edge of tomorrow”, ”A quiet place”, ”Oblivion”) eller medicinska experiment som gått snett (”Apornas planet”, ”I am legend”).

I Christopher Nolans ”Interstellar” har människan fått söka sig ut i galaxerna för att grödorna har slutat att fungera som normalt och i Alfonso Cuaróns ”Children of men” är grundproblemet infertilitet. I vissa filmer får människan förlita sig på kärnvapenexplosioner för att kickstarta jorden som slutat snurra (”The core”) eller när solen går på sparlåga (”Sunshine”).

Det är som om klimatkrisen är illa lämpad för Hollywoods traditionella hjältar eftersom det inte finns någon snabb och enkel fix. Kanske beror skygglapparna också på drömfabrikens smutsiga förflutna som en miljöbov. Och i någon mening är vi alla mer eller mindre skurkar i detta pågående CO2-drama. Så kanske är Hollywood rädd för att göra kommersiellt harakiri genom att skuldbelägga publiken när man kan skylla på elaka utomjordningar, galna vetenskapsmän eller diktatorer med kärnvapenmissiler?

Men frågan är om Hollywood kan fortsätta att låtsas som om det regnar när planeten håller på att brinna upp?

I boken ”Climate trauma. Forseeing the future in dystopian film and fiction” (Rutgers University Press, 2016) skriver E Ann Kaplan om hur filmer som ”Soylent green” fyller en viktig funktion. Hon menar att de erbjuder ett varnande exempel genom att gestalta scenarier som ger publiken chansen att identifiera sig med ”sitt framtida jag” i världar som är otrygga, farliga och icke-hållbara. Oron inför denna osäkra framtid kan leda till ett psykologiskt tillstånd som hon kallar ”förtraumatiskt stressyndrom” (pretraumatic stress disorder). Hennes ambition med boken är att ge läsarna verktyg för att utvinna något användbart ur filmer som skildrar en mardrömslik framtid: ”I stället för att filmerna ska göra oss passiva av skräck är min förhoppning att vi ska börja uppfatta dystopiska scenarier som en varning för vad vi måste undvika till varje pris.”

Nyligen var Åsa Beckman inne på samma spår i en DN-krönika där hon menade att fantasin är ett underskattat vapen i kampen mot den globala uppvärmningen: ”Gestaltning kan skapa förståelse. Och förståelse kan skapa förändring. Fantasin kan vara en mycket större del av mänsklighetens räddning än vi tror”.

Edward G Robinsons rörande rollfigur i ”Soylent green” lyckas på egen hand gestalta vad som står på spel för oss alla. Om det betyder att vi också får svälja ett och annat lökigt sidospår genom att tugga i oss några kannibalkex så kanske det är priset vi får betala.

”Soylent green – USA år 2022” finns att hyra och köpa på Itunes

Affischen för ”Soylent green” (1973). Foto: Photo 12/Alamy Stock Photo