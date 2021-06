Så kom han nära Bob Dylan: ”Jag tog bara de bilder jag tyckte var bra”

Han kallas fortfarande för ”skuggan”. I över tio år följde Larsåke Thuresson världsartister och svenska musikikoner med kameran på axeln. Bilderna på en sprallig Bob Dylan under hans första Sverigebesök är unika.

– Motivet kommer som en snigel, försvinner som blixten. Man försöker ta bilder som är lite annorlunda, hitta andra vinklar, säger Larsåke Thuresson när DN träffar honom på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Historierna är många. Under Bob Dylans pressmottagning på Rådmannens restaurang i Stockholm 1966 frågar en journalist varför artisten har så skrynkliga byxor. När resten av pressfolket lämnat hänger Thuresson kvar. Han fångar när Dylan möter fans på gatan utanför och spexar för kameran. Och hur han sedan klämmer in sig i baksätet på en bil – där chauffören är den då hyfsat okände Lasse Berghagen.

– De har lånat Lill-Babs Mercedes, förklarar Larsåke Thuresson och ler brett.

Bob Dylan klämmer in sig i baksätet med medlemmar i kompgruppen The Band. Chaufför är den då hyfsat okände Lasse Berghagen. I framsätet finns också konsertarrangören Simon Brehm. Foto: Larsåke Thuresson/Dunkers kulturhus

Det är bakom kulisserna, grå vardag och glamour på ett bräde. Utställningen ”Ikoner”, som öppnade tidigare i juni, visar nära 200 bilder, affischer och vinyler. I högtalare hörs applåderna och musiken. Tanken är att ge en känsla inte bara för rocklegendarerna – utan också för tidsandan, menar utställningsproducent Charlotta Jönsson.

– Bilderna innehåller ju så mycket; frisyrer, mode och skyltar på stan, säger hon.

Det är Cornelis Vreeswijk, The Rolling Stones, Jerry Williams och The Who. Men också askkoppar på fot, tulltjänstemän, telefonkataloger och ölburkar. Världsartister och vardag från en svunnen tid – men på inga sätt en nostalgisk utställning, tycker Charlotta Jönsson.

– Det jag såg i bilderna är närhet och nerv, som är Larsåkes signum. Många av artisterna har man sett bilder på förr, men utställningen är aktuell. I skolan tolkas ju Dylans musik och texter fortfarande, säger hon.

För Larsåke Thuresson stod det tidigt klart att fotografi var något speciellt. Som 12-åring stängde han in sig i badrummet för att framkalla bilder och när han fick någon veckas praktik på Motala tidning var lyckan total. Efter att ha följt tidningens fotograf i hälarna i ur och skur, frågade han om han fick fortsätta även på lovet. Det var så han fick sitt smeknamn, Skuggan. Som 16-åring flyttade han till Stockholm och fick jobb på en bildbyrå.

Bild 1 av 2 När Cher och Sonny gick på shoppingtur i Stockholm 1966 vände många sig om på gatan eftersom klädstilen stack ut. ”Folk tyckte att de gick runt i pyjamas”, säger fotograf Larsåke Thuresson. Foto: Larsåke Thuresson/Dunkers kulturhus Bild 2 av 2 Mick Jagger i logen före The Rolling Stones konsert på Kungliga tennishallen 1966. Foto: Larsåke Thuresson/Dunkers kulturhus Bildspel

Första plåtningen någonsin av Ted Gärdestad har etsat sig fast i minnet. Den legendariske sångtextförfattare och musikförläggaren Stikkan Anderson hade ringt och bett om bilder på den nya femtonåriga artisten.

– Han var sprallig, idérik, full av action, berättar Larsåke Thuresson.

I en senare bild ses Gärdestad intervjuas av Veckorevyns reporter. I bakgrunden står hans bror Kenneth Gärdestad i ett hörn för sig själv.

– Det var ingen som intresserade sig för honom, fast han hade skrivit många av texterna, säger Larsåke Thuresson.

Han har tänkt mycket på det som hände Ted Gärdestad sedan.

– Det blev en sådan hysteri kring honom, och då behöver man hjälp som artist. Man ramlar nog ganska hårt, säger Larsåke Thuresson.

När The Beatles landar på Arlanda i juli 1964 lyckas Larsåke Thuresson ta sig upp på en trappa till planets främre dörr och lyfta kameran. Resten av de samlade pressfotograferna står nere på marken. Foto: Larsåke Thuresson/Dunkers kulturhus

Det är tack vare döttrarna som bilderna alls kan visas. Efter att Thuresson från tidigt 1960-tal till mitten av 1970-talet plåtade artister för olika tidningar gick han över till andra uppdrag inom film- och tv-branschen. En del av bilderna hade publicerats, men många packades ner i lådor och ställdes på vinden. Tills Larsåkes döttrar för några år sedan började prata om att han måste göra något av det där. De gjorde research om en scanner och tjatade vidare.

– För en gångs skull lyssnade jag på mina döttrar. Då upptäcker jag att jag tagit bilder på Dylan, Björn och Benny, Simon & Garfunkel.

Tre år tog det för Thuresson att skanna in sitt omfattande material, totalt cirka 65 000 bilder. Arbetet resulterade i fotoboken ”Ikoner”, som nu alltså tas vidare i utställningsform.

När Larsåke Thuresson började gräva i lådorna på vinden för några år sedan hittade han de runt 65 000 bilder han tagit under 1960- och 70-talet. Foto: Anders Hansson

Mycket rör sig i den privata sfären. Cher handlar smink och minkpäls på NK i Stockholm tillsammans med sin syster, Jerry Williams sitter hemma i fåtöljen med morgontofflorna på. De murar av pr-folk och agenter som byggts upp kring dagens pop- och rockelit känns avlägsna.

– I dagens läge kommer vi aldrig så nära, säger Larsåke Thuresson.

Bästa exemplet är kanske bildserien med Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus. ”Sommarens stora romans” blev löpet i Veckorevyn, som då gick att köpa för 1.60 kronor, inklusive moms. Men de flesta av bilderna på det nykära paret publicerades aldrig.

– Det kändes nog för djärvt, säger Larsåke Thuresson.

”Sommarens stora romans”. Så beskrev Veckorevyn nyheten om att Agnetha Fältskog och Björn Ulvaeus blivit ett par. Larsåke Thuresson fångade dem på bild i lägenheten på Kungsholmen 1969. Foto: Larsåke Thuresson/Dunkers kulturhus

Helt klart har han under sina år som rockfotograf spenderat betydligt mer tid i artisternas vardag än i sin egen lägenhet. Kanske är det också det som är hemligheten. Att inte tränga sig på, vara för intensiv och stökig.

– Jag har ibland tänkt att jag kanske tryckte för lite bilder. Men samtidigt tror jag att det var just därför jag fick komma så nära, för att jag bara tog de bilderna jag tyckte var bra. Då slappnar alla av och känner att man kan vara sig själv.

Om utställningen ”Ikoner – Fotografier av Larsåke Thuresson” visas på Dunkers kulturhus i Helsingborg till den 3 oktober. Bland artisterna: Jimi Hendrix, Tom Jones, Cher, Birgit Nilsson, The Beatles, The Rolling Stones, Björn & Benny. Visa mer

