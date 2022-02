Så larmade David Bowies alienfigur om klimatkrisen

Äntligen stod ”den smala vita hertigen” på inspelningsplatsen. Ingen har någonsin påstått att David Bowie var i sitt livs bästa form när han anlände till New Mexiko i juni 1975 för att fronta ”The man who fell to earth” (”Mannen utan ansikte”). Den kokainrusiga brittiska popstjärnan kom till Albuquerque i samma blå limousine som han nyligen hade använt under turnén ”Diamond dogs tour”. En sex månader lång eriksgata genom USA som visserligen hade varit en konstnärlig triumf, men samtidigt nära nog på att knäcka honom. Det han själv beskrev som ett ”astronomiskt” missbruk av droger – främst kokain – hade gjort honom smal som en pinne, undernärd, blek, depressiv och alienerad. Det var ingen slump att han snöat in på sitt nya alter ego ”The thin white duke”, det som skulle bli den kameleontiska artistens mest ondsinta persona.

Ironiskt nog, visade det sig att hans fysiska och psykiska tillstånd var perfekt för alien-rollen i Nicolas Roegs mystiska och experimentella filmatisering av Walter Tavis roman från 1963. Filmen kretsar kring Thomas Jerome Newton, en synsk alien som dimper ner på jorden i desperat jakt efter vatten för att rädda sin hemplanet som ödelagts av miljöförstöring och krig. I sitt möte med mänskligheten, massmedierna och korrupta amerikanska storföretag bryts han sakta ner och fastnar i ett tungt alkohol- och tv-missbruk.

Filmen är en salig – men underbart fascinerande – röra av allt möjligt; ett drama om hjärtskärande ensamhet och alienation, en provokativ satir över det moderna konsumtionssamhället och en del av 70-talets våg av dystopiska sci fi-filmer som skildrade konsekvenserna av människans våld mot naturen, tillsammans med bland andra ”Soylent green”, ”Den tysta flykten” och ”No blade of grass”.

David Bowie i ”The man who fell to earth”. Foto: Alamy

Även om den visionära filmen fick ett blandat mottagande vid premiären 1976 så betraktas den numera som en kultfilm vars rykte bara växer. En av filmens största fans är Dan Watters (”Cowboy bebop”) som i höst släpper serieromanen ”The man who fell to earth” med Bowie som inspirationskälla.

– Filmen är ett mästerverk som har oerhört mycket att säga; om människor, om jorden och allt däremellan. Det finns också teman som klimatkrisen och företagens girighet som är ännu mer relevanta i dag än de var när Nicolas Roeg gjorde filmen. Det är hög tid att se på världen med Thomas Newtons avvikande blick igen. Kanske kommer han att se något vi har missat, säger Dan Watters i ett uttalande.

Bild 1 av 2 Ur Dan Watters kommande seriealbum ”The man who fell to earth” som kommer ut i höst. Foto: Titan comics Bild 2 av 2 David Bowie i ”The man who fell to earth”. Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo Bildspel

Watters är inte ensam i sin fascination. I slutet av april är det premiär för tv-serien (Paramount+) som är en reboot av originalet snarare än en nyinspelning.

– Vi står förstås i djup tacksamhetsskuld till David Bowie, Walter Tevis och Nicolas Roeg - och försöker hedra deras arv – och föra det vidare. De frågor som romanen och filmen väcker är tidlösa, men vi har också omtolkat dess teman för vår tid, säger regissören och en av serieskaparna Alex Kurtzman under ett digitalt pressmöte – i sällskap av medförfattarna Jenny Lumet och John Hlavin, samt skådespelarna Chiwitel Ejiofor och Naomie Harris.

– Idag känner vi alla – varje dag, över hela världen – att mänskligheten står vid ett stort vägskäl, inte minst vad gäller klimatförändringarna. Vår serie vill utforska hur vi hamnade här och vilka val vi måste göra för att komma vidare, fortsätter Kurtzman.

Chiwitel Ejiofor och Naomie Harris i tv-serien ”The man who fell to earth” som har premiär på Paramount+ den 25 april. Foto: Showtime

I tv-serien, som utspelar sig 40 år efter filmen, har Bowies åldrade rollfigur tagits över av Bill Nighy (”Love, actually”). Han är en ensam, orkeslös och desperat åldring som har förlorat allt, kanske också sitt förstånd. I detta läge dimper alien-figuren Faraday (Chiwetel Ejiofor) ner på jorden för att fullfölja Newtons mission – med hjälp av en noga utvald forskare (Naomie Harris).

Precis som i filmen handlar tv-serien mer om utanförskap, existentiell ensamhet och mänsklighetens syndafall än om utomjordiska galaxer.

– Ja, precis som Roeg så använder vi sci fi-mallen mest för att utforska vad det innebär att vara människa. Alienfiguren är en underbar prisma som vi kan betrakta oss själva genom. Faraday ser det bästa och det sämsta inom oss. I grunden är det en djuplodande utforskning av ensamhet. Tevis slogs mot sina inre demoner när han skrev boken. Så Thomas Jerome Newton var ett slags skuggfigur av honom själv, säger Kurtzman.

Walter Tevis, som även skrivit romaner som ”The queen's gambit” och ”The hustler”, ger honom rätt. Han har själv medgett att ”The man who fell to earth” var en förtäckt självbiografi där han bland annat fångade känslan av att vara sängliggande under sjukperioder i barndomen, familjens flytt från det urbana San Francisco till bondvischan i Kentucky och kampen mot sin alkoholism. Det var också en uppgörelse med det konformistiska 50-tal där Tevis växt upp med kalla kriget och miljöförstöring.

Filmen börjar med att en oidentifierad farkost bryter genom jordens atmosfär i hög hastighet och så småningom kraschlandar i en sjö mitt i den amerikanska västerns storslagna landskap. Den mystiska varelsen visar sig vara en utomjordisk klimatflykting som antar skepnaden av en humanoid med brittiskt pass under namnet Thomas Jerome Newton.

Hans mål är att samla ihop en en förmögenhet för att säkra vattenförsörjning till sin planet. Tack vare sitt tekniska försprång tar han patent på en mängd uppfinningar, startar elektronikbolaget World Enterprises och blir en av världens rikaste män. Dessvärre blir saker saker och ting komplicerade när han förförs av en ströjobbande kvinna från Oklahoma, Mary-Lou (Candy Clark) som introducerar honom för alkohol och kinky humanoid-sex. Hans udda uppenbarelse och framgångar provocerar giriga konkurrenter, de amerikanska myndigheterna och medierna.

Bild 1 av 3 David Bowie Foto: Alamy Bild 2 av 3 Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo Bild 3 av 3 David Bowie i ”The man who fell to earth”. Foto: Alamy Bildspel

Just när han ska lämna jorden i sin nybyggda rymdraket anklagas han för att ha ”överstimulerat ekonomin” och kidnappas av myndigheterna. Efter att ha blivit grundligt undersökt av ett medicinskt team under ett år släpps han ut, nedbruten och alkoholiserad. Hans sista desperata handling för att nå sin fru är att spela in ett album ”The Visitor” som han hoppas ska spelas på radion och hoppas att radiovågorna når ut i rymden.

Historien har bland annat liknats vid en modern Kristus-fabel. I slutändan blev Bowies rollfigur en tragisk hjälte som inte längre är hemma någonstans – outplånligt förändrad av livet på Jorden utan att bli helt mänsklig och samtidigt en främling för sin egen planet.

Filmen har också lekfulla inslag som sidoblinkningen när Bowies nysläppta album ”Young americans” skymtar i en skivbutik i en av slutscenerna. Det finns också en absurd komik i replikskiften, som när Newton ber sin advokat att ställa frågan som hängt i luften hela tiden. Advokaten tar mod till sig och lutar sig framåt:

”Är du från Litauen?”

”Nej, jag kommer från England”, svarar Thomas Jerome Newton med ett flin på läpparna.

”Ah, det var ju inte så hemskt”

Bild 1 av 3 David Bowie som ”The thin white duke”. Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo Bild 2 av 3 David Bowie som Ziggy Stardust. Foto: WENN.com Bild 3 av 3 David Bowie som Ziggy Stardust. Foto: Alamy Bildspel

Inspelningen sammanföll med det Bowie i efterhand kallade ”den mörkaste perioden i mitt liv”. Det tunga kokainsnortandet hade lett till paranoia, depression och en alltmer skev kontakt med verkligheten. Hans matchvikt låg kusligt nära de 40 kilo som alien-figuren uppges ha i boken. Dessutom läste Bowie aldrig manuset från början till slut och fattade knappt vad det var för film som de spelade in. Hans enda kvalifikationer var en mimutbildning och några småroller i bagaget.

– Jag bara kastade in mitt verkliga jag i filmen, precis som jag var vid den här perioden, berättade David Bowie i en intervju med Movieline 1993.

– I praktiken var jag helt okunnig om hur man gjorde film, så jag lärde mig replikerna samma dag och gick mest på min instinkt – som var ganska utsvävande. Faktum är att jag kände mig lika alienerad, osäker och skör som min rollfigur, så det var en ganska naturlig föreställning av någon som bokstavligen höll på att falla i bitar framför kameran, förklarade Bowie.

Nicolas Roeg hittade sin utomjording hemma i tv-soffan när han fastnade framför BBC-dokumentären ”Cracked actor” som skildrade David Bowie under sin USA-turné hösten 1974. Regissören trodde knappt sina ögon när han fick se en anemisk och androgyn rockstjärna från Brixton med blek hy, insjukna kinder och paranoid blick. För en regissör som menade att ”popstjärnor har en större förmåga att lysa upp filmduken än skådespelare” var det rena fyndet. Roeg han tidigare låtit Stones-sångaren Mick Jagger spela avdankad rockstjärna i identitetsupplösning i ”Performance” (1971) och skulle också använda Art Garfunkel som psykiatriker i dramathrillern ”Bad timing” (1980).

Bild 1 av 2 Anita Pallenberg och Mick Jagger i ”Performance” (1971) Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Art Garfunkel och Theresa Russell i ”Bad timing” (1980). Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo Bildspel

Senare förklarade Roeg att Bowies insats i ”The man who...” var unik: ”För mig är han Mr Newton. Jag har aldrig sett honom så bra varken förr eller senare, förmodligen för att han inte spelade. Det var den perfekta uppvisningen i 'icke-agerande'. Och jag menar, hur agerar en utomjording?”

Om någon vet så kanske det ändå var David Bowie. På vissa sätt var det som om hela hans liv hade lett fram till den ikoniska rollen. Som artist hade han tidigt visat ett nästan sjukligt intresse för rymdvarelser och hotande apokalypser. Han hade sjungit om stjärnmän som väntade i skyn (”Starman”), strandsatta astronauter (”Space oddity”) frågat sig om det fanns liv på andra planeter (”Life on mars”). Framför allt hade han uppfunnit den glamrockande alienfrälsaren Ziggy Stardust, som kommit till jorden för att sprida hopp inför en annalkande miljöapokalyps. I ”Five years”, öppningsspåret på albumet ”The rise and fall of Ziggy Stardust”, förklarar Bowies spejsade alter ego att det var bråttom: ”News had just come over/we had five years left to cry in/ News guy wept and told us/ Earth was really dying”.

Inspelningen tycktes bli en välgörande paus från Bowies självförbrännande liv som popstjärna. Håltimmarna mellan tagningarna och kvällarna ägnade han åt att teckna, läsa böcker, filma, skriva låtar, noveller och skissa på självbiografin ”The return of the Thin White Duke”. Trots hans risiga tillstånd flöt inspelningen på utan några egentliga missöden – även att Bowie menade att inspelningsplatserna hade dålig karma och att filmrullarna ofta fastnade i kameran av oförklarlig anledning.

Bild 1 av 2 David Bowie och Nicolas Roeg under inspelningen av ”The man who fell to earth”. Foto: Rights Managed Bild 2 av 2 David Bowie och Nicolas Roeg under inspelningen av ”The man who fell to earth”. Foto: Rights Managed Bildspel

– Jag tror att jag gav honom det han ville ha i rollen. Jag strulade inte till det...jag blev inte besvärad. Tvärtom ville jag verkligen vara till lags. Och, märkligt nog, lyckades jag göra det som förväntades av mig, sa Bowie senare.

Efter månader i klipprummet hade Nicolas Roeg en 2 timmar och 19 minuter lång visuell tripp – drömsk, djärv, impressionistisk, experimentell, hypnotisk och suggestiv. Trailern utlovade en ”kraftfull kärlekshistoria, ett kosmiskt mysterium, en spektakulär fantasi – en chockerande, sinnesutvidgande upplevelse i bild, i rymden och i sex”.

Det blev lite för mycket av det goda för filmens amerikanska medfinansiär Paramount, som tidigare hade sponsrat Roegs hyllade skräckdrama ”Rösten från andra sidan” (1973) med Donald Sutherland och Julie Christie. När den ansvariga bossen på Paramount fick se den färdiga filmen vägrade han att betala och hävdade att Roeg inte hade gjort film de hade kommit överens om.

Det slutade med en förlikning sedan brittiska produktionsbolaget Lion stämt Hollywood-jätten. Den legendariska distributören Donald Rugoff som köpt rättigheterna för den amerikanska biomarknaden tyckte att filmen var ”en av de konstigaste filmerna någonsin har sett”. Efter att bland annat ha rådfrågat en professor i psykiatri och collegestudenter såg han till att Roegs originella konstverk stympades med 20 minuter - däribland de flesta sexscener – innan den fick en begränsad biopremiär i USA.

Bild 1 av 4 Candy Clark och David Bowie i ”The man who fell to earth”. Foto: Alamy Bild 2 av 4 Candy Clark och David Bowie i ”The man who fell to earth”. Foto: Alamy Bild 3 av 4 David Bowie i ”The man who fell to earth”. Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo Bild 4 av 4 Candy Clark och David Bowie under inspelningen av ”The man who fell to earth”. Foto: Rights Managed Bildspel

Även utan de bortklippta kontroversiella scenerna stod ”The man who fell to earth” ut under ett filmår som bland annat gav världen saker som ”Rocky”, ”Alla presidentens män”, ”Örnen har landat”, ”King Kong”, ”Bugsy Malone” och ”En stjärna föds”.

Som tidigare nämnts, möttes filmen av blandad kritik vid premiären våren 1976. Många recensenter såg ut som fågelholkar, däribland DN:s Hans-Erik Hjertén: ”Toppstjärnan David Bowie med sitt kvinnliga fågelansikte ser lagom konstig ut. Men man blir snart besviken därför att filmen sönderfaller i bitar som aldrig ordnar sig i något meningsfullt mönster”. Stjärnkritikern Roger Ebert klagade på filmens ”logiska luckor och bristen på kontinuitet” och var också missnöjd med Bowies rymdskepp som han liknade vid ”en jakthydda med vingar”.

Foto: Alamy

Men det fanns också många som hyllade Roegs säregna vision. Legendariska Pauline Kael hyllade Bowie som ”den mest romantiska figuren på åratal, den moderna versionen av James Deans förlorade pojke-myt” och tyckte att popstjärnans karisma påminde om Katharine Hepburn i transvestitrollen i George Cukors romantiska komedi ”En förtjusande pojke”. Brittiska The Guardian lyfte fram filmens kvalitéer som ”politisk och moralisk allegori”, medan New York Times prisade filmen för att vara ”absorberande och vacker”.

Ett halvt sekel senare är filmen för alltid inskriven i filmhistorien. I den pågående klimatkrisens era så visade sig Roegs film också ha synska kvalitéer – en kuslig profetia om vad som väntar oss om vi inte lyckas hålla den globala uppvärmningen i schack.

Även om filmen hade ett pessimistiskt och genomsyrades av misantropi, så vill skaparna bakom tv-serien ”The man who fell to earth” ha en mer upplyftande och optimistisk ton.

– Jag tror på människan, och jag ville skriva om människor som reser sig och tar sig genom svårigheter. För vi är en ganska cool art. Om en rymdvarelse kom till jorden, så tror jag att skulle hen skulle säga, ”Vänta lite, ni är kapabla till några riktigt vackra saker”, säger manusförfattaren Jenny Lumet.

Men det finns också gränser för vad som är mänskligt möjligt.

– Det går inte att återskapa Bowies magi, säger Alex Kurtzman.

– Därför var det helt avgörande att vi inte skulle välja någon skådespelare som skulle göra en David Bowie-imitation. Snarare ville vi hitta någon som kunde sätta sin prägel på figuren – på ett annorlunda sätt. Bill Nighy fattade precis vad som krävdes och var också en gammal vän till David Bowie. Att han fick spela en äldre version av Newton var också ett sätt att hedra Bowie och deras vänskap.

Bild 1 av 2 David Bowie i ”The man who fell to earth” (1976). Foto: Alamy Bild 2 av 2 Bill Nighy som Thomas Newton Jerome i tv-serien ”The man who fell to earth” som har premiär den 25 april. Foto: Showtime Bildspel

”The man who fell to earth" Brittisk-producerad film som spelades in i New Mexiko, USA, sommaren 1975 och bygger på Walter Tevis roman från 1963, regisserad av Nicolas Roeg och manus av Paul Mayersberg David Bowie, Candy Clark, Buck Henry, Rip Torn, Bernie Casey, Tony Mascia m fl finns på rollistan. Budget: 1,5 miljoner dollar (7,8 milj dollar i dagens penningvärde) Inspelningsplatser: Främst i New Mexico, däribland Albuquerque, White Sands, Artesia och Fenton Lake.Längd: 138 minuter Världspremiär: 18 mars 1976 i Storbritannien, svensk premiär den 11 oktober 1976 under titeln ”Mannen utan ansikte”. Visa mer

Nicolas Roeg – filmaren som rörde sig fritt i tiden

Så blev ”Performance” Storbritanniens mest mytomspunna film

Sjuttiotalsklassikern ”Soylent green” tog växthuseffekten på blodigt allvar