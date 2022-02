Så memorerade människan sina vägar genom sånger och naturens former

Arkeologiska lämningar tyder på att människor av vår sort (homo sapiens) migrerade från Afrika i olika vågor för mellan 70 000 och 180 000 år sedan. På relativt kort tid vandrade de över jordens yta, från väster till öster, och från söder till norr, längst upp i nordost på en landbrygga till Amerika och i sydost till Australien – Arktis och Oceanien tog längre tid. (På 1900-talet fortsatte resorna till månen och i vår tid förbereds ytterligare resor ut bland planeterna i Vintergatan).

Men hur gick det till egentligen, från början? Hur hittade de? De första måste ha vandrat på vinst och förlust. Några slog sig säkerligen ner där de hamnade, andra vandrade vidare efter en tid. De som stannade lärde känna trakten; kunskap var nödvändig både för dem som stannade och för dem som fortsatte sin vandring. De som rekognoserade måste också minnas vad de såg för att kunna berätta för dem som stannade kvar. De måste lägga trakten på minnet.

Hur kan detta minne ha sett ut? Om den frågan har en livlig teoribildning vuxit fram bland kulturvetare och hjärnforskare. Det har också utvecklats en avancerad vetenskapsjournalistik kring dessa problem. En vanlig uppfattning handlar om en form av imaginära kartor, lagrade i den del av hjärnan som kallas hippocampus. Jag har under vintern läst några mycket spännande böcker kring de här frågorna, framför allt Michael Bonds ”From here to there: The art and science of finding and loosing our way” samt M R O'Connors ”Wayfinding: The science and mystery of how humans navigate the world”.

När man går åt ett visst håll passerar synbilderna i en bestämd ordning

En imaginär karta kan ha handlat om enkla synbilder, som under en kort vandring från utgångsplatsen inbegrep sådant som klippformationer, enstaka träd, stenar av en ovanlig form. Ett sätt att återge synbilderna för de andra vandrarna kan ha varit i berättelsens form, alltså en kronologisk skildring av vandringens gång. När man går åt ett visst håll passerar synbilderna i en bestämd ordning. Solens ställning bestämmer det vi kallar håll: öster, väster, söder, norr. Språkvetare och antropologer har noterat att det fortfarande finns kulturer, som inte gör någon skillnad på höger och vänster utan anger väderstrecken, av typ: det sitter en mygga på din östra kind.

Det var säkerligen också viktigt att ge markanta platser åskådliga namn – namn på platser kan vara mycket gamla. En av författarnas, Michael Bonds, farföräldrar som härstammade från Skottland nämnde ofta ett namn på gaeliska, Invergeldi, som betyder ”där de ljusa och glittrande bäckarna flyter samman”. De första människornas minnen innehöll platser. Och så är det ju fortfarande. När man blir äldre, lättare tappar minnet, och skall ta sig låt säga från köket till sovrummet för att hämta en grej har man inte sällan glömt vad var för en grej man skulle hämta, när man kommit till sovrummet. Men om man då går tillbaka till köket händer det ibland att man minns vad man skulle hämta. Plats och minne hänger på olika sätt ihop.

I uppteckningar från trettiotalet kan vi läsa om hur Australiens urinvånare gick till väga när de skulle börja en vandring in i okänt land: till en början rör jag mig inte särskilt långt, säger en av de tidiga invandrarna, ”jag går ett stycke, så vänder jag tillbaka, sen går jag åt ett annat håll, på samma sätt, fram och tillbaka. Efter ett slag känner jag mig säker och kan gå långt”. Minnet har blivit en Ariadnetråd med vars hjälp man tar sig tillbaka. Man kan här påminna om att så gör också ett barn, går en bit från mamma, vänder sig och får ett leende, som det sedan kan gå vidare på.

Vår tidigaste litteratur handlar ofta om resor som gick fel, som Odysseus hemresa från Troja

De första resorna kan ha gått till så här – våra förfäder måste ha utvecklat en god minnesförmåga. Såvida de inte gick vilse. Vår tidigaste litteratur handlar ofta om resor som gick fel, som Odysseus hemresa från Troja. Och i de europeiska folksagorna går barnen ofta vilse, de tror sig ha hittat ett pepparkakshus men har hamnat hos en häxa.

Michel Bond berättar i sin bok om en antropolog som rekonstruerat en karta över ett område på Grönland där inuiter rör sig mellan fångstplatser, det är streck åt olika håll, de flesta utan namn. I dag kör inuiterna snöskoter, för en kort tid sedan hundspann. De rör sig i ett snölandskap, som hela tiden förändras, med snödrift och smältande isar som ständigt skiftar form. Ändå känner de landskapet som sin egen hand. De har namn till och med på vindarna som de ger kön: den kvinnliga vinden är den som bäst packar snön, den blåser upp och stillnar, den manliga vinden är mer jämn.

Med hjälp av vindar, isar, snöformationer och öppet vatten konstruerar inuiterna i minnet kartbilder över sin omgivning. Författaren M R O'Connor talar om minnesskap (memoryscapes) som ibland delas av familjer eller större grupper. Sådana minnesskap kan, menar hon, ha styrt våra tidigaste förfäder. Minnesbildens ordning är själva berättelsen, den muntligt framsagda ordningen – kanske början till en litteratur.

Men hon är lite osäker. En karta är i sig en metafor, som vi ärvt från antikens kart- och tankevärld: ord och linjer där geometrins lagar gäller. Antikens berömda minneskonst var att föreställa sig ett hus, i vilket den som vill minnas ett ämne, går från rum till rum och plockar från hyllorna de imaginära böcker vari ämnet behandlas: placeringen på hyllan, i det rummet och i just den boken. Hen kommer då ihåg vad som står i fantasiboken.

Finländska renskötare följer ett spår när de letar efter bortsprungna renar, de tolkar tecken

Men man ta enklare exempel. Hur tar man sig till jobbet? Ser man en karta framför sig då? Knappast. Är det inte mer som en melodi, säger en psykolog som O'Connor intervjuar. När jag tänker på hur jag skall gå till jobbet är det som att humma på en melodi, menar han. Början av melodin och minnet är mer obestämt, utan att jag vet hur det gick till är jag inne i hummandet.

Några antropologer, som Tim Ingold i Edinburgh, verkar över huvud taget vara skeptisk till kartmetaforen, som han tycker har en alltför intellektuell bakgrund. Han har forskat på finländska renskötare, samer, ett folk som hela tiden befinner sig i rörelse. De följer ett spår när de letar efter bortsprungna renar, de tolkar tecken. Ett spår är inte detsamma som en karta. Ingold är inspirerad av de äventyrsböcker han läste som barn, om pälsjägare och polarforskare. De rörde sig längs en rad av bäckar, raviner, myrar – alltså följder av platser, sekvenser, inte punkter.

En historiker som närmat sig denna problematik är italienaren Carlo Ginzburg (son till författaren Natalia Ginzburg). Han utgår från två namn: Sigmund Freud och Sherlock Holmes. För Freud är fragmentet en viktig källa till att förstå människan, för Holmes spelar spår en viktig roll, alltså en jägares kunskap: tolka tecken, en bruten kvist, nedtrampat gräs, björnbajs. Man kan rekonstruera björnens vanor, lära sig tänka som en björn. Genom att rekonstruera björnens troliga avsikter är det möjligt att bygga en fälla, överlista björnen och fånga den.

Hela denna problematik tar oss till Australien, som ägnas ett långt avsnitt i O'Connors bok. Australien har varit bebott under längre tid än man tidigare trott, kanske 40 000 år. Bland de första australierna fanns olika språk som talades av folk, skilda från varandra av öknar och ofruktbar mark. Mellan de bebodda områdena gick det handelsvägar för handel med varor som pärlor och färgämnen. Vägarna var inte markerade, men fanns i form av så kallade sånglinjer, vilka i minnesform innehöll vägbeskrivningar som angav vattenhål och bäckar, där det utspelats dramatiska händelser, värda att minnas.

Hos de tidiga australierna lever minnena kvar som sånglinjer, ihågkomna än i dag

En annan beteckning på sånglinjer var drömspår. De tidigaste australierna verkade, enligt vissa historiker, räkna sin familjehistoria i bara några generationer tillbaka, ungefär som vi själva. Före den tiden härskade den tid som kallades Drömmandet (The Dreaming). Drömspåren visar hur ”landskapet skall läsas”, enligt historikern Dale Kerwin i dennes bok ”Aboriginal dreaming paths and trading routes”. Drömspåren förmedlades muntligt, ett slags sång.

I Europa finns motsvarigheter i muntligt framförda hjältesagor, förbundna med vissa platser och färder. De tidiga versionerna var uppbyggda på rytm och melodi och var levande fortfarande i början av 1900-talet. En sådan muntlig saga är just ”Odysséen”. Dessa muntliga varianter försvann dock efterhand när skrivkonsten blev det dominerande mediet. Men hos de tidiga australierna lever minnena kvar som sånglinjer, ihågkomna än i dag.

Om man snurrar på en jordglob visar den i ett visst läge nästan bara vatten, det som vi i dag kallar Stilla havet. Där finns många mindre ögrupper som Salomonöarna och Marshallöarna, samt några större öar som Hawaii. Men öar och ögrupper ligger hundratals mil från varandra.

Hur har människorna hittat dit? En vanlig teori är att de seglade fel och så småningom kom fram till någon av de ögrupper som inte var bebodda. Men så var det inte enligt polynesiernas egen uppfattning. De lärde känna havet och prövade sig fram, för att kunna ta sig tillbaka. De färdades i utriggarkanoter med segel, helst på natten när stjärnorna var uppe och gick att navigera efter, och utvecklade minneskartor över strömmar, vindar, förekomsten av sjöfåglar, himlakropparnas rörelser, olika tecken att tyda på himmel och hav: en blandning av geografi, oceanografi, astronomi som polynesierna kallade etak.

Tänk! Att segla rakt ut i havet utan att veta var man hamnar. Men så konstigt är det kanske inte ändå. Columbus trodde att det fanns land. Men han visste inte. Nordborna seglade till Island som de kan ha hört talas om, därefter till Grönland och därefter till Labrador. Det sägs att de hade kommit fel när de hittade nytt land. Men om det var så vet vi inte. Människorna är stigfinnare. Till havs, till lands, i rymden.



Dale Kerwin ”Aboriginal dreaming paths and trading routes” (‎ Sussex Academic Press, 2012).

Michael Bond ”From here to there: The art and science of finding and loosing our way” (Harvard University Press, 2020).

M R O ‘Connors ”Wayfinding: The science and mystery of how humans navigate the world” (St Martin Press, 2019).