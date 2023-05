Så mycket dyrare har bio, konserter och böcker blivit

Priset på en festivalbiljett har ökat med 15 procent från 2019 till 2023 i DN:s stickprov. Snittpriset för en ordinarie festivalbiljett var 2019: 2 547 kronor och i år 2 929 kronor.

Följande festivaler är med i stickprovet: Way Out West, Sweden Rock och Lollapalooza. Antalet akter och festivalernas storlek har varierat under de jämförda åren.