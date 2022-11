Så mycket kan biljetterna kosta när museerna inför entré igen

På statens museer runt om i landet pågår det nu febril aktivitet. Sedan den nya regeringen i tisdags meddelade att stödet för fri entré till samlingarna dras in måste biljettdiskar byggas om, inträden räknas ut och kommande utställningar ses över. Redan från årsskiftet träder ändringen i kraft, som innebär en besparing för statskassan på nästan 100 miljoner kronor årligen.

– Det ändrar hela vårt sätt att arbeta på, säger Gitte Ørskou överintendent på Moderna museet.

I praktiken har museerna ett par veckor på sig att fatta besluten som ska verkställas till första januari. Till dess kommer Moderna museet inte hinna bygga om entrén helt, utan de får försöka hitta en permanent lösning under våren. Förutom det praktiska om hur man ska betala på museer där kassorna i dagsläget inte är dimensionerade för hela museet, utan endast de tillfälliga utställningarna, handlar det också om att hitta en lämplig prisnivå för biljetterna.

Nationalmuseums överintendent Susanna Pettersson vill inte säga exakt vad inträdet kommer att kosta, eftersom de nu ser över budgeten.

– Generellt kan man säga att biljettpriserna brukar ligga runt 150 kronor. Tittar man på internationella museer kan priserna vara ännu högre, men jag tror vi hamnar någonstans där, säger hon.

Susanna Pettersson är överintendent och myndighetschef för Nationamuseum. Foto: Anette Nantell

När Nationalmuseum stängde för renovering 2013 hade fri entré-reformen inte införts av Stefan Löfvens regering, som tillträdde först året därpå. Då kostade en ordinarie entrébiljett på museet 120 kronor och biljetter för pensionärer och studenter låg på 100 kronor. Det var samma priser som Moderna museet hade när det sist var inträde till deras samlingar.

– Vi ser över vår budget nu och då får vi se vilken nivå som kan fungera, säger Gitte Ørskou.

Om det blir ett pris för att komma in på hela museet eller om det ska vara olika biljetter till samlingarna respektive de tillfälliga utställningarna är också en fråga för budgeten.

– Jag tycker att det vore praktiskt med ett pris för hela museet, men vi får se.

Moderna museets Gitte Ørskou. Foto: Alexander Mahmoud

På Sjöhistoriska museet infördes entréavgifter precis som på övriga statliga museer när Alliansregeringen avskaffade stödet 2007. Fast 2012 kunde besökarna komma in gratis igen, efter ett samarbete där museets vänförening var med och finansierade kostnaden.

– Det fungerade ganska bra. Då ökade besökarna med cirka 40 procent jämfört med 2011, säger museichefen Mats Djurberg.

Hur gör ni nu?

– Vi inför entréavgifter. Det är mycket vi har att fundera kring nu så att vi kan erbjuda så smidiga besök som möjligt.

Sjöhistoriska museet i Stockholm. Foto: Christine Olsson/TT

Inte heller Sjöhistoriska har hunnit besluta om prisnivåerna, men Mats Djurberg säger att de nog kommer att ligga snäppet under Vasamuseet och Vrak – Museum of Wrecks som i dag har ordinarie inträden på 170 kronor under lågsäsong och 190 kronor under högsäsong, respektive 185 kronor.

Det är inte bara frågan om entrépriserna som ställs på sin spets av regeringens besked. Med minskade anslag blir det också en ökad ekonomisk osäkerhet som gör det svårare att planera framåt i tiden.

– Museerna lider fortfarande av pandemins effekter, alla besökare har inte kommit tillbaka ännu. Sedan påverkas även vi av det allmänna ekonomiska läget, lågkonjunkturen gör att färre har råd att gå på museer och att fri entré tas bort nu blir den tredje faktorn som förändrar besöksmönstret, säger Susanna Pettersson på Nationalmuseum.

De statliga anslagen täcker endast museets fasta avgifter, som hyra och personal, men Nationalmuseum finansierar redan i dag själva bland annat utställningar, pedagogik, forskning, programpunkter och publikationer.

– Vi behöver varenda krona som kommer in genom kassaflödet. Så vi måste analysera det här noggrant nu och skära ner på vissa saker i verksamheten.

Vad är det som kommer påverkas?

– Vi vet redan nu att en av våra inplanerade utställningar nästa år kan vi inte genomföra därför att risken blir alldeles för hög. Vi får också fokusera på sådana områden som genererar inkomst.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M). Foto: Lars Lindqvist

När kulturminister Parisa Liljestrand (M) på tisdagen presenterade förändringen kom det inte som en chock för branschen. Hon sade då att stödet framför allt har gynnat turister och att reformen varit underfinansierad.

– Jag är van vid att museer säljer biljetter, så jag har inget emot det – tvärtom. Jag har pratat för det. Det som är farligt är kombinationen av pandemin, lågkonjunkturen och borttagandet av fri entré. Det gör det väldigt, väldigt svårt för museerna att hantera den ekonomiska situationen. Ingen av oss har en kristallkula, ingen kan se hur många betalande besökare vi får nästa år som säkrar den ekonomiska grunden, säger Susanna Pettersson.

I samband med regeringens besked sade Gunnar Ardelius, generalsekreterare för branschorganisationen Sveriges museer att problemet är att det i dag saknas en långsiktighet i frågan. Det håller samtliga tre representanter för Moderna museet, Nationalmuseum och Sjöhistoriska museet med om.

– Vi önskar en samsyn runt hur man långsiktigt ska finansiera museerna för att vi ska kunna tillgängliggöra kulturarvet utifrån vårt uppdrag. Nu blir det väldigt ryckigt och med kort varsel. Det är en utmaning helt klart att få klart detta till den 1 januari, säger Sjöhistoriskas Mats Djurberg.

I en kommentar till DN skriver kulturminister Parisa Liljestrand att regeringen valde att inte förlänga reformen som var tidsbestämd fram till årsskiftet.

”Ytterst är det en fråga om prioriteringar i ett tufft ekonomiskt läge – det är inte prioriterat att subventionerna främst vana vuxna museibesökare och turister, framför allt i Stockholm”, skriver hon.

Hon delar inte heller bilden av att förändringen skulle ske med kort varsel, utan påpekar att den nuvarande reformen löper ut 2023.

”De statliga museerna bör därför ha haft en beredskap för en förändring. Museerna som ingår i reformen har dessutom alltid haft möjlighet att ta inträdesavgifter för de tillfälliga utställningarna, vilket innebär att de flesta är rustade för att ta entréavgift.”

Fri entré på statliga museer 2004 infördes reformen om fri entré på tre statliga museer: Moderna museet, Östasiatiska museet och Arkitekturmuseet. Året därpå kom reformen att gälla sammanlagt 18 statliga museer och Nordiska museet. När Alliansregeringen vann valet avskaffade de fri entré för samtliga besökare på de statliga museerna från 2007. Det gällde däremot inte barn upp till 19 år som fortfarande fick gå gratis. Den 1 februari 2016 infördes reformen för samtliga besökare på statliga museers basutställningar av Stefan Löfvens regering igen. Med regeringsskiftet kommer nu reformen att avskaffas från den 1 januari 2023 för vuxna besökare. Statskassan sparar cirka 95 miljoner kronor årligen när kompensationen till museerna uteblir. Syftet med reformen har varit att ge allmänheten tillgång till det gemensamma kulturarvet. Men den har bland annat kritiserats för brister i finansieringen. Källa: Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer Visa mer

