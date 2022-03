Så påverkas Ryssland av bojkotten mot kultur

Vintern 2018 fick rockstjärnan Nick Cave kritik för att inte ha ställt in sin spelning i Tel Aviv i protest mot Israels politik. Cave svarade då att han förvisso inte stödde den nuvarande israeliska regeringen, men att en bojkott vore fegt och skamligt. ”Jag spelar i Israel för att stå upp mot de som försöker tysta musiker.”

När det gäller Ryssland har Cave dock slutit an till den stora skara internationella artister, författare och företag inom kultursektorn som valt att bojkotta på grund av kriget. ”Jag står på Ukrainas sida, och med alla i det ryska folket som motsätter sig den här brutala handlingen”, skriver han i ett uttalande om att han ställer in sina spelningar i Ryssland i sommar.

Att exkludera Ryssland från kulturvärlden kallas krigets tredje front, efter det fysiska slagfältet och de ekonomiska sanktionerna.

En kulturell bojkott är dock mer abstrakt eftersom den är svårare att omsätta i siffror och det är vanskligare att påvisa vilken skada som åsamkats. I stället handlar det om att sända en tydlig signal, säger Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet och tidigare kulturråd i Moskva.

– Signalen in i det ryska samhället måste vara jättetydlig, eftersom tillgången på information utifrån är begränsad och det finns starka krafter i det ryska samhället som vill att allt ska kännas som ”business as usual”. Även om vi vet att sanktionerna är väldigt kännbara för ryssarna så visar allt agerande från kulturvärlden – avbrutna samarbeten eller institutioner som ställer in rysk medverkan – att man kraftigt fördömer det som nu utreds som krigsbrott.

Detta tredje krig förs på två fronter. Dels i Europa och USA, där ryska utövare portats från Eurovision och filmfestivalerna i Cannes och Venedig, liksom Metropolitan Opera i New York, medan ryska dirigenter, orkestrar och danssällskap får turnéer inställda eller samarbeten avbrutna. Men det utspelar sig även på rysk mark, där företag som Netflix, Disney, Sony och Storytel, författare som Stephen King, artister som Iggy Pop och Green Day, alla har meddelat att de ställer in, avslutar eller kraftigt begränsar sin verksamhet i landet.

Precis som Nick Cave har ändrat ståndpunkt i bojkottfrågan så är omvärldens reaktioner starkare nu än vid annekteringen av Krim 2014. Då fördömdes landets aktioner, men ryska musiker – även Putinvänliga kulturutövare, som chefsdirigenten Valerij Gergijev – tilläts uppträda i konsert- och operahus utomlands.

Chefsdirigenten Valerij Gergijev. Foto: Artyom Geodakyan/TASS

Enligt Heather Coleman, forskare i kultur och religion i sentida Europa på universitetet i Alberta, är den inhemska kulturen mycket viktig för ryssars uppfattning om sig själva.

– Så kallad högkultur är en nyckelexport för dem – de är stolta över sin balett, litteratur och musik och ser det som en viktig komponent i att hävda sig som en stor civilisation. Just de civilisatoriska argumenten används också för att underbygga och stötta invasionen.

Att den ryska kulturen inte längre kan exporteras har alltså stor relevans. Även modern västerländsk popkultur är viktig i Ryssland, så att de båda stoppas, på var sitt håll, gör stor skillnad. Det säger Olga Sjevtjenko, professor i sociologi vid Williams College i Massachusetts och forskare på kultur och konsumtion i det nutida Ryssland.

– Båda kulturuttrycken är väldigt viktiga, vilket ger de artister och institutioner som tar ställning en inflytelserik plattform. Den måste de använda – till skillnad från kulturutövare i Ryssland riskerar de inte 15 års fängelse för att kalla kriget ett krig. De bör vända sig till sina fans på sociala medier, hålla tal på spelningar och utställningar, och visa för människor i och utanför Ryssland att de fördömer invasionen.

I den soft power-kamp som förs mot Ryssland, där man försöker påverka med andra medel än militära eller ekonomiska, ingår jämte kulturen även idrottsvärlden. Ryssland har portats av fotbollsförbunden Uefa och Fifa, ryska idrottsmän får inte tävla internationellt, och Putin har fråntagits såväl sitt svarta bälte i taekwondo som hedersordförandeskapet i det internationella judoförbundet.

Eftersom tävlingsidrott är en tydlig arena för att visa sitt lands styrka kan det verka som att bojkotten från sportvärlden är mer kännbar för ett land som lagt så mycket kraft på att framstå som en global maktspelare – även om den mångåriga ryska traditionen av statssponsrade dopningsprogram gjort att de sedan 2019 tvingats tävla i OS under namnet Ryska olympiska kommittén, ROK. Dessa har även lagt in protest mot det idrottsliga bojkottbeslutet, medan det från kulturvärlden varit jämförelsevis tyst.

Stefan Ingvarsson påpekar dock att kulturen har en väldigt stark ställning i Ryssland.

– Det gäller inom både teater och litteratur, men jag tror att just inom kulturvärlden är förståelsen för omvärldens reaktioner särskilt utbredd. Många ryska kulturskapare har själva avgått från sina jobb och ställt in verksamheten i en känsla av uppgivenhet och förtvivlan. Sportvärlden är på en annan plats rent politiskt än kulturen.

Avsikten med bojkotten är dels att straffa den krigförande regimen men även att försöka få upp ögonen på ryssar i allmänhet och få dem att ifrågasätta den statspropaganda som försöker utmåla invasionen som en begränsad och lyckad militär operation, att försöka föda tanken ”Om kriget nu är så småskaligt och rättvist, varför är då alla emot oss?”

Frågan är: Fungerar det? Kan kulturell bojkott bidra till att vända en utveckling?

Olga Sjevtjenko menar att en sådan aktion i så fall måste vara finkalibrerad.

– Bojkotten av ryska kulturella statsinstitutioner är tyvärr nödvändig. Men den måste kombineras med ett program som stöder individuella kulturutövare och studenter som tar ställning mot kriget. Den största oppositionen finns inom konst, kultur och högre utbildning. De måste få fortsätta sitt arbete, säger Sjevtjenko och citerar den ukrainske filmmakaren Sergej Loznitsa, som menade att en fullständig bojkott mot rysk film vore ett misslyckande, om man inte kan särskilja institutionerna från människorna som är fångade i dem.

På 1980-talet infördes hårda kulturella sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika. Artisten Paul Simon svartlistades av FN sedan han ändå rest till Johannesburg för att spela in sitt album ”Graceland” med sydafrikanska musiker. I efterhand ses skivan som en klassiker, inte minst för dess blandning av musikaliska influenser, och Simon har retroaktivt hyllats för sitt mod och att handlingen ledde till en ökad öppenhet mellan länder och kulturer.

Även bojkotterna mot Ryssland har fått mycket kritik. På DN:s debattsidor skrev Haris Agic att man så lätt stirrar sig blind på de stridande parterna att all annan potentiellt positiv förändringskraft hamnar i den döda vinkeln. Att Ryssland hamnar än djupare i isoleringen. Att befolkningen tar skada av straffet mot regimens beteende.

Olga Sjevtjenko liknar det vid att Putinregimen använder befolkningen som mänskliga sköldar. Hon säger dock att bojkotterna måste fortgå.

– Det betyder inte att det är meningslöst att försöka nå det ryska folket: alternativa informationskanaler och solidaritet med antikrigsrörelsen inom Ryssland är avgörande. Men att fortsätta som om allt vore som vanligt medan bomberna faller över Ukraina är inte ett alternativ.

Stefan Ingvarsson säger att för de ryssar som är övertygade om att kriget i Ukraina är rättfärdigt så ses artister som hoppar av som ytterligare ett steg i en västerländsk aggression mot landet.

– Men för en bred grupp människor som innerst inne vet att det är fel så är det klart att detta sänder tydliga signaler.

Eftersom vi befinner oss i en situation när människor kämpar för sitt liv kan ingen bojkott kännas överdriven, säger han. Kulturens roll som den sista linan av kommunikation med länder där kontakten redan har brutits politiskt kan kanske bli aktuell senare, menar Ingvarsson.

– Skulle det här landa i en långvarig stagnation, ett nytt kallt krig, då får man överväga vad kulturen kan vara för instrument. Men just nu, när det handlar om att stoppa dödandet, så finns inte rum för tankar om undantag, bortsett från individuella kontakter med personer som vi vet står upp för fred och demokratiska värderingar. Dem ska man ha kontakt med om det går.