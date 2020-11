Så reagerar stjärnorna på nattens val: ”En nationell mardröm”

USA-valet 2020

Rapparen Cardi B, som stödjer Joe Biden, publicerade en Instagramvideo där hon skakar på huvudet och röker tre cigaretter samtidigt. Videon hade rubriken ”Så här känner jag mig när jag ser delstaterna bli röda”, vilket är republikanernas färg.

Under själva valdagen uppmanade rapparen sina fans att gå att rösta, uppger New York Post.

Nattens valrysare fick flera andra stjärnor att ta till sociala medier. På Twitter meddelade Jane Addictions frontman Perry Farrell att han varit och röstat på Los Angeles SoFI Stadium och att personalen där var hjälpsam och vänlig: ”Nu håller jag nervöst mina tummar, tår och tunga”, skriver han.

https://twitter.com/perryfarrell/status/1323806241714401280?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1323806241714401280%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fstars-of-the-entertainment-world-react-to-early-us-election-results-2808451

Komikern och programledaren Stephen Colbert twittrade skämtsamt att ”Den mänskliga kroppen inte är gjord för att lägga så mycket energi åt att tänka på Pennsylvania” apropå en väntat utdragen rösträkning i den viktiga vågmästarstaten.

https://twitter.com/StephenAtHome/status/1323780345121116161?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1323780345121116161%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fstars-of-the-entertainment-world-react-to-early-us-election-results-2808451

På Instagram delade det amerikanska indiebandet Local natives en fyrtio minuter lång video för att uppmuntra de fans som fastnat i långa köer vid röststationer. ”Du har en röst och makten att avgöra hur du vill att denna värld ska bli”, skriver bandet. ”Här är några låtar som hjälper dig att fördriva tiden medan du väntar i kön på att rösta eller bara behöver ett avbrott från att hela tiden uppdatera Twitter.”

Även skådespelaren Elijah Wood ville dela sin tacksamhet för de som går och röstar:

”Det största, varmaste tack till alla därute som kämpar hårt för att få ett slut på denna nationella mardröm”, twittrade han. ”Ni är hjältarna vi behövde och ni anslöt i massor. Älskar er!”

https://twitter.com/elijahwood/status/1323807103702700037

Rapparen Kanye West, som själv ställer upp som oberoende kandidat i valet, postade en video på hur han själv röstade – på sig själv.

”I dag röstar jag för första gången i mitt liv på en president i USA, och det är på någon som jag uppriktigt litar på... mig själv”, sade han.

Totalt har det funnits färdigtryckta valsedlar med rapparens namn i åtminstone tolv amerikanska delstater: Arkansas, Colorado, Idaho, Iowa, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Utah och Vermont. Enligt The Guardian har dock West misslyckats med att få ett genomslag i valet och uppskattningsvis inte har fått fler än sammanlagt 60.000 röster.

Senare erkände sig West själv besegrad och riktar nu i stället in sig på valet 2024. ”KANYE 2024”, twittrade han.

https://twitter.com/kanyewest/status/1323914087340781569

Flera kändisar tog under röstningen tydligt ställning i valet mellan Trump och Biden. ”Vi är inte vänner om du stödjer Donald Trump och jag menar det”, twittrade sångerskan Kehlani till sina drygt två miljoner följare.

https://twitter.com/kehlani/status/1323785884857032708?s=21

Under natten passade även det kanadensiska indiebandet Arcade Fire på att premiärspela den helt nya låten ”Generation A” när de uppträdde i valspecialen av Stephen Colberts amerikanska talkshow ”Showtime”.

”Say wait until tomorrow / Cos today is always strange,” sjöng bandets sångare och gitarrist Win Butler i låten: ”Say wait until you’re older and you will understand / They say the generation’s coming / I don’t think they understand that I am not a patient man”.

På Twitter tolkade flera fans det som en vallåt som hjälpte dem igenom valdramatiken. Win Butler har tidigare uppmanat amerikanska väljare att ta sig till vallokalerna och bandet har även stöttat initiativet ”Joy to the polls” genom att publicera en spellista med låtar som man tyckte skulle passa de som röstade.