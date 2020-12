Så ritas maktbalansen i filmvärlden om

Filmbolagsjätten Warner Bros har bestämt sig för att under nästa år i USA släppa alla sina filmer direkt på den egna strömningstjänsten HBO Max. I stället för att inleda med en period få filmerna endast visas på bio. Beslutet har fått skarp kritik från AMC, en av världens största biografkedjor som bland annat äger svenska Filmstaden, men också från den hyllade regissören Christopher Nolan som gjort många av sina filmer just tillsammans med Warner Bros.

Bolaget uppger att det är den pågående pandemin som tvingat fram beslutet att krascha det så kallade biograffönstret, det vill säga den tid en ny film visas exklusivt på bio. Samtidigt uppger man att filmerna kan visas på bio under samma period som på HBO Max, förutsatt att det är några biografer öppna.

”Ingen vill ha film tillbaka på biodukarna mer än vi. Vi vet att nytt innehåll är livsnerven för biograferna, men vi måste balansera detta med det faktum att de flesta biografer i USA sannolikt kommer att fungera med reducerad kapacitet under 2021 ”, skrev Warnergruppens ordförande Ann Sarnoff i ett uttalande i samband med att de informerade om den nya strategin.

Redan i våras ville Universal släppa filmer samtidigt på strömningstjänster och bio men det ledde till en konflikt med AMC. En konflikt som resulterade i ett avsevärt kortat biofönster för Universals filmer, som enligt avtalet endast visas exklusivt på bio 17 dagar i USA.

I Sverige har biograferna gått på knäna sedan pandemin och de medföljande publikbegränsningarna slog till. Under hösten har den ökade smittspridningen bidragit till hårdare restriktioner för sittande publik och den senaste skärpningen innebär att maximalt åtta personer får samlas, något som resulterade i att Sveriges största biokedja Filmstaden beslutade att stänga alla sina biografer.

De amerikanska filmbolagens beslut gäller bara för biograferna i USA, men även i Sverige har pandemin lett till förändringar för enskilda filmer. Tomas Alfredsons ”Se upp för Jönssonligan” skulle haft biopremiär på juldagen men i november kom beskedet att den i stället släpps exklusivt på strömningstjänsten C More. Något som fick regissören att be biopubliken om ursäkt.

– Jag skäms som en hund, sade regissören Tomas Alfredson då till DN.

Tomas Eskilsson, omvärldsanalytiker på Film i Väst, tror att fler filmer framöver kan gå samma öde till mötes som ”Se upp för Jönssonligan”, även efter pandemin.

– Att man gör filmen på traditionellt vis, men sedan kanske ändå bestämmer sig för att det är bättre att erbjuda den till en tjänst för att sälja prenumerationer, det skulle inte förvåna mig, säger Tomas Eskilsson.

Tomas Eskilsson Foto: Sergio Joselovsky

I framtiden kan det vara så att bara vissa typer av filmer visas på biografer, till exempel stora internationella blockbusters. Medan andra filmer som inte kan locka en lika stor publik går direkt till strömningstjänsterna.

Utvecklingen är inte heller någon stor överraskning för dem som följer film- och biovärlden. Många branscher har under en längre tid genomgått en flytt från det analoga till det digitala, från det linjära till det användarstyrda. Samtidigt har flyttens hastighet snabbats på av pandemin.

– Det finns en maktbalans som håller på att förändras. Inte minst i Europa där biograferna har kunnat diktera hur mycket de ska få av biljettintäkterna. Biograferna har haft power position eftersom de har varit ett centralt inkomstfönster. Den världen håller helt på att förändras i och med att vi hyr, köper och streamar film.

Tomas Eskilsson ser hur Warner Bros beslut drivs av två faktorer. Dels av biografernas osäkra framtid i stora delar av världen. När så pass många biografer i USA är stängda utan slutdatum är de inte längre säkra inkomstkällor för filmbolagen. Dels av den enorma konkurrensen mellan strömningstjänsterna, att släppa filmerna på HBO Max ger stora fördelar gentemot konkurrenterna.

– Ska man vara med i matchen mot Netflix så måste man göra någonting och det här är ett sätt att möta den utvecklingen.

Samtidigt säger Tomas Eskilsson att de flesta bedömare inte tror att biografnätet i Europa är hotat av branschens förändring, på samma sätt som det amerikanska. Dagens biografer kommer att finnas kvar men kanske under andra äganden och former.

– Dessutom så har man länge pratat om hur man kommer att driva biografer framöver. Många pratar om att man behöver särskilja upplevelsen att gå på bio, till exempel med speciell teknik som Imax eller med mysigare biosalonger där man kan äta eller där det serveras vin. Helt enkelt för att motivera en annan prissättning av bioupplevelsen, säger Tomas Eskilsson.

Pia Grünler är nordisk distributionschef för SF Studios, hon tror inte att det i Sverige blir aktuellt att korta de exklusiva biofönstren lika mycket eller helt hoppa över dem på det sättet Warner Bros nu planerar i USA.

– SF Studios både producerar och distribuerar film för bio, det kommer vi ju fortsätta att göra. Sedan är det här extraordinära tider vi lever i och en majoritet av biograferna har varit stängda en stor del av det här året, så det är klart att man får hitta nya vägar att få ut filmerna till publiken, säger Pia Grünler.

Pia Grünler Foto: Karin Törnblom/TT

Längden för det svenska biofönstret kan variera beroende på vilka avtal som sluts, men i grunden visas filmer ungefär fyra månader på bio innan de släpps vidare till andra plattformar.

– För SF Studios del så vi kommer att fortsätta att stötta biograffönstret, säger Pia Grünler och fortsätter:

– Det finns fortsatt ett stort intresse hos en biopublik, sedan är det svårt att säga hur länge biograferna kommer att vara stängda och hur det påverkar oss på lång sikt, det är jättesvårt att gissa sig till.

Samtidigt har ni sålt vidare ”Se upp för Jönssonligan” till C More så att filmen inte kommer att visas på bio. Varför då?

– Givet den rådande situationen nu så enades samproducenterna till ”Se upp för Jönssonligan” om att låta filmen möta sin publik på juldagen som det var planerat för och att filmen får en fin juldagspremiär även ett år som detta, trots att majoriteten av biograferna är stängda. C More, en av filmens samproducenter, tog över filmens första visningsfönster.

Hon konstaterar också att filmer, under normala omständigheter, inte har speciellt lång livstid på biograferna.

– En majoritet av filmerna, i Sverige i alla fall, har nått sin publik efter sex till åtta veckor. Efter det har de i stort sett slutat visas på biograferna på grund av att det kommer fyra till fem nya stora filmer varje helg.

Läs mer:

Filmstaden stänger sina biografer

Christopher Nolan riktar skarp kritik mot Warners beslut

Warner Bros filmer kan streamas direkt vid premiär nästa år

Nytt avtal på biomarknaden skakar om filmbranschen