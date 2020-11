Så skadas journalistiken av fusk och dålig källkritik

Andra journalister som har ljugit ihop artiklar

Det finns flera andra kända fall när erkända journalister avslöjats med lögner.

På 80-talet tilldelas Janet Cooke Pulitzerpriset för ett reportage om en åttaårig heroinmissbrukare som publicerats i Washington Post, men historien var en bluff och Cooke lämnade tillbaka priset och slutade på tidningen.

I slutet av 90-talet avslöjas att Stephen Glass på New Republic i flera artiklar hittat på händelser.

2003 fick journalisten Jayson Blair sparken från New York Times. Av en händelse avslöjade en journalist från en lokal amerikansk tidning felaktigheter i en artikel Blair skrivit. När lögnerna började nystas upp visade det sig att Blair ljugit och kopierat andra journalisters texter systematiskt i en lång rad artiklar. Han skrev senare boken ”Burning down my masters' house” om händelserna.

Även i Norden finns exempel på när journalister ljugit. 2006 kom det fram att norrmannen Bjørn Benkow diktat upp intervjuer med några av världens mest kända människor, som Bill Gates, Oprah Winfrey och Tom Cruise.