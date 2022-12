Så skapade Mariah Carey vår tids största jullåt

Eländiga barndomsjular, oändligt 90-talswailande och en tid när julskivor sågs som karriärens slutstation... Det var inte mycket som talade för Mariah Careys jullåt, men nu räknas den som vår tids mest spelade och älskade, med intäkter i mångmiljonbelopp och miljarder lyssnare.

Kristofer Ahlström berättar historien om hur ”All I want for Christmas is you” blev lika med julstämning världen över.