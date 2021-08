Så skapas och sprids lögner i klimatfrågan

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Den 9 augusti släppte FN:s klimatpanel IPCC sin rapport om det kritiska läget för planeten på grund av global uppvärmning. Rapporten uppmärksammades världen över och FN:s generalsekreterare António Guterres ansåg att den ”måste bli en dödsstöt för kol och fossila bränslen, innan de förstör vår planet”.

Bevisen har, enligt rapporten, aldrig varit tydligare för att människans utsläpp är huvudorsaken till klimatförändringarna. Men i sociala medier och bloggar började rapporten genast ifrågasättas. Bland annat i ett inlägg på den svenska bloggen Klimatsans, med rubriken ”IPCC:s rapport: Idel lögner!”.

Klimatsans har tidigare av forskare på Chalmers pekats ut som ett exempel på kanaler som på ett organiserat sätt sprider och understödjer klimatförnekelse. ”Klimatbluffen är med råge den största bluffen i mänsklighetens historia”, inleds den egna beskrivningen av Klimatsans Facebookgrupp.

Inlägget listar sex punkter där rapporten påstås innehålla fel, bland annat att det tidigare varit varmare på jorden. Men hur korrekta är invändningarna? En som granskat det är Maths Nilsson, kemist och författare till nyutkomna boken ”Spelet om klimatet”, om hur desinformation satts i system för att skapa förvirring och därmed försenat nödvändiga politiska beslut.

– Texten på Klimatsans inleds med en graf över temperaturen, rekonstruerad från isborrkärnor på Grönland under de senaste 10 000 åren. Det ser ut som att det varit otroligt mycket varmare förr. Själva temperaturserien är korrekt, däremot slutar serien 1855, men det anges felaktigt vara år 2000. Den senaste tidens uppvärmning finns inte med, säger Nilsson och påpekar att felaktigheterna i grafen påvisades redan 2011.

Maths Nilsson. Foto: Sören Vilks

En vårdag 1998 träffas medlemmar i de amerikanska oljebolagens branschorganisation på ett kontor i Washington för att tillsammans utforma en strategi. Syftet, vilket avslöjas av läckta dokument till New York Times i april samma år, är att på bred front så tvivel i klimatfrågan.

Redan tjugo år tidigare, i en rapport skriven den 6 juni 1978, har oljejätten Exxon Mobils interna forskning slagit fast att det råder ”bred vetenskaplig enighet” att fossila bränslen påverkar klimatet. Men nu börjar kampanjen för att systematiskt väcka misstro.

Forskaren Riley Dunlap har myntat begreppet climate denial machine som en gestaltningsmodell av klimatförnekelsens skapande och spridning. Processen har ofta jämförts med hur tobaksindustrin arbetat för att dölja kopplingen mellan rökning och sjukdomar, något som skildras i dokumentären ”Kampanjen mot klimatet” (SVT Play): oljebolagen rekryterar och utbildar forskare, avlönar tankesmedjor och lobbygrupper, påverkar journalister och den akademiska världen, samt anlitar skickliga kommunikatörer som talespersoner för att dominera miljödebatten.

En byggnad i Turkiet som förstörts i översvämningarna i Turkiet under sommaren. Foto: Sedat Elbasan/TT

2019 konstaterade en rapport att de fem största energibolagen spenderat 10 miljarder kronor på klimatförnekande lobbyism – på bara de tre åren sedan Parisavtalet undertecknades.

Desinformationen färdas sedan genom maskinen till dess slutände: ekokammaren på nätet där klimatförnekare uttrycker sina åsikter. Så beskriver Martin Hultman, som är docent i vetenskaps-, teknik- och miljöstudier från Umeå universitet verksam vid Chalmers, det.

Spridningen av tvivel har haft stor påverkan på hur människor agerar i sociala medier, säger han.

De fyra formerna av klimatförnekelse Organiserad. Grupper såsom Klimatsans eller Stockholmsinitiativet i Sverige samt lobbygrupper som Heartland Institute i USA, som understödjer och sprider klimatförnekelse. Partipolitisk. Partier såsom till exempel Sverigedemokraterna som motarbetar olika former av klimatpolitik. Responsförnekelse. Exempelvis när människor i ledande ställning tar beslut som byggande av flygplats i Sälen, vilket går helt emot den klimatpolitik de säger sig bedriva. Vardagsförnekelse. När människor lever som om de inte visste om klimatutmaningarna och till exempel flyger utomlands flera gånger om året. Källa: Chalmers Visa mer

– I SOM-institutets undersökning kunde man i juni visa att 6 till 7 procent av svenskarna inte alls tar klimatvetenskapliga resultat på allvar, och vår forskning visar att det påverkar dessa grupper när de matas med budskap att klimatforskningen inte stämmer.

Klimatförnekelsens verkligt stora påverkan sker dock på annat håll, menar Hultman.

Inom klimatforskningen delar man upp förnekelsen i fyra former, där den organiserade desinformationen är en mindre del. Den mest betydande är den som kallas responsförnekelse. Den innebär att politiska makthavare och ledare för inflytelserika företag känner till vad klimatkrisen beror på och medför, men ändå fattar beslut som går tvärs emot det.

Martin Hultman konstaterar att responsförnekelsen pågått i mer än 30 år i Sverige.

I sin bok ”Att ställa frågan. Att våga omställning” har han tittat på den svenska energi- och miljöpolitiken 1971–1991 och gått igenom Socialdemokraternas och före detta miljöministern Birgitta Dahls arkivmaterial.

Martin Hultman Foto: Fri Tanke förlag

Han ser att redan 1988 fanns ett beslut om utsläppstak i Sverige eftersom forskningsresultaten var så tydliga. Men det förhandlades bort i energiuppgörelsen 1991.

– Det är det som verkligen gjort skillnad: att företagsledare och politiker inte agerat på kunskapen. Och det ser vi fortfarande, som i hur regeringen godkänner ett motorvägsbygge i strid mot klimatmålen eller valde bort att räkna konsumtionsutsläppen i klimatmålen, trots att man vet att de har stor påverkan.

Enligt Hultman finns en annan viktig händelse för hur klimatproblemet formuleras, och varför så lite har gjorts åt det.

– Pågående forskning av mina kollegor Kristoffer Ekberg och Viktor Pressfeldt visar att i början av 1990-talet lyckades nyliberala tankesmedjor i Sverige rama in klimatfrågan till att handla om den enskilda individens ansvar och små justeringar i kostnader för utsläpp. Utsläppsminskningarna skulle ske genom konsumtion av klimatsmarta produkter och teknik som tar bort koldioxidutsläppen.

Det är idéer som hängt med sedan dess och har inte lett till att minska utsläppen som påstods, säger han, eftersom krisen handlar om hela samhället, relationen mellan människor och natur, hur vi producerar mat, och så vidare.

Indonesien har tvingats bygga en jättelik vall mot havet utanför huvudstaden Jakarta för att hindra att staden översvämmas. I ett tal om klimatförändringar den 27 juli talade USA:s president Joe Biden om att tiomiljonersstaden hotar att översvämmas inom tio år. Foto: Kevin Herbian/TT

Enligt forskning vid Centre for studies of climate change denial på Chalmers var tankesmedjornas genomslag en reaktion mot den lagstiftning och tydliga klimatpolitik som var på gång i slutet av 1980-talet: att pressa ner ansvaret på konsumenten var ett sätt från industrins och tankesmedjornas sida att undvika den tydliga lagstiftningen, säger han.

– I slutet av 1990-talet började centrala personer vid de tankesmedjorna, såsom Tor Ragnar Gerholm, bjuda in forskare till Sverige samt publicera böcker som spred tvivel om klimatforskningsresultat. De idéerna går sedan över till SD som runt 2013 började sprida den typen av tankegods på ett partipolitiskt plan.

Hultman har även forskat på kopplingen mellan högernationalismen och organiserad klimatförnekelse.

– De senaste tre fyra åren ser vi hur de högernationella digitala medierna får ökat inflytande, där sajter som Samhällsnytt, Nya Tider och Swebbtv sprider konspirationsteorier, tvivel om vetenskapliga resultat och även hat mot Greta Thunberg.

Att motståndet i klimatfrågan oftast är ideologiskt grundat anser även författaren Maths Nilsson.

– Man propagerar för den fria marknaden, hatar regleringar och myndigheters inblandning, och med det följer confirmation bias, att välja information som bekräftar ens egna uppfattningar.

Nilsson menar att klimatförnekandets resonemang har förändrats över tid, i synnerhet sedan det börjat uppstå fler och fler fysiska tecken på förändrat klimat.

– Tidigare hette det att det inte skedde någon uppvärmning, men numera är det svårt att förneka helt. Argumenten går mer i stil med: ”Det sker en uppvärmning men vi vet inte vad som orsakar den; konsekvenserna kommer inte bli så allvarliga; koldioxid är bara positivt, växterna skulle dö utan den och vi var på väg mot en för låg halt och att våra utsläpp i stället har räddat världen.”

Tidigare i augusti kartlade Londonbaserade tankesmedjan Influence Map hur fossila bränslebolag i USA i fjol köpt annonser på Facebook för 100 miljoner kronor. Annonserna framhäver, enligt rapporten, fossila bränslen som det enda giltiga alternativet: de påstår att naturgas är en grön energikälla, trots att IPCC visat på motsatsen, eller att olja och gas är kopplat till att kunna bibehålla en hög livsstandard.

I samma rapport anklagas Exxon Mobil för att ha publicerat annonser som försöker lägga ansvaret i klimatfrågan på personliga livsval – trots Internationella energirådets beräkningar att bara 8 procent av utsläppsminskningarna kan ske genom beteendeförändringar som färre flygningar eller ökad återvinning, medan de stora förändringarna måste ske genom att energiindustrin ställer om till grön teknik.

Maths Nilsson är tveksam till om techbolag eller sociala medier-plattformar ska hållas ytterst ansvariga för publiceringen av material som kan vara vilseledande. Men han tycker samtidigt att det är avgörande att rätt information finns tillgänglig.

– I Sverige har det i princip varit helt ideella insatser som bemött felaktigheter. Under senare år har jag försökt göra vad jag kan, men det tar enorm tid och är psykiskt påfrestande att älta detta. Desinformation är ett växande problem och jag kan tycka det borde ha funnits mer strukturerat bemötande av felaktigheter under all den tid som gått sedan IPCC bildades.

Ryska skogsbränder i augusti. Foto: Vadim Skryabin/TT

Det är nämligen inte alltid lätt att avgöra vilka påståenden som är falska, menar Nilsson. Många gånger underbygger klimatförnekare sina argument med statistik och diagram som kan vara svåra att tolka. Det är ett moment i förvillandet som Nilsson kallar ”kast med liten graf”.

– Det är nog det vanligaste i sociala medier. Det finns ett otal exempel där man körsbärsplockat data, tar saker ur sitt sammanhang, visar väl valda delar av en mätserie, fipplar med axlarnas skalor för att ge en visuellt felaktig bild och förstås rena rama manipulationer. Det här tar aldrig slut och det är visat bortom alla tvivel att mycket har gjorts med uppsåt att förvilla.

Vanligt är också, enligt Nilsson, att hänvisa till ”granskade vetenskapliga artiklar” som i själva verket är rapporter från diverse tankesmedjor eller lobbygrupper. Tillsammans bildar detta ett svårgenomträngligt kluster av desinformation som lätt blir överväldigande, menar han.

– Det är otroligt svårt för en lekman att genomskåda, och även tidsödande för proffs. Och den mängd av felaktigheter som pumpas ut gör det faktiskt helt omöjligt att orka hänga med i allt. När något motbevisas flyttar man bara till nästa sak, från samma källa, utan reflektion över vad som precis motbevisats.

Läs mer:

11 vetenskapliga svar på klimatförnekarnas favoritargument

Stora klimatförändringar väntar i Europa – redan till 2050