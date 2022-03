I en liten by i den ukrainska provinsen Sumy oblast stannar ryska soldater till vid en stuga. Den tillhör en gammal kvinna som soldaterna kräver på mat och bränsle. Kvinnan ger dem bådadera. Men när de tittar bort spetsar hon deras te med laxermedel som gör dem utslagna. ”Deras stridsvagnar och vapen oskadliggjordes. Bråka inte med ukrainska farmödrar”, sammanfattas händelseförloppet i ett inlägg på Twitter.

Men bilden som ackompanjerar tweeten, med en gammal gumma framför en blomstertapet, är från 2013. Och anekdoten är misstänkt lik en annan vandringssägen från kriget i Ukraina: i den låter en gammal ukrainsk kvinna ryska soldater använda hennes utedass, varpå hon sätter eld på det.

Kriget har blivit en bördig grogrund för myter, legender och narrativ om civilbefolkningens mod och list. Att just de här två berättelserna handlar om en gammal ukrainsk kvinna kan bero på att färskt i mannaminne finns ännu det verkliga, vitt spridda klippet på den vithåriga kvinnan som erbjuder ryska soldater solrosfrön att bära i fickorna, så att blommor ska slå ut där deras döda kroppar hamnar.

Det handlar om meningsskapande berättelser, på samma vis som gammal folktro gör det. Men eftersom dessa vandringssägner sprids med teknikens hjälp färdas de snabbare och längre än någonsin. Och att de uppstod från krigets första dag är någonting nytt: historiskt brukar det dröja veckor eller månader innan de formuleras.

Styrkan i dem ligger i hur folkliga de är, och hur enkelt de förs från mun till mun – vilket i vår tid också innebär de sociala mediernas muntliga kultur. Det säger Marie Cronqvist, docent i historia och universitetslektor i journalistik och mediehistoria vid Lunds universitet, som forskar om propaganda och psykologiskt försvar.

– Myterna färdas enkelt eftersom de har en struktur som gör dem slagkraftiga att komma ihåg och återberätta. De har också en moralisk riktning och anger vad som är gott och ont, och i en krigssituation handlar de kanske om varifrån hoten kommer och var tryggheten kan sökas.

Berättelserna om det stridande ukrainska folket kan liknas vid propaganda, men de handlar nästan enbart om de egna hjältarna och martyrerna. Medan den ryska desinformationen förnekar att invasionen ens äger rum är de ukrainska budskapen patriotiska och till för att hålla modet uppe bland befolkningen. Och de förtydligar något som annars kan vara diffust – det är svårt att ta till sig en abstrakt definition av mod, men om man kan formulera det som en berättelse blir det tydligt, något man kan känna igen sig i. Myterna kan stärka stridsviljan, säger Cronqvist.

– De fyller helt enkelt kriget med mening och kopplar upp det mot stora livsfrågor. Och kan de dessutom länkas till en enskild, gärna okänd, människas heroism blir berättelsen så mycket starkare.

Ett ofta återgivet exempel är de 13 gränsvakter på Ormön i Svarta havet på gränsen mellan Ukraina och Rumänien. Ryska soldater gav dem ett ultimatum: ”Ge upp eller dö.” De ukrainska soldaterna valde det senare, med utropet ”Dra åt helvete, ryska stridsskepp!” – ett uttalande som fångades på en ljudinspelning, vars Youtubeklipp har 3,5 miljoner visningar och vars andemening snabbt blev en inspirerande slogan till minne av de stupade hjältarna. Men senare visade de sig inte ha dödats, utan tagits till fånga.

Thaisa Semenova är inrikesreporter på ukrainska Kyiv Independent, och har befunnit sig i Krakow sedan kriget bröt ut. Hon säger att de varje dag får tusentals mejl från folk som vill ha sina berättelser publicerade.

– Jag skulle säga att Ukraina just nu är involverat i ganska klassisk intern propaganda. Bland exemplen finns ”Ghost of Kiev” eller hur vi nu beundrar president Zelensky och vår armé. Jag tror att det är naturligt och nödvändigt för folk att tro på något i krigstider, något som hjälper dem att hålla hopp och moral uppe. Men som journalister publicerar vi förstås inte nyheter om ”Ghost of Kiev” och sådant, det vore vilseledande gentemot vår publik.

Hon syftar till den sägenomspunna stridspilot som i ett filmklipp påstås skjuta ner flera ryska flygplan. Klippet är dock från en flygsimulator som laddats upp på Youtube av en användare med 3 000 följare.

När den faktakollande sajten Snopes avfärdade händelsen som myt blev läsare upprörda, skriver New York Times: ”Varför kan inte folk få tro på något? Om ryssarna tror på det, så sprider det rädsla. Om ukrainarna tror på det så sprider det hopp.”

Akademiledamoten och författaren Peter Englund menar att historien har en tendens att upprepa sig när det kommer till den här typen av berättelser.

– Att det dyker upp historier om osannolika hjältedåd och liknande är mer regel än undantag; i alla krig, och på alla sidor. Att just vissa myter kan få en sådan spridning beror nog på att de möter ett psykologiskt behov samtidigt som de uppfyller en propagandistisk funktion – två överlappande, men ej identiska fenomen.

Som exempel på en populär historisk myt nämner han ”Änglarna vid Mons”, en berättelse från västra Belgien under första världskriget 1914. Den har blivit berömd efter en novell av författaren Arthur Machen från samma år som handlar om hur en brittisk soldat vid fronten åkallar fallna bågskyttar från slaget vid Azincourt 500 år tidigare. Dessa krigiska änglar bistår sedan britterna på slagfältet. Novellen trycktes i Evening News och togs av vissa för sanning eftersom texten inte märktes som skönlitteratur. Att folk valde att tro på ett gudomligt ingripande på slagfältet säger dock något om beredvilligheten att köpa en myt om den passar in i ens uppfattning.

– När vi tar del av dessa ukrainska berättelser eller myter vet vi att de kan vara fabricerade. Men vi accepterar dem ändå eftersom de fångar ett större perspektiv. De bekräftar vår redan etablerade bild av krigets essens, säger Marie Cronqvist.

Ett annat historiskt exempel på viljan att tro återfinns i andra världskriget. Berättelsen lyder så här: I det ockuperade Danmark kräver tyskarna att alla judar i landet ska bära armbindel med Davidsstjärnan. Men kung Christian låter meddela att alla danskar är jämlika. Därför iklär han sig på sin dagliga ritt en sådan armbindel i solidaritet med judarna, och alla invånare i Danmark följer hans exempel, varför tyskarnas bestämmelse blir menlös och återkallas.

Händelsen är dock inte sann. Sägnen kom till 1941 och spreds vidare av danska motståndsrörelsen och senare av danska judar i USA. Enligt den amerikanske folkloristen Jens Lund fick myten sådan omfattning eftersom den gestaltade en önskedröm, en av få positiva berättelser om judars öde under andra världskriget.

Gunnar Åselius är professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Han säger att under andra världskriget spred den brittiska pressen många historier om tyskar som inte visade sig stämma, vilket i förlängningen fick olyckliga konsekvenser.

– Det bidrog till ett slags passivitet inför Förintelsen eftersom det var svårt för folk att tro på alla de ohyggliga historierna om vad som skedde i döds- och koncentrationslägren, säger han.

När ukrainarna nu strider mot Ryssland så drar många paralleller till det finska vinterkriget, där Finland stod emot en övermäktig rysk anfallare, och i legendskapandet överdrevs ofta de finska framgångarna, säger Åselius.

– Det blev möjligt eftersom det är en del av världen man vanligtvis inte krigar i, man hade dålig koll i väst vad gällde avstånd eller terräng i Skandinavien.

Mytbildningen i vinterkriget och den finska motståndskraften har dock ryssarna själva till stor del stått för, skriver finska public service-kanalen Yle: För att förklara varför fem gånger så många ryssar som finländare stupade fick Mannheimerlinjen, den finska fortifikationslinjen som löpte över hela Karelska näset, mytiska proportioner i sovjetiska berättelser och beskrevs i det närmaste som ointaglig.

Tre historiska krigsmyter Det brinnande havet Sommaren 1940 kom många rapporter om brännskadade tyskar på franska sidan av Engelska kanalen. Det blev grund för en myt om hemliga brittiska vapen som kunde förvandla havet till eld, vilket hade satt hela den tyska invasionsflottan i brand. Barnen i kuvöserna En amerikansk pr-firma anlitades 1990 av Kuwaits regering för att starta en kampanj mot Iraks ockupation. De skapade då myten om irakiska soldater som kastat ut kuwaitiska bebisar ur kuvöser. Återvinningen av tyska lik 1917 publicerade brittiska The Times en artikel om hur livlösa tyska soldatkroppar återvanns i krigets tjänst: enligt myten kokades de ner till sina beståndsdelar och användes som olja och glycerin, medan skelettet maldes ner till djurfoder.

Så hur ska man förhålla sig till alla berättelser som befinner sig i omlopp i Ukrainakriget? Ska man behandla det som informationskriget i övrigt?

På Kyiv Independent jobbar reportrarna hårt med att särskilja berättelser från fakta i rapporteringen, säger Thaisa Semenova. De dubbelkollar alltid bilder med artificiell intelligens för att bekräfta om de är äkta eller inte, och de publicerar inga uppgifter som inte kan styrkas. Samtidigt förstår hon hur betydelsefulla myterna har blivit.

– De är viktiga för folk som är stressade, trötta, frustrerade, arga och panikslagna under kriget. De delar dem i sociala medier och får känna sig lite gladare för en stund. Och en del av de här berättelserna är helt sanna, som de om protesterande ukrainare som obeväpnade går mot och försöker stanna ryska konvojer. Sådant ser vi mycket filmbevis för att det faktiskt sker. Det gör det också enklare att skapa myter, tror jag, för de kan låta mer troliga än det som faktiskt sker i kriget.

Känns det svårt eller fel att granska de positivt laddade myterna om hjältemodiga ukrainare?

– Som journalist måste vara så objektiv man kan. Folk litar på journalister och medier för sina beslut varje dag, så det är väldigt viktigt att de får den hela, sanna bilden. Min mamma skickar jättemånga av de där memerna, för det är så hon håller modet uppe, för hon är fortfarande nära Kievregionen. Men hon läser också många seriösa nyhetsmedier. Det är viktigt att hålla isär dem.

Ser du några risker med att de här myterna sprids? Kan de skapa falskt hopp, eller göra att Europa inte förstår hur illa det är i kriget?

– Nej, jag är inte orolig för falskt hopp, för i kriget finns det inget sånt. Man bara måste försöka hoppas, annars blir man deprimerad och förstörd. Men det är farligt om de här berättelserna blir för spridda och för många, för de gör det svårare att separera sanningen från fantasin eller roliga anekdoter. Därför, menar jag, är det viktigt att när de här berättelserna finns i sociala medier så ska de inte spridas av nyhetsmedier.