Så skiljer sig stjärnorna från one hit wonders

Några av studiens artisters första hit på Billboardlistan

Elton John,”Border song”, 1970

Abba, ”Waterloo”, 1974

Roxette, ”The look”, 1989

Mariah Carey, ”Visions of love”, 1990

Ace of Base, ”All that she wants”, 1992

Usher, ”Can U get wit it”, 1993

Shania Twain, ”Any man of mine/Whose bed have your boots been under?”, 1995

Jay-Z, ”Dead presidents/Ain't no nigga” feat. Foxy Brown, 1996

Robyn, ”Do you know (what it takes)”, 1997

Beyoncé, ”Crazy in love”, 2003

Hilary Duff, ”So yesterday”, 2003

T-Pain, ”I'm sprung”, 2008