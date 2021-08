Så spränger Lil Nas X musikvärldens alla gränser

Aldrig förr har väl benämningen fenomen känts mer passande. Snarare finns få andra sätt att beskriva Montero Lamar Hill, mer känd under sitt alias Lil Nas X. 21-åringen från Atlanta har på kort tid spräckt populärkulturens högst belägna glastak och i ljusets hastighet passerat fler milstolpar än andra artister gör under en hel karriär. Han är inte den popstjärna vi förtjänar, men han är popstjärnan för 2020-talet.

Montero föds 1999 och döps efter en Mitsubishimodell. Tjugo år senare slår han alla tidigare Billboardrekord med låten ”Old town road” som toppar listan i nitton veckor och säljer platina fjorton gånger om. Under slutet av pridemånaden 2019, när ”Old town road” fortfarande ligger på ohotad första listplats, kommer Lil Nas X ut ur garderoben. Sedan dess har han vuxit från en gimmickartad mem-artist till att snabbt uppnå populärkulturell ikonstatus.

Den spjuveraktiga gullungen från Georgia släpper nu megahittar på löpande band – men det har inte avskräckt honom från kontroverser.

Foto: Chris Pizzelo/AP

Montero Lamar Hill växer upp i en ruffig förort till sydstatsrappens Mecka, Atlanta. Uppväxten präglas av missbruk och stök, men efter att ha flyttat till sin pappa som sjunger gospel får Lil Nas X en ingång till musiken och blir också den första i sin familj att börja på universitetet. 2018 hoppar han av för att satsa helhjärtat på låtskrivande och sin alltmer tidskrävande, men inte särskilt lönsamma, karriär som mem-twittrare.

Under hösten samma år producerar Lil Nas X den plojiga ”Old town road” som blandar de diametralt olika genrerna country och trap. Lil Nas X är ett barn av sin tid och därmed autodidakt i memes och Twitteralgoritmer. ”Old town road” sprids som en löpeld över internet och det råder fullständig cowboyhysteri.

Ayan Jamal är programledare i P3:s Musikguiden. Hon fick först upp ögonen för Lil Nas X i samband med memifieringen av ”Old town road”.

– I början tänkte jag att det var en fluga, säger Ayan Jamal. Man har ju sett sådana grejer tidigare, det dyker upp en låt eller en dans, det är hett en stund, inget mer med det. Men när jag fick reda på debatten kring mottagandet: är det en countrylåt eller inte? Då blev intresset starkare. Det blev något mer än bara en Tiktokdans.

”Old town road” landar till en början även på plats 19 på countrylistan, utöver förstaplatsen på den allmänna Billboardlistan. Lil Nas X hävdar att låten är odiskutabelt country, men det amerikanska countryetablissemanget är av en annan åsikt. Till slut tas superhitten bort från listan. Vissa menar att genredebaclet inte har så mycket att göra med låtens produktion som att ”svart” och ”rappare” är oförenligt med ”countryartist”.

Valet att komma ut tror Ayan Jamal har all betydelse för att Lil Nas X lyckades skaka av sig one hit wonder-stämpeln.

– När man är sann mot sig själv kan man skapa på ett annat sätt, och efter att han kom ut har han inte längre några gränser att förhålla sig till, säger hon. Det var den sista pusselbiten för honom i att kunna bli helt fri kreativt, i musiken och sina videor. Lyssnarna tar till sig det. Och oavsett om man älskar eller hatar honom ger man honom uppmärksamhet.

Foto: Jason Mendez/AP

Det har varit ett sensationsspäckat år för Montero Lamar Hill. I mars släppte han flamencobopen ”Montero (Call me by your name)”, en referens till mannen respektive filmen med samma namn. Låtens och videons explicita homoerotik och lekfulla djävulsdyrkan orsakade den amerikanska evangelisthögern fullständigt psykbryt. Montero tog det hela med ro och släppte exklusiv merch i form av 666 (the number of the beast) specialdesignade Nikeskor.

Tyvärr hade Nike inte skrivit under på det inofficiella samarbetet och ärendet hamnade i domstol. Något Lil Nas X inte var sen att utnyttja till sin fördel.

Inför sin senaste banger ”Industry baby” lades en trailersketch upp på Youtube. Rapparen spelar samtliga roller och dömer sig själv till ”fem år i Monterofängelset” för att hans mamma vet att han är gay.

Samuel Skwarski är prisbelönt pr-kreatör vid reklambyrån Volt. När trailern inför ”Industry baby” släpptes twittrade han att Lil Nas X är ”den bästa kommunikatören just nu”.

Vad gör Lil Nas X till en bra kommunikatör?

– Tre saker. Det jag tycker många gör fel i sin kommunikation är att de för en monolog mot världen. Lil Nas X skapar dialog med sina fans. Han fattar verkligen det nya universella språket som är internetfenomen. Man kan bryta ut ögonblick ur hans videor som blir perfekta mem och gif:ar. För det andra räds han inte kontroverser. Kommer en våg av kritik så surfar han på den. För det tredje sparkar han uppåt. I trailern för ”Industry baby” vänder han på narrativet – att han blev stämd av Nike handlar egentligen inte om skorna, utan att han är homosexuell och svart. Nike är ju känt för att stå på minoriteters sida i sin marknadsföring, men här är han David och de är Goliat, han utmanar vad de står för.

Utöver framgångarna musikaliskt och visuellt är Lil Nas X stilbildande inom herrekipering. Den svenska stjärnstylisten Hodo Musa arbetar heltid med hans utstyrslar för både röda mattan och scenen, vilket märks i det särpräglade helhetstänk som utmärker hans klädstil. Lil Nas X bär de coolaste unga designerna, rör sig ohämmat mellan genrer och moden, är mer kulturell happening än konventionell popartist.

– Det jag tycker är intressant med honom är att musiken bara är en del av hans artisteri, säger Samuel Skwarski. När andra artister släpper musik tänker de ”nu är den här plattan klar, nu ska jag ut och turnera”. Men för honom är att släppa en låt bara början på en hel performance. Han är en kulturell showman som skapar ett eget universum med många olika beröringspunkter i populärkulturen.

”Industry baby” är ett fullkomligt frosseri i gäckande av homofoba stereotyper, och ett appendix till den amerikanska ovanan att sätta unga svarta män bakom lås och bom. Lil Nas X bär rosa fängelseuniform, en kille i likadana kläder ger honom en lapdance. Tillsammans med en trupp nakna, svarta män utför han ett avancerat dansnummer i den så beryktade anstaltsduschen samtidigt som han rappar: ”I’m a pop nigga like Bieber, I don't fuck bitches, I'm queer.” Videoverket ”Industry baby” rymmer så många briljanta, självironiska inslag och brutna tabun att det måste ses med egna ögon.

Foto: Chris Pizzello/AP

Var är världen på väg när de största rapartisterna är kvinnor och den största manliga rapparen är en homosexuell pop-, rock- och countryartist?

– Det är det bästa som hänt pop sedan Lady Gagas ”Bad romance”. Kan man säga det? Ja, det kan man.

Det är den svenska konstvärldens främsta enfant terrible, Makode Lindes, utlåtande om ”Montero (Call me by your name)”.

– Jag har sett videon till ”Industry baby” också. Han går ju från klarhet till klarhet, tycker jag.

Gayprofiler. Humorister. Provokatörer. Pr-genier – alla är de epitet som tillskrivits männen ifråga. Makode Linde följer Lil Nas X på Instagram och jag undrar över sms om han kan tänka sig att språka lite om den unge Montero. Jag får till svar att Makode Linde ”älskar honom”.

– Det är kul med ”Montero”-videon. Man hade ju inte direkt väntat sig att det skulle komma en satanistpanik år 2021, fortsätter han.

Den upprördheten känns retro?

– Jag kan verkligen identifiera mig med det här religionsföraktet som Lil Nas X tar upp i ”Montero”. Jag gick på Adolf Fredriks musikskola och vi sjöng hallelujalåtar i kyrkan dagarna i ända. Man fick religionen nedtryckt i halsen. Som trotsig tonåring tog det lång tid innan jag kunde respektera och acceptera folks religion. Jag som bög har känt mig väldigt ovälkommen där, eftersom det är institutioner som förbannar en, helt enkelt. Det är klart att man inte känner någon respekt för sådant.

Makode Linde Foto: Stefanie Loos

Lady Gagas ”Judas” var kontroversiell hos den kristna högern, men hon pratar ändå om att ”Gud älskar dig som du är”, och är allmänt frikyrklig. Lil Nas X vägrar underkasta sig det kristna Amerika. Det är rätt ovanligt.

– Precis, det är ingen sådan vardagsrumssnäll genomsnittskristendom. Det är bara 666 blodiga sneakers, full on satan. Waspens (white anglo-saxon protestant) raseri över det är kopplat till homofobi. Han är för bögig, helt enkelt. Om Lady Gaga går i samma kläder som Lil Nas X är det ingen som tycker att det är något konstigt alls.

Inom vad som mycket översiktligt kan kallas hbtq-rörelsen höjs titt som tätt röster som menar att normalisering och acceptans genom kommersialisering inte enbart är av godo. Ofta dyker den här kritiken upp i samband med Pridefestivalen. Expressens Hanna Johansson skrev 2019 att hon inte står ut med Pride ”som ett slags Vattenfestivalen för folk som älskar kärlek och hatar hat”. ”Kanske är jag paranoid, men jag har svårt att inte läsa in en förmaning i den rosa reklamen: Hbtq-personer är okej så länge vi uppför oss, så länge vi shoppar”, skriver hon.

– Vad som följer i kölvattnet av mainstreamingen av queerkultur är att den mainstreamade queerkulturen tar avstånd från outsiders, säger Makode Linde. Den kan inte längre vara solidarisk med sexarbetare, drogmissbrukare, alla utsatta människor som befinner sig i samhällets utkant. Då blir det en familjevänlig schlagershow av vår frihetskamp. Och jag tycker det är precis lika smaklöst som vissa kristna homofober verkar tycka att det är med prideparaden, fortsätter han.

Enligt Makode Linde kan man knappast påstå att den prisbelönade Billboardhöjdaren Lil Nas X är underground.

– Men det man kan se att han faktiskt gör är att han gör bögar snuskiga igen. Det finns en väldig trötthet i den här ”Will and Grace”-bögen som ska vara så rumsren. ”Fab five” och allt det där. Det är många queera människor som inte vill ha ett sådant liv. Sex och knark är en del av queerkultur.

Är det vad som ändå gör Lil Nas X, världens största artist, lite radikal?

– Förutom då att han är en svart bög, som ju i sig är radikalt, och helt nytt. En blond brud som gör samma grej har man sett tusen miljoner gånger, det är inget nytt alls.

Foto: Sony music

Varför är världen redo för Lil Nas X nu?

– Det är svårt att säga vad som är hönan och ägget. Man kan se det som att han banar ny mark, eller som att först nu är tiden mogen för en sådan person att mjölka kassakon som popmusik är, att kapitalisera på att vara en svart bög. Det har kanske inte varit möjligt tidigare. Det har ju funnits queera och snuskiga musiker tidigare också. Men det har varit väldigt underground.

Makode Linde tror också att Lil Nas X genomslag kan spåras till motsättningarna som sår split i samtidens stora politiska strömningar.

– I den antirasistiska-rörelsen, BLM-rörelsen, som i alla fall de senaste fem åren varit på allas näthinnor, finns mycket obearbetad homofobi. Det är där Lil Nas X slår som hårdast. Att svarta män i hiphop och r’n’b inte får vara bögar, han är inne och petar i det såret. Precis som att det finns obearbetad rasism och misogyni i bögvärlden som tillåts passera. Det finns en massa troll som tror att de är frihetskämpar samtidigt som de har sjukt bigotta åsikter: de är antirasister, fast homofober; de är feminister, fast transfoba; de är homosexuella, fast misogyna. Det finns en sorts blindhet i många frihetsrörelser. Lil Nas X kilar in sig precis där. Och där någonstans ligger hans geni och zeitgeist.

Mitt under ett ångande framträdande av ”Montero” i ”Saturday night live” spricker Lil Nas X (väldigt tajta) läderbyxor i skrevet. Rapparen reagerar med en kokett chockad Marilyn Monroe–grimas innan han rådigt skyler den spruckna sömmen med handen. Det kan läsas som en nickning till Madonna, Michael Jackson, eller Lenny Kravitz Gröna Lund-spelning 2015. Han fortsätter så gnida sig mot scenens strippstång.

Ögonblicket fångar perfekt Lil Nas X storhet: kombinationen av rövig charm och sexigt allvar, den osvikliga förmågan att gå som segrare ur varje oväntat missöde. Hur han likt en diskokula reflekterar alla delar av den kommersiella populärkultur som i decennier närt sig på det svarta, queera avantgardet, av vilket han är lika mycket en självklar produkt som en aktiv medskapare.

För Lil Nas X kan en reva i en läderbyxa vara ingången till en hel värld.

