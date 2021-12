Kulturdebatt. Så sprids klimatförnekelse i radikalhögerns mediala ekosystem

”Svenska kyrkan satsar på ’klimatpedagog’.” Den rubriken gick nyligen att läsa på den högerextrema sajten Samnytt (7/12). I artikeln får vi veta att Svenska kyrkan i Värmland har anställt en så kallad klimatpedagog. I texten finns också en länk till en annan Samnytt-artikel från tidigare i höstas (10/8) med rubriken ”Svenska kyrkans biskop fotvandrar till Skottland för ’klimaträttvisa’”, och enligt artikeln är anledning att ge uppmärksamhet åt ”klimatnödläget”.

Att en tidning rapporterar om att Svenska kyrkan har anställt en klimatpedagog eller att en biskop ska vandra till FN-toppmötet i Glasgow är i sig inte anmärkningsvärt, men de ironiska citattecknen kring ord som klimatpedagog, klimaträttvisa och klimatnödläget är en signal, en hundvissling. Den som hundvisslar säger något med ett dolt budskap som bara de redan insatta uppfattar. För den som förstår det kodade budskapet är det ett viktigt tecken. I detta fall innebär de ironiska citatteckningen att klimatfrågan inte är någonting som Samnytts läsare behöver ta på allvar, det är i stället en fråga som ska förlöjligas.

Samnytt och dess ägare Föreningen för Sverigevänliga intressen har fått sammanlagt drygt en miljon kronor i mediestöd från Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, i tre olika utdelningarna de senaste sju månaderna. Mediestödet finns till för att skapa en mångfald i pressen, men på många håll har frågan ställts om det är rimligt att aktörer som Samnytt kan beviljas statligt stöd.

Den känsliga linjen handlar om en avvägning mellan å ena sidan vilken hänsyn politiker eller myndigheter kan ta till innehållet i medier utan att det blir censur, och å andra sidan att statligt stöd inte ska gå till medier som inte står upp för grundläggande demokratiska rättigheter. I mars i år kom därför MPRT med nya föreskrifter, som sade att stödet ska främja ”redaktionellt innehåll av hög kvalitet” och att nyhetsmedier ”som uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap ska inte anses ha ett redaktionellt innehåll av hög kvalitet”. Samnytt har fått stöd utifrån dessa nya uppdaterade riktlinjer.

2019 handlade fyra av de tio mest läst artiklarna på Samnytt om Greta Thunberg

Exemplen ovan visar hur svårt det kan vara att bedöma vad som är vilseledande. Det är först genom att under lång tid följa vad som skrivs på Samnytt som det går att förstå vad citattecknen betyder. Vi har studerat hur fem olika digitala högermedier rapporterade om klimatfrågan under åren 2018-2019. Två år då frågan gick från att har varit nästan frånvarande i deras rapportering, till att bli en av de viktigaste.

2019 handlade fyra av de tio mest läst artiklarna på Samnytt om Greta Thunberg. När frågor som klimaträttvisa fick genomslag i etablerad media, gick sajten från att ha varit agnostisk och inte bry sig om klimatet, till att bli antagonistisk. Genom att använda ironiska citattecken för att skapa en överenskommelse med sina läsare om att upphettningen av klimatet var en bluff, kunde de från och med hösten 2018 göra narr av forskare, politiker, företagare med flera som krävde åtgärder för att minska utsläppen.

När krönikörer på Samnytt talar om att ”ingen politisk ledare vågar tala klarspråk om den katastrofalt misslyckade integrationen av utlandsfödda och den fatala koldioxidskräcken [som] ligger bakom Sveriges förfall” (20/2 2019) eller att ”koldioxidens effekt på växtligheten är säker och positiv, medan effekten på klimatet har en osäker och möjligen negativ effekt” (Samnytt 28/8-2018), blir det tydligt vad de ironiska citattecknen och termer som ”så kallade” innebär. Eftersom det enligt texterna i Samnytt inte finns något klimathot, blir den underförstådda betydelsen att det inte går att vara en klimatpedagog och klimaträttvisa blir ett nonsensord.

Det är inte bara Samnytt som använder ironiska citattecken runt klimatet, Sverigedemokraterna gjorde det i sin budget redan 2016. En liknande praxis sker också på högerextrema sajten Fria tider (som inte har ansökt om mediestöd), och användningen har en lång historia inom den nationalistiska högern. Den tyska filologen Victor Klemperer noterade i ”Tredje rikets språk” (1947) hur varje tal och tidskrift i det nationalsocialistiska Tyskland vimlade av ironiska citattecken: ”När Chamberlain Churchill och Roosevelt omnämns som ’statsmän’ sker det alltid inom ironiska anföringstecken.” Så det är med ett eko från 1930-talet som Fria tider (13/4-2019) omnämner förre klimatministern Isabella Lövin som ”klimatminister” Isabella Lövin.

Dessa medier presenterar sig som stående i opposition mot vad det anser vara den förljugna traditionella pressen

I boken ”Network propaganda – Manipulation, disinformation, and radicalization in American politics” visar forskarna Yochai Benkler, Robert Faris och Hal Roberts hur desinformation sprids till höger i det amerikanska asymmetriska mediesystemet. Forskarna visar att det inte är ett polariserat system, då det inte finns två motsatta poler. I stället finns det två olika mediala ekosystem. Det första är medier som befinner sig politiskt till vänster eller i mitten och som håller sig till journalistiska normer och övervakar varandra vad gäller sanningshalten i artiklar och påståenden.

Det andra ekosystemet skapas av medierna på högerkanten, med Fox News och Breitbart som centrala aktörer, som i stället för att hålla koll på om det som andra medier rapporterar är sant, håller koll på om det stämmer med den ideologiska självbilden. Detta är vad Benkler och hans kollegor kallar propagandaloopen. Varje nyhet som bekräftar självbilden och ideologiska ståndpunkter återrapporteras och förstärks i systemet, utan att någon bryr sig om att kolla sanningshalten.

I Sverige finns det ingen lika stor aktör som Fox News som uppenbart bryter mot journalistiska standarder, men ett medialt ekosystem på högerkanten har de senaste åren etablerat sig digitalt. Dessa medier presenterar sig som stående i opposition mot vad det anser vara den förljugna traditionella pressen, och årliga rapporter från Reuters institute for the study of journalism vid Oxforduniversitet visar hur digitala nyhetssajter som Nyheter idag, Fria tider och Samnytt når uppemot 10 procent av svenska internetanvändare. Av dessa tre är Samnytt och Fria tider tydligt en del av propagandaloopen, medan Nyheter idag, även om sajten opponerar sig mot den etablerade pressen, sedan länge skrivit under de frivilliga pressetiska reglerna.

En central aktör är SwebbTV, som har fått drygt 1,3 miljoner i mediestöd det senaste året

I likhet med vad som skett de senaste 20 åren i USA, är det till stor del genom propagandaloopen som den explicita klimatförnekelsen – att hävda att det inte finns några av människan orsakade klimatförändringar – får spridning i Sverige. En central aktör är SwebbTV, som har fått drygt 1,3 miljoner i mediestöd det senaste året, och som har blivit något av navet mellan det högerradikala mediala ekosystemet och förnekelserörelsen i Sverige. Här används Lars Bern – en person som länge har spridit desinformation om både klimatet och covid – som vetenskaplig och politisk expert. Propagandaloopen som den explicita klimatförnekelsen – att hävda att det inte finns några av människan orsakade klimatförändringar – får spridning i Sverige.

Ofta intervjuas personer kopplade till organisationen Klimatrealisterna som på sin blogg Klimatupplysningen har spridit tvivel om vetenskapen i mer än ett decennium. På så sätt förstärks diskursen om klimatförändringarna som en bluff inom propagandaloopen. SwebbTV har också speciellt riktat in sig på att måla upp public service och SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström som okunnig och på något sätt korrumperad av de globala eliterna. Det blir SwebbTV:s bidrag till ett samtalsklimat där Bjerström dagligen möts av hat i sin mejlkorg, vilket DN nyligen rapporterade om (20/12).

I somras presenterades en studie av SOM-institutet som visade att sex procent av svenskarna inte alls litar på klimatforskningen. Detta trots att den samlade vetenskapen i mer än 30 år har visat på motsatsen. Forskare som länge har studerat radikalhögerns diskurs, har beskrivit den som tillbakablickande, med en anakronistisk längtan efter ett etniskt homogent patriarkalt samhälle. Men det finns också en till aspekt, förutom det homogena och patriarkala är det en längtan efter det storskaligt industriella. En längtan till en tid när männen både ledde och arbetade i energiintensiva industrier och var dem som tjänade mest på en fortsatt förbränning av fossila bränslen.

I den här tankefiguren är det invandringen, feminismen och klimatforskningen som förstör Sverige

I diskursen på det högerradikala mediala ekosystemet syns detta tydligt, invandrarna anses har förstört det imaginära etniskt homogena samhället, feministerna har sabbat den patriarkala ordningen, och klimatfrågan ifrågasätter det industriella fundamentet. I den här tankefiguren är det invandringen, feminismen och klimatforskningen som förstör Sverige, och det är gubbarna som en gång byggde det som måste försvara det.

Här ställs den industrimoderna dikotomin upp mellan en maskulin rationalitet och en feminin sensitivitet. När Fria tider rapporter om opinionsundersökningar som visar att unga kvinnor är oroliga för klimatet medan unga män bekymrar sig för invandring och kriminalitet, tas det som ett bevis för att de unga männen är rationella och bryr sig om verkliga problem, till skillnad från de irrationella kvinnorna. Greta Thunberg avfärdas på liknande sätt som andra kvinnliga miljökämpar har avfärdats i decennier.

Marinbiologen och författaren Rachel Carson, som varnade för den urskillningslösa besprutningen av bekämpningsmedel på 1960-talet, anklagades vara hysterisk eftersom hon ifrågasatte människans, och framför allt mannens, gudagivna roll som herre över jorden, medan den förre energi- och miljöministern Birgitta Dahl anklagades för att vara en ”ilsken höna” när hon under slutet av 1980-talet ville ändra ställa om energisystemen. På samma sätt kallas Thunberg för hysterisk i både text och bild. Klipp från hennes tal i FN i september, när hon skällde ut världens ledare, används i situationer som inte har med talet att göra, för att måla upp henne som galen.

Vi ser tydliga tendenser på hur självklar den ideologiska klimatförnekelsen har blivit

Under hösten 2019, när rapporteringen om henne är som mest intensiv, skrivs det i de högerradikala digitala medierna om orosanmälningar till sociala myndigheter för att hon ska ha manipulerats av sina föräldrar, hon beskrivs som mentalt sjuk, och det sprids antisemitiska konspirationsteorier som försöker koppla samman henne med George Soros och familjen Rothschild.

Under pandemin har rapporteringen om klimatet inte varit lika omfattande som den var 2019, och under hösten har den legat lågt på dagordningen hos de högerradikala medierna. När IPCC kom med sin stora rapport i augusti, förbigicks den till stor del med tystnad. SwebbTV rapporterade om vad de ansåg vara fake news i SVT – igen med udden riktad mot Erika Bjerström, medan Nyheter idag försökte göra narr av Per Bolunds (MP) krav att förbjuda fossila bränslen. Och Samnytt har skrivit om Svenska kyrkans klimatarbete.

Vi ser här tydliga tendenser på hur självklar den ideologiska klimatförnekelsen har blivit. Bland dem som nu avfärdar klimatvetenskapliga resultat räcker det att sätta klimat inom citationstecken, för att visa att det inte är en fråga som är värd att ta på allvar. De ironiska citattecknen kan kanske anses oskyldiga, men för att igen prata med Victor Klemperer: Ord kan vara små giftdoser som tycks gå obemärkta förbi, tills hela samtalsklimatet är förgiftat.

Läs mer:

Klimatkorrespondenten Erika Bjerström hängdes ut av nazister