Så tränade Marit Bjørgen för att bli världens bästa kvinnliga skidåkare genom tiderna

Vid World Cup-tävlingarna i Düsseldorf i oktober 2005 tog en 22-åring från Drevja i Nordland andra plats i sprintstafett i par med Ella Gjømle. Hennes namn var Guri Strøm Solli. Förstaplatsen togs av Hilde Pedersen – och en viss Marit Bjørgen. Strøm Solli tog ytterligare några pallplatser och vann sprintvärldscupen i rullskidor innan hon slutade tävla. Marit fortsatte och blev den främsta vinterolympiern genom tiderna med femton medaljer varav åtta guld.

Medan Bjørgen nådde världstoppen studerade Strøm Solli idrottsfysiologi och blev så småningom doktorand vid universitetet i Trondheim, NTNU. Som handledare fick hon Øyvind Sandbakk, före detta elitåkare och världsledande expert på uthållighetsträning. Som forskningsämne valde hon – Marit Bjørgen.

Och Bjørgen ställde upp. Först och främst med sina träningsdagböcker och andra träningsdata mellan 2000 och 2018, men också för ett drygt halvdussin intervjuer. Hur skulle man förklara Marit Bjørgens framgångar – och motgångar? Bjørgen hade haft en omdiskuterad svacka i karriären åren 2006-2008 men sedan kommit tillbaks, ännu bättre än tidigare. Hon hade fött barn 2015 och sedan tagit fyra guld i VM i Lahtis 2017. Kan en sådan karriär förstås vetenskapligt?

Marit Bjørgen vinner 30 km klassiskt i OS 2018. Foto: Andreas Hillergren/TT

Om dippen i karriären växte det ganska snart fram en berättelse. Den gick ut på att den orsakats av en onaturlig träningsform med stora, tunga ”block” av högintensiv träning som bröt ned Bjørgens prestationsförmåga. Hennes dåvarande tränare hyllades först för framgångarna men fick sedan hård kritik för vad som uppfattades som en alltför tuff regim. En problematisk roll spelades av två NTNU-fysiologer som ansåg sig ha vetenskapligt stöd för att den intensiva intervallträningen skulle ge resultat. Denna nedgångsberättelse förstärktes av Bjørgens sagolika framgångar när hon sedan bytte tränare och träningsupplägg. Det som pågått under de svåra åren kunde då tolkas som en avvikelse, ett experiment iscensatt av känslokalla män i vita rockar med en ung kvinnlig supertalang som offer.

Narrativet förstärktes genom ett stråk av nordisk civilisationskritik. Efter norska motgångar i de stora längdmästerskapen under 1950-talet utvecklade norska tränare och aktiva en särskild ”träningsfilosofi” under namnet ”rolig lankjöring”. Det var i sin tur en variant på den LSD-modell, Long Slow Distance, som utprövats av löpare och tränare i Nya Zeeland och Australien. Den beskrevs som ”naturlig” – en modern version av den australiensiska urbefolkningens mjuka lunkande över den röda kontinenten.

Idén hade funnits också i Norden. I Vålådalen ordnade Gösta Olander träningsläger för löpare och längdskidåkare. Gunder Hägg, Assar Rönnlund, Sonja Edström och alla andra som kom dit fick höra Olander förkunna sitt evangelium om att öppna sinnena, lyssna till naturen och till den egna kroppen. Äta god kost från trakten, sluta äta när det smakar som bäst. Olanders förebild var samerna, som smög smidigt bland fjällen, ungefär som aboriginerna på andra sidan jordklotet flöt fram över sina sanddyner.

Tränare och aktiva blev övertygade om att ”naturlig” träning var den rätta. Berättelsen fick näring just av sådana kontrasterande stereotyper. I Sovjetunionen, kunde det heta, rådde militär drill och skidåkarna fick gräva gropar med spadar och sedan fylla igen dem. Därför blev ryssarna bara ganska bra, inte bäst.

Vetenskapligt baserad träning var i längden oundviklig. I Sverige skapades på Gymnastiska Centralinstitutet, GCI, i Stockholm i början av 1940-talet ett laboratorium under ledning av den danske fysiologen Erik Hohwü Christensen. Han hade fått sin träning i Köpenhamn hos nobelpristagaren August Krogh, som fick nobelpris 1921 för sin och hustrun Marie Kroghs forskning om lungornas syreupptagning. I Hohwü Christensens laboratorium fostrades fysiologer som P O Åstrand som i folkbildande anda spred de nya rönen bland de aktiva och även till allmänheten, som i boken ”Hur man skall få bättre kondition” (1958).

På 1970-talet hade den vetenskapliga träningen slagit igenom, även internationellt. Men idén om naturlig träning förlorade aldrig helt sitt grepp. I själva verket visade det sig att LSD-metoden hade sina fördelar och under namnet mängdträning fick den en roll som träningens bas. I Norge fick den lugna långdistansträningen rollen av nationellt träningsevangelium. Oddvar Brå och Ivar Formo lufsade sakta i timmar, se hur bra det gick för dem! Och när Frode Estil kom tillbaks till Trondheim på hösten efter en sommar med fåren på fjället, utan någon hårdträning alls, upptäckte han till sin häpnad att han hade bättre flås än alla sina träningskompisar. Slutsats: man ska röra sig med djuren och naturen. Eller som Mohammad Ali brukade säga: ”Float like a butterfly, sting like a bee.”

Det är mot denna bakgrund man ska läsa Guri Strøm Sollis avhandling. Kan hon avgöra saken? Är det naturliga trots allt överlägset, vad forskningen än påstår?

Avhandlingen fäller ingen dom och det är det allra bästa med den. Hon gör det genom att inte göra sig till offer för narrativet utan genom att använda data. Hon tillgång till mer än 8 000 träningstillfällen på sammanlagt 14 300 timmar över 19 år. Hon vet på grammet hur mycket av Bjørgens kropp som är fett, muskler och skelett, hur mycket vikt som sitter på överkropp och underkropp, månad för månad, år för år. Hon vet hur mycket luft Bjørgens lungor andas, vad hon äter, hur mycket mjölksyra hon har i blodet vid olika nivåer av ansträngning, när mensen kommer, hur hon ibland manipulerar den för att den ska passa i tävlingsschemat. Hon har minutkoll på pulsnivån. Hon vet att den i högintensiva intervaller är 96-98 procent av maxpuls, medan den lågintensiva ligger på 65-75, då man kan hålla på i timmar. Hon har hela Bjørgens quantified self.

Strøm Solli noterar att de svåra årens blockträning bara omfattade tio procent av den totala träningsmängden medan den lågintensiva träningen var 88 procent. Skillnaden mellan denna ”avvikelse” och den naturliga vägen är i själva verket blygsam. Bjørgen sänkte högintervallerna till tre procent, höjde den lågintensiva träningen till 92 procent och den medelintensiva till fem. Inga jätteskillnader, egentligen. Och även under dessa år vann Bjørgen medaljer och världscuplopp.

I spåret 2012. Enligt SVT Sport ska Marit Bjørgen starta i Vasaloppet på söndag (7 mars), som i år är ett rent elitlopp på grund av coronaepidemin. Foto: Pontus Lundahl/TT

Det är alltså inte svart-vitt. Det är helt enkelt svårt att veta. Forskningen visar upp berättelserna för oss som i en spegel: de fyller våra behov att begripa det som är för svårt för oss att förstå fullt ut. Det är bara det mycket enkla som vi verkligen kan veta säkert. Och det viktigaste är sällan enkelt. Vi behöver alla fakta som finns, men också omdöme.

Strøm Solli anknyter till ett annat narrativ: Bjørgen tränar allsidigt från barnsben. Hon arbetar i familjens jordbruk. Hon cyklar och vandrar, spelar fotboll, och handboll tills hon är 18. Leker. Specialiserar sig sent. Till det lägger hon sitt eget bidrag. Att Bjørgen ökar sina träningsdoser successivt. Lär sig lyssna till sin kropp. Maximal träning, som mest 940 timmar per år, infaller i åren trettio till trettiofem. När hon får barn trappar hon ned litet.

Denna långa, lugna upptrappning bygger också hälsa. Bjørgen är sällan sjuk. Hon är effektiv utan att stressa. Hon är mån om umgänge. I slutet av 00-talet ökar hon inslagen av balans och koordination i träningen och får även rådgivning om mental träning. Där hon skiljer sig från de andra är framför allt i de delar av ett lopp där det krävs särskilt uthållig styrka. Hon åker fortare uppför under längre tid, och hon klarar att staka där andra övergår till diagonal.

Denna avhandling är också den bästa instruktionsbok jag någonsin sett. Dess första femtio sidor går igenom hur modern, samtida längdskidåkning ser ut. Hur ofta under ett lopp som åkarna växlar mellan olika åksätt, från stakning till diagonal, från hoppskate till paddling – mellan fem och tolv gånger per minut, oftare i sprint än i klassiskt, oftare hos män än kvinnor. Man får veta vid vilken lutningsgrad i terrängen de växlar, vid vilken nivå av maxpuls det är optimalt att använda olika tekniker och hur mycket energi olika åksätt tar. Solli Strøm berättar att det inte bara var skogsarbetare som åkte skidor. Även barnmorskor gjorde det för att komma dit där de behövdes i väglöst land. Mitt i alltsammans blir denna studie i fysiologi också en fascinerande kvinnohistoria.

Har Solli Strøm härmed ”förklarat” Bjørgen? Är detta den definitiva fysiologiska biografin? Svaret är ett befriande nej. Vad hon visar för oss är ett rikt och trovärdigt empiriskt mönster. Men i en yttersta instans är samvariationen mellan kroppen och erfarenheten svårutgrundlig, kanske omöjlig att helt förutsäga. Inte så konstigt, för överallt stöter kunskapen på okända förhållanden.

Framtidens träningskroppar kommer att vara ännu bättre uppmätta. Inte heller då kommer vi att kunna förklara allt. Allra minst kommer vi att kunna säga att ”om du bara upprepar vad Bjørgen gjorde, så kommer du också att vinna”. Det finns alltid något mer, som gör att det aldrig går att förklara oss. Om det inte vore så, skulle inte skidtävlingar vara så meningsfulla. Inte heller själva livet.

Guri Strøm Solli, ”The development process of the most successful winter olympian in history (Tronhdheim: NTNU, 2020)

