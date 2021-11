Så tycker världen om Abbas nya album

Nu, nära på dagen 40 år sedan förra gången, släpper Abba sitt nionde album.

När nyheten om albumet ”Voyager”, samt två av dess spår, släpptes för två månader sedan beskrevs det som en historisk musikhändelse – inte bara i Sverige utan i världen.

Men kan de fyra discoveteranerna leva upp till förväntningarna?

Nja. Många kritiker tycker att det här är bra, riktigt bra till och med, men ojämnt och med en bit kvar till allra högsta betyg, och några menar att Abborna borde ha låtit bli eller i alla fall nöjt sig med några få låtar.

”För vad som utan att överdriva går att beskriva som tidernas pop-comeback visar sig vara en vuxen och värdig samling låtar från en kvartett som framför allt låter helt obrydd av allt ståhej deras återkomst skapat”, skriver Anders Dahlbom i Expressen.

”Det är uppenbart att man haft roligt tillsammans och det är lika uppenbart att man inte lyckats balansera en genomgående verkshöjd med kreativa krumsprång och svårtyglad leklust. 'Voyage', Abbas senaste och sannolikt sista album, är därför en blandning av högt och lågt, av svindlande mästerverk och direkta fånigheter”, skriver Johan Lindqvist i Göteborgs-Posten.

”Ingen av dessa tio låtar kommer att bli en stor hitlåt. Här finns ingenting som uppfyller kriterierna för hur modern pop ska låta för att spridas på streamingtjänster, ingenting som ens försöker göra det”, skriver Jan Gradvall, som ger skivan en fyra i betyg, i DI Weekend.

Dagens Nyheters Martin Nyström kallar däremot ”Voyage” för ett underverk medan Andres Lokko i Svenska Dagbladet tycker att albumet är småmediokert producerat.

Brittiska The Times kallar skivan för ”en kärleksfull lovsång till åldrandet” medan The Guardian säger ”no thank you for the music”. ”Efter 40 år är skaparna av en gång gnistrande pop tillbaka – men den glamour som utlovas av detta albums två fantastiska singlar går fruktansvärt ouppfylld”, skriver The Guardian.

Australiska Sydney Morgning Herald skiver att några av spåren på ”Voyage” är värda väntan, men att den också är full av ”rent skräp”. ”'Voyage' borde ha släppts som en ep med fyra spår. Då skulle vi ha kunnat säga tack för musiken och mena det”, skriver tidningen.

Aftonbladets Markus Larsson skriver att det är meningslöst att ens jämföra de nya låtarna med hitar från förr. ”Inget på 'Voyage' befinner sig i samma solsystem som en 'SOS', en 'Knowing me, knowing you' eller en 'Dancing queen'.”

Flera är dock eniga om att nivån på ”Voyage” är ojämn.

”Det skulle inte vara ett riktigt Abba-album utan fyllnadsmaterial som får det att vända sig i magen, så passa er för att ta er an den julglada ’Little Things’”, skriver Rolling Stone som ändå fortsätter: ”I stället för att jaga trender håller de sig till det klassiska soundet de fulländade för flera år sedan, soundet som har påverkat modern pop sedan dess.”

