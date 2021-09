Kulturdebatt. Så var det sista året innan den fria pressen slogs ned i Eritrea

September 2001 är ihågkommet världen över som starten på en ny era: kriget mot terrorn. I Eritrea markerar månaden också inledningen på terrorn. Men där handlar det om terrorn från regeringen mot ministrar, journalister, universitetsstudenter, religiösa ledare, etniska minoriteter och oskyldiga civila. Vem som helst som misstänks vara ett hot mot president Isaias Afwerkis machiavelliska styre – direkt eller indirekt – är dömd att försvinna en gång för alla. I dagens Eritrea finns mer än 360 fängelser. Att ens försöka gissa hur många eritreaner som hålls inspärrande är skrämmande.

Men Dawit Isaak och hans journalistkollegor finns bland dem.

De är nu de journalister som hållits fängslade längst i hela världen.

Det var den 18 september 2001 som alla de blomstrande privata tidningarna stängdes ned av det styrande partiet PFDJ:s junta i ett försök att tysta all opposition. Snart jagades deras medarbetare, en del skyndade sig undan, andra anmälde sig hos säkerhetsmyndigheterna. Också jag gömde mig, under några veckor. Sedan det ögonblicket, som ödelade mitt och så många andra eritreaners liv, var jag tvungen att hålla en låg profil under flera år.

Jag hade kommit till Setit i maj 2000. Jag var bara 18 år, en gymnasist som visste mycket lite om journalistik. Men jag var så passionerad och beslutsam. 1999 var jag med om att starta den tvåspråkiga skoltidningen Hareg där jag var redaktör fram till 2001. Med så lite erfarenhet var det verkligen en lycka att jag fick börja skriva för den första privata tidningen i landet som samtidigt var den med störst upplaga. Det var snarare slumpen än mina meriter som ledde dit.

I maj 2000 hade de flesta av tidningens anställda tvingats åka till fronten och kriget mot Etiopien. På grund av detta kunde Setit inte komma ut. Den fanns inte i tidningsställen, och det var så jag fick veta att det inte fanns någon som kunde sköta tidningen.

Jag såg själv tidningens grundare Aaron Berhane och Semret Seyoum i militärkläder på stadion i Asmara när de och en massa universitetsstudenter skulle skickas iväg. De deltog i några av de hårdaste striderna. De gav allt de hade för den regering som senare skulle brännmärka dem som ”CIA-agenter”. För mig är dessa journalister hjältar och de kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta.

Där och då blev det en gyllene möjlighet för mig. Jag gick till tidningen, lite skeptisk. En sekreterare presenterade mig för Dawit Isaak som satt fullt upptagen med att redigera artiklar. Jag presenterade mig helt kort och sade hur lite erfarenhet jag hade samtidigt som jag frågade om han kunde tänka sig att låta mig börja jobba för tidningen.

Med tanke på hur överlupen han var med arbete var det nog svårt att säga nej. Han svarade: ”Jag är glad att du vill jobba för oss, men först måste vi se vad du kan.” Han gav mig några artiklar på engelska och bad mig översätta dem till tigrinja. Han blev han övertygad om att jag hade något att bidra med, åtminstone nu när tidningen slogs för sitt liv. Jag fick genast ansvar för att skriva en nyhetskrönika och en sportkrönika.

Dagen därpå träffade jag den mest karismatiska människa någonsin mött, Fessehaye ”Joshua” Yohannes (som greps samtidigt som Dawit Isaak, men enligt uppgift har dött i fängelse). Jag hade alltid älskat hans inspirerande råd och hans tankeväckande artiklar. Han hade en unik humor och förmåga att berätta. Han var mycket uppskattad bland Setits läsare för sina intervjuer med uppsatta diplomater, ambassadörer, regeringsföreträdare, artister och religiösa ledare. Och jag glömmer aldrig hans långa artikelserie som löpte under flera månader, ”Adey Kirtash” som på ett fint sätt beskrev vårt folks sociala liv och ekonomiska situation. ”Joshua” var en person med unik konstnärlig förmåga. Hans poesi och dramer gav honom en särskild plats i eritreanernas hjärtan. Man hade aldrig tråkigt i hans sällskap. För mig blev han en vän och en fadersfigur.

Framförallt gav ”Joshua” och den välkände fotografen och tv-chefen Seyoum Tsehaye mig ett råd under de ödesdigra sista dagarna innan regeringen lät stänga alla tidningar; ett råd som kom att bli ett sorts farväl. (Seyoum Tsehaye är också fängslad sedan september 2001.)

De pratade om en artikel jag skrivit om 11 september, det som visade sig bli min sista artikel för Setit. ”Joshua” sade: ”Jag är imponerad av dina artiklar, fast jag tvekar att säga det till dig, för då kanske du tror att du nått hela vägen fram. När du skriver måste du alltid sikta mot stjärnorna.”

De båda var dubbelt så gamla som jag, men de behandlade mig aldrig som en junior utan med respekt. Det var sista gången jag pratade med dessa internationellt prisbelönta journalister som båda fängslades.

En vecka efter att Setit börjat komma ut hörde jag att Dawit Isaak åkt till sin fru och sina tre barn i Sverige. Det var först då jag fick veta att han hade dubbelt medborgarskap.

När Aaron Berhane och de andra efter en tid kom tillbaka från fronten tog han över som chefredaktör. Han började skriva ledare och uppmuntrade till mer öppen politisk diskussion och började med spalten ”Låt oss diskutera” (Nmekaker). Jag minns heta debatter om frågor som demokrati, pressfrihet och författningsenligt styre.

Dessutom skrev Aaron undersökande artiklar om religiösa frågor, marktvister och handelshinder. Han uppmuntrade oss andra att också göra det. Jag tyckte verkligen om det och hamnade senare i fängelse för den sakens skull. Jag skrev om luftföroreningarna i Asmara, men fick problem när jag skulle skriva min andra undersökande artikel. Den skulle handla om en marktvist mellan byarna Shignara och Betgebru. Jag greps av presidentens säkerhetstjänst. De släppte mig sen, men hotade mig till livet om jag skulle fortsätta undersöka saken. Jag lät bli. Men Dawit Isaak, som kommit tillbaka i Eritrea, lät sig inte skrämmas av hoten utan fortsatte undersökningen. Han åkte dit och skrev två stora artiklar. Den sista publicerades bara veckan innan alla tidningar stängdes.

Det mest avgörande ögonblicket, som nog bidrog till att de oberoende tidningarna förbjöds och att så många journalister fängslades, tror jag var när artikeln ”Ett öppet brev” publicerades. Brevet skrevs av en grupp kritiska högt uppsatta ledare kallade G-15. Denna omfattande text kritiserade presidenten. Den publicerades först på internet och jag råkade bli den som först fick syn på den. Jag gick omedelbart till chefredaktör Aaron Berhane och föreslog att vi skulle publicera den. Han tvekade, väl medveten om hur regeringen skulle reagera på en text som var så kritisk mot presidenten. Han hade redan varnats tre gånger av säkerhetstjänsten och sade att det skulle leda till en kraftig reaktion från regeringen och skulle kunna slå tillbaka mot oss. Samtidigt visste han att det var rätt att låta allmänheten får veta vad som pågick i kulisserna.

Han ringde några samtal för att verifiera texten. Den var autentisk. Det var nog hans tuffaste beslut i karriären. Han kallade till ett möte. De flesta av oss underströk hur viktig texten var. Med alla sina förbehåll beslöt Aaron att vi skulle publicera det öppna brevet. Det var första gången tidningen måste tryckas två gånger på samma dag. Setit sålde en rekordupplaga på 40 000. Den mytiska sammanhållningen i PFDJ:s ledarskikt som verkat så stark försvann. Diktatorn Isaias Afwerki höll tyst, men inledde ett svart kapitel där han lät kollegorna som skrivit brevet, personer som varit med om att befria landet försvinna. Och samma sak med dem som trott på denna frihet och levt efter den.

Publiceringen av det öppna brevet var en politisk vändpunkt för landet. Folk uppskattade verkligen vad de fick veta genom tidningen. Setit hade ett högt förtroende tack vare sin balanserade och väl underbyggda rapportering. Den gjorde sig ett namn med en stor exklusiv intervju med presidenten redan 1998. Tidningens kritiska hållning till trots tänkte en del att Setit fick den intervjun för att den stod nära regeringen. Publiceringen av det kritiska öppna brevet visade verkligen tidningens rätta ansikte för dem som tvivlade. Därför kommer tidningen att ha en särskild plats i landets historia. Men mina kollegor skulle få betala det yttersta priset för att de valde att stå på folkets och sanningens sida.

Tisdagen 18 september 2001 kom Setit ut som vanligt. Samma dag kungjorde regeringen på den statliga radion, Dimtsi Hafash, att de privata tidningarna skulle stänga för gott. Setit, så stolt över att vara den första privatägda tidningen i Eritrea, gick till historien också som den sista. Eritrea blev det enda landet i Afrika utan privata medier. Regeringen utnyttjade situationen till att allt hårdare trakassera och hota de medborgare som talade om demokratiska rättigheter. Eritrea blev till dagens enmansshow där folket desillusionerat tiger medan sakernas tillstånd förvärras innan de förhoppningsvis kan bli bättre.

Djupt upprörd över regeringens agerande förbjöd jag mig själv att arbeta för något av de statliga medierna. Jag koncentrerade mig på mina universitetsstudier i journalistik och masskommunikation i Asmara. Först under det andra året, i juli 2003, gick jag med på att skriva utrikeskrönikor för regeringstidningen Haddas Eritrea eftersom redaktören lovade mig att fritt få välja ämne. Efter över 100 artiklar fram till i februari 2005 avslöjades mina underliggande budskap om politisk medvetenhet. Jag fick sparken.

På Setit var vi som en lycklig familj med mycket kärlek och respekt för varandra. Jag har varit journalist på sju olika redaktioner hittills, men aldrig haft så roligt som där för tjugo år sedan. Det var som en belöning att få arbeta där, inte i pengar, men genom läsekretsens reaktioner. Där förstod jag för första gången vad det innebär att vara en fri och oberoende journalist. Det var där jag lärde mig journalistik, innan jag gick på universitetet.

Journalistik är inte ett yrke där man tjänar mycket pengar. Snarare är det ett yrke där man kan vinna människors själar och tankar genom att tala för dem. En sann journalists belöning är läsarnas uppskattning oavsett hur hård kritik hans eller hennes arbete får av makthavarna. När jag hotades av presidentens säkerhetstjänst svarade jag med en fras lånad från Dawit Isaak ”Jag fruktar folket, inte makten”.



Översättning: Björn Tunbäck och Karin Elfving.

En version av den här texten publicerades på den eritreanska nyhetssajten Awate i mars 2010. Tedros Abraham Tsegay lever sedan många år i Norge.