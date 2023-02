Så varierar biljettpriset med dynamisk prissättning

Dynamisk prissättning på konsertbiljetter är en fråga som väckt debatt och irritation bland fans runt om i världen. Tidigare i veckan meddelade Bruce Springsteens fantidning ”Backstreets” att de lägger ned i protest mot just eskalerande biljettpriser. När biljetterna till stjärnans turné släpptes förra året vittnade fans om biljettpriser som rasade i väg till uppemot 50 000 kronor.

– Den dynamiska prissättningen verkar vara det senaste sättet att utöka marginalen, säger Victor Schvarcz.

Han driver Komet Agency, ett mindre bokningsbolag och konsertarrangör, och har tidigare bland annat arbetat med Live Nation-ägda Luger. Han har under sitt dryga decennium i branschen sett hur frågan om biljetter blivit allt viktigare för arrangörerna.

– Jag kan tycka synd om de unga och mindre pengastarka fansen, för det är de som inte har råd att gå när konsertpriserna ökar. Komet Agency opererar inte med dynamisk prissättning. För vi jobbar primärt med mindre eller mellanstora artister där trycket på biljetterna inte är lika stort som det behöver vara för att använda dynamisk prissättning. Någonstans anar jag att den här trenden är framtiden, säger han.

I maj inleder Beyoncé sin världsturné i Stockholm. Officiellt öppnade biljettsläppet i tisdags förmiddag och biljetterna sålde snabbt slut. Redan samma eftermiddag meddelade arrangören Live Nation att det blir en extra konsert med Queen B, dagen efter den ursprungliga.

Till Beyoncékonserterna säljer Live Nation så kallade ”officiella platinumbiljetter”. Det är inte biljetter som inkluderar vip-upplevelser, utan det handlar om att biljetterna är prissatta ”enligt deras marknadsvärde”, det vill säga att de prissätts med dynamisk prissättning.

För att se hur priserna förändras har DN kontrollerat vad en viss typ av biljett kostar vid olika tillfällen. Under tisdagseftermiddagen kostade ”officiell platinumbiljett” för en sittplats på läktare till den första Beyoncékonserten 10 maj 4 165 kronor.

På fredag förmiddag kostade en ”officiell platinumbiljett” på samma läktare, samma sektion och samma rad 3 465 kronor. Samtidigt kostade en biljett på samma läktare, samma sektion och samma rad till konserten dagen efter 2 125 kronor.

Det kan jämföras med vad sittplatsbiljetter på läktaren med fast pris kostat till de båda konserterna. Där landar prislappen på mellan 725 och 1 605 kronor, beroende på var på arenan man är placerad.

– Jag förstår att det kan sticka jättemycket i ögonen när biljetterna kommer ut för ett lägre pris dagen efter även om jag inte vill uttala mig om specifika evenemang, säger Victor Schvarcz.

Alla biljetter till Beyoncékonserten är inte officiella platinumbiljetter. Hur många som är det respektive hur många som har fasta priser framgår inte på bokningssajten.

– Konsertbranschen har oerhört tajta marginaler så jag förstår också att de gör det här. Men det är alltid fansen som drabbas, vilket jag kan tycka är väldigt beklagligt, säger Victor Schvarcz.

Samtidigt betonar han att livebranschen drabbats hårt ekonomiskt av pandemin.

– Vi är i en tid när branschen går in i osäkra tider. Många bolag har tagit enorma förluster under pandemin. Personalbrist, teknikbrist och allmänt stora kostnadsökningar för allt vi håller på med. Att den svenska valutan just nu är i kategorin slask hjälper inte heller för de bolag som säljer biljetter i kronor och tar kostnader i till exempel euro eller dollar.

Biljettbolaget Ticketmaster, som ingår i Live Nation-koncernen, är den officiella försäljaren till Beyoncékonserterna i Stockholm. I ett mejl till DN skriver Ticketmasters svenska marknadschef Andreas Bergén att det är arrangörer och artisternas representanter som bestämmer biljettpriserna.

”Baserat på plats på arenan, innehåll i biljetten med mera. I Sverige görs detta främst manuellt, i andra länder finns en mer automatiserad process där Ticketmaster tagit fram verktyg som analyserar historik och efterfrågan i realtid”, skriver Andreas Bergén.

Han framhåller att dynamisk prissättning framför allt handlar om att intäkterna för biljetter ska gå till artisten i stället för till aktörer på andrahandsmarknaden. Mot den internationella kritik som funnits mot systemet invänder Andreas Bergén att det är ett system som bygger på utbud och efterfrågan.

”När efterfrågan är betydligt större än utbudet och priset för lågt säljer det snabbt slut men många biljetter hamnar på andrahandsmarknaden till betydligt högre priser, där man som konsument dessvärre riskerar att bli lurad. Å andra sidan kan priset också justeras ner i de fall efterfrågan är lägre än beräknat.”

DN har sökt Live Nation med frågor om biljetterna och prissättningen.

